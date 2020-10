Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Der Standard»: Paris muss Islamismus auch mit Integration bekämpfen

WIEN: Zu Frankreichs politischem Umgang mit dem Messerangriff in Nizza und dem Streit um Karikaturen des Satiremagazins «Charlie Hebdo» schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» (Samstag):

«Die Nation wird sich bewusst, wie fortgeschritten der sogenannte «politische Islamismus»» bereits ist. Emmanuel Macron scheint entschlossen, das Feld nicht einfach der Populistin Marine Le Pen zu überlassen (...) Wenn aber Macron den politischen Islamismus wirklich mit Taten bekämpfen will, muss er sich jedenfalls auch des «Banlieue-Problems» annehmen. Es ist eine jahrelange und sehr teure Herkulesarbeit, vielleicht die größte Herausforderung der Nation. Die schleichende «Ghettoisierung» dieser heruntergekommenen Vorstädte muss gestoppt werden.

Vor allem aber muss Frankreich sich um die jungen Maghrebiner, die für radikale Thesen anfälliger sind als ihre Väter, kümmern. Mit Autorität, das heißt mit klaren Prinzipien und notfalls der Polizei, aber auch mit Respekt und Verständnis für ihre spezielle kulturelle Identität. Um diese jungen Leute geht es auch im erbitterten Konflikt zwischen Islamisten und Republik in Bezug auf das Satiremagazin Charlie Hebdo - es ist letztlich ein Kulturkampf. Bessere Integration, mehr Chancengleichheit bei der Arbeits- und Wohnungssuche: Dies alles muss Teil der «Taten» sein, die Macron angekündigt hat.»

«Die Welt» zu Corona/Warnungen einiger Ministerpräsidenten

Ja, einige Unbelehrbare wird es immer geben. Das ist aber kein Grund, dass sich Politiker wie Erziehungsberechtigte aufführen. Mit Fürsorge ist kein Staat zu machen, auch nicht in der Pandemie. Egal wie dramatisch die Lage ist: Es ist nicht Aufgabe einer Regierung, den Bürger an die Hand zu nehmen, um ihn durch die Krise zu leiten. Vielmehr sollten politische Entscheidungen Leitplanken sein, die die Absturzgefahr minimieren. Das heißt, sie müssen nachvollziehbar, wirksam und rechtens sein.

Den vollständigen Kommentar von Dagmar Rosenfeld lesen Sie unter: welt.de/meinung

«Stuttgarter Zeitung» zur Eröffnung des BER

Die größten Boomjahre der Luftfahrt hat Berlin verpasst und ist selbst daran schuld.

Viele Plätze im schicken neuen Terminal werden nun erst mal leer bleiben. Die Einnahmen fehlen, nicht zuletzt bei den rund hundert Geschäften am Airport, der auch ein Konsumtempel werden soll. Die ohnehin defizitäre und hochverschuldete Flughafengesellschaft FBB muss sparen und hat den weiteren Ausbau gestoppt. So bleibt vorerst nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Luftverkehr wird aber auch wegen der Klimakrise nicht mehr so wachsen wie einst. Kurzflüge sollte die Bahn ersetzen. Anders als TXL ist der BER mit dem Zug schnell erreichbar, ein wichtiger Fortschritt. Und in Tegel hat Berlin nun die Chance, es besser zu machen - und dort, wo bisher Flieger starteten, ein nachhaltiges Stadtquartier der Zukunft zu schaffen. Wenigstens diese Chance sollte die Hauptstadt nutzen.

«Süddeutsche Zeitung» zur Wahl in den USA

Heilsversprechen, Trugbilder, die Verführbarkeit der Massen - die Geschichte kennt extreme Beispiele für Machtmissbrauch.

