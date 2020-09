Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.09.20 | Aktualisiert um: 01:40 | Überblick

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zur Klimapolitik

Wohin Aktionismus führt, ist an der Energiewende zu sehen.

Auch sie verliert sich in utopischen Zielen, was etwa die Zahl der Windanlagen angeht und die Geschwindigkeit, mit der sie gebaut werden müssten. Im Unterschied zur Politik ficht das die jugendlichen Demonstranten, die in aller Welt am Freitag auf die Straße gingen, aber nicht an. Es ist ihre Zukunft, um die es geht. Sie erleben in Corona-Zeiten, wozu Staaten in der Lage sind - und wie Leute darin wirken, deren Engagement nur darin besteht, nicht wahrhaben zu wollen, worum es geht. Angesichts der Verantwortungslosigkeit des Widerstands gegen die Corona-Politik sehnt man sich fast schon wieder nach dieser Jugend und nach dem nächsten Freitag. Auch danach, dass man das Jahr 2060 noch miterleben dürfte.

«Süddeutsche Zeitung» zur Neubesetzung des Supreme Court

Mit dem Supreme Court können die Republikaner das Land auch noch steuern, wenn sie Weißes Haus und Senat verlieren sollten.

Der Supreme Court würde vom Ort für fiat iustitia zu Fort Iustitia, in dem sich die Konservativen verschanzen. Trump, der sich um Institutionen so wenig schert wie um die Wahrheit, dürfte das egal sein: Ihm geht es darum, zu gewinnen und sich für juristischen Streit nach der Wahl zu rüsten. Allerdings dürfte die Repräsentativität des Supreme Court nun dauerhaft infrage stehen, vor allem für Wähler der Demokraten. Immer mehr Demokraten fordern nun Rache, etwa indem man neue Richterstellen am Supreme Court schafft und sie mit Linken besetzt. Fans der Serie «House of Cards» mögen das für angemessene Vergeltung halten. Die Institution aber würde es unheilbar beschädigen. Letzte Instanz im Staat wäre dann die politische Partei, die gerade die besseren Tricks parat hat. Und irgendwann würde sich eine US-Regierung schlicht weigern, sich den Urteilen des Supreme Court zu beugen.

«Wall Street Journal»: Trumps Kommentare schüren linke Panik vor Coup

NEW YORK: Mit seinen Äußerungen in den vergangenen Tagen hat US-Präsident Donald Trump Befürchtungen geschürt, er werde im Falle einer Niederlage das Ergebnis der US-Wahl am 3. November nicht ohne Weiteres anerkennen. Das «Wall Street Journal» kommentiert die Sorgen über eine friedliche Machtübergabe:

«Das Beharren von Präsident Trump darauf, das Gegenteil von dem zu sagen, was die Presse verlangt, ist eine Quelle für mehr als nur einen kleinen Teil seines politischen Erfolges sowie für viele kontraproduktive Patzer. Ein Beispiel für Letzteres ist seine Antwort vom Mittwoch auf eine absichtlich tendenziöse Frage, ob er sich zu «einer friedlichen Machtübergabe» verpflichten würde.

Medien und Intellektuelle haben sich in einen Rausch eingebildeter Befürchtungen hingesteigert, dass Mr. Trump irgendwie gewaltsam im Amt bleiben wird, wenn er die Wahl 2020 verliert. (...)

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Die Vorstellung, dass Mr. Trump einen friedlichen Machtwechsel verhindern könnte, ist absurd. Am 20. Januar endet offiziell seine Amtszeit. Wenn der Kongress bis zu diesem Datum den Sieger nicht bestätigt - oder ein Patt festgestellt hat - wird Nancy Pelosi Präsidentin, sofern sie dann noch Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist. (...) Mr. Trumps eigentlicher Punkt ist, dass er sich das Recht vorbehalten will, zweifelhafte Wahlpraktiken anzufechten, wie etwa Rechtsstreitigkeiten nach der Wahl um die Auszählung strittiger, verspäteter oder nicht unterzeichneter Stimmzettel. (...)

Die Rechtsstaatlichkeit ist für freie und faire Wahlen von entscheidender Bedeutung, und Herr Trump hat Recht, seinen juristischen Mitteln nicht abzuschwören. Doch seine leichtsinnigen Kommentare verleihen der demokratischen Hysterie Glaubwürdigkeit, und er sollte seine Ansichten klarstellen, wenn er nicht noch mehr Wähler verlieren will, die meinen, es fehle ihm an Temperament oder Selbstbeherrschung für das Amt.»

