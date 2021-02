Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Handelsblatt» zur Debatte um einen EU-Impfpass

Eine größere Reisefreiheit in den nächsten Monaten ist nicht nur politisch und gesellschaftlich dringend notwendig, sondern auch ökonomisch.

Ein EU-weiter Impfpass könnte das Fundament für eine schwierige und langwierige Normalisierung in der Tourismuswirtschaft, im Flugverkehr und im Handel bilden. In Ländern wie Spanien, Italien oder Österreich ist der Tourismus ein wichtiger Teil der Volkswirtschaft. Aber auch Deutschland würde von mehr Reisefreiheit profitieren. (...) Geimpfte, die im Frühjahr und Sommer mit einem EU-Zertifikat wieder reisen, könnten daher eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielen.

«Neatkariga Rita Avize»: Symbolische Geste auch an Moskau

RIGA: Zum Auftritt von US-Präsident Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz schreibt die lettische national-konservative Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Donnerstag:

«Die Tatsache, dass US-Präsident Joe Biden Riga in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwähnte («Die Vereinigten Staaten werden eng mit unseren Partnern und Hauptstädten der Europäischen Union auf dem gesamten Kontinent - von Rom bis Riga - zusammenarbeiten, um die vielfältigen gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, denen wir gegenüberstehen») kann als symbolische Geste gesehen werden: Die baltischen Staaten, die Russland am nächsten gelegenen Nato-Staaten, werden nicht vergessen und können sich sicher fühlen.»

«Expressen»: Macrons Vorstoß zu Impfstoff für Afrika ist richtig

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, 13 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an Afrika zu spenden:

«Macron will, dass die EU bis zu fünf Prozent seiner Impfdosen nach Afrika gibt. Nun sollte man immer ein wenig skeptisch sein, wenn französische Präsidenten Interesse für Afrika zeigen. Macron warnt in dem Fall davor, dass sich afrikanische Länder sonst an Russland und China für Hilfe wenden werden. Um die Versorgung Afrikas mit Impfstoff zu konkurrieren, ist jedoch ein edles Großmachtsspiel. Zudem gibt es deutliche Gesundheitsvorteile für Europa. Solange sich die Infektion nämlich irgendwo auf der Welt ausbreitet, besteht ständig eine Gefahr, dass das Virus mutieren und unsere eigenen Impfstoffe unbrauchbar machen kann. Durch den Schutz von Ärzten und Krankenschwestern, die an der Front gegen Covid-19 stehen, erhöhen wir die Chance, dass künftige Ausbrüche rechtzeitig erkannt und eingedämmt werden können. Impfstoff für Afrika gibt somit einen guten Schutzeffekt auch für Europa.»

«Diena»: Corona und der Kampf der drei Elemente

RIGA: Zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Lettland schreibt die liberale Tageszeitung «Diena» am Donnerstag:

«Es ist klar, dass unser Land eine Strategie braucht, um «sicher mit dem Virus zu leben», da es in letzter Zeit einen Kampf zwischen drei verschiedenen Elementen zu geben scheint. Ein Element sind die wegen der Beschränkungen ganz oder teilweise von ihrer Tätigkeit ausgeschlossenen Sektoren wie etwa Kultur, Bildung, Sport, Tourismus, Luftfahrt, Handel und die Erbringung verschiedener persönlicher Dienstleistungen. Das zweite Element sind die epidemiologischen und infektiologischen Experten, die strenge Beschränkungen befürworten. Und das dritte Element ist die Regierung, die sich überdies in ihren Ansichten nicht einig ist. Zweifellos kann mit fortsetzender Dauer der Pandemie eine Situation, in der sich alle drei Elemente im Krieg befinden, nicht anhalten.»

«Le Parisien»: Neuer Lockdown steht vielleicht kurz bevor

PARIS: Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in einigen Regionen Frankreichs kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Während viele Wochen lang alles unternommen wurde, um den Gedanken an einen Lockdown zu verdrängen, ist in den Köpfen der Exekutive nun keine Hypothese mehr Tabu. Der bei (Präsident) Emmanuel Macron vorherrschende Gedanke, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben, um die Wirtschaft nicht zu schwächen, könnte auf lokaler oder nationaler Ebene vorübergehend härteren Maßnahmen weichen, um dem neuen Ausbruch Kontra zu geben. (...)

