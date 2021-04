Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Repubblica»: Neue Herausforderung im Kampf gegen Terrorismus

ROM: Zum von US-Präsident Joe Biden angekündigten Truppenabzug aus Afghanistan schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«US-Präsident Joe Biden sagt, dass diese Strategie, die die Vereinigten Staaten zwei Billionen Dollar und 2000 Todesfälle kostete und auch ein schwerer Tribut für die Nato war, keinen Sinn mehr hat. Nicht nur, weil es andere strategische Bedrohungen gibt, mit China und Russland an erster Stelle. Aber auch, weil sich eine neue Phase im Kampf gegen den dschihadistischen Terrorismus eröffnet: geografisch umfangreicher, ohne Grenzen, militärisch flotter und flexibler und bei der man fähig sein muss, bei Bedarf schneller einzugreifen. Was von Al-Kaida und ihren Ablegern oder von der Terrormiliz Islamischer Staat übrig bleibt, ist zwischen Asien und Afrika verstreut und birgt neue Herausforderungen, die mit traditionellen Armeen und klassischen Kriegen nicht zu bewältigen sind. Joe Biden ist davon schon seit einiger Zeit überzeugt.

«Le Figaro»: Westen scheitert in Afghanistan

PARIS: Zum geplanten Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» (Paris) am Donnerstag:

«Die (US-)Amerikaner gehen, ohne Bedingungen zu stellen (...). Die Taliban haben ihrerseits die Versprechen nicht gehalten, die sie dem (früheren US-Präsidenten Donald) Trump gegeben hatten, sich von (der Terrormiliz) Al-Kaida loszusagen und mit gewählten Machthabern eine Macht-Verteilung zu verhandeln. Der US-Generalstabschef warnt davor, dass sie nicht lange warten werden, um das Land wieder unter ihre Kontrolle zu bringen und die Menschenrechte - und erst recht die der Frauen - zurück «in die Steinzeit» zu bringen, sobald sie die westlichen Streitkräfte losgeworden sind.

Diese Niederlage, die auch die unsere ist (...) bereitet den nächsten Krieg in Afghanistan vor. (...) Wenigstens sollte der Westen jetzt für eine gewisse Zeit von dem naiven Traum geheilt sein, die Demokratie exportieren zu können.»

«Dagens Nyheter»: Westen darf Afghanen nicht wieder im Stich lassen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den angekündigten Truppenabzug von USA und Nato aus Afghanistan bis zum 11. September:

«Niemand übersieht die Symbolik darin, dass die letzten US-Soldaten nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan am 11. September zu Hause sein sollen. Für Joe Biden ist das konsequent. Er steht dem Krieg seit langem skeptisch gegenüber. Zudem haben zwei Jahrzehnte, 2400 gefallene US-Soldaten und 2000 Milliarden Dollar keinerlei Frieden in Afghanistan geschaffen. Fortschritte gibt es dagegen beispielsweise bei der Meinungsfreiheit und den Rechten von Frauen. Aber die Demokratie ist eine Fassade, hinter der Korruption herrscht. Die Taliban haben niemals aufgegeben, sondern im Gegenteil Stück für Stück Gebiete erobert. Die westliche Welt hatte Afghanistan nach der sowjetischen Besatzung Ende der 80er Jahre aufgegeben. Das Resultat war das Todesreich der Taliban. Wenn Streitkräfte von USA und Nato nun das Land verlassen, müssen neue Mittel der Unterstützung und des Aufbaus gesucht werden. Ansonsten wartet noch ein Teufelskreis.»

«Kommersant»: Wer soll die Sicherheit der Ukraine garantieren?

MOSKAU: Zum Streben der Ukraine nach einer Nato-Mitgliedschaft schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Kiews Forderungen, den Integrationsprozess für eine Zusammenarbeit mit der Nato aktiver in Gang zu setzen, lassen sich damit erklären, dass sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten darin einig sind, «Russland zu verurteilen». Anders sieht es dagegen bei der Strategie einer künftigen Zusammenarbeit mit der Ukraine aus. Gleichzeitig zeigen Äußerungen, die in Brüssel und Washington zu hören sind, dass der Hauptstolperstein für die euro-atlantischen Verbündeten die Frage bleibt, wer und wie für die Sicherheit der Ukraine im Falle einer kritischen Situation verantwortlich sein soll - da Kiews Mitgliedschaft in der Allianz noch nicht geplant ist.»

