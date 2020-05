Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Aftonbladet»: Ungarn ist eine Bedrohung für die EU

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Freitag das Vorgehen der ungarischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban:

«Was in Ungarn - und in Polen - passiert, ist wichtig. Es handelt im Grunde davon, welche Stellung die Demokratie in der Europäischen Union hat. Diese Frage kann nicht warten. Im März stellte ein von der Universität in Göteborg betriebenes Institut fest, dass Ungarn nicht länger als eine Demokratie klassifiziert werden kann. Ähnliche Einschätzungen wurden von Demokratieorganisationen in aller Welt getätigt. Und es gibt ein Muster: In jeder Krise hat Orban einen Anlass gesehen, um seine Stellung und die seiner Regierung weiter zu stärken. Die Corona-Pandemie macht da keine Ausnahme. Das heutige Ungarn ist ganz einfach kein Land, das sich für eine Union demokratischer Staaten qualifiziert. Die Entwicklung bedroht Ziele und Natur der EU. Das Land kann nicht weiter das Geld der Union entgegennehmen und mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn man gleichzeitig auf die Demokratie spuckt.»

«Financial Times»: Unsinnige Forderungen an Peking

LONDON: Im Streit mit China hat US-Präsident Donald Trump den Rückzug eines US-Pensionsfonds aus Aktien chinesischer Unternehmen durchgesetzt. Dazu meint die «Financial Times» am Freitag:

«Es gibt starke Argumente dafür, dass ein Fonds für die Pensionen von US-Bundesangestellten nicht in chinesische Unternehmen investieren sollte, von denen einige beschuldigt werden, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, Pekings «Überwachungsstaat» zu unterstützen oder Risiken für die nationale Sicherheit der USA darzustellen. (...)

Es ist jedoch ein Fehler, dieses Thema mit den sich intensivierenden gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Donald Trump und Peking wegen des Coronavirus in Verbindung zu bringen - einschließlich Trumps Andeutung, die USA könnten von China eine finanzielle Kompensation für die Pandemie verlangen. (...) Forderungen, dass China die Kosten eines zufälligen Virusausbruchs tragen soll, sind unsinnig. Damit wird Peking nur gedrängt, nichts mehr über das Virus verlauten zu lassen und seine eigene aggressive Gegen-Diplomatie zu verstärken.»

«L'Alsace»: Weg frei für Sommerurlaub in Frankreich

MÜLHAUSEN: Die Ankündigungen des französischen Premierministers Édouard Philippe zum Sommertourismus im Land kommentiert die ostfranzösische Tageszeitung «L'Alsace» am Freitag:

«In diesem Sommer werden die Franzosen trotz Covid-19 innerhalb Frankreichs verreisen können. Die Franzosen und die Tourismusbranche warteten gleichermaßen auf die Ankündigung von Premierminister Édouard Philippe. Dass es hätte anders kommen können, war nur schwer vorstellbar. Denn die (Tourismus-) Branche (...), die sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und zwei Millionen Arbeitsplätze stellt, befindet sich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. (...) Die Ankündigung der Regierung zum Sommerurlaub ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie verhindert auch eine Teilung des Landes: Zwischen denen, die eine Anlaufstelle in der Familie, bei Freunden oder im einem Zweitwohnsitz haben, und jenen, die keine andere Wahl haben, als sich eine Ferienwohnung zu mieten oder auf einem Campingplatz zu urlauben.»

«El País»: Weder Pandemien noch Rezessionen kennen zeitliche Grenzen

MADRID: Zum geplanten Corona-Wiederaufbauplan der EU schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Während die Pläne zur Deeskalation in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) umgesetzt werden, ist es noch dringender, die Debatte und die Genehmigung des Wiederaufbauplans erfolgreich zu beenden (...). Denn die Besorgnis von Bürgern und Unternehmen über die Zukunft der Wirtschaft im Allgemeinen - und ihrer Volkswirtschaften im Besonderen - wird zunehmen, wenn der Gesundheitsalarm dem Diktat der wirtschaftlichen Rezession Platz macht, die durch die Lähmung der Produktionstätigkeit verursacht wird. (...)

Er (der Plan) muss ab dem 1. Januar 2021 startbereit sein, und gegebenenfalls könnte es erforderlich sein, die Umsetzung einiger seiner Punkte vorzuverlegen. Denn genau wie die Pandemie kennt auch die Rezession keine zeitliche Begrenzungen. Zeit ist also Geld.»