«La Repubblica»: Papst zeigt harte Hand beim Geld der Kirche

ROM: Zum überraschenden Rückzug von Kardinal Angelo Becciu schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Es scheint eine Geschichte zu sein wie aus dem Kreml, wie aus der Sowjetzeit. Wo die Aktionen und Intrigen im Kampf um die Macht mit rollenden Köpfen endeten, ohne eine Erklärung oder nur mit knappen Mitteilungen, die Raum für jegliche Spekulation ließen. So war es mit der Mitteilung der Pressestelle des Vatikans, mit der bekannt gegeben wurde, dass Kardinal Giovanni Angelo Becciu auf das Amt des Präfekten der Kongregation für die Heiligsprechungen und auf die «mit dem Kardinalat verbundenen Rechte» verzichtet hat. Mit anderen Worten, Becciu betrat das Zimmer des Papstes als Kardinal und verließ es als einfacher Priester. (...) Das Pontifikat von Papst Franziskus ist alles andere als geradlinig, tatsächlich schien es manchmal schwer zu interpretieren (...) Aber in einem Punkt war Franziskus immer entschlossen und unerbittlich: bei der harten Hand gegen Korrupte und Korrumpierbare, bei dem als richtig angesehenen Ziel des Geldes der Kirche für die Armen und ganz sicher nicht für Bankiers und, noch schlimmer, für Geschäftemacher.»

«Dagens Nyheter»: Ginsburg-Nachfolge wird zur Geisel der US-Politik

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Debatte um die Nachfolge von US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg:

«Die Doppelmoral ist ebenso ins Auge fallend wie empörend. 2016 weigerten sich die Republikaner im Senat, Barack Obamas Kandidaten für das Oberste Gericht auch nur anzuhören, da während eines Wahljahres keine Gerichtsmitglieder genehmigt werden sollten. Nun berufen sie sich knapp fünf Wochen vor dem Wahltag auf ihr Recht, Donald Trumps Vorschlag für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg durchzudrücken. Eine republikanische Ausrede dafür ist leider relevant: Die Demokraten hätten wahrscheinlich genauso gehandelt, wären sie in dieser Position. Die Parteien haben das Höchste Gericht zum Hauptpreis im US-Kulturkrieg gemacht. Es war niemals der Plan, Richter zu Vertretern des Präsidenten zu machen, der sie ins Amt hebt. Was Beschützer der Gerechtigkeit sein sollten, wird somit von der Politik als Geisel genommen.»

«De Standaard»: Friedliche Machtübergabe gehört zum Kern der Demokratie

BRÜSSEL: Zum Wahlkampf von Donald Trump heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Seit Monaten untergräbt er mit seinen Tweets die Legitimität des Wahlergebnisses und spricht von «gefälschten» Wahlen. Er brachte die Überlegung ins Spiel, den Urnengang zu verschieben. Auf einer Pressekonferenz weigerte er sich kürzlich, eindeutig auf die Frage zu antworten, ob er an einer «friedlichen Machtübergabe» mitwirken würde. Es wäre naiv, zu glauben, dass das alles nur verbale Kraftmeierei ist. (...)

Eine gewaltlose Machtübergabe gehört zum Kern der Demokratie. Der unterlegene Kandidat gratuliert seinem Gegner und stimmt seine Wähler auf vier Oppositionsjahre ein. Wenn diese Regel nicht mehr respektiert wird, geraten die USA auf unbekanntes Terrain. Denn in einem sind sich alle amerikanischen Verfassungsexperten einig: Niemand weiß, wie es weitergehen soll, wenn jeder bis zum Äußersten geht. Das weitreichendste Szenario besteht darin, dass am 20. Januar zwei Präsidenten vor dem Kapitol erscheinen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Lukaschenko muss Konsequenzen fürchten

MOSKAU: Zur Kritik an der Amtseinführung des umstrittenen Staatschefs von Belarus, Alexander Lukaschenko, schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die EU und viele weitere Länder haben die Legitimität der neuen Amtszeit von Alexander Lukaschenko nicht anerkannt. Das gab es zwischen Belarus und dem Westen vorher noch nie. Alle Wahlen unter Lukaschenko lösten bislang unweigerlich Kritik in Brüssel und in Washington aus. Ihr Endergebnisse wurden jedoch dann immer anerkannt. Jetzt ist die Situation anders, und es stellt sich die Frage: Welche konkreten Konsequenzen hat die Weigerung des Westens, Lukaschenko als Präsidenten anzuerkennen?

