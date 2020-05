Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Präsidentenwahl in Polen

Entweder wird es im Mai eine Präsidentenwahl unter irregulären Bedingungen erleben.

Oder die Abweichler im Regierungslager bleiben standhaft und stimmen im Sejm mit der Opposition gegen diese Farce. Dann aber besteht die Gefahr, dass Polen vorerst keine handlungsfähige Regierung mehr hat. Hätten die früheren Rechtsstaatsverfahren der EU gegen Polen ... Erfolg gehabt, wäre das Land nicht in dieser Lage. ... Polen befand sich durch das Zusammentreffen von Corona und dem verfassungsmäßigen Wahltermin am 10. Mai in einem echten Dilemma. Aber es hätte einen Ausweg gegeben, wäre die PiS bereit gewesen, im Konsens mit der Opposition danach zu suchen. Diese war zu einer Lösung bereit, die der Regierung zeitweilig etwas mehr Macht gegeben hätte. Aber das reicht Kaczynski nicht. Er will die ganze Macht, auf Dauer..

«Trud»: Wer hat das Coronavirus geschaffen?

SOFIA: Angesichts der Beschuldigungen von US-Präsident Donald Trump und der Verschwörungstheorien, dass das neue Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammt, schreibt am Freitag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Das Hauptthema (in den sozialen Netzen) heute lautet wohl: Wer hat das Virus geschaffen? Wer ist der Verantwortliche: die chinesische kommunistische Partei oder (der Auslandsgeheimdienst der USA) CIA? Ist das Virus wirklich künstlich geschaffen? Die noch interessantere Frage ist allerdings: Wie könnte denn jemand feststellen, dass ein Virus künstlich geschaffen worden ist, wenn er selbst keine reiche Erfahrung mit Viren hat? Wird es sich demzufolge nicht herausstellen, dass auch die herkömmliche Grippe seit langem künstlich erzeugt wurde und jedes Jahr in einer neuen Form hergestellt wird, damit Impfungen verkauft werden können?»

«La Repubblica»: Die Sehnsucht nach dem Sommer

ROM: DIE ITALIENISCHE ZEITUNG «LA REPUBBLICA» SCHREIBT AM FREITAG VON DER SEHNSUCHT NACH DEM SOMMER VOR ALLEM IN CORONA-ZEITEN:

«Niemals haben wir auf den Sommer das ganze Jahr so sehr gewartet wie dieses Mal. In der Tat haben sie uns davon überzeugt, dass wir - wenn der Nachmittag blau, zu blau wird - Viren wie Moskitos und schlimme Gedanken abtöten oder ihn schlimmstenfalls mit Schwüle und Schweiß betäuben und bis zum Herbst einschläfern werden. Wir wollen es glauben, nicht nur, weil wir dringend Illusionen brauchen. Sondern weil wir immer davon überzeugt waren, dass nichts dem italienischen Sommer widerstehen kann: Alles brennt nieder und vergeht mit dem Geschmack von Salz.»

«The Telegraph»: Großbritannien braucht einen Weg nach vorn

LONDON: Zur ersten Pressekonferenz von Premierminister Boris Johnson nach seiner Abwesenheit wegen einer Covid-19-Erkrankung meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Wir haben den Höhepunkt der Infektionen hinter uns, gab Johnson bekannt. Und in der nächsten Woche will er einen «umfassenden Plan» für die Wirtschaft und das Bildungswesen vorlegen. Das dürfte Musik sein in den Ohren von Eltern und Werktätigen, die zu Hause sitzen - wenngleich Großbritannien weiterhin sehr vorsichtig bleibt.

Alles, was der Premierminister uns zu geben beabsichtigt, ist ein «Menü von Optionen», praktisch ein Zeitplan für einen Zeitplan, während es genaue Daten je nach dem Stand der Pandemie geben soll. Das Ziel besteht darin, die R-Zahl - das ist die Ansteckungsrate - so weit wie möglich unter 1 zu halten. Dieses Ziel ist unbestritten. Aber wir müssen einen Weg nach vorn finden, der es der Wirtschaft ermöglicht, wieder zu öffnen, und den Kindern, in die Schulklassen zurückzukehren. In den kommenden Tagen muss die Regierung zusammenkommen und innovative Wege finden, die das möglich machen.»

«Trouw»: Die «neue Normalität» bietet Geschäften durchaus Chancen

AMSTERDAM: Zur schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen in den Niederlanden heißt es am Freitag in der Amsterdamer Zeitung «Trouw» (online):

«Die «neue Normalität» von Ministerpräsident Mark Rutte, die Anderthalb-Meter-Wirtschaft, ist im Vormarsch nachdem der Gipfel der Panik nun überschritten ist. Die Läden schreien geradezu nach Umsatz und öffnen wieder massenweise. Plötzlich wandelt sich die «neue Normalität» von einem Konzept im Kopf des Ministerpräsidenten zur Wirklichkeit in den Einkaufsstraßen. Große Ladenketten, kleine Nippesbuden und alle dazwischen konnten in den vergangenen sechs Wochen darüber nachdenken, wie sie unter den Bedingungen der Anderthalb-Meter-Wirtschaft überleben können. In der Praxis läuft das auf viel Desinfektionsmittel, die Begrenzung der Kundenzahl und spezielle Laufwege hinaus. Aber selbst dann scheint durchaus noch vieles möglich zu sein.»

«The Times»: Boris Johnson sendet Botschaft der Hoffnung

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Strategie von Premierminister Boris Johnson bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Jeder, der gehofft hatte, dass der Premierminister endlich damit beginnen könnte, die Überlegungen der Regierung darzulegen, wann und wie sie mit der Aufhebung des Lockdowns beginnen will, musste enttäuscht werden. Sie werden bis Dienstag warten müssen. Dann will Boris Johnson einen «Fahrplan» vorlegen, der ein «Menü von Optionen» für die Wiedereröffnung von Schulen und die Rückkehr Großbritanniens zur Arbeit enthält.

Aber auch da wird noch kein Datum für eine mögliche Aufhebung der Maßnahmen genannt werden. Nichtsdestotrotz bekräftigte der Premierminister, dass Großbritannien den Höhepunkt des Corona-Ausbruchs überschritten hat und die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle zurückgeht. Das ist wichtig, denn es sendet eine Botschaft der Hoffnung aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis einige der Beschränkungen aufgehoben werden können.»

«NZZ»: Föderalismus in der Corona-Krise nicht übertreiben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag in ihrer Online-Ausgabe mit der kantonalen Souveränität in der Corona-Krise:

«Der Föderalismus ist eine Stärke des politischen Systems der Schweiz. Auch während der Corona-Krise ist es durchaus sinnvoll, dass nicht allen Kantonen eine Einheitslösung für ihr Bildungswesen vorgeschrieben wird. Die Kantone Tessin, Waadt oder Genf, die weit höhere Ansteckungsraten aufweisen als die anderen Teile der Schweiz, sollen die Rückkehr zum Normalbetrieb langsamer angehen können. Doch kantonale Souveränität in Ehren: Zumindest die Deutschschweiz hätte für die meisten Fragen eine einheitliche Antwort finden müssen. Dass dies möglich gewesen wäre, zeigt das Beispiel der Lehrabschlussprüfungen. Dort haben Bund, Kantone und Spitzenverbände der Wirtschaft bereits Mitte April eine national abgestimmte Lösung präsentiert. Die unterschiedlichen Lösungen in praktisch allen Fragen sind weder effizient noch sinnvoll - und sie schüren Unsicherheit.»