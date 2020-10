Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Frankfurter Rundschau» zu vereiteltes Attentat/US-Bundesstaat Michigan

Natürlich hat Donald Trump weder die Milizen, die bewaffnet durch US-Städte ziehen und dabei mindestens zwei Menschen erschossen haben, noch die Verschwörer von Michigan zu ihren Taten aufgefordert.

Aber seit dem Neonazi-Aufmarsch von Charlottesville vor drei Jahren, bei dem der Präsident unter den Protestlern mit Fackeln und Hakenkreuzfahnen "gute Leute" ausmachte, kultiviert er eine mehr als doppeldeutige Sprache. Er verurteilt Gewalttaten, nennt aber nur die linksextreme Antifa. Er ruft die rassistischen "Proud Boys" auf, sich zurückzuhalten, setzt aber hinzu: "Steht bereit!" Die rechten Schlägertrupps verstehen die Botschaft und handeln. Das lässt für die Wahlen Schlimmes befürchten. Seit Wochen bereitet Trump mit substanzlosen Behauptungen über einen massenhaften Wahlbetrug die Delegitimierung des Urnengangs vor und wiegelt seine Basis auf. "Befreit Michigan!", hatte er im Mai getwittert. Kurz darauf begannen die Verschwörer mit der Planung für einen Putsch auf Landesebene.

«San Francisco Chronicle»: Trump verletzt sich selbst

SAN FRANCISCO: Zum Stopp der Verhandlungen über ein neues Corona-Konjunkturpaket in den USA durch Präsident Donald Trump schreibt die Zeitung «San Francisco Chronicle»:

«Trumps einseitige Absage war so eine schlechte Idee, dass sogar er selbst versuchte, sich davon zu distanzieren. Zu spät, um den Eindruck zu beseitigen, dass seine Antwort auf die Arbeitslosigkeit und die Insolvenz vieler Amerikaner die gleiche ist wie sein Rezept für das Coronavirus: nicht nachgeben. Trumps undurchschaubare Konjunkturstrategie spiegelt sich auch in seinem fehlerhaften Umgang mit der Pandemie wider. Sie erweist sich als Bärendienst für das Land und als politische Wunde, die er sich selbst zugefügt hat.

Die demokratische Widersacherin des Präsidenten, Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi, hat ihm immer wieder die nötigen Mittel angeboten, um der Bevölkerung und den Unternehmen des Landes dringend benötigte Hilfe zu leisten. Doch Trump mangelt es an gesundem Menschenverstand, Ja zu sagen.»

«Trud»: Entspannendes TV-Duell

SOFIA: Zu dem TV-Duell der Vize-Kandidaten zur US-Wahl schreibt am Freitag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Das erste und einzige TV-Duell der Vize-Präsidenten-Kandidaten zwischen Kamala Harris und Mike Pence (...) war entspannend routinemäßig, befolgte die Regeln und enthielt klare Aussagen der Teilnehmer (...). Jeder konnte sich zurecht den Sieg zuschreiben - als Beschützer etablierter Regeln und Grundlagen der amerikanischen Demokratie. All dies dürfte zweifellos einen Großteil der amerikanischen Wähler beruhigen, die die Kandidaten für das höchste Amt der beiden großen US-Parteien (...), Präsident Donald Trump und der frühere Vizepräsident unter Barack Obama, Joe Biden, bei ihrem ersten Wahlkampf-Duell vor einer Woche mit einem gelinde gesagt schockierenden Spektakel aus der Fassung gebracht hatten.»

«Corriere della Sera»: Ein Husten könnte US-Wahl entscheiden

ROM: Zu den Besonderheiten des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA und der Rolle von Amtsinhaber Donald Trump schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Entscheidend wird nicht das Urteil der Wählerschaft über die Ideen, Richtlinien oder Programme des amtierenden Präsidenten sein, sondern eine Erklärung über den Körper des Chefs. Ein Husten wird das Schicksal der USA und der Welt bestimmen. Das demokratische Leben wird auf dieses aufregende, irrationale, gefährliche Glücksspiel reduziert, wenn diese Art von Spitzenleuten, die wir in der Regel als Populisten bezeichnen, die Szene dominieren. Es ist nicht überraschend, dass in einem schicksalhaften Moment das Ergebnis dieses Spiels auf der Ebene des Körpers entschieden wird, weil das Prinzip dieser Art von Führung von Anfang an in einer Verkörperung liegt. Der populistische Führer manifestiert sich nicht über seine Ideen, in seinen Analysen, in seinen programmatischen Ideen. (...)

Trump einen «Clown» zu nennen, wie es (Joe) Biden in der ersten öffentlichen Debatte getan hat, ist das eklatanteste Anzeichen von Nicht-Intelligenz (oder Dummheit, könnte man sagen). Was diese Beleidigung nicht erfasst, ist, dass Führungspersönlichkeiten wie Trump in der Clownerie ihre Stärke und nicht ihre Schwäche entwickeln, weil sie normalerweise mit der Wählerschaft durch die unterbewussten Schwingungen des Körpers kommunizieren (...).»