Donald Trump fügt dieser Serie nun eine Episode hinzu. Jetzt verliert sich die Fiktionalität von «Great again» und «America first» im Jammer der Pandemie. Die Wahrheit ist: Selten waren die USA im Inneren so geschunden, noch nie war Amerikas Rolle in der Welt derart gefährdet. Sollte Trump wiedergewählt werden, dann könnten die USA im Inneren zerbrechen. Der Mann, der von der Polarisierung lebt und selbst die Gesundheitsgefahren einer Pandemie gegen die eigenen Bürger zu instrumentalisieren versteht, dieser Donald Trump wird eine Spaltung zu verantworten haben, wie sie die USA seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt haben. Im Rest der Welt würden es Demokratien und offene Gesellschaften schwer haben, dem Zusammenbruch der amerikanischen Ordnung ein neues Modell folgen zu lassen. Am Dienstag entscheiden die USA. Sie haben eigentlich keine Wahl.

«Wall Street Journal»: Biden hat linkes Parteiprogramm

NEW YORK: Zur Wahlkampagne des demokratischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal» am Freitag:

«Der ehemalige Vizepräsident tritt als beschwichtigender Gemäßigter auf, ein Mann von gutem Charakter, der das Land wieder zusammenbringen und Covid-19 nach der disruptiven Trump-Präsidentschaft ausmerzen kann. Er betreibt aber auch Wahlkampf mit dem linksorientiertesten politischen Programm seit Jahrzehnten.

Die Wähler haben wenig Ahnung von diesen politischen Leitlinien, da Biden sehr vage und allgemein über sie spricht. Die Presse berichtet kaum darüber. Die Amerikaner mögen vielleicht denken, dass sie für Joes Persönlichkeit stimmen, aber sie werden das Programm von Kamala Harris, Nancy Pelosi, Elizabeth Warren und Bernie Sanders bekommen. Nach Bidens heiterer Darstellung wird er der Anti-Donald Trump sein. Er wird nicht nach unten treten, keine Normen verwerfen und keine Verbündeten entfremden. Er wird mit Republikanern zusammenarbeiten, um eine parteiübergreifende Politik zu schmieden, und somit die Ambitionen der Linken in seiner Partei eindämmen. In diesem Sinne ist er der perfekte demokratische Kandidat, um Frauen und Republikaner in Vorstädten anzusprechen, die der polarisierten Politik müde sind. Er hat einen disziplinierten Wahlkampf mit (einem Fokus auf) Charakter und Corona geführt, der die Wahl zu einem Referendum über Trump gemacht hat.»

«La Vanguardia»: Der Terror hat auch soziale Ursachen

MADRID: Zur Messerattacke mit drei Toten in Nizza schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Das Frankreich von (Staatschef Emmanuel) Macron liegt international im Clinch mit der Türkei von (Präsident Recep Tayyip) Erdogan. Noch beunruhigender ist jedoch die innenpolitische Front. Innerhalb der Grenzen des Hexagons, wo der Versuch, die Bevölkerung muslimischer Herkunft zu integrieren und sie für republikanische Werte zu gewinnen, oft scheitert. Man schafft es nicht, Anschläge wie den von gestern zu verhindern. Solche Attacken muss man natürlich verurteilen, man muss die Verantwortlichen bestrafen. Die Lösung des Konflikts ist aber schwierig. Denn es handelt sich nicht nur um eine politische oder religiöse Frage. Es ist auch ein soziales und wirtschaftliches Problem. Viele Muslime, manchmal der dritten oder vierten Generation, leben in Frankreich in überfüllten Vorstädten unter schwierigen Bedingungen. Ihre schlechten Zukunftsaussichten hindern sie daran, diese republikanischen Werte zu schätzen. Das ist ein Nährboden für Radikalisierung. Und das wird so bleiben, solange diese Menschen keine besseren Perspektiven sehen. Das ist nicht nur ein französischer Konflikt, obwohl er in unserem Nachbarland besonders deutlich zu Tage tritt. Es ist ein Kampf der gesamten Europäischen Union, die vereint, solidarisch und ihren Grundprinzipien treu bleibend dagegen vorgehen muss.»

