Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Trump stürzt in die Bedeutungslosigkeit

MADRID: Zur Torpedierung des Corona-Konjunkturpakets in den USA durch den scheidenden Präsidenten Donald Trump schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Der Noch-Präsident der Vereinigten Staaten ist national und international zunehmend isoliert. Donald Trump macht sich in seinen letzten Wochen im Weißen Haus nicht nur lächerlich. Er stürzt sogar in die völlige Bedeutungslosigkeit. Seine Ablehnung des vom US-Kongress verabschiedeten Plans, 900 Milliarden Dollar in die Unternehmen und Familien des Landes zu pumpen, hat nach monatelanger Blockade durch die Republikaner keine negativen Auswirkungen auf die Wall Street gehabt. Die Investoren scheinen die Entscheidung des Noch-Präsidenten ignoriert zu haben, obwohl die Unterschrift von Trump erforderlich ist, damit der Plan in Kraft treten kann. Auf jeden Fall hat der designierte Präsident Joe Biden bereits angekündigt, dass er nach seinem Amtsantritt am 20. Januar einen noch ehrgeizigeren Plan zur Wiederbelebung der Wirtschaft und der Beschäftigung vorantreiben wird.»

«Times»: Impfnachweis sollte Aufhebung von Restriktionen ermöglichen

LONDON: Die Londoner «The Times» plädiert am Donnerstag für die Gewährung von Privilegien für Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen:

«Das oberste Gebot ist der Schutz der Volksgesundheit, aber zugleich wäre es unverantwortlich, die Wirtschaft für unbestimmte Zeit auf Eis zu legen. Die Impfungen sollten es Boris Johnson erlauben, beiden Notwendigkeiten gerecht zu werden. Wenn er für das kommende Jahr ernsthaft eine echte Wiederherstellung anstrebt, dann sollte er so vielen Menschen wie möglich so rasch und so sicher es geht die Rückkehr zu einer gewissen Normalität ermöglichen. (...) Impfpässe sollten dabei ganz oben auf der Liste stehen. Es gibt gute Gründe dafür - gesundheitliche wie wirtschaftliche -, dass all jenen erlaubt wird, ohne Restriktionen zu leben und zu arbeiten, die über einen Immunