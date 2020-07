Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El País»: Die USA ein Pulverfass

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump:

«Die Vereinigten Staaten sind ein Pulverfass. Gut drei Monate bis zur Präsidentschaftswahl haben sich das Durcheinander und die Turbulenzen, die Donald Trumps gesamte Amtszeit charakterisieren, durch die Gesundheitskrise und die Proteste gegen Rassismus noch verschärft. Das Klima der Spaltung, das der Präsident seit seinem Eintritt in die amerikanische Politik anheizt, kann im letzten Abschnitt des Wahlkampfs ein besorgniserregendes Ausmaß annehmen, mit der Gefahr, dass das Weiße Haus das Wahlergebnis nicht anerkennt und das Land in eine beispiellose Staatskrise stürzt.

Je mehr sich die Umstände und die Umfragen zu Trumps Ungunsten entwickeln, desto mehr greift er auf die Waffe der Polarisierung zurück. (...) Von der öffentlichen Reaktion auf Rassismus in die Ecke getrieben, missbraucht Trump vereinzelte Gewaltexzesse der Anti-Rassismusbewegung für unverhältnismäßige Machtdemonstrationen. Besonders besorgniserregend war die Entsendung von Sicherheitskräften des Bundes in Kampfanzügen auf die Straßen von Portland, eine der Hochburgen des Protests, eine Form der Einschüchterung und Repression, die verfassungswidrig sein könnte. (...)

Der Demokrat Joe Biden hat einen komfortablen Vorsprung in den Umfragen - in einigen Fällen fast 15 Punkte -, was ihm mit ziemlicher Sicherheit den Sieg bescheren dürfte. In diesem Fall kann erwartet werden, dass Biden zur politischen Normalität zurückkehrt und die von Trump verursachten Schäden repariert. Allein schon die schlichte Tatsache, dass das Weiße Haus von einer Persönlichkeit geführt würde, die für Mäßigung und Stabilität steht, und nicht von jemandem, der Konfrontation und Hass fördert, könnte ausreichen, um künftige Probleme in den Griff zu bekommen.

Aber Trump ist noch weit davon entfernt, das Handtuch zu werfen. (...) Was wird passieren, wenn er unter (wegen der Pandemie) schwierigen Umständen knapp besiegt wird? Die Frage an sich ist schon erschreckend und enthüllt den Niedergang der amerikanischen Demokratie. Der Verdacht, dass der Präsident das Ergebnis nicht akzeptieren würde, ist jedoch noch schlimmer.»

«Dagens Nyheter»: Deutsche Stärke ist nicht das Problem für Europa

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Lage der EU nach der Einigung auf den nächsten Haushalt und die Corona-Wiederaufbauhilfen:

«Es geht um den Euro - nicht um Corona. Das Corona-Geld, das nun teils als Geschenk (Made in Germany) unter den Hilfebedürftigen verteilt werden soll, richtet sich eigentlich an Italien - ein Land, das den Euro fast alleine ins Verderben stürzen und andere in Südeuropa mit sich ziehen könnte. Was dann noch von der EU übrig bliebe, ist mehr eine theoretische als eine praktische Frage. Und wie in den gesamten vergangenen 150 Jahren geht es wieder um Deutschland. Helmut Kohl, der überzeugte Europäer, hatte damals die D-Mark geopfert, das feinste Familiensilber, das die Deutschen hatten. Nun sind die Deutschen erstmals dabei mitgegangen, Rechnungen zu bezahlen, die die Südeuropäer weder bezahlen können noch wollen.

Die Deutschen sollen nun den italienischen Tank füllen, in der Hoffnung, dass dies Italiens Wirtschaft in Schwung bringt. Aber warum sollte das klappen, wenn es vorhin nicht geklappt hat? Italiens Problem ist ja nicht so sehr der Mangel an Benzin, sondern dass der Tank ein Leck hat, rostig ist und seit langem hätte ausgetauscht werden sollen. Und Europas Problem ist nicht, dass Deutschland zu stark ist, sondern dass wir anderen alle zu schwach sind.»

«The Guardian»: Johnson will Hälfte der Wählerschaft marginalisieren

LONDON: Der «Guardian» fällt am Freitag ein vernichtendes Urteil über das erste Regierungsjahr von Boris Johnson:

«Covid-19 hat zwar die Rahmenbedingungen der Regierung für Ausgaben und Kredite radikal verändert, aber die Zielrichtung der Regierungspolitik hat sich dadurch nicht geändert. Sie ist auf den Bruch mit Europa gerichtet, auf einen irgendwie bescheidenen Wiederaufbau der post-industriellen regionalen Wirtschaft und auf die Schaffung eines zentralistischen Regimes mit Hilfe post-liberaler potemkinscher Institutionen.

Die Priorität dieser Regierung besteht weiter darin, jene Hälfte der Wählerschaft zu marginalisieren, von der sie 2016 und danach abgelehnt wurde. Sie versucht nicht nur den Pro-Europäismus auszurotten, sondern auch den Einfluss dieser oppositionellen Hälfte des Landes zu zerstören. Boris Johnson und (sein Chefberater) Dominic Cummings wollen mit Hilfe eines Marionetten-Kabinetts regieren, an der Spitze einer Marionetten-Tory-Partei, in einem Marionetten-Parlament, mit der Befehlsgewalt über Marionetten-Beamte, Marionetten-Medien und Marionetten-Richter sowie durch die Berufung von Marionetten an die Spitze öffentlicher Gremien.»

«Le Figaro»: Kein Impfstoff gegen Wirtschaftskrisen

PARIS: Die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise in Frankreich kommentiert die Zeitung «Le Figaro» am Freitag:

«Es gibt keine Krankenhäuser oder Notdienste, um kranke Unternehmen, die wegen der Corona-Beschränkungen erkrankt sind, zu retten (...) Die Manager ohne weiße Kittel setzen das Unternehmen auf Diät (Personal- und Kostenreduzierung), und die Richter verkünden die Abwicklung. Die Gesundheitskrise ist in der Tat zu einer Wirtschaftskrise geworden, wie (Ex-Premier) Édouard Philippe bereits am 2. April vorhergesagt hat.

Tatsächlich ist sie von einer «beispiellosen Größenordnung seit dem letzten Weltkrieg», wie Premier Jean Castex vor den Abgeordneten gesagt hat. (...) Abgesehen von der unermüdlichen Unterstützung durch die Behörden sind das Ende der Epidemie und Geduld (die Genesungszeit der Unternehmen ist oft lang) die besten Mittel, um bessere Tage zu erleben. Es gibt nicht so etwas wie einen Impfstoff gegen Wirtschaftskrisen.»

«New York Times»: Zugang zu erschwinglichem Wohnraum sicherstellen

NEW YORK: Als Folge von Corona-Auflagen in den USA haben Millionen Amerikaner ihre Arbeit verloren. Nun droht vielen der Verlust des Heims. Dazu schreibt die «New York Times» am Freitag:

«Indem sie es versäumt haben, das Coronavirus einzudämmen, lassen die Vereinigten Staaten zu, dass das, was als vorübergehende Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens begann, den Wohlstand und die Aussichten der Nation nachhaltig schädigt. Da die Aussichten auf eine baldige wirtschaftliche Erholung gering sind, laufen Millionen von Amerikanern, die während der Pandemie ihre Arbeit verloren haben, nun ernsthaft Gefahr, auch ihr Zuhause zu verlieren. (...)

Die Notlage verzweifelter Mieter und Hauseigentümer erregt weit weniger Aufmerksamkeit als während der Immobilienkrise, die 2008 ihren Höhepunkt erreichte, vielleicht, weil die Probleme diesmal nicht auf dem Wohnungsmarkt begannen, oder vielleicht, weil diese Krise so abrupt eintrat. Aber die Alarmglocken müssten eigentlich läuten: Die Vereinigten Staaten stehen kurz davor, eine Massenverlagerung von Haushalten mit niedrigerem Einkommen zuzulassen, die die letzte Krise in den Schatten stellen könnte.