«Pravo»: Frankreich kämpft an zwei Fronten zugleich

PRAG: Nach der Messerattacke im französischen Nizza schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Freitag:

«Der Alptraum aller Politiker ist es, zwei Krisen parallel bewältigen zu müssen. Eine solche Situation sehen wir nun in Frankreich. Das Land kämpft nicht nur wie viele andere mit der Coronavirus-Pandemie, sondern auch mit terroristischen Anschlägen radikaler Islamisten. Zuerst war da der Mord an dem Lehrer Samuel Paty, dann der Messerangriff mit drei Toten in Nizza. (...) Kehrt der Terrorismus in die Straßen westeuropäischer Städte zurück, wie das mit großer Intensität in den Jahren 2015 und 2016 der Fall war? Ausschließen lässt sich das nicht. (...) Man muss die Dinge klar beim Namen nennen: Die Ideologie des radikalen Islamismus ist der Nährboden für terroristische Taten wie die in Frankreich. Das muss endlich auch die Migrationspolitik der Europäischen Union berücksichtigen.»

«24 Tschassa»: Menschheit muss gesunden Verstand wieder finden

SOFIA: Zum Messerangriff in Nizza vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schreibt am Freitag die bulgarische Zeitung «24 Tschassa»:

«Die Schlachterei in Frankreich zeigte, dass die Coronavirus-Pandemie die bisherigen Krisen nicht abgelöst hat, sondern dazugekommen ist. Die Illusion, dass die Menschheit wegen der unsichtbaren Bedrohung verbundener und vereint sein wird, ist nur eine Illusion. Nichts Altes ist vergessen. Die Menschheit ist dümmer als wir denken. Wäre das ganze Geld, das für Sicherheit, Verteidigung und Waffen ausgegeben wird, für die Schaffung von Impfstoff verwendet worden, dann wäre er längst fertiggestellt. Stattdessen fallen wir zur Tagesordnung des 10. Jahrhunderts zurück. (...) Das, was sie (die islamischen Terroristen) tun, ist unzulässig, und sie müssen hart bestraft werden. Dies ist aber die vierte Krise wegen Karikaturen des Propheten. Ist es nicht Zeit, dass man versteht, dass man damit wohl aufhören sollte? (...) Es ist Zeit, dass die Menschheit ein bisschen gesunden Verstand wiederfindet.»

«Politiken»: Der Kampf gegen Terror geht uns alle an

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die brutale Messerattacke im französischen Nizza mit drei Toten:

«Als ob 2020 nicht herausfordernd genug wäre, hat der Terror nun wieder sein hässliches Gesicht in Europa gezeigt. Zum dritten Mal in zwei Monaten ist Frankreich von einem extrem brutalen Angriff getroffen worden. Präsident Emmanuel Macron hat ganz richtig erklärt, dass Terrorangriffe in ihrem Kern ein Kampf gegen westliche Werte sind. Wir alle müssen in diesen Tagen die Franzosen unterstützen. Ihr Kampf ist unser aller Kampf.

Es ist dabei wichtig, nicht in die Falle der Terroristen zu tappen. Natürlich muss der Terror bekämpft und hart bestraft werden. Aber zugleich dürfen wir die Angst nicht unsere Freiheit untergraben lassen. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass es den Terroristen gelingt, eine Spaltung zu schaffen, die in der Realität nicht da ist. Der überwiegende Großteil der muslimischen Minderheit in Europa, auch in Frankreich, besteht aus friedlichen, demokratischen und gesetzestreuen Bürgern. Unsere Werte sind ihre Werte. Terror und Angst können kurzfristig gewinnen. Aber langfristig wird die offene Gesellschaft immer die stärkste sein.»

