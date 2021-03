Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Frankfurter Rundschau» zu Maskenaffäre/Union

Der Skandal um sechsstellige Provisionen für Maskengeschäfte, durch die sich zwei Parlamentarier bereichert haben, hat zwar keine Parallele zur Dimension der illegalen Spendenpraxis des langjährigen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Helmut Kohl.

Ähnlich ist aber das Ausmaß der Empörung und Erschütterung in der Bevölkerung über moralische Verkommenheit in der Politik. Zumal viele Menschen in der Corona-Krise wundgerieben sind, weil sie keine Einnahmequellen mehr haben. Insofern ist es gar nicht so "absurd", wie CDU-Chef Armin Laschet meint, die Affären miteinander zu vergleichen. Wenn die Fraktionsspitze nun aufräumen will, ist das schön. Aber diese Entschlossenheit entstand erst durch massiven Druck von außen.

«Hospodarske noviny»: Corona-Management keine Frage für die Gerichte

PRAG: Zur Frage der politischen Verantwortung für die Schwere der Corona-Pandemie in Tschechien schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Donnerstag:

«Die Prager Staatsanwaltschaft hat eine Anzeige gegen den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis und Ex-Gesundheitsminister Adam Vojtech wegen der vielen Opfer der Corona-Pandemie abgewiesen. Für die Hinterbliebenen der Corona-Toten mag das unangenehm sein, aber mit kühlem Kopf muss man sagen, dass die Entscheidung angemessen und klug ist. Denn es wäre gefährlich, den politischen Entscheidungsprozess zu kriminalisieren. Das bedeutet freilich nicht, dass die Regierung schuldlos ist. Sie kann sich der Tatsache nicht entziehen, dass Tschechien unter ihrer Führung zu einem der am schwersten betroffenen Länder geworden ist. Die Regierung muss zur Verantwortung gezogen werden - doch die Rede ist hier nicht von der strafrechtlichen, sondern von der politischen Verantwortung.»

«Diena»: Nur echte Arbeit verbessert das Image

RIGA: Zum Image von Lettland, das auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit PR-Kampagnen verbessert werden soll, schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Donnerstag:

«Bis zu dem Moment, in dem Impfungen in Europa zu einem aktuellen Thema wurden, galt Lettland anderswo in der EU nicht als chaotisch. Im Gegenteil: Unsere Gesellschaft wurde betrachtet als eine, die den nordischen Staaten zugeschriebene Fähigkeit besitzt, reibungslos, logisch und genau zu arbeiten. Und auch unsere politische Elite galt nicht als eine, für die leichtfertiger Fatalismus typisch ist.

Doch ist jetzt klar geworden, dass sich unsere Regierung und die öffentliche Verwaltung im vergangenen Sommer wirklich auf das Schicksal verlassen haben und keine Aktionsszenarien vorbereitet haben, um den zweite Corona-Welle 9 einzudämmen. Gleiches gilt auch für die Impfungen.

Es ist an der Zeit zu verstehen, dass unabhängig davon, mit welchen Plänen das Image Lettlands verbessert wird, jetzt nur noch eins zählt: Wie erfolgreich die Ausbreitung von Covid-19 in unserem Land eingedämmt wird. Und dass dies echte Arbeit erfordert und keine PR-Kampagnen, die das Fantasy-Genre repräsentieren.»

«El País»: Lulas Comeback lässt in Brasilien niemanden gleichgültig

MADRID: Zur Aufhebung der Urteile gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, die ein politisches Comeback und eine Kandidatur des 75-Jährigen bei der Präsidentenwahl von 2022 ermöglicht, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die mögliche Rückkehr Lulas in die Politik lässt niemanden gleichgültig. Seine Präsidentschaft (2003-2011) war eine der wohlhabendsten Perioden Brasiliens. Als er aus dem Amt schied, genoss er eine Popularitätsrate von 80 Prozent. Er erzielte außergewöhnliche Erfolge, befreite zig Millionen Bürger aus der Armut und weckte Vertrauen in die Zukunft des Landes. Das Auftauchen von Korruptionsfällen in den Folgejahren, die den altgedienten Führer und dessen (Arbeiterpartei) PT hart trafen, sowie Teile seiner Politik haben jedoch eine tiefe Ablehnung bei einem bedeutenden Teil der Wählerschaft ausgelöst. Es wäre nicht wünschenswert, dass seine Rückkehr in die Politik nun die Polarisierung der Gesellschaft verschärft. Ein Umstand, für den (der rechtspopulistische Präsident Jair) Bolsonaro mit seiner inakzeptablen Rhetorik, seiner zweifelhaften Einstellung gegenüber der Demokratie sowie seinem desaströsen Management eine besondere Verantwortung trägt.»

