Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

02.10.20

«The Guardian»: Moskau könnte Verhandlungen im Kaukasus erzwingen

LONDON: Zum bewaffneten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Wladimir Putin, Emmanuel Macron und Donald Trump haben am Donnerstag zur sofortigen Beendigung der feindseligen Handlungen und zu Gesprächen ohne Vorbedingungen aufgerufen. Doch die USA sind derzeit abgelenkt und Frankreich hat nur geringe Einflussmöglichkeiten. Moskau hat früher beide Seiten an den Verhandlungstisch gezwungen. Und es hat gute Gründe, dies erneut zu tun. Es hat einen Verteidigungspakt mit Armenien, verkauft aber auch Waffen an Aserbaidschan. Und bislang hat es erfolgreich die Balance zwischen beiden gewahrt. Moskau möchte keinen Konflikt, der - längerfristig - den Nordkaukasus destabilisieren könnte.»

«Neatkariga Rita Avize»: Macron will belehren statt lernen

RIGA: Zum Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den baltischen Staaten schreibt die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Freitag:

«Unter unseren Politikern war einst die Idee beliebt, dass unsere Erfahrung, unsere Kenntnisse der russischen Sprache und unsere Fähigkeit, Russland zu verstehen, bei der Gestaltung der Politik zwischen der EU und Russland eingesetzt werden könnten. Doch hat sie ihre frühere Bedeutung inzwischen weitgehend verloren, weil unsere Politiker festgestellt haben, dass niemand wirklich unsere Russland-Expertise braucht. Es stellte sich heraus, dass jedes Land, jeder Politiker (und umso mehr diejenigen von Großmächten) seine eigene Theorie dazu hat, wie man Beziehungen zu Russland und Putin aufbaut oder wie man «den Frieden in Europa bewahrt».

Daher wäre es zu arrogant und naiv zu glauben, Macron sei in die baltischen Staaten gekommen, um zu hören, was diejenigen, die Russland am besten kennen, über seinen «Dialog mit Russland» denken. Es gibt keinen Grund, an Macrons unerschütterlicher Überzeugung zu zweifeln, dass er am besten weiß, wie man mit Russland spricht. Die Rhetorik des französischen Präsidenten sowohl in Vilnius als auch in Riga zeigt, dass er nicht «lernen» möchte von uns, wie man die Politik mit Russland gestaltet, sondern im Gegenteil uns «lehren» möchte.»

«Hospodarske noviny»: Wahl in Tschechien wird zu Corona-Referendum

PRAG: Vor den zweitägigen Regional- und Teilsenatswahlen in Tschechien am Freitag und Samstag schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Noch vor einem Monat sah es so aus, als ob sich Ministerpräsident Andrej Babis entspannt zurücklehnen könnte. Ein überwältigender Sieg seiner Bewegung ANO in den Regionalwahlen schien sicher. Doch die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie hat alles verändert. Aus den Wahlen zu den Vertretungen der Verwaltungsregionen sowie in einem Drittel der Wahlbezirke auch zum Senat ist ein spannendes Referendum über das Krisenmanagement der Regierung geworden. (...) Der Grund ist klar: Die Regierung Babis hat mit ihrem zögerlichen Handeln aus Tschechien das Land in Mitteleuropa gemacht, in dem die Zahl der Coronavirus-Fälle am stärksten zunimmt.»

«Kommersant»: Gefahr für Berg-Karabach wird immer größer

MOSKAU: Zu den Vermittlungsversuchen im blutigen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Die Gefechte und der Krieg in Berg-Karabach dauern jetzt schon seit Sonntag an. Jetzt könnte sich vieles entscheiden. Die Staatschefs von Russland, Frankreichs und den USA haben nämlich die Konfliktparteien zu einem Ende der Kämpfe aufgefordert. Aber zeitgleich gehen Moskau und Paris davon aus, dass Dschihadisten auf der Seite aserbaidschanischer Truppen kämpfen. Sie sollen von der Türkei aus Syrien dorthin geschickt worden sein. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan spricht jetzt davon, dass sein Land gegen den internationalen Terrorismus vorgeht. Die Gefahr ist groß, den Krieg an der diplomatischen Front zu verlieren.»