«Magyar Nemzet»: Im Europäischen Kalifat hört sich die Toleranz auf

BUDAPEST: Zur Messerattacke mit drei Toten in der französischen Mittelmeer-Metropole Nizza schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Freitag:

«Uns dämmert eine mögliche Antwort darauf, warum ausgerechnet Frankreich zum erstrangigen Ziel der aufflammenden (islamistischen) Gewalt wurde. Es handelt sich nämlich um die Christenfeindlichkeit der multi-kulturellen, offenen Gesellschaft, die auf einer Mischbevölkerung beruht. (...) Denn die Säkularisierung bedeutet in der Sprache der Globalisten nicht mehr bloß, dass Staat und Kirche voneinander zu trennen seien, sondern vielmehr, dass die Kirche aus den öffentlichen Räumen verschwinden möge. (...) Doch warum glauben diejenigen, die ihre eigene Identität hassen, dass der radikale Islam im künftigen Europäischen Islamischen Kalifat die Ungläubigen, die Transvestiten oder die Gender-Gläubigen tolerieren wird?»

«Corriere della Sera»: Merkel beweist in Corona-Politik Stärke

ROM: Zu dem befristeten Teil-Lockdown in Deutschland und der Rolle von Kanzlerin Angela Merkel bei dem Erlass schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Angela Merkel ist zurück, falls sie denn jemals überhaupt abwesend war für eine kurze Pause. Die Bundeskanzlerin, die vor zwei Wochen vom Widerstand der Länder gegen eine strikte Notbremse zur Eindämmung der neuen Pandemiewelle noch besiegt worden war, gewann am Mittwoch auf ganzer Linie und verhängte einen, wenn auch leichten Lockdown für das gesamte Gebiet Deutschlands.

Die Einführung von Maßnahmen nach Absolutheitsrecht für alle als eine «nationale Anstrengung» ist trotz der von Region zu Region unterschiedlichen Infektionsintensität ein nicht zu unterschätzender Sprung im deutschen System, das mit dem Föderalismus extrem eng verbunden ist. Nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun hat das in Berlin genehmigte Paket restriktiver Maßnahmen eine «historische Dimension». Indem die mächtigen regionalen Ministerpräsidenten nicht ohne Bauchschmerzen die Linie der Bundesregierung akzeptieren, unterstützen sie tatsächlich den Grundsatz, dass es in einer außergewöhnlichen Situation wie der von Covid-19 einen Riss in der materiellen Verfassung des Landes geben kann. Angela Merkel verdient die Anerkennung, ihn provoziert und verwirklicht zu haben, mit einer Strategie, die erneut ihre enorme Stärke bestätigt.»

«Rzeczpospolita»: Der Zusammenstoß der Zivilisationen wird härter

WARSCHAU: Zur Messerattacke mit drei Toten in französischen Stadt Nizza schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Freitag:

«In Frankreich sind Anschläge nichts Fremdes: Allein seit dem Anschlag auf die Redaktion von «Charlie Hebdo» im Jahre 2015 hat die Polizei mindestens 20 ernste Angriffe durch Islamisten registriert. Die Welle der Anschläge, die die Republik in den vergangenen Tagen erlebt, hat jedoch ein besonderes Ausmaß. Man muss hier von einem zivilisatorischen Zusammenstoß zweier Dogmen sprechen, die sich gegenseitig ausschließen. Auf der einen Seite die laizistische Republik, die sich auf die Meinungsfreiheit und die Befreiung des öffentlichen Raums von religiösen Zeichen stützt. Und auf der anderen Seite der Islam, der die Darstellung Gottes und seines Propheten verbietet, umso mehr in der Form einer Karikatur.