«De Standaard»: Risikofreie Gesellschaft ist eine Illusion

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die schrittweise Öffnung der Schulen:

«Die letzten Wochen haben Eltern und Schülern gezeigt, wie wichtig Schulen und Lehrer sind. Nicht nur für die intellektuelle, sondern auch für die soziale und seelische Entwicklung der Kinder. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, welche Berufsgruppen für das Fundament unserer Gesellschaft wichtig sind - und Lehrer gehören da ganz sicher dazu. (...) Nach dem Sommer wird das Virus nicht verschwunden sein, und die «Anderthalbmeter-Schule» ist auf lange Sicht kein tragfähiges Modell. Die meisten Schulen haben weder den Platz noch die Lehrer dafür. Wir werden kreativer sein müssen, um das Infektionsrisiko einzudämmen. Gleichzeitig müssen wir, um Lerndefizite und emotionale Folgen zu verringern, akzeptieren, dass eine risikofreie Gesellschaft eine Illusion ist. Andernfalls wird der Kollateralschaden für unsere Jugend schlimmer sein als das Virus selbst.»

«De Telegraaf»: «Gutscheinzwang» ist nicht gerechtfertigt

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die Rückerstattung der Ticketpreise an Passagiere, deren Flüge wegen Covid-19 storniert wurden:

«Die Europäische Kommission hat die Politik, dass sich Passagiere mit einem «Corona-Gutschein» für stornierte Flüge zufrieden geben müssen, für nichtig erklärt. Das europäische Verbraucherrecht ist eindeutig: Geschädigte Reisende haben das Recht auf Umbuchung oder Rückerstattung und können nicht gezwungen werden, einen Gutschein zu akzeptieren. (...) Bei allen berechtigten Versuchen, die Luftfahrtindustrie vor dem Ruin zu bewahren, hat man die Interessen der Verbraucher zu wenig beachtet. Betroffen sind auch Menschen, die wegen der Krise ihren Arbeitsplatz oder ihr Unternehmen verloren haben. «Gutscheinzwang» ist dann besonders bitter. Es ist ein Grundrecht der Verbraucher, Geld zurückzubekommen, wenn eine Dienstleistung nicht erbracht wurde.»

«NZZ»: Polizei sollte zurückhaltend mit Machtfülle umgehen

ZÜRICH: Zum Auftreten der Polizei in der Corona-Krise meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«So absurd es klingen mag: Wer mit seinem Partner oder seiner Partnerin händchenhaltend durch den Park spaziert, macht sich zurzeit strafbar. Das gilt theoretisch auch für Personen, die verheiratet sind, unter einem Dach leben und bis auf die Zahnbürste alles teilen. (...)

Die Polizeikorps sind in dieser Phase besonders gefordert. Jetzt, da manches Grundrecht ausgehebelt oder angekratzt ist, muss der Polizist gegenüber der Bevölkerung noch entschiedener Freund und Helfer anstatt Paragrafenreiter sein. Die Ordnungshüter sind momentan mit großer Macht ausgestattet, die sie umso zurückhaltender einsetzen sollten. Ihre Arbeit muss nachvollziehbar und vernünftig sein; Strafen dürfen nicht willkürlich ausgesprochen werden. Bussen für Liebespaare, die den Abstand nicht einhalten, darf es zum Beispiel keine mehr geben - sie machen epidemiologisch keinen Sinn, da sich die Pärchen ohnehin permanent sehen, und sie schaden dem Vertrauen in die Behörden.»

«Der Standard»: Politik als Virusbad in der Menge

WIEN: Den Auftritt von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im Kleinwalsertal, bei dem Corona-Bestimmungen wie der Mindestabstand verletzt wurden, kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Rund 200 Menschen drängten sich eng zusammen, mittendrin der Kanzler, ohne Mundschutz, manche im Abstand eines Murmeltiers statt des Babyelefanten, der in Wien als Maß der sozialen Distanzierung gilt. Kurz schien überrascht, forderte auf, die Abstandsregeln einzuhalten, aber da lachten die Leute nur. Zurück blieben Bilder eines Kanzlers, der den Bürgern härteste Isolationsmaßnahmen zumutete, selber aber ein politikertypisches Bad in der Menge nahm. Eine verheerende Symbolik - virusverseucht. (...) Der missglückte Kanzlerauftritt zeigt, dass der «große Auftritt», der Stimmung macht und Stimmen bringt, vorläufig ausfällt. Die Politik wird sich umso mehr anderer, vor allem digitaler Kommunikationsformen mit den Bürgern bedienen müssen. Gestylte Fernsehauftritte werden noch wichtiger, Facebook und Twitter ohnehin.»