Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Die Welt» zur nächsten Merkel-Länder-Corona-Runde am Montag

Glaubwürdig zu bleiben, um die unabdingbare Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung zu erhalten, ist eine zentrale Aufgabe der Politik. Die Glaubwürdigkeit wurde ohne Not beschädigt. Am Montag haben Bundesregierung und Ministerpräsidenten die Gelegenheit, sich an die Reparatur zu machen. Eines sollten sie sich verkneifen: Die Verantwortung auf den Bürger abzuschieben. Denn für den Mismatch von Maßnahmen und Zielsetzung kann der nichts.

«Stuttgarter Zeitung» zum Treffen der EU-Innenminister

Es ist gut, dass in der gemeinsamen Erklärung der 27 EU-Innenminister zu den schrecklichen Terroranschlägen der jüngsten Zeit kein antiislamischer Unterton auftaucht.

Die Gesellschaften müssen über Bildung, Integration, aber auch klare Anforderungen an Zuwanderer dafür sorgen, dass von allen, Migranten wie gestandenen EU-Bürgern, die europäischen Werte von Toleranz und Respekt vor dem Bekenntnis der anderen gelebt werden. Auch bei der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gibt es noch Luft nach oben. Es darf beispielsweise nicht sein, dass den Behörden bekannte islamistische Gefährder nicht in den vernetzten Datenbanken des Schengener Informationssystems (SIS) auftauchen. Es kann auch nicht sein, dass die Information zwar vorhanden ist, aber nicht abgefragt wird.

«Corriere della Sera»: Anti-Corona-Mittel könnte Impfgegner stärken

ROM: Zu den Hoffungen auf einen wirksamen Impfstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Experten und ihr Fachwissen haben mit dem Ausbruch der Pandemie an Respekt zurückgewonnen. Im Zuge der zweiten Welle jedoch werden sie zunehmend wieder angegriffen. Was man fälschlich einfach als «Verleugnung» hinstellt, ist in Wirklichkeit eine grobe und gefährliche Form des Misstrauens, das viel weiter verbreitet ist: Je schlimmer die Dinge laufen, desto weniger glaubt man an die vorgeschlagenen Abhilfe-Instrumente und die ergriffenen öffentlichen Maßnahmen. (...)

Es ist nicht sicher, dass diese Skepsis mit der Ankunft eines Impfstoffes zum Schweigen gebracht wird. Vielmehr ist es gut möglich, dass die No-Vax-Bewegung (der Impfgegner) wieder an Bedeutung gewinnt. Das Anfechten von Zuständigkeiten könnte sogar einen noch stärker politischen Zug annehmen, wie es in der Vergangenheit schon bei der Fünf-Sterne-Bewegung festzustellen war.»

«Pravo»: Gewalt würde US-Demokratie beschädigen

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Freitag zur Entwicklung nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl in den USA:

«Eine ganze Reihe von Politikern, Experten und Kommentatoren befürchtet, dass Donald Trump das Wahlergebnis auf dem Rechtsweg zu seinen Gunsten ändern will - und damit auch der jüngste Wechsel auf dem Posten des Verteidigungsministers zusammenhängt. Denn sollte es zu Unruhen kommen, dürfte die Polizei nicht zu ihrer Befriedung ausreichen, sondern die Armee müsste eingreifen. Die Niederlage muss für Trump niederschmetternd gewesen sein. Doch sollte er versuchen, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, selbst unter Anwendung von Gewalt, würde das die US-amerikanische Demokratie beschädigen.»