Frankreich, das seit zwei Generationen Muslime aufnimmt, war überzeugt, dass das erste dieser Ideale ohne Probleme gewinnt, dass jeder auf französische Art leben will: modern und in Wohlstand. Diese Prognose hat sich jedoch nicht erfüllt. Denn unter den Bedingungen einer wirtschaftlichen Dauerkrise und hoher Arbeitslosigkeit haben nicht alle einen vollwertigen Platz in der französischen Gesellschaft abbekommen. Und die muslimischen Migranten wurden an erster Stelle ausgeschlossen.»

«Hospodarske noviny»: Gesundheitsminister bleibt Antworten schuldig

PRAG: Zur Ernennung eines neuen Gesundheitsministers in Tschechien mitten in der Coronavirus-Pandemie schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Der erste Auftritt des neuen Gesundheitsministers Jan Blatny war ruhig und strukturiert. Doch zugleich war er auch nichtssagend. Und das wird in der aktuellen Situation zumindest mit hochgezogenen Augenbrauen aufgenommen. Blatny lehnte es ab, auch nur Antworten auf die Fragen anzudeuten, welche die Öffentlichkeit bewegen - also ob es einen noch härteren Lockdown nach israelischem Vorbild geben wird, ob die Schulen geschlossen bleiben und wie er sich die Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger vorstellt. (...) Es ist zwar wahr, dass der neue Minister unter normalen Umständen ein paar Tage zur Einarbeitung verdient hätte. Doch wir sind leider nicht in einer normalen Situation - täglich sterben mehr als hundert Menschen an Covid-19 und wir nähern uns der Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser.»

«The Times»: Suspendierung von Corbyn war richtig

LONDON: Die britische Labour-Partei hat ihren Ex-Parteichef Jeremy Corbyn nach Antisemitismus-Vorwürfen suspendiert. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Die Labour-Partei hat mit der Suspendierung von Jeremy Corbyn und seinem Ausschluss aus der Parlamentsfraktion das Richtige getan. Angesichts seiner selbstsüchtigen moralischen Ausflüchte war dies das Mindeste, was sie tun konnte. Als nächstes sollte sie ihn nach einer sachlichen Prüfung der Beweise aus der Partei ausschließen und ihre Reihen von seinen Anhängern säubern. Die Ehre der Labour Party, ganz zu schweigen von ihrer Wählbarkeit, erfordert, durch Taten und nicht nur mit Worten zu demonstrieren, dass sie einen Weg gefunden hat, diese Schmach zu überwinden.»

«De Telegraaf»: Auch die Niederlande von Morden in Nizza betroffen

AMSTERDAM: Zur Messerattacke mit drei Toten in der französischen Mittelmeer-Metropole Nizza heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Was genau den Täter dazu getrieben hat, eine ältere Frau zu enthaupten und zwei andere Menschen zu erstechen, ist zwar noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die als terroristischer Anschlag eingestuften Morde etwas mit den verschärften Spannungen wegen der Mohammed-Karikaturen zu tun haben. Die Mordtaten scheinen weit von uns entfernt verübt worden zu sein, doch die Niederlande liegen dichter an der Front, als wir denken. Während der Terrorist in Nizza «Allahu akbar» rufend mordete, stand am Donnerstag in Amsterdam Jawed S. in seiner Berufungsverhandlung vor dem Richter. Das ist der Mann, der 2017 auf dem Amsterdamer Hauptbahnhof zwei Touristen wegen des Wettstreits mit Mohammed-Karikaturen niedergestochen hatte, den (der rechtspopulistische niederländische Politiker) Geert Wilders organisieren wollte. (...) Weil die Karikaturen nun in Frankreich erneut publiziert wurden, ruft Al-Kaida wieder zu Anschlägen gegen die Redaktion und gegen andere Europäer auf, die den Islam beleidigt haben sollen. Unter ihnen Wilders, der in türkischen Medien öffentlich als Feind dargestellt wird.»