Nach diesem endlosen Marathon, der vor einem Jahr begonnen hat, werden die Verlierer womöglich die Franzosen sein, die sich zu einer überwältigenden Mehrheit an die Hygienevorgaben gehalten haben. (...) Sie haben es ermöglicht, die Epidemie seit Anfang des Jahres in Schach zu halte. Vergeblich?»

«Pravo»: Gesellschaft in der Corona-Krise gespalten

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien sieht am Donnerstag eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Krise:

«Die Gräben und Risse durch die Gesellschaft gehen heute tiefer als noch vor wenigen Jahren. Längst geht es nicht mehr nur darum, dass die Verlierer einer Wahl die Autorität des Siegers anzweifeln. Heute wird praktisch alles in Zweifel gezogen. Es gibt fast nichts, auf das sich die Menschen noch einigen könnten. Die Ratschläge der Experten werden von Leuten in den Wind geschlagen, die keine Fachleute sind, sich aber zu allem äußern - vom Nutzen von Masken bis hin zu den Eigenschaften bestimmter Impfstoffe. Und die Anordnungen der Regierung werden schon aus Prinzip von denjenigen kritisiert, die selbst keine Regierungsverantwortung übernehmen wollen.»

«La Vanguardia»: Covax-Programm im Kampf gegen Corona sehr wichtig

MADRID: Zur internationalen Covax-Initiative, in deren Rahmen das westafrikanische Ghana als erstes Entwicklungsland der Welt Corona-Impfdosen erhalten hat, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Obwohl Afrika mit 1,216 Milliarden Einwohnern der zweitgrößte Kontinent der Welt ist, rangiert er bei Impfkampagnen ganz unten auf der Liste. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Dazu gehört erstens das Horten von Dosen, das in der entwickelten Welt stattgefunden hat: Mehrere Länder haben bereits mehr Impfstoffe gekauft, als sie für die Immunisierung ihrer gesamten Bevölkerung benötigen. (...)

Programme wie Covax sind eine sehr angebrachte Initiative. Erstens, weil die Konsequenzen der Ungleichheit in dieser Pandemie, die die Afrikaner im Regen stehen lässt, inakzeptabel sind. Alle Menschen haben das gleiche Recht, sich vor dieser Krankheit zu schützen. Und zweitens, weil, wie die Epidemiologen immer wieder betonen, die Herdenimmunität global nicht funktionieren wird, wenn Teile der Welt ungeimpft bleiben und somit das Potenzial haben, die Krankheit am Leben zu erhalten und sie erneut in Länder zu exportieren, in denen sie bereits eingedämmt wurde. Wenn wir nicht wollen, dass Covid endemisch bleibt, müssen innerhalb der nächsten zwei Jahre mindestens 60 Prozent der Weltbevölkerung geimpft werden.»

«The Times»: Vorbehalte gegen Astrazeneca bremsen Kampf gegen Corona

LONDON: Die Londoner «Times» kritisiert am Donnerstag Vorbehalte gegen den Corona-Impfstoff von Astrazeneca in der EU:

«Ohne guten wissenschaftlichen Grund haben europäische Politiker, darunter Frankreichs Präsident Macron, unterstellt, dass der Impfstoff im Vergleich zu Alternativen minderwertig sei. Die vorhersehbare Folge ist, dass das ohnehin schleppende Tempo der Covid-19-Impfung in der Europäischen Union weiter verlangsamt wird. (...)

Was auch immer die Motivation sein mag, es hat schädliche Folgen. Mehr als 18 Millionen Menschen in Großbritannien sind bisher geimpft worden, mehr als ein Viertel der Bevölkerung - verglichen mit etwa vier Prozent in Deutschland und Frankreich. (...) Es ist verdienstvoll, dass Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erklärt hat, Menschen, die Astrazeneca ablehnen, müssten sich dann wieder hinten anstellen. Seine vernünftige Haltung sollte von Politikern auf dem ganzen Kontinent übernommen werden.»