«Le Parisien»: Kein normales Weihnachtsfest in Aussicht

PARIS: Die strengen Corona-Ausgangsbeschränkungen in Frankreich dauern an - dazu schreibt die Regionalzeitung «Le Parisien» am Freitag:

«Der Premierminister (Jean Castex) hat den Franzosen gestern Abend nur wenig Hoffnung gegeben, dass sie die Weihnachtsfeiertage normal verbringen können. Es werden zwar Geschenke unter dem Baum liegen, aber wir werden sie nur in sehr kleiner Runde öffnen. «Keine großen Familienzusammenkünfte», mahnt Gesundheitsminister Olivier Véran. (...) Eine Verlängerung der Ausgangssperren ist vorgesehen, vielleicht sogar bis zum 20. Dezember. Für Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Waren anbieten, gibt es einen Hoffnungsschimmer (für eine baldige Wiedereröffnung). Für Restaurants, Bars und Sportstätten jedoch bleiben die Aussichten sehr düster.»

«Aftonbladet»: Schweden greift wahrlich nicht mit großem Hammer durch

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und die in Schweden geplante Maßnahme, den Ausschank von Alkohol nach 22.00 Uhr zu untersagen:

«Frankreich hat einen neuen Lockdown. In Deutschland sind Kneipen, Restaurants und Fitnessstudios geschlossen. In Spanien und Österreich herrschen nächtliche Ausgangssperren. In Schweden sagt der Ministerpräsident mit finsterer Miene, dass Gaststätten um zehn Uhr abends aufhören müssen, Alkohol zu servieren. Das ist wahrlich nicht der große Vorschlaghammer, zu dem Stefan Löfven greift. Besonders nicht, da wir wissen, dass die Infektionsausbreitung in allen Regionen außer einer steigt. Wenn das Gesundheitswesen von immer mehr Patienten berichtet und das Krankenpersonal sagt, dass es nicht die Kraft für noch eine Krise hat.

Die Frage sollte sein, ob das wirklich reicht: Ist es ausreichend, nach zehn vom Alkohol in der Gaststätte abzusehen, damit Schweden die Kurve brechen, Leben retten und weiter funktionieren kann? Ehrlich gesagt: Wenn wir mit einem Alkoholverbot nach zehn davonkommen, dann sollten wir alle sehr glücklich sein.»

«Gazeta Wyborcza»: Polen schießt sich mit Veto selbst in den Fuß

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Freitag zum Streit in der EU um die Ahndung von Rechtsstaatsverstößen und Polens Ankündigung, möglicherweise den Haushalt per Veto zu blockieren:

«Die Propaganda-Experten der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS versichern, dass die Blockierung des EU-Haushalts und des Corona-Aufbaufonds für Polen keine negativen Folgen hätte, ja sogar vorteilhaft wäre. Sie beteuern, dass Polen im kommenden Jahr die gleichen EU-Mittel erhält wie 2020, weil die aktuelle Regelung automatisch verlängert wird. Das ist eine Unwahrheit und Manipulation. Wenn der neue EU-Haushalt nicht rechtzeitig verabschiedet wird, wird es für einen Großteil der Mittel keine Grundlage zur Auszahlung geben.

Mehr noch, das Veto würde nicht nur einen Stop für das normale EU-Budget bedeuten, sondern auch ein Fiasko für das bahnbrechende Projekt des Corona-Aufbaufonds. Umso katastrophaler wären die politischen Folgen eines Vetos. Wir würden uns in den Fuß schießen und dabei auch alle anderen Partner schmerzhaft treffen, die den Zugang zu EU-Mitteln verlieren würden. Mitten in der Pandemie würden wir die EU in eine tiefe Krise stürzen.»

«The Guardian»: Mit Biden hat die Umweltbewegung eine große Chance

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Freitag mit der Aussicht auf eine neue Umweltpolitik der USA nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl:

«Ein grünes Konjunkturpaket in der Größenordnung, wie es von Joe Bidens Wahlkampkampagne versprochen wurde, wird kaum durch den Kongress kommen, da die Kontrolle des Senats von zwei unsicheren Sitzen in Georgia abhängt. Konservative Richter sind ein weiteres Hindernis. Gesetze zur Begrenzung von Emissionen und zur Bestrafung von Umweltverschmutzern werden mit Sicherheit bis zum Obersten Gerichtshof angefochten werden. (...)