«De Standaard»: London von rechtlichem Schritt der EU unbeeindruckt

BRÜSSEL: Wegen der Verletzung des EU-Austrittsvertrags leitet die Europäische Union rechtliche Schritte gegen Großbritannien ein. Dazu heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Vorerst macht der Schritt keinen großen Eindruck. London ließ sofort wissen, dass man am Binnenmarktgesetz festhalten werde. Juristische Scharmützel sind zunächst auch nur eine Geschichte am Rande. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof dauern Jahre. Bis die Richter in Luxemburg entschieden haben, ist die Brexit-Saga längst vorbei. Ob es ein Happy End gibt, dürfte sich in den nächsten zwei Wochen herausstellen.

In dieser Zeit sollte sich zeigen, ob die Verhandlungen über ein Handelsabkommen Erfolg haben. Das Problem: Diese Gespräche stecken fest, und es bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit, sie wieder in Gang zu bringen. (...) Keine der beiden Parteien will als erste das Handtuch werfen. Denn wer das tut, wird sofort den Schwarzen Peter für das Chaos bekommen, das ein No-Deal-Brexit ab dem 1. Januar mit sich bringen wird.»

«Diena»: Macrons Vorschlägen sollte man zuhören

RIGA: Zum Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den baltischen Staaten schreibt die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Freitag:

«Macron nutzte den jüngsten Besuch in den baltischen Staaten (Lettland und Litauen) auch, um an zwei seiner geopolitischen Ideen zu erinnern: die Notwendigkeit, die unabhängigen militärischen Fähigkeiten Europas zu stärken, und den strategischen Dialog zwischen Europa und Russland. (...) Im Prinzip ist Macrons Position klar und verständlich, wenn auch nicht immer konsistent. Angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Politik versucht der französische Präsident, sich als Führer eines vereinten Europas zu positionieren. Und dazu rückt er Fragen in den Vordergrund, die für das sogenannte alte Europa oder zumindest einen Teil seiner Elite wichtig sind. (...) Für die Zukunft lohnt es sich daher wahrscheinlich auch, sich Macrons Vorschläge anzuhören.»

«De Telegraaf»: Gewaltbereite Machos für Donald Trump

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich am Freitag mit der Geschichte der rechtsextremen Truppe «Proud Boys»:

«Ohne Gewalt ist nichts zu machen. Das ist die Meinung des Gründers der «Proud Boys», jener rechtsextremen Truppe, die versprach, für Donald Trump «bereit» zu sein. Der Verein, der Trump helfen will, ist kein unbekannter. 2018 stufte das FBI ihn als «extremistische Gruppe» ein, die überwacht werden müsse. Wobei es später abschwächend hieß, dies gelte lediglich für einige der Mitglieder. Die «Proud Boys» haben eine Geschichte von Straßengewalt, insbesondere gegen linke Aktivisten.

Prügeleien gehören zu den Aufnahmeritualen. Ein Mitglied der «Proud Boys» muss ein Macho sein, denn «es ist ein Krieg gegen die Männlichkeit im Gange». Die Mitglieder sind verrückt nach Waffen. Sie sind gegen Feminismus und Gleichberechtigung und obwohl sie behaupten, nicht rassistisch zu sein - es gibt einige schwarze Mitglieder - sind die «stolzen Jungs» sehr wohl einer Vorherrschaft der Weißen zugeneigt.»

«ABC»: Von der Leyen zeigt London die Zähne

MADRID: Zur Ankündigung der EU, rechtliche Schritte gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags einzuleiten, schreibt die spanische Zeitung «ABC» am Freitag:

«Auf der Zielgeraden der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich zeigt (Kommissionspräsidentin) Ursula von der Leyen die Zähne. Sie droht mit dem Gang zu den Gerichten. Es war ja das eigene Team von (dem britischen Premierminister) Boris Johnson, das einen Rechtsbruch eingestanden und bekanntgemacht hatte, indem es sich des (neuen britischen Binnenmarkt-)Gesetzes rühmte. Das einzige Ziel dieses Gesetzes ist es, Großbritannien von Verpflichtungen zu befreien, die man im Austrittsvertrag mit Brüssel eingegangen ist. Die Warnrufe der EU hat London immer wieder vorsätzlich ignoriert. Noch kann eine friedliche Scheidung erreicht werden. Aber das muss auf der Grundlage des Rechts und ohne weiteres Hin und Her geschehen.»