«Corriere della Sera»: USA wollen Konflikte aus Trump-Ära ablegen

ROM: Mit Blick auf die Handelspolitik zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der EU schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Die USA bereiten sich darauf vor, die wirtschaftlichen Konflikte aus der Trump-Ära abzulegen, und das nicht nur mit den Verbündeten des alten Kontinents. Es gab bereits einen ersten wichtigen Schritt: das Telefonat am Freitag, dem 5. März, zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der Nummer eins der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Die beiden haben beschlossen, die gegenseitigen Zölle für vier Monate auszusetzen. (...) Es wird sicherlich nicht einfach sein, die allgemeinen Verhandlungen wieder aufzunehmen. (...)

Nach dem Brexit könnte London auf der geo-ökonomischen Karte des Weißen Hauses und des Kongresses seine zentrale Lage zugunsten von Brüssel verlieren. Gleichzeitig hält die Biden-Regierung eine engere wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der EU für essenziell, um nicht nur den gegenseitigen Nutzen zu erhöhen, sondern auch die Dynamik Chinas einzudämmen.

«Nepszava»: Olympia in der Pandemie schafft Dilemmas

BUDAPEST: Die Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Donnerstag die Absicht der japanischen Regierung, wegen der Corona-Pandemie ausländische Zuschauer von den Olympischen Spielen in Tokio auszuschließen:

«Das Drehbuch, das es allen recht machen würde, gibt es nicht. (...) Fällt die Olympiade aus, fließt kein Geld für die Fernseh-Übertragungen, dann fallen die Einnahmen aus, die den verschiedenen Sportzweigen zugute kommen. (...) Um Ansteckungen zu vermeiden, sind «Geister-Spiele» (ohne Zuschauer) in der gegenwärtigen Pandemielage die einzige logische Lösung (...). Auf den Zuständigen lastet eine enorme Verantwortung: Schicksale und Menschenleben hängen von ihnen ab, und binnen weniger Wochen müssen sie Entscheidungen treffen. Zugleich weiß aber jeder, dass es keine guten Entscheidungen gibt. Es ist schwierig.»

«NZZ»: Autarkie ist Chinas Gebot der Stunde

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die wirtschaftliche Ausrichtung Chinas:

«Wenn die knapp 3000 Delegierten des Nationalen Volkskongresses in dieser Woche den 14. Fünfjahresplan verabschieden, winken sie ein Papier durch, das weniger akribische Vorgaben macht als vorangegangene Fünfjahrespläne. (...)

Unmissverständlich sind die rund 130 Seiten hingegen bei den grundsätzlichen Zielen, die China erreichen will: Stärkung des Binnenkonsums, deutliche Verbesserung der Innovationskraft in allen wichtigen Technologiebereichen, Ausbau der digitalen Wirtschaft und Umweltschutz. Unter dem Strich spiegelt der Plan die Einsicht der Machthaber, dass China sich angesichts der geopolitischen Friktionen und der offenen Opposition, die dem Riesenreich international inzwischen entgegenschlägt, ein Stück weit unabhängiger vom Ausland machen muss. Mehr Autarkie, so lautet das Gebot der Stunde in Peking.»

«de Volkskrant»: Menschenrechte nicht wirtschaftlichen Interessen opfern

AMSTERDAM: Zur Berichten über massive Verletzungen der Menschenrechte der Uiguren in China meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Sobald irgendwo die Menschenrechte gefährdet sind, prallen Ideale schnell mit wirtschaftlichen und politischen Interessen zusammen, wobei die zwei letzteren immer zu gewinnen scheinen. Ein wichtiges Argument für Untätigkeit ist dann oft, dass «wir sowieso nichts tun können». Tatsächlich können die Niederlande allein nicht viel gegen China ausrichten. Aber man macht es sich zu leicht, wenn man es einfach dabei belässt.

Fast 20 Prozent der weltweiten Baumwolle kommen aus Xinjiang, und für deren Produktion werden massenweise uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt. Aus diesem Grund hatte Donald Trump im Januar den Import von Baumwolle aus dieser Region verboten. (...) Auch in Europa wird über strengere Regeln nachgedacht, um die Einfuhr von Baumwolle einzudämmen, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurde. Dafür sollten sich die Niederlande stark machen.»

«Le Figaro»: Abschaffung der Atomkraft hält Realität schwerlich stand

PARIS: Zum zehnten Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Muss die Atomkraft von der Weltkarte gestrichen werden? Seit der Katastrophe von Fukushima träumen Umweltschützer davon. (...)Diese ideologische Besessenheit hält der Realität aber nur schwer stand. Man macht sich Sorgen darum, dass die Klimaerwärmung die Zukunft des Planeten bedroht. Aber gerade die Atomkraft, deren Sicherheitsanforderungen so hoch wie nirgendwo anders sind, erzeugt so gut wie kein CO2 womit (Frankreich) zu den Klassenbesten gehört. Deutschland, das für seinen Ausstieg aus der Atomkraft gefeiert wurde und Strom und Gas mit Kohle- und Gaskraft erzeugt, verschmutzt die Umwelt heute mehr als jeder andere in Europa. Wo ist da die Logik?»