Dennoch wird Joe Bidens Anwesenheit im Weißen Haus eine enorme Chance sein, die die Umweltbewegung und ihre Unterstützer unbedingt mit allen Kräften nutzen müssen. Die globale Erwärmung ist eine Tatsache, keine Hypothese oder Ideologie. Nicht nur die große Mehrheit der Demokraten will, dass ihre Politiker mehr tun, um sie zu bekämpfen, sondern auch eine beachtliche Minderheit von Republikanern. Jüngere Menschen sind am meisten beunruhigt. Biden wird der Öffentlichkeit schon dadurch einen wertvollen Dienst erweisen, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgänger einfach die Wahrheit sagt.»

«El Mundo»: Die Freiheit stirbt in Hongkong aus

MADRID: Zum Ausschluss von vier Oppositionsabgeordneten aus dem Parlament in Hongkong schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«In Hongkong stirbt die Freiheit aus. Zumindest die demokratische Freiheit, wie sie von der ehemaligen britischen Kolonie seit Jahrzehnten verstanden wird. Das Modell «Ein Land, zwei Systeme» neigt sich als Opfer der totalitären Gelüste Chinas definitiv dem Ende zu. Der demokratische Widerstand wird einem gut durchdachten Erstickungsprozess unterworfen, der ab dem 1. Juli beschleunigt wurde, als das Nationale Sicherheitsgesetz in Kraft trat, das die Straftatbestände der Sezession, der Subversion, des Terrorismus und der Kollusion mit ausländischen Kräften mit lebenslanger Haft bestraft. Verbrechen, die das Regime auf eigene Weise interpretiert.

Seitdem hat es eine Reihe von Verhaftungen von Aktivisten und Zeitungsdirektoren, Abhörmaßnahmen ohne richterliche Genehmigung, eine Verstärkung der «patriotischen Erziehung» in den Klassenzimmern sowie Zensur im Internet und in sozialen Netzwerken gegeben. (...) Alles deutet darauf hin, dass der heldenhafte Kampf des Volkes von Hongkong unter der kommunistischen Walze von (Chinas Präsident) Xi Jinping und angesichts der Gleichgültigkeit der Welt dem Untergang geweiht zu sein scheint.»

«De Standaard»: Biden muss sich vom Establishment distanzieren

BRÜSSEL: Zum Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl in den USA meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Mit Sicherheit wird sich der politische Diskurs von Joe Biden sehr von dem Donald Trumps unterscheiden. Dass dies notwendig ist, um die Härte und Zerrissenheit innerhalb der amerikanischen Gesellschaft zu mildern, ist unbestritten. Aber allein die Rückkehr des politischen Anstands wird nicht genügen, um das Denkmuster «Wir gegen die Anderen» zu überwinden. Es wird auch nicht ausreichen, um eine Mehrheit der Amerikaner daran zu hindern, in vier Jahren wieder einen Trump zu wählen.

Wenn Biden die Demokraten vor einer Niederlage bewahren will, muss er durch die Zusammensetzung seiner Regierung deutlich machen, dass er sich vom alten, elitären Establishment distanziert, das die Wähler vor vier Jahren dazu veranlasst hat, Hillary Clinton den Rücken zu kehren.»

«de Volkskrant: Hongkongs Demokraten werden schonungslos unterdrückt

AMSTERDAM: Zum Rücktritt der 15 Abgeordneten des demokratischen Parteienbündnisses im Hongkonger Parlament heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Der traurige Protest illustriert die Lage der Demokratiebewegung, die im vorigen Jahr mit wöchentlichen Straßenprotesten Hunderttausender Einwohner gegen den wachsenden Einfluss Chinas einen Höhepunkt erreichte. Die Machthaber in Peking waren damals von den massiven Protesten überrascht worden. Die Demonstranten, die mehrfach mit Einsatzkommandos der Polizei zusammenstießen, trafen die Kommunistische Partei im Herzen. Nicht nur, dass auf den Straßen Hongkongs Chaos herrschte. Die Autorität der Partei wurde vor den Augen der Weltpresse herausgefordert. Doch seitdem hat die Regierung von Staatspräsident Xi Jinping eine ganze Skala von Instrumenten entwickelt, um pro-demokratische Elemente auf schonungslose Weise zu unterdrücken.»