«Chicago Tribune»: Aussetzung von Corona-Impfstoff stärkt Vertrauen

CHICAGO: In den USA sind Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson ausgesetzt worden. Am Mittwoch hat sich ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde CDC dafür ausgesprochen, vor einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen zunächst mehr Informationen zu sammeln. Dazu schreibt die Zeitung «Chicago Tribune»:

«Blutgerinnsel in Venen, die Blut aus dem Gehirn transportieren, können zu erschreckenden schlaganfallähnlichen Erscheinungen führen.(...) Deshalb war es sinnvoll, dass Gesundheitsbehörden auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene zunächst am Dienstag und erneut am Mittwoch den Pausenknopf für die Verabreichung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson gedrückt haben. (...) Den Pausenknopf zu drücken war eine kluge und umsichtige Vorgehensweise und ist es auch weiterhin, vor allem angesichts der Tatsache, dass es mit Pfizer und Moderna zwei Alternativen gibt, um die Massenimpfprogramme fortzusetzen. (...) Die andauernde Aussetzung nach dem Vorsichtsprinzip ist nicht etwas, das man fürchten sollte, sondern etwas, auf dem sich Vertrauen in die Sicherheitsstandards aufbauen lässt.»

«The Times»: Westen sollte Preis für militärische Konfrontation erhöhen

LONDON: Zum Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Es gibt gute Gründe, warum er nicht zulassen wird, dass aus einer Eskalation ein offener Krieg wird. Ein Angriff auf die Ukraine oder eine grenzüberschreitende militärische Intervention würde die Nato mobilisieren, Washingtons Beziehungen zu seinen Verbündeten neu beleben, die Haltung Europas gegenüber Russland verschärfen und wahrscheinlich Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu bewegen, die Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 abzubrechen, das für Moskaus Hoffnungen auf eine stärkere Abhängigkeit Europas von russischer Energie von entscheidender Bedeutung ist. (...) Die Politik des Westens sollte nun darauf abzielen, den Preis für die militärische Konfrontation zu erhöhen - mit der Androhung beißender finanzieller Sanktionen, mehr Training für ukrainische Truppen und mit Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen.»

«Lidove noviny»: In Tschechien will niemand eine Beamtenregierung

PRAG: Zum Ende der Tolerierung der Minderheitsregierung in Tschechien durch die Kommunisten schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag am Donnerstag:

«Stürzt die Regierung - oder stürzt sie nicht? Rein arithmetisch könnte es nun jederzeit dazu kommen, aber realistisch gesehen bleibt das Kabinett wohl bis zum Schluss. Eine Regierung zu stürzen, kann befriedigend sein. Doch Genugtuung ist nur eine vorübergehende Emotion. Was käme danach? Präsident Milos Zeman hätte das Geschehen in der Hand. Wer erwartet, dass die Regierung der Chaoten und Corona-Hardliner, wie Kritiker sie nennen, ersetzt würde durch eine, welche Gesellschaft und Wirtschaft schnell öffnet, dürfte enttäuscht werden. Gibt es auch nur eine relevante politische Kraft, welche sich die Bildung einer Beamtenregierung wie im Frühjahr 2009 wünschen würde?»

«De Standaard»: Putin und Selenskyj können externe Feinde gut gebrauchen

BRÜSSEL: Zum Ukraine-Konflikt heißt es am Donnerstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Der russische Präsident ist davon überzeugt, dass er bis auf weiteres mit ein wenig Muskelspiel mehr zu gewinnen hat. Nach Ansicht der meisten Kremlbeobachter will Wladimir Putin die Aufmerksamkeit von inländischen Problemen ablenken. Im September stehen Parlamentswahlen an und Putins Popularität befindet sich auf einem Tiefpunkt. Auch die Gefangenschaft des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny bereitet ihm Kopfzerbrechen.