«Kommersant»: Russland traf sich mit Schlag gegen Twitter wohl selbst

MOSKAU: Nach Russlands Ankündigung über die Verlangsamung des Kurznachrichtendienstes Twitter und anschließenden Internetproblemen im Land schreibt die russische Zeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Die Entscheidung von (der russischen Medienaufsichtsbehörde) Roskomnadsor, Twitter zu verlangsamen, fiel zusammen mit Zugriffsproblemen auf Seiten und Service anderer russischer Internetteilnehmer - von der Post bis hin zu Banken. (...) Als Grund verwies Roskomnadsor auf einen Vorfall in einem Datenzentrum eines europäischen Hosting-Providers. Aber auf dem Markt schließt man nicht aus, dass der Ausfall tatsächlich durch eine von den Behörden verwendete Technik ausgelöst wurde, die eigentlich nur den Datenverkehr von Twitter hätte filtern sollen.»

«The Times»: Preisstabilität nicht aufs Spiel setzen

LONDON: Zum US-Konjunkturpaket für die Bewältigung der Corona-Krise meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«An der Tiefe des Abschwungs gibt es keinen Zweifel. Das Konjunkturpaket ist jedoch nicht nur ein Programm zur Rettung vor einem wirtschaftlichen Schock. Es ist ein großer fiskalischer Schub, obwohl die Wirtschaft bereits erhebliche Feuerkraft besitzt. Es besteht das Risiko, dass es inflationär wirkt und dass dieser Effekt auf andere fortgeschrittene Industrieländer übergreift. Daher wäre es vernünftiger, wenn die Regierung das Hilfspaket reduzieren und zunächst dessen Folgen abwarten würde. (...)

Zwischen politischen Maßnahmen und ihren Auswirkungen gibt es lange und unsichere Zeitverzögerungen. Eine höhere Inflation zu riskieren, um die Wirtschaft anzukurbeln, ist mit Kosten verbunden, wie die Regierungen in den 1970er Jahren herausfanden. Die Vorzüge der Preisstabilität können leicht verloren gehen und sollten nicht leichtfertig aufgegeben werden.»

«Tages-Anzeiger»: Erneuerbare Energie allein könnte nicht ausreichen

ZÜRICH: Zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima erheben sich Stimmen, die zugunsten des Klimaschutzes wieder auf Kernenergie setzen wollen. Dazu schreibt am Donnerstag der Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Eine Welt mit 100 Prozent Wind, Sonne und Wasserkraft, grossen Batteriespeichern und einer ausgeklügelten Netzregelung ist heute realistischer als noch vor Jahren. Aber auch hier lauern Risiken, etwa Blackouts, wenn der Anteil wankelmütiger Wind- und Sonnenenergie zu hoch wird und wie zuletzt im Februar phasenweise kaum Wind und Sonne verfügbar sind. Entscheidend ist zudem die Frage, ob die Energiewende allein mit den erneuerbaren Energien schnell genug gelingt. (...)

Daher wollen einige Länder die von Wind und Wetter unabhängige und CO2-arme Kernenergie nicht in den Wind schreiben. Denn sie könnte die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien verknüpften Risiken mindern - birgt aber auch ihre eigenen Gefahren, wie Fukushima gezeigt hat. Letztlich geht es also um die Frage: Ist das Risiko einer Welt mit Kernenergie grösser oder das Risiko des Verzichts auf die Kernenergie? Eine Antwort auf diese Frage ist - trotz Fukushima - alles andere als trivial.»

«New York Times»: Corona-Konjunkturpaket ist großer Sieg Bidens

NEW YORK: Zur Verabschiedung eines billionenschweren Konjunkturpakets zur Bewältigung der Corona-Krise in den USA schreibt die «New York Times» am Donnerstag:

«Dies ist ein früher und beeindruckender politischer Sieg für (Präsident) Biden: Er hatte auf einen 1,9 Billionen Dollar schweren Deal gedrungen und erhielt einen ungefähr 1,9 Billionen Dollar schweren Deal, der weitgehend den von ihm vorgeschlagenen Rahmen entspricht. Besser noch, das Gesetz wurde verabschiedet und wird noch unterzeichnet werden, bevor am Sonntag die derzeitige, erweiterte Arbeitslosenhilfe ausläuft.

Weitaus wichtiger ist, dass dies ein großer Sieg für die amerikanischen Bürger ist - vor allem für jene mit bescheidenen finanziellen Mitteln. Laut einer Studie der Columbia Universität hat das Gesetz das Potenzial, die Armut um ein Drittel und die Kinderarmut um mehr als die Hälfte zu verringern. Schwarze und hispanische Amerikaner werden demnach voraussichtlich am meisten davon profitieren können. Befürworter wie Kritiker bezeichnen das Paket als eine der umfassendsten und fortschrittlichsten gesetzgeberischen Errungenschaften seit Jahrzehnten.»