(...) In den kommenden Monaten sollte der Kongress die Lehren aus dieser und der letzten Krise ziehen und handeln, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner Zugang zu erschwinglichem Wohnraum hat. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Hilfe für Menschen bereitzustellen, die während einer Gesundheitskrise von Zwangsräumungen bedroht sind, aber nicht für diejenigen, die in einem normalen Juli von Zwangsräumungen bedroht sind.»

«Iswestija»: Der Streit zwischen den USA und China könnte eskalieren

MOSKAU: Zu den Spannungen zwischen den USA und China schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Freitag:

«Alles deutet auf die Absicht Pekings hin, dass die Vergeltungsmaßnahmen nicht nur symbolisch, sondern so hart wie möglich sein sollen. Der diplomatische Streit findet auf dem feindlichen Terrain der amerikanisch-chinesischen Beziehungen statt. Und es ist durchaus möglich, dass es noch weitere Opfer in diesem großen Krieg der USA gegen China geben wird, und es noch andere diplomatische Vertretungen treffen wird.

In der internationalen Diplomatie gibt es die Praxis, dass man mit wenigen Ausnahmen auf jede unfreundliche Geste eines Landes reagieren muss. (...) US-Präsident Donald Trump ist hier eindeutig bereit, alles einzusetzen. Er ist anfällig, ein Risiko einzugehen und ist für seine Gegner unberechenbar. Die größte Gefahr ist jetzt, dass Trump eben noch andere Mittel finden wird, um China anzugreifen. Er will so seine Chancen bei der Wahl verbessern. Die Risiken einer unerwarteten Eskalation in den kommenden Monaten steigen von Tag zu Tag.»

«De Telegraaf»: Strengere Maßnahmen sind unvermeidlich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag den Umgang mit steigenden Infektionszahlen:

«Wie soll man reagieren, wenn die Aufrufe, Abstand zu halten, auf taube Ohren treffen und die Zahl der Coronainfektionen weiter ansteigt? Rotterdams Bürgermeister Aboutaleb sagte es klar und deutlich: Das Kabinett muss Vorbereitungen für eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum treffen. (...) Strengere Maßnahmen sind unvermeidlich, wenn das Virus weiter aufflammt. Und es ist nur logisch, dass die Regierung auch über obligatorisches Maskentragen nachdenkt. Vor allem, wenn dadurch verhindert wird, dass die Niederlande wieder in einen Lockdown geraten.»

«Corriere della Sera»: In der Krise hält Europa zusammen

ROM: Zum Zustand der Europäischen Union nach der Einigung über die Finanzpläne in dieser Woche schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:

«Warum konnte die Europäische Union nach Missverständnissen, Streitigkeiten und Trotz eine Einigung in dieser Größenordnung erzielen? Weil jeder - einschließlich der kleinen «sparsamen Länder», einschließlich Ungarn und Polen, die von populistischen Regierungen geführt werden - begriffen hat, dass in einer Zeit wie dieser nichts oder weniger zu tun das gesamte europäische Haus gefährden würde. Von dem hängen wir heute - zum Glück - alle ab. In der weltweit rauen See dieser Tage befinden wir uns an Bord eines sicheren Schiffes. Eine Erleichterung. Europa begreift das nicht immer, aber in entscheidenden Momenten vergisst es das nicht. Die durch Covid-19 verursachte Krise ist die aktuellste und eine der schwerwiegendsten.»

«De Standaard»: Sanfte Heilmittel verlängern nur die Schmerzen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» warnt am Freitag vor Fahrlässigkeit im Umgang mit dem Coronavirus:

«Wenn wir erneut in einen Lockdown mit strengen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit müssen, droht doch noch das Blutbad, das bei der ersten, noch nicht beendeten Welle mit beispiellosen und noch unbezahlten Unterstützungsmaßnahmen abgewendet wurde. Viele Unternehmen, die mit dem Mut der Verzweiflung neu gestartet sind, werden dann untergehen. Niemand will dabei gern die politische Verantwortung übernehmen. Aber es müssen Beschlüsse gefasst werden.

