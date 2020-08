Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Latvijas Avize»: Wird Nawalny nach Russland zurückkehren?

RIGA: Die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» beschäftigt sich am Freitag mit dem Schicksal des vermutlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny und von anderen Oppositionellen:

«Während Nawalny im Koma liegt, diskutieren seine Mitstreiter darüber, wie sicher er wäre, wenn er nach Russland zurückzukehren würde, nachdem sich sein Gesundheitszustand verbessern hat. Sollte er vielleicht vorerst in (EU-) Europa bleiben? Ein solches Szenario wäre wahrscheinlich das günstigste für den Kreml.

Es gibt bereits viele andere im Exil im Ausland, die einst Ambitionen gezeigt hatten, Oppositionsführer zu werden - Michail Chodorkowski, Garri Kasparow und andere. Aus der Ferne führen sie ihre Aktivitäten natürlich weiter, aber sie sind unbedeutend und nicht einmal vergleichbar mit den von Nawalny organisierten sogenannten Stäben in den russischen Regionen, Protestaktionen und so weiter.

Und wer könnte Nawalny jetzt dafür verurteilen, wenn er wirklich beschließen würde, nicht zurückzukehren? Auch Swetlana Tichanowskaja, die aufgrund verschiedener Zufälle unerwartet zur Anführerin der belarussischen Opposition geworden ist, kann nicht vorgeworfen werden, dass sie das Land verlassen und in Litauen politisches Asyl gesucht hat. Diese Menschen haben nicht nur ihre politische Karriere aufs Spiel gesetzt, sondern ihr Leben.»

«La Repubblica»: Putin hat mit Hilfe für Lukaschenko lange gezögert

ROM: Zum Angebot des Kremlchefs Wladimir Putin, im Machtkampf in Belarus dem angeschlagenen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Minsk mit russischen Einsatzkräften zu helfen, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Freitag:

«Nach Jahren der Zweideutigkeit von Lukaschenko, der im Krisenfall die Rolle von Putins Freund spielte, wenn er billiges russisches Öl brauchte, aber auch mit dem Westen flirtete, als er russische Einflüsse abwehren wollte, hat der autoritäre belarussische Führer nun wiederholt eine Moskauer Intervention gegen die Proteste nach seiner umstrittenen Wiederwahl für eine sechste Amtszeit bei den Wahlen vom 9. August gefordert. Er sprach von einem «hybrider Krieg» und dem polnischen Versuch, die Grenzregion um Grodno annektieren zu wollen. Putin scheint diesen Behauptungen jedoch nicht geglaubt zu haben. (...) Gestern hat der Kremlchef Lukaschenko dann zwar aufgefordert, den «Protesten auf den Straßen» Beachtung zu schenken. (...) Der Kremlführer erklärte sich jedoch auch bereit, «seine Verpflichtungen» zum gegenseitigen Schutz der «Souveränität, der Außengrenzen und der Stabilität» einzuhalten, die in den Verträgen zwischen den beiden Staaten vorgesehen sind.»

«Washington Post»: Grundwerte stehen bei dieser US-Wahl auf dem Spiel

WASHINGTON: Zur Nominierungsrede von US-Präsident Donald Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikaner schreibt die Zeitung «The Washington Post» am Freitag:

«Seine Rede am Donnerstagabend, eine schier endlose Aufzählung mittlerweile bekannter Unwahrheiten, war vor allem dafür bemerkenswert, wann und wie sie stattfand: vor einer Menge von mehr als 1000 meist unmaskierten Menschen auf einem mit Wahlkampfinsignien geschmückten Rasen des Weißen Hauses. Herr Trump schaffte es, Verachtung für die Gesundheit der Bevölkerung mit der Entweihung eines öffentlichen Denkmals zu verbinden, dem letzten und erschreckendsten Fall von Ausbeutung der Vorteile öffentlicher Ämter für politische Zwecke auf diesem Parteitag. (...)

Das republikanische Nationalkomitee beschloss, in diesem Wahlzyklus nicht einmal ein Programm zu verabschieden. Mit anderen Worten, die Partei steht für nichts mehr. So war es nicht überraschend, dass sich sowohl Herr Trump als auch die Redner vor ihm auf eine Mischung aus Übertreibung und Lügen stützten, um zu betonen, wogegen sie sind. (...) Unterdessen schufen Republikaner, bar einer positiven Bilanz oder einer Agenda für die zweite Amtszeit, eine mythische Gegenwart, in der das Coronavirus besiegt ist, die Wirtschaft boomt, unsere «tapferen Soldaten» aus dem Mittleren Osten auf dem Weg nach Hause sind und, erstaunlicherweise, Herr Trump ein Busenfreund von Kanzlerin Angela Merkel ist. (...)

Vizepräsident (Mike) Pence sagte am Mittwochabend: «Die Wahl bei dieser Wahl ist, ob Amerika Amerika bleibt.» Wir stimmen zu, dass die Grundwerte des Landes in dieser Wahl auf dem Spiel stehen. Dieser verlogene Parteitag hat gerade weitere Beweise dafür geliefert.»