«Nepszava»: Orban-Regierung isoliert sich mit Veto-Drohung in der EU

BUDAPEST: Über das von der ungarischen Regierung angedrohte Veto gegen den EU-Haushalt und Corona-Rettungsfonds für den Fall eines Festhaltens an der Rechtsstaats-Konditionalität schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Die ungarische Regierung (von Ministerpräsident Viktor Orban) versucht die EU seit Monaten mit einem Veto zu erpressen. Damit torpediert sie nicht nur den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt, sondern auch das Vorhaben, den von der Corona-Pandemie heimgesuchten Ländern - darunter Ungarn - mit bitter nötigen Hilfsgeldern unter die Arme zu greifen. Und schließlich: im Falle eines Vetos würde sich die Budapester Regierung in der EU völlig isolieren. Sie könnte nicht schlüssig erklären, wieso sie sich vor dem Rechtsstaatsmechanismus der Union so sehr fürchtet. Sie käme an die Grenze eines Zustands, wo auf sie, aus Europa verstoßen, das Schicksal eines Parias wartet. Das Land ist (...) an eine Scheidelinie gelangt.»

«Kommersant»: Moskau und Ankara streiten über Friedenssoldaten

MOSKAU: Zum Streit um den Einsatz von türkischen neben russischen Friedenssoldaten im Konfliktgebiet Berg-Karabach schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Russland und die Türkei sind in einen kompromisslosen Kampf getreten um die Bezeichnung Friedenssoldaten. Ankara ist darauf aus, seine Militärbeobachter auch in Berg-Karabach neben den russischen Soldaten einzusetzen. Aber Moskau gibt klar zu verstehen, dass die türkischen Soldaten sich auf Aufnahmen mit Drohnen beschränken müssen, ohne selbst die Konfliktzone zu betreten. Den ganzen Donnerstag haben die Führungen Russlands und der Türkei verzweifelt darüber gestritten, welche Rolle die türkischen Soldaten im Konflikt um Berg-Karabach einnehmen. Aber Russland wird der Türkei keine Patrouillen dort erlauben. Inzwischen ist zudem fast die Hälfte der rund 2000 russischen Friedenssoldaten in der Region angekommen.»

«Tages-Anzeiger»: Rechtsstaatlichkeit gehört zum Fundament der EU

ZÜRICH: Zum Streit in der EU um die Ahndung von Rechtsstaatsverstößen schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Rechtsstaatlichkeit ist ein abstrakter Begriff, solange sie garantiert ist. Für Bürger und Unternehmen geht es um den Schutz vor Willkür, für die EU um ihr Fundament. Der Binnenmarkt funktioniert nur, wenn Richter überall gleich unabhängig Gesetze interpretieren dürfen. (...)

Die bisherigen Instrumente der EU haben sich als stumpf erwiesen, weil für die Aktivierung alle zustimmen müssten. Polen hätte also auch zustimmen müssen, dass Ungarn bestraft wird, und umgekehrt. Um Transferleistungen zu stoppen, reicht neu, dass eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten einverstanden ist. Ungarn und Polen haben theoretisch noch die Möglichkeit, nächste Woche in einer Schlussabstimmung das Paket mit Haushalt, Corona-Fonds und Rechtsstaatmechanismus zu blockieren. Entsprechende Drohungen dürften aber ein Bluff sein, weil die Regierungen in Budapest und Warschau dann ganz auf Gelder verzichten müssen, die sie dringend für ihre öffentlichen Investitionen brauchen.»