Brüssel und Washington gebe keine klaren Antworten darauf. Obwohl es im Oktober wohl Sanktionen gegen Lukaschenko und seine Anhänger geben wird, wird man weiter mit dem Land zusammenarbeiten. Die Position des Westens wird jedoch die Situation im Land erheblich beeinflussen. Dieser Schritt bedeutet aber nicht, dass die diplomatischen Beziehungen zu Belarus abgebrochen werden.»

«La Croix»: Entspannung im Anti-Corona-Kampf nicht in Sicht

PARIS: Zum Kampf gegen Coronavirus-Epidemie in Frankreich schreibt die katholische Tageszeitung «La Croix» (Paris) am Freitag:

«Im Frühjahr haben wir uns gesagt, dass nur ein unangenehmer Augenblick überwunden werden musste: Strikte Ausgangsbeschränkungen sollten es ermöglichen, bald wieder normal leben zu können. Anders gesagt: Nach dem Regen das schöne Wetter. Das schöne Wetter ist aber nicht wiedergekommen. Im Sommer musste man mit zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen leben. Und nun beginnen wir den Herbst unter dem Eindruck «halber» Ausgangsbeschränkungen. Es hört nicht auf.»

«Lidove noviny»: Probleme in Europa nur aufgeschoben

PRAG: Zum Vorschlag der EU-Kommission für eine neue EU-Asyl- und Migrationspolitik schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Es ist nichts Neues dabei, nichts, was wir nicht schon vor der Coronavirus-Pandemie gekannt hätten. Es erinnert uns an die europäische Diskussion über Flüchtlingsquoten und Migration, nur diesmal ohne verpflichtende Quoten. Damit zeigt sich, dass wir nach der Pandemie dieselben Probleme lösen werden müssen wie vor ihr - nur dass sie vielleicht noch größer geworden sind, wie zum Beispiel die globale Erwärmung. Mit anderen Worten: Der Blick nach vorn ist heute ein Blick zurück. Überraschen sollte uns das nicht.»

«The Times»: Instrument der Kurzarbeit hat sich längst bewährt

LONDON: Im Kampf gegen die Corona-Krise will Großbritannien auf ein ähnliches Instrument wie die Kurzarbeit in Deutschland setzen. Dazu meint die «Londoner Times» am Freitag:

«Der Unterschied besteht darin, dass Kurzarbeit schon ein vorhandenes Instrument war, das seinen Wert bewiesen hatte, als es deutschen Unternehmen 2008 half, mit dem Schock der Finanzkrise fertig zu werden. Tatsächlich ist rätselhaft, wieso es Finanzminister Rishi Sunak angesichts dieser beweiskräftigen Erfahrungen auf der anderen Seite des Kanals in den vergangenen sechs Monaten nicht geschafft hat, etwas ähnliches zu entwickeln. (...)

Wie die Dinge liegen, müssen nun erst viele Einzelheiten des Systems zur Subventionierung von Arbeitsplätzen ausgearbeitet werden - etwa wie Betrug eingedämmt werden soll und, was besonders wichtig ist, welche Anreize es für Fortbildung geben soll. Sunak war am Anfang der Pandemie für seine kühnen und kreativen Ad-hoc-Maßnahmen gelobt worden. Doch in dieser Phase der Krise reicht Ad hoc nicht mehr aus. Was das Land jetzt vom Finanzminister braucht, sind detaillierte Pläne, nicht nur um durch die Pandemie zu kommen, sondern auch für die Ankurbelung des Aufschwungs.»

«Magyar Nemzet»: Mit der Migration wie mit dem Coronavirus leben?

BUDAPEST: Über die ablehnende Haltung einiger ost-mitteleropäischer Länder zum Plan der EU-Kommission für eine neue Flüchtlings- und Asylpolitik schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Die von Ursula von der Leyen geführte Europäische Kommission ist eindeutig netter, freundlicher und verständnisvoller als das von Jean-Claude Juncker geführte Vorgängergremium. (...) Doch das von ihr vorgelegte Migrationspaket ist in Wirklichkeit das selbe Paket, mit dem schon Junckers Kommission hantierte, um den Mitgliedsländern eine Quotenregelung (für Asylbewerber) aufzuzwingen. (...) Auch im frischen Paket bleibt die Migration ein akzeptabler Begriff. So wie mit dem Coronavirus muss man mit ihr leben. Dabei suchen wir mit Volldampf einen Impfstoff, denn das Leben mit der Maske ist überhaupt keine freundliche Sache. Dabei erhebt allein Mitteleuropa seine Stimme gegen die Migration, konsequent und trotz aller Sirenentöne.»