«La Repubblica»: Knifflige Monate für Bin Salman

ROM: Mit Blick auf die Tötung des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Ein Telefonanruf und die Veröffentlichung eines bisher geheim gehaltenen Berichts: In zwei Schritten schließt das Weiße Haus die Ära der Triumphe von Mohammed Bin Salman ab und läutet sehr knifflige Monate für den saudischen Kronprinzen ein. Das Telefonat ist das, mit dem Joe Biden - fünf Wochen nach seinem Amtsantritt - Riad anruft und sich dafür entscheidet, nicht mit Bin Salman, dem privilegierten Gesprächspartner der Trump-Ära, zu sprechen, sondern mit dessen Vater.

Der 85-jährige König Salman: «Sein einziger Ansprechpartner», wie Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, betont, obwohl der ältere Souverän vor langer Zeit die tägliche Amtsführung des Königreichs aufgegeben hat. Der Anruf kommt am Vorabend der Veröffentlichung des CIA-Berichts über den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi, der für die nächsten Stunden erwartet wurde: Ein Bericht, der - nach Prognosen, die seit einiger Zeit bekannt sind, aber nie direkt bestätigt wurden - den Finger auf den Kronprinzen als Anstifter der Ermordung des Journalisten im Jahr 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul zeigt.»

«De Standaard»: Chance auf Straffreiheit für Assad nun ein wenig kleiner

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Verurteilung eines früheren Mitarbeiters des syrischen Geheimdienstes durch das Oberlandesgericht Koblenz:

«Zehn Jahre, nachdem der Arabische Frühling Syrien erreichte, hat die blutige Antwort darauf zu genau einer Verurteilung eines untergebenen Agenten durch ein örtliches Gericht geführt. Der Internationale Strafgerichtshof ist machtlos, weil Syrien kein Mitglied ist und Russland im UN-Sicherheitsrat jede Initiative zu Ermittlungen zu Verbrechen des Machthabers Baschar al-Assad blockiert. Die USA ließen 2013 die Möglichkeiten ungenutzt verstreichen, das Assad-Regime nach dessen Giftgaseinsätzen militärisch in die Knie zu zwingen. Europa ist zahnlos und Russland sowie der Iran scheren sich nicht um Kriegsverbrechen, wenn Syrien dadurch in ihre Einflusssphäre kommt. (...)

Assad sitzt auf dem wankenden Thron eines zerstörten Landes, mit sechs Millionen Flüchtlingen, einer halben Million Toten und mehr als 100.000 Vermissten auf seinem Gewissen. Auch wenn die Welt mittlerweile am liebsten wegschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Assad straffrei ausgeht, dank des Urteils in Koblenz immerhin ein klein wenig geringer geworden.»

«Kommersant»: Gazprom-Chef muss Nord Stream 2 fertig kriegen

MOSKAU: Nach der Bestätigung von Alexej Miller als Chef des russischen Energieriesen Gazprom schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Herr Miller steht seit 2001 an der Spitze des weltweit größten Gaskonzerns. Vorher war er ein Jahr lang stellvertretender Energieminister. Er führt also ein Unternehmen ein Vierteljahrhundert lang und ist damit anderen Leitern staatlicher russischer Firmen weit voraus. (...)

Quellen haben gegenüber «Kommersant» bereits früher angedeutet, dass Alexej Miller vor einem Rückzug aus dem Konzern mindestens das Projekt Nord Stream 2 zum Abschluss bringen muss. Die Fertigstellung der Röhren in dänischen Gewässern ist für April geplant, ein Termin für die Inbetriebnahme der Pipeline ist aber bislang nicht bekannt. Außerdem ist das Projekt weiter von US-Sanktionen bedroht sowie von möglichen Einschränkungen vonseiten der EU-Kommission bei der Nutzung der Rohre.»