«Pravo»: Abschaffung der Polizei keine Lösung

PRAG: Zur Debatte über Polizeigewalt in den USA schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Freitag:

«In den USA ist die Idee entstanden, die Polizei abzuschaffen und durch Sozialarbeiter zu ersetzen. Statt gewaltsamer Zugriffe und Bestrafung würden sie sich Aufklärung und Prävention widmen. Man muss das als Ausdruck starker Frustration und schlichter Hoffnungslosigkeit begreifen, schließlich vergeht in letzter Zeit kaum eine Woche, ohne dass amerikanische Polizisten, gleich welcher Hautfarbe, einen Unbewaffneten töten. (...) Den Einfall hat die Grüne Jugend in Deutschland sogleich aufgegriffen. (...) Ganz durchdacht sind solche Vorschläge indes nicht. Man würde eigentlich nur eine Form der Kontrolle durch eine andere Form der Beaufsichtigung ersetzen. Die Fehler unserer maroden Zivilisation würde das nicht lösen - weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland.»

«Berlingske»: Deutsche sollten sich zu Nawalny selbst befragen

KOPENHAGEN: Die liberal-konservative dänische Tageszeitung «Berlingske» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die Reaktion Deutschlands auf die mutmaßliche Vergiftung des russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny:

«Als Europas stärkstes Land wird Deutschlands nachsichtiger und opportunistischer Umgang mit Russland zunehmend problematisch. Nach dem mutmaßlichen Giftangriff auf den Oppositionsführer Alexej Nawalny ist es notwendig, dass die russischen Gangstermethoden in Berlin auf entschlossenen Widerstand und Sanktionen stoßen. Der mutmaßliche Giftangriff auf Nawalny ist nicht nur für die demokratischen Kräfte in Russland ein Schlag ins Gesicht. Es ist ebenso eine symbolische Betonung der europäischen Ohnmacht angesichts Putins systematischer Provokationen. Als mächtigstes Land der EU sollte sich Deutschland einer lang erwarteten Selbstkonfrontation stellen, die zu einer gründlichen Überprüfung des deutschen Abkommens mit Russland über die Gaspipeline Nordstream II in der Ostsee führen sollte.»

«L'Alsace»: Lernen, mit dem Virus zu leben

MÜLHAUSEN: Die Rede des französischen Premierministers zur Corona-Lage kommentiert die französische Tageszeitung «L'Alsace» am Freitag:

«Die Formulierung wurde mantrahaft während der am Donnerstag vom Regierungschef Jean Castex gehaltenen Pressekonferenz wiederholt (...): Wir werden lernen müssen, "mit dem Virus zu leben". Tatsächlich sieht sich Frankreich "mit einer unleugbaren Phase eines Wiederaufflammens der Epidemie" (...) konfrontiert - eine zweite Welle, von der jedoch unklar ist, wie schwer sie ist. Wird sie in einigen Wochen dank eines kollektiven Hochschreckens in Sachen Wachsamkeit überwunden sein? In ein paar Monaten? (...) Und die Regierung sagt mantraartig: Während wir auf einen möglichen Impfstoff warten, müssen wir lernen, "mit dem Virus zu leben", Schluss, aus.»

«The Times»: Trump ist ein eindrucksvoller Wahlkämpfer

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag den Präsidentschaftswahlkampf in den USA:

«Umfragen deuten darauf hin, dass Donald Trump beim Thema Wirtschaft einen erheblichen Vorsprung vor Joe Biden hat. Das zeigt, dass Trump Erfolg damit hat, einerseits die Lorbeeren für das starke Wachstum vor der Coronavirus-Pandemie einzustreichen und andererseits die Schuld für den Abschwung auf das Fehlverhalten des Feindes im Ausland zu schieben - China, das in weiten Teilen des Rostgürtels für den Niedergang seiner verarbeitenden Industrie verantwortlich gemacht wird. Nach den unvermeidlichen Massenentlassungen im Frühjahr werden Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen. Trump ist ein eindrucksvoller Wahlkämpfer. Und die im Fernsehen übertragenen Präsidentschaftsdebatten werden es ihm ermöglichen, Schwächen von Biden auszutesten, der im Vorwahlkampf der Demokratischen Partei oft als unzulänglich empfunden wurde. (...)

Trumps Sieg bei der letzten Wahl war ein seismischer politischer Schock. Solange die Verwerfungen bestehen bleiben, sind weitere Erdbeben möglich.

«de Volkskrant»: Dschihadismus in Mali ist eine Gefahr für Europa

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» hinterfragt am Freitag den Sinn internationaler Militäreinsätze in Mali:

«Neben den mehr als 5000 Soldaten der französischen Kampftruppe in der Sahelzone operieren in Mali die große UN-Mission Minusma (an der die Niederlande jahrelang teilnahmen, nun aber nur noch mit einigen Offizieren) und eine EU-Mission (mit fünf niederländischen Militärs), die unter anderem malische Streitkräfte trainiert und ausbildet. Dennoch ist Mali das Zentrum von Gewaltexplosionen, extremistischem Dschihadismus sowie Drogen- und Menschenschmuggel geworden, die sich wie ein Ölfleck in der Sahelzone ausbreiten. (...)