«NZZ»: Afghanistan braucht zunächst einen Waffenstillstand

ZÜRICH: Zu den Friedensverhandlungen in Afghanistan schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Welche Staatsform die Taliban sich vorstellen, lässt sich erahnen: Es könnte ein System sein mit einem Emir als oberstem religiösem Führer und einem Wächterrat, ähnlich wie in Iran. Falls es darauf hinausläuft, wird es an den anderen afghanischen Parteien und am Westen sein, Druck auszuüben, damit möglichst viele demokratische Formen und Freiheiten bewahrt werden. Unmöglich ist das nicht. Doch das braucht Zeit. Die Hürden sind gewaltig. Und bis dahin sterben jeden Tag Menschen. Nichts ist deshalb in den laufenden Gesprächen dringlicher als ein Waffenstillstand. (...)

Jeder Schritt hin zu einer permanenten Waffenruhe wird Leben retten. Und dann ist es an der Zeit, endlich Frieden nach Afghanistan zu bringen. Es wird Monate dauern, eher Jahre. Doch nie war der Moment günstiger als jetzt, es ernsthaft zu versuchen.»

«Nepszava»: Im Kaukasus mischt Erdogan im Hintergrund die Karten

BUDAPEST: Über die Rolle der Türkei im Konflikt um die zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittene Region Berg-Karabach schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Bei der Aufrüstung der aserbaidschanischen Streitkräfte spielte Ankara eine bedeutende Rolle. Dem «Bruderstaat» verkaufte es eine Unmenge von Waffen, während es der größte Abnehmer von aserbaidschanischen Rohstoffen ist. (Der türkische Präsident) Recep Tayyip Erdogan verfolgt seit langem die Strategie, durch das Schüren von Konflikten im Ausland von den Problemen im eigenen Land abzulenken - in diesem Fall vom verbockten Umgang mit der Corona-Pandemie.

Außerdem könnte er es darauf anlegen, den Kreml zu provozieren: Mit der Ausweitung der türkischen Einflusssphäre in den Kaukasus könnte er seine Verhandlungsposition gegenüber Moskau in Hinblick auf die Konflikte in Syrien und in Libyen verbessern. Obwohl es in einem Krieg eigentlich immer nur Verlierer gibt, könnte die Türkei, die im Hintergrund die Karten mischt, mit diesem Konflikt gut fahren.»

«Washington Post»: Saudi-Herrscher seit Khashoggi-Mord noch grausamer

WASHINGTON: Zwei Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul zieht die «Washington Post» eine ernüchternde Bilanz:

«Es ist zwei Jahre her, seit Jamal Khashoggi, ein berühmter saudischer Journalist, der auch Kolumnen für die Post schrieb, im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde. In all der Zeit bleiben zwei Fakten unverändert: Es gab keine Gerechtigkeit gegen diejenigen, die seine Tötung angeordnet und organisiert haben; und Mohammed bin Salman, Saudi Arabiens Kronprinz und De-Facto-Herrscher, hat die brutale Unterdrückung beibehalten, die sein Regime zum brutalsten und kriminellsten in der modernen Geschichte des Landes gemacht haben.

Obwohl ihn die internationale Reaktion auf Khashoggis Tötung zu einem Paria gemacht hat, hat der Kronprinz sein Verhalten nicht geändert. (...) MBS (Mohammed bin Salman) sperrt weiter Prinzen, Geschäftsleute und Aktivisten, die er für eine Bedrohung hält, ein, meist ohne sich um konkrete Vorwürfe gegen sie zu bemühen. Keine der zwei Dutzend Frauenrechtsaktivistinnen, die seit 2018 festgenommen wurden, kam ganz frei, sie bleiben im Gefängnis oder unter Hausarrest. Der MBS-Gehilfe Saud al-Kahtani, der den Khashoggi-Mord und die Verhaftung und Folter der Frauen organisierte, wurde nie bestraft. Und MBS hat niemals eingestanden, diese Verbrechen in Auftrag gegeben zu haben.»