Aber auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpft mit einer sinkenden Popularität. Auch er kann einen externen Feind gut gebrauchen. In den vergangenen Monaten rührte er die nationalistische Trommel, schloss einen russischen TV-Sender und provozierte die russischen Separatisten im Donbass. Das konnte Moskau nicht einfach so hinnehmen. De Frage ist, ob beide im Falle eines echten militärischen Konflikts auch etwas zu gewinnen hätten. Die Antwort darauf ist bislang negativ.»

«de Volkskrant»: Ohne die USA ist Europa zu schwach

AMSTERDAM: Zum US-Truppenabzug aus Afghanistan schreibt die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Nach der desaströsen Intervention im Irak und dem gigantischen, aber gescheiterten Versuch, Afghanistan aus den Fängen der Taliban zu befreien, wird sich Amerika in absehbarer Zeit nicht mehr auf solche Abenteuer einlassen. Die Bedrohung durch den Terrorismus wird eher aus der Luft als mit amerikanischen Bodentruppen bekämpft werden, wenngleich es bereits heftige Kritik an Bidens Entscheidung gab, «wegzugehen, bevor der Feind besiegt ist».

Für die Europäer ist die Situation noch komplizierter. Eine Flucht ist unmöglich, denn die instabilen Regionen, in denen die USA ihren militärischen Fußabdruck verkleinern wollen, sind unsere «Nachbarn». Aber eigenständiges Auftreten, zumindest in Afghanistan, ist für die Europäer auch nicht möglich - dazu fehlen ihnen die militärischen Kapazitäten.»

«Tages-Anzeiger»: Truppenabzug ist ein Geschenk an die Taliban

ZÜRICH: Zum US-Truppenabzug aus Afghanistan schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Aus amerikanischer Sicht ist dieser Entscheid - gerade mit Blick auf die Erfahrung in Vietnam - nachvollziehbar. Die Ankündigung des bedingungslosen Abzugs ist aber gleichzeitig ein Geschenk an die Taliban. Die Steinzeitislamisten haben sich nie ernsthaft um ein Friedensabkommen mit der Regierung in Kabul bemüht. Noch haben sie mit ihren Terrorfreunden von Al-Kaida gebrochen. Beides war eigentlich in jenem Abkommen vereinbart worden, das die Regierung Trump mit den Taliban vor einem Jahr in Doha ausgehandelt hatte.

Bidens Entscheid ermöglicht seiner Regierung, amerikanische Leben zu retten und Geld zu sparen. Geld, das der Präsident für seine gigantischen Infrastrukturprojekte im eigenen Land ausgeben möchte. Gleichzeitig droht Afghanistan die Rückkehr auf Feld eins, auf dem das Land mit seinen 39 Millionen Einwohnern 2001 stand.(...)

Der Fall von Kabul könnte nach dem Abzug der Amerikaner noch hässlicher werden als jener der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon 1975.»

«El Periódico»: Spanien muss EU-Mittel transparent einsetzen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periódico» kommentiert am Donnerstag das Wiederaufbauprogramm der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nach der Corona-Pandemie, das mit EU-Hilfsgeldern finanziert werden soll:

«Sánchez hat im Parlament den Plan zur Wiederherstellung, zur Modernisierung und zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Spaniens vorgestellt, den er zur Genehmigung nach Brüssel schicken muss. Die EU-Gelder zur Förderung strategischer Sektoren sind zu begrüßen, aber es muss die Gefahr gebannt werden, dass das Geld in den Händen Weniger landet. Nur Transparenz und klare Regeln für die Beantragung der Mittel können garantieren, dass das nicht geschieht.

Die Wirtschaftshilfen sind wichtig, aber nicht ausreichend, um das spanische Wirtschaftsmodell zu ändern, was auch die EU und die Regierung Sánchez wissen. Deshalb enthält der Sanierungsplan auch Strukturreformen, einige davon in sensiblen Bereichen wie Beschäftigung, Renten oder Steuern. Eine Änderung von Gesetzen, die Nachteile für bestimmte Gruppen bedeuten, wird nicht leicht sein, auch wenn diese Änderungen gesamtwirtschaftlich von Vorteil sind. Dafür braucht es große Mehrheiten. Sonst könnten wir einen von Brüssel genehmigten Plan haben, der aber kaum umzusetzen ist.»