«El País»: Spaniens Regierung muss den Corona-Notstand erwägen

MADRID: Zum Streit zwischen der linken Zentralregierung Spaniens und der konservativen Regionalregierung von Madrid über die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Corona-Hotspot und zur Annullierung der Zwangsabriegelung der Hauptstadt durch die Justiz schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Es ist dringend nötig, dass Brücken gebaut werden, dass Politik gemacht wird und wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Am besten sollten diese Maßnahmen gemeinsam vereinbart werden. Aber wenn die Region Madrid weiterhin an der Strategie der Blockierung der vergangenen Wochen festhält, dann hat die (Zentral-)Regierung allen Grund, im Interesse der Gesundheit der Bürger die Ausrufung des Notstands in Erwägung zu ziehen. Man darf keine Zeit mehr verlieren.»

«Politiken»: Es besteht Hoffnung für die USA

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die TV-Debatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris:

«Einig waren sie sich nicht. Unwahrheiten wurden gesagt, Sätze abgebrochen und Fragen unbeantwortet gelassen. Die Debatte zwischen Pence und Harris war alles andere als perfekt. Aber die beiden Kandidaten konnten doch ihre unterschiedlichen politischen Visionen erklären. Sie haben einander zugehört und insgesamt betrachtet einen höflichen Ton zueinander gepflegt. Die Vizepräsidentschaftsdebatte war damit ozeanweit würdiger für eine stolze Demokratie wie die USA als die Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Biden in der vergangenen Woche. Die Vizepräsidentschaftsdebatte zeigt, dass Hoffnung für die USA besteht. Der Dialog zwischen Demokraten und Republikanern ist nicht tot. Er ist nur vom Chaospiloten Trump in den Winterschlaf versetzt worden.»

«De Tijd»: Biden steht für Rückkehr zu respektvoller Führung

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» beschäftigt sich am Freitag mit der Wirtschaftspolitik eines mögliche US-Präsidenten Joe Biden:

«Je größer der Vorsprung des Demokraten Joe Biden in den Umfragen wird, desto mehr verschiebt sich der Fokus auf eine neue Frage: Falls er Präsident der USA wird, wie wird dann seine Wirtschaftspolitik aussehen? (...) Die Antwort darauf bleibt leider noch ziemlich vage. Sicher kann angesichts der Lage ein weiterer Fokus auf wirtschaftliche Stimuli erwartet werden. Auch eine Politik ohne allzu scharfe Ecken und Kanten kann man erwarten. Selbst bei den Vorwahlen der Demokraten verteidigte Biden den Weg der Mäßigung, obwohl das für ihn seinerzeit ein großer strategischer Nachteil war. Letztendlich zeichnet sich diese Perspektive ab: Zusätzliche Stimuli, ein recht gemäßigter wirtschaftlicher Schwenk nach links und vor allem die würdevolle Rückkehr einer respektvollen Regierungsführung.»

«Hospodarske noviny»: Regierung in Prag hat in Corona-Krise versagt

PRAG: Zu den neuen Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Tschechien schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Nun ist es soweit. Die Regierung hat angeordnet, einen großen Teil des Lebens in Tschechien lahmzulegen. Kinos, Theater, Sportstadien und Fitnesscenter werden geschlossen. Die Kneipen müssen ihre Gäste um 20.00 Uhr hinauswerfen. Tschechien steht wieder im Ausnahmezustand. Dabei ist das, was wir erleben, keine Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis eines absoluten Versagens der Regierung unter Andrej Babis. Nachdem die Corona-Welle im Frühjahr das Land nur leicht touchiert hatte, stellte Babis das arrogant als seinen eigenen Verdienst dar - und nicht als eine Folge der Aufopferungsbereitschaft und Empathie der Bürger. Während der Ministerpräsident in ganz Europa verkündete, dass sein Land «best in Covid» sei, hat er die Vorbereitungen für die zweite Welle schlicht verschlafen.»

«DNA»: In Mali entführte Französin ohne Blutvergießen wieder frei

STRAßBURG: Zur Befreiung der in Mali entführten französischen Entwicklungshelferin schreibt die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Das Martyrium ist beendet. Nach vier Jahren Gefangenschaft und einigen qualvollen letzten Stunden hat Sophie Pétronin ihre Freiheit wiedererlangt. Diesmal gab es kein Blutvergießen, wie im Mai 2019, als die Soldaten Cédric de Pierrepont und Alain Bertoncello ihr eigenes Leben opferten, um das Leben von zwei in Burkina Faso festgehaltenen Geiseln zu retten. Es wurde kein Blut vergossen, aber es gab zweifellos ein Lösegeld und vor allem einen riesigen Gefangenenaustausch, der von Mali mit Zustimmung von Paris durchgeführt wurde.»