«NZZ»: Impferfolg lenkt von Brexit-Problemen ab

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die britische Corona-Impfstrategie:

«Fast 18 Millionen Briten haben bereits eine Impfdosis erhalten, unter ihnen als Erste die Angehörigen der Risikogruppen. Die vorliegenden Daten belegen, dass die Vakzine die erhoffte Wirkung haben. Die Lage im Gesundheitswesen entspannt sich, und Großbritannien beginnt sich mit einem Male vorteilhaft vom Rest in Europa abzuheben. (...)

Dabei lässt sich nicht bestreiten, dass sich das Vorgehen der Regierung bei der Beschaffung der Impfstoffe eindeutig auszahlt. Weil gleichzeitig die EU vergleichsweise unglücklich agiert, lässt sich die britische Impfkampagne darüber hinaus sogar in das von Boris Johnson bevorzugte Brexit-Narrativ einbauen: Seht her, wie wir es als neuerdings souveränes Land besser machen als die Europäer, deren Impfkampagne nicht vom Fleck kommt. Dass dies zu relativieren ist und Brüssel auch ein EU-Mitglied Großbritannien nicht hätte daran hindern können, selbständig entsprechende Verträge mit Impfstoffherstellern abzuschließen, wird dabei ausgeblendet. Es ist dies nicht zuletzt eine willkommene Ablenkung von der anhaltenden Wirtschaftsrezession, zu der auch die inzwischen eingetretenen Brexit-Folgen beitragen.»

«NZZ»: Urteil bietet syrischen Opfern Genugtuung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Verurteilung eines früheren Mitarbeiters des syrischen Geheimdienstes durch ein deutsches Gericht wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit:

«Ist ein Prozess in Koblenz, der nicht einmal auf Arabisch übersetzt wurde, ein angemessener Weg zur Aufarbeitung des Bürgerkriegs in Syrien? Kann ein deutsches Provinzgericht der Komplexität eines Konflikts gerecht werden, an dem diverse Mächte beteiligt sind, die ebenfalls Blut an den Händen haben? Die Einwände und Fragen sind berechtigt, doch nach 61 Prozesstagen ist die Antwort klar: Ja, ein deutsches Gericht kann einen relevanten Beitrag leisten zur Aufarbeitung des Konflikts und zur Schaffung von Gerechtigkeit für die Opfer. (...)

Dank der sorgfältigen Vorbereitung der Bundesanwaltschaft und der engagierten Begleitung von syrischen Anwälten und deutschen Menschenrechtlern hat der Prozess zudem wichtige Erkenntnisse zum Folterapparat (von Präsident Baschar al-) Assad erbracht. Den Überlebenden und all den anderen gemarterten Opfern des Regimes bietet das Urteil Genugtuung, weil erstmals ein Gericht ihre Misshandlung als das anerkennt, was sie ist: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.»

«Die Presse»: Mit Impfung auf Überholspur zurück ins normale Leben

WIEN: Für einen in Europa einheitlichen Impfpass zur Dokumentation einer Corona-Impfung plädiert die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Wenn sich die europäischen Regierungen auf die Einführung eines einheitlichen Impfpasses einigen, wird in diesem Sommer voraussichtlich ein Teil der Gesellschaft diskriminiert, während andere bereits ihre Freiheit genießen. Ältere Menschen, die bereits ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, könnten ohne Tests im Schanigarten sitzen, während sich junge Erwachsene wegen jedem Kinobesuch noch immer in der Teststraße anstellen müssen. Die einen werden wieder ungehindert ins Flugzeug steigen, eine Schiffsreise antreten, während die anderen noch Einschränkungen erleben könnten. (...)

Die Rückkehr in ein Leben, wie wir es kennen und schätzen, ist mühsam. Eine dokumentierte Impfung könnte dabei eine Überholspur sein. Und sie ist es zu Recht, da mittlerweile erste Studien - wie jene aus Israel - belegen, dass Impfungen nicht nur den Einzelnen schützen, sondern auch die Mitmenschen.»