«NZZ»: Amerikaner sind kriegsmüde

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Truppenabzug der USA aus Afghanistan:

«Mit der Lage in Afghanistan hat der Entscheid wenig zu tun. Die Zahl der zivilen Opfer steigt jeden Monat, die Taliban kontrollieren mittlerweile über die Hälfte des Landes, und die Gespräche zwischen den Aufständischen und der Regierung kommen nicht vom Fleck. Ausschlaggebend für Präsident Biden waren die Befindlichkeiten an der Heimfront. Die Amerikaner sind kriegsmüde, und Afghanistan hat für sie keine strategische Priorität mehr, seit Al-Kaida weitgehend von dort vertrieben worden ist. (...)

Es ist zu befürchten, dass mit der Rückkehr der Truppen auch das politische Interesse an Afghanistan schrumpft. Amerikaner und Europäer müssten jetzt aber erst recht ihre Bemühungen verstärken und den Friedensprozess mit großzügigen finanziellen Anreizen am Leben erhalten. Afghanistan ist von internationaler Hilfe abhängig. Das wissen alle Beteiligten, auch die Taliban. Die Islamisten wollen auch keinem Paria-Staat mehr vorstehen wie nach ihrer Machtübernahme 1996. Sie wollen international anerkannt werden. Das heißt, es gäbe durchaus noch Raum für Verhandlungen.»

«Rzeczpospolita»: Biden kämpft an vielen Fronten

WARSCHAU: Zur Außenpolitik von US-Präsident Joe Biden schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Nicht einmal drei Monate sind seit der Amtseinführung vergangen, und schon hören wir ständig von den neuen außenpolitischen Initiativen von US-Präsident Joe Biden. Im Laufe eines Tages schafft er es, ein Datum für den kompletten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zu verkünden und Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorzuschlagen. Nebenbei macht seine Regierung Saudi-Arabien klar, dass sie nicht damit einverstanden ist, wenn man politische Gegner in Stücke schneidet, und gibt dem Iran zu verstehen, dass eine Rückkehr zum Atomabkommen möglich ist.

Diese Aktivitäten an vielen diplomatischen Fronten lassen erkennen, dass Biden die Zahl der echten Konflikte begrenzen und so viele zweitrangige Konflikte wie möglich lösen möchte. Er will einen Teil seiner Feinde beruhigen, um sich auf China und auch auf Russland zu konzentrieren, wenn dieses seine Politik nicht ändern will. Das will der Kreml bestimmt nicht, auf wenn er vielleicht Haken schlägt. Wichtig ist, dass Biden nicht ohne Begründung weich wird. Der von der Pandemie zerrissene Westen braucht einen konsequenten Anführer. Und ein klares Vorbild ohne Heuchelei, die nur von nationalen Interessen getrieben ist.»

«Der Standard»: Antiterrorkrieg ist Klotz an Bidens Bein

WIEN: Zur amerikanischen Truppenauszug aus Afghanistan schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Der jetzige US-Präsident bricht mit dem bisherigen Ansatz, den Abzug zumindest nominell daran zu knüpfen, dass die afghanische Regierung einigermaßen stabilisiert ist. (...) Er will auch keine Antiterrortruppen dort lassen. Für viele Afghanen und Afghaninnen, die schon einmal unter radikalen Islamisten gelebt haben, sowie für alle Opfer und besonders die Angehörigen der Toten von zwanzig Jahren Krieg, amerikanische und andere, ist das ein sehr bitterer Moment.

Aber Biden will die Ära 9/11 abschließen. Der erstarrte «war on terror» ist ein Klotz am Bein eines Präsidenten, der die US-Politik strategisch neu ausrichten will. So düster die Prognosen für Afghanistan selbst sind, laut US-Analysten geht von dort in absehbarer Zeit keine direkte Gefahr für die USA aus. Ressourcen und Aufmerksamkeit werden nun woanders benötigt, vor allem in der Auseinandersetzung mit China.»