Instabilität, Anarchie und Dschihadismus in der Sahelzone stellen eine Bedrohung der Sicherheit Europas dar. Ohne unsere Intervention, sagt Paris, gäbe es dort bereits ein dschihadistisches Kalifat. Aber wer sich diese Gewaltspirale anschaut, kommt nicht an der Frage nach dem Sinn dieser Mission vorbei. Der Staatsstreich erinnert auch daran, dass in dem Land kaum noch Fundamente übrig geblieben sind, auf die sich die «Aufbaumission» externer Akteure stützen könnte. Paris wirbt in der EU um Partner für Mali, sieht sich aber selbst mit dem Vorwurf des Neokolonialismus konfrontiert. Die Niederlande haben Anfang des Jahres eine erneute Mission abgelehnt. Theoretisch ist ein Engagement der EU durchaus gerechtfertigt - doch was, wenn es in der Praxis kaum etwas bewirkt?»

«Kommersant»: Putin und Lukaschenko haben alles ausgehandelt

MINSK: Zur Unterstützung des Kremlchefs Wladimir Putin für den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag.

«Wie sich herausstellt, haben Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin schon alles unter sich ausgehandelt. Auf Bitten des belarussischen Anführers Alexander Lukaschenko ist nun in Russland eine Reserve aus Angehörigen der Sicherheitsorgane gebildet worden, die bereit sind, in die Republik geschickt zu werden, wenn dort extremistische Elemente beginnen, Verwaltungsgebäude zu besetzen. Das hat am Donnerstag der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, so mitgeteilt - in einem ersten persönlichen Kommentar überhaupt zur Krise in Belarus.

Darauf hat umgehend Polen reagiert, in dem es Moskau die Absicht vorwarf, eine militärische Intervention unter dem verlogenen Vorwand einer Wiederherstellung der Kontrolle zu beginnen. Insgesamt aber sieht Europa ziemlich uneinig aus. Zu radikalen Schritten scheint es nicht bereit. Wie eine Sitzung der EU-Außenminister zeigte, steht nun sogar die Einführung allgemeiner europäischer Sanktionen gegen die Spitzenfunktionäre in Belarus erst einmal in Frage.»

«De Standaard»: Wiederholt sich die Geschichte?

BRÜSSEL: Zur Wahlkampfstrategie von US-Präsident Donald Trump schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Nach dem Vorbild Richard Nixons, der dies bereits 1968 tat, profiliert sich Trump als einziger Führer, der für Rechtsstaatlichkeit steht und die Ordnung auf den Straßen wiederherstellt. (...) Auch auf dem Parteitag der US-Republikaner war oft von «Gewalt, Aufruhr und Chaos» die Rede, (ohne auf den Grund einzugehen, warum so viele protestieren und warum die Demonstrationen manchmal in Zerstörung und Gewalt ausarten). Und durch den ständigen Verweis auf die Unruhen in Portland, Minneapolis und Kenosha - Städte unter demokratischer Herrschaft - wurde den amerikanischen Fernsehzuschauern und Wählern in dieser Woche systematisch die Botschaft vermittelt, dass die Demokraten die Situation nicht in den Griff bekommen. (...)

Die Ausschreitungen (zu Nixons Zeiten) waren viel gewalttätiger, und es wurde nicht nur gegen Rassismus und Polizeigewalt, sondern auch gegen den Krieg in Vietnam protestiert. Aber abgesehen davon gibt es Vergleiche mit dem Klima von '68. Nixon gewann in jenem Jahr die Wahlen. Abwarten bis November, ob sich die Geschichte wiederholt.»

«NZZ»: Berliner Balanceakt im Erdgasstreit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag mit den Bemühungen Deutschlands um eine Vermittlung im Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei:

«Eignet sich Berlin überhaupt als «ehrlicher Makler» im Konflikt zwischen den Nato-Partnern im östlichen Mittelmeer? Fest steht, dass Deutschland als EU-Mitglied aufseiten Griechenlands Partei in dem Streit ist. Fest steht aber auch, dass Berlin in der Türkei handfeste Interessen hat: Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner Ankaras. 2019 betrug das Handelsvolumen 33,4 Milliarden Euro, deutsche Unternehmen haben in dem Land rund 15 Milliarden Euro direkt investiert. (...)

Hinter vorgehaltener Hand heißt es unter Diplomaten in Berlin, dass es gelegentlich schwierig sei, die deutsche Türkeiposition nachzuvollziehen. Es sei sicherlich wichtig, Gesprächskanäle mit Ankara offenzuhalten. Aber solche Gespräche müssten aus einer Position der Stärke geführt werden. Das Signal müsse sein: «Bis hierher und nicht weiter, Herr Erdogan!» Solche deutlichen Ansagen allerdings sind nicht im Eigeninteresse der Vermittler in Berlin.»