«Tages-Anzeiger»: In den USA explodieren die Staatsschulden

ZÜRICH: Zum ersten Mal seit Kriegsende wird die US-Staatsschuld die Marke von 100 Prozent der Wirtschaftsleistung übertreffen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Noch vor wenigen Jahren hätte eine solche Zahl in Washington ein gewaltiges Gezeter ausgelöst, vor allem bei jenen republikanischen Politikern, die sich stolz als «deficit hawks», als «Defizit-Falken», bezeichneten und jede noch so kleine Mehrausgabe als Steuerverschwendung geißelten. Doch sie alle sind unter die Räder jener Dampfwalze namens Donald Trump geraten, die seit 2016 weite Teile der alten Republikanischen Partei unter sich zermalmt hat.(...)

Nun gibt es gute Gründe dafür, dass die Staatsschuld ausgerechnet dieses Jahr die 100-Prozent-Marke knacken wird - der wichtigste lautet: Corona. Wie fast überall auf der Welt hat die Pandemie auch die US-Regierung dazu gezwungen, alle Haushaltspläne über Bord zu werfen und riesige Summen zur Eindämmung der Seuche selbst, vor allem aber der wirtschaftlichen Folgen, in die Hand zu nehmen.(...)

Dass die USA jetzt mit Griechenland in einem Atemzug genannt werden, ist mitnichten allein dem Coronavirus geschuldet. Im Gegenteil, die Regierung Trump hatte die Kreditaufnahme schon vor Ausbruch der Krise und trotz boomender Konjunktur so massiv aufgebläht, dass sich jetzt zwei Schuldenwellen zu einem echten Brecher vereinen.»

«The Times»: Viele Amerikaner scheinen von Trump genug zu haben

LONDON: Zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump schreibt die britische Zeitung «The Times» am Freitag:

«Das Einzige, was in Amerika größer ist als die Fähigkeit von Donald Trump zur Ich-Bezogenheit, ist die Fähigkeit der Medien, sich laut und heftig über ihn aufzuregen. Aber die Show wird allmählich langweilig, das Melodrama ist einem Publikum, das einfach erschöpft ist, zu vertraut. (...) Eine entnervte Wählerschaft, ausgelaugt durch das Virus und den Lockdown, besorgt um ihren Lebensunterhalt, beunruhigt über die Zukunft Amerikas als geeinte Nation, hat vielleicht einfach genug von dieser Verrücktheit.

(...) Angesichts all der Empörung, die Trump immer wieder hervorruft - die Verurteilung seiner Rücksichtslosigkeit, seiner Verantwortungslosigkeit, seiner extremistischen Ausdrucksweise, seiner Verunglimpfung politischer Normen - kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mittlerweile zu viele Amerikaner von all dem genug haben, um ihm noch vier weitere Jahre zu geben.»

«Kommersant»: Keine Beleidigungen beim TV-Duell in den USA

MOSKAU: Zu dem TV-Duell der Vize-Kandidaten zur US-Wahl schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Es war die erste und einzige Debatte der Vizepräsidenten in den USA in diesem Wahlkampf. Der Republikaner Mike Pence und die Demokratin Kamala Harris diskutierten über Wirtschaft, Coronavirus, Abtreibung und Handelskrieg. Was in der Debatte aber fehlte, waren gegenseitige Beleidigungen und eine mangelnde Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Anders als eine Woche zuvor, als die beiden Kandidaten für das höchste Amt im Land, Donald Trump und Joe Biden, aufeinandertrafen. Nun wurde bekannt, dass Trump nicht am zweiten Duell teilnehmen will. Das war eigentlich als virtuelles Format geplant - beide sollten also nicht in einem und demselben Raum aufeinandertreffen.»

«NZZ»: Trump brüskiert europäische Alliierte

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den von US-Präsident Donald Trump angekündigten schnelleren Truppenabzug aus Afghanistan:

«Zwar ist die amerikanische Militärpräsenz in Afghanistan schon jetzt nur noch ein Schatten ihrer früheren Stärke. Im laufenden Jahr verringerte Trump die Zahl der Stationierten von rund 14.000 zunächst im Rahmen einer Vereinbarung mit den Taliban auf 8600 und dann auf heute knapp 5000. Aber dieses Kontingent, im Verbund mit etwa gleich vielen Truppen aus Nato-Staaten, hat mehr als nur symbolische Bedeutung. Es stützt die gewählte Regierung und dient als Garant dafür, dass die Taliban-Rebellen nicht einfach zum Sturm auf die Hauptstadt Kabul blasen können. Das ist auch der Grund, weshalb amerikanische Generäle und Trumps Sicherheitsberater bis ins nächste Jahr eine minimale Präsenz aufrechterhalten wollten. Sie werden durch die Konfusion aus dem Weißen Haus ebenso brüskiert wie die Regierungen der europäischen Alliierten, die mit der Afghanistan-Mission ihrerseits politisches Kapital riskiert hatten und jahrelang Bündnisloyalität zeigten. Sie werden nun zu Statisten degradiert, die selber schauen können, wie sie ihre Soldaten irgendwie heil nach Hause bringen.»