Dieser Härteprüfung ist nichts Gutes abzugewinnen. Weltweit sind mittlerweile Länder wie Schweden, die USA, Großbritannien und Brasilien abgestraft worden, die sich zunächst für ein laxes Herangehen entschieden hatten. Gestern zeigte sich auch noch, dass die Erholung des amerikanischen Arbeitsmarkts wieder zum Erliegen gekommen ist. Sanfte Heilmittel verlängern nur die Schmerzen. Der Ernst der Lage kann kaum überschätzt werden.»

«Tages-Anzeiger»: Freibeuter-Traum der Brexiteers könnte scheitern

ZÜRICH: Zu den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Die Zielstrebigkeit, mit der Londons Brexit-Hardliner dem langersehnten Bruch mit der EU und einer neuen, unbekümmerten Rivalität mit Europa zusteuern, ist dabei umso bemerkenswerter, als sich just massive Wolken vor die sonnige Johnson-Vision eines «wahrhaft globalen Britannien» geschoben haben. (...)

Und angewiesen auf wenigstens einen vorzeigbaren großen Handelsvertrag für die Post-Brexit-Ära, ist Boris Johnson kaum etwas anderes übrig geblieben, als sich dem Willen Donald Trumps zu fügen. Der alte Freibeuter-Traum der Brexiteers von einem von allen Fesseln befreiten, weltweit lustig Handel treibenden Britannien droht so schon jetzt an den Realitäten zu scheitern. Selbst manche Brexit-Wähler fragen sich, ob sie einer Fantasie aufgesessen sind.»

«NZZ»: Halbwegs nüchterne Debatte über Integration kaum möglich

ZÜRICH: Drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg haben sich wegen junger Krawallmacher in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt. Dazu heißt es am Freitag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Anlass für das Schreiben waren die Krawalle in Stuttgart und Frankfurt am Main, bei denen sich in den vergangenen Wochen zahlreiche junge Männer mit Migrationsgeschichte beteiligten. (...) Wer in Deutschland unverblümt über Probleme mit straffälligen oder extremistischen Zuwanderern spricht, wird schnell als Rassist gebrandmarkt. Eine halbwegs nüchterne Debatte über Integration scheint nach wie vor kaum möglich. Politiker flüchten sich oft in Floskeln oder meiden das Thema. Der Brief der Oberbürgermeister sticht daher heraus. Sie beschreiben eine Entwicklung, die den Behörden zunehmend Sorge bereitet. Deutschland hat ein Problem mit kriminellen Zuwanderern.»

«Washington Post»: Trump führt «inkohärente» Offensive gegen Peking

WASHINGTON: Zu den Spannungen zwischen den USA und China schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Die Vereinigten Staaten sollten demokratische Nationen darin führen, sich Chinas erstarkendem Totalitarismus und eskalierender Streitlust zu widersetzen. Stattdessen setzt Präsident Trump auf eine rücksichtslose, inkohärente und einseitige Offensive gegen Peking, die offenbar darauf abzielt, die Kampagne zu seiner Wiederwahl zu stärken und nicht die komplexe Herausforderung durch das Regime von Xi Jinping zu bewältigen. (...)

Dies stellt jedoch keineswegs eine überzeugende Strategie dar, um Herrn Xis Bestreben entgegenzuwirken, Chinas Diktaturmodell in der Welt zu verbreiten und Kritiker im In- und Ausland zum Schweigen zu bringen. Das würde eine Koordinierung mit den Verbündeten der USA erfordern - wie Deutschland, Südkorea und Japan, denen Herr Trump stattdessen mit Handelskriegen oder dem Abzug der US-Truppen droht. Es würde die Wiederbelebung der transpazifischen Partnerschaft im Handelsbereich bedeuten. Und es würde erfordern, Kanäle für Diplomatie mit Peking offen zu halten, um sich mit Themen wie Nordkoreas wachsendem Atomwaffenarsenal und der globalen Erwärmung auseinanderzusetzen. Die Schließung von Konsulaten wird nichts von all dem bewirken.»