«de Volkskrant»: Politische Entscheidungsfindung der EU zu langsam

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag das Ringen der EU um ihr Vorgehen im Belarus-Konflikt:

«Seit die EU vor eineinhalb Monaten begann, über Sanktionen nachzudenken, hat sich viel verändert. Der russische Präsident Wladimir Putin konnte sich nicht einmal an seinen eigenen Ratschlag an den Westen halten, dass es zu keiner «ausländischen Einmischung» kommen sollte. Doch die Lage ist nun eine andere. Die «Eingliederung» von Belarus an Russland geht schneller als die politische Entscheidungsfindung in Brüssel. Das bedeutet, dass die Verhängung von personenbezogenen Sanktionen - falls die EU überhaupt zu diesem symbolischen Akt imstande ist - nicht ausreichen wird. Es ist zu hoffen, dass diese Erkenntnis maßgeblich sein wird, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU nächste Woche mit dem Thema befassen.»

«NZZ»: Trump liebäugelt mit autoritärer Grenzüberschreitung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Äußerungen zur Machtübergabe von US-Präsident Donald Trump:

«Briefliche Stimmen brauchen jeweils mehr Zeit zur Überprüfung und dürfen in knapp der Hälfte der Gliedstaaten auch noch Tage nach dem Wahltag ankommen, sofern sie an diesem abgestempelt wurden. Es ist deshalb durchaus realistisch, dass Trump in der Wahlnacht wie der sichere Gewinner aussieht - bevor die Auszählung der Briefstimmen dieses Resultat ein paar Tage später ins Gegenteil kippt. Dieses Szenario birgt enorme Sprengkraft. Es braucht nicht viel Phantasie dafür, anzunehmen, dass Trump in einem solchen Fall vorschnell den Sieg für sich reklamiert und behauptet, man wolle ihm diesen «stehlen». Indem er jetzt schon das Vertrauen in die Legitimität der Wahl beschädigt, bereitet er für diesen Plan den Boden. (...)

Das muss und kann verhindert werden. Hohe Verantwortung tragen dabei die Medien, die meist politisch besetzten Wahlbehörden in den Gliedstaaten und vor allem beide grossen Parteien. Sie müssen entschieden an die demokratischen Gepflogenheiten erinnern, die das Land weltweit zu einem Vorbild für den friedlichen Machtübergang gemacht haben. Man würde sich deshalb wünschen, dass die Republikaner Trumps Liebäugeln mit einer autoritären Grenzüberschreitung klar als solche bezeichnen - bisher allerdings vergeblich.»

«La Vanguardia»: Neue Seat-Führung gute Nachricht für Katalonien

BARCELONA: Die in Barcelona erscheinende Zeitung «La Vanguardia» betont in einem Kommentar am Freitag die Bedeutung der spanischen VW-Tochter Seat für Katalonien und ganz Spanien. Anlass ist die Bestellung eines neuen Chefs für den Autobauer:

«Die Ernennung von Wayne Griffiths zum neuen Vorstandsvorsitzenden der katalanischen Tochtergesellschaft von Volkswagen (...) ist eine Garantie für die gute Entwicklung des Unternehmens nach sehr schwierigen Monaten während der Covid-19-Pandemie. Der (Vorstandsvorsitzende des VW Konzerns Herbert) Diess reiste diese Woche nach Barcelona, um den Vorstand von Seat zu leiten, der die Ernennung offiziell machte, und um das Engagement von Volkswagen zu bekräftigen, in den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Euro in Seat zu investieren, um neue Modelle auf den Markt zu bringen und die Elektrifizierung voranzubringen. Sowohl die Ernennung von Griffiths als auch die Bestätigung der Investitionen sind zwei gute Nachrichten, die die durch die Pandemie ausgelösten Unsicherheiten in der Autobranche beseitigen.

Wir müssen Griffiths viel Glück wünschen und ihm die Unterstützung geben, die er von der Gesellschaft und den Institutionen benötigt. Für Katalonien ist die Bedeutung von Seat bekanntlich unbestritten. Es ist das Rückgrat der Branche, macht mehr als vier Prozent des BIP und zwölf Prozent der Exporte aus, schafft Zehntausende direkter und indirekter, stabiler und qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze und ist nicht nur der erste Investor in Katalonien, sondern auch in ganz Spanien.»