«Nesawissimaja»: Lukaschenko kämpft bis «zur letzten Patrone»

MOSKAU: Zur Entlassung des Innenministers in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«In der schwersten politischen Krise hat Machthaber Alexander Lukaschenko schon zu einem früheren Zeitpunkt einen neuen Staatssekretär im nationalen Sicherheitsrat, einen neuen Chef des Geheimdienstes KGB und einen neuen Generalstaatsanwalt ernannt. Nun musste Innenminister Juri Karajew gehen. Diese Personalentscheidungen zeigen, dass es gärt in den Sicherheitsorganen (...) Lukaschenko macht einmal mehr deutlich, dass er bis «zur letzten Patrone» um seine Macht kämpfen wird und vor nichts Halt macht - nicht einmal vor der Perspektive eines Bürgerkrieges (...)

Die Repressionen gingen auch am Donnerstag weiter. Studenten, die an Protesten teilnehmen, werden massenhaft von den Universitäten entlassen und zum Militärdienst eingezogen. Das Hochschulpersonal, das sich weigert, Exmatrikulationen umzusetzen, verliert die Arbeit. Und auch die Streiks in den Fabriken gehen weiter, dort werden täglich Menschen entlassen. Ein Arbeiter des Kühlschrankherstellers Atlant, der Lukaschenko aufforderte, das Land nicht zu zerstören und zurückzutreten, wurde in bester sowjetischer Tradition in die Psychiatrie eingewiesen. Lukaschenko setzt auf Angstmache.»

«De Standaard»: Erdogan setzt weiter auf Polarisierung

BRÜSSEL: Zur veränderten politischen Ausrichtung der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Noch vor zehn Jahren galt Erdogans Türkei im Nahen Osten mit ihrer Mischung aus Säkularismus und Religion, der Politik der «Null-Probleme mit den Nachbarländern» und einer pulsierenden Wirtschaft als Musterland. Der «neue Erdogan» hat sich mit seiner Konfrontationspolitik vor allem Feinde gemacht.(...)

Die Türkei ist heute in Syrien, Libyen, im Irak und um Berg-Karabach militärisch aktiv, während die Gewässer um Griechenland und Zypern ständig von türkischen Aufklärungs- und Kriegsschiffen angelaufen werden. (...) Die Europäische Union erwägt bereits Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei. Die neue Welle terroristischer Gefahr in Frankreich verschärft diese Debatte weiter. In den USA kann Erdogan immer noch auf Donald Trump zählen. Allerdings könnte dessen politische Karriere am Dienstag zu Ende gehen, sollte er die Präsidentschaftswahlen verlieren. Unterdessen verschärft sich die Krise in der türkischen Wirtschaft. Und Erdogans einzige Antwort ist die weitere Polarisierung - vorerst noch.»

«Tages-Anzeiger»: Corona-Leugner hören nicht auf rationale Argumente

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Freitag mit den Verharmlosern der Corona-Pandemie:

«Die Diskussion mit Klimaleugnern und Corona-Verharmlosern wird sehr schnell unergiebig, weil sie den Vertretern der Wissenschaftlichkeit spiegelbildlich genau jene Realitätsverweigerung vorwerfen, die sie selber betreiben. Und weil bei ihnen rationale Argumente oft eine zusätzliche Radikalisierung verursachen, werden solche inmitten der zweiten Corona-Welle nur sehr begrenzt wirksam sein.

Einer offenen Gesellschaft bleibt nichts anderes, als mit demokratisch legitimierten Mitteln Zustände zu verhindern, die wohl auch einen großen Teil der Verleugner zum Umdenken veranlassten: wenn sie sich nämlich nicht mehr mit wissenschaftlich-rationalen Gegenargumenten, sondern mit den am eigenen Leib erfahrbaren Folgen ihrer Unvernunft konfrontiert sähen. Bricht das Gesundheitssystem zusammen und wird der eigenen Großmutter die Einlieferung ins Spital verwehrt - spätestens dann ist wohl flächendeckend Schluss mit der Verharmlosung von Corona zur Grippe. Bloß ist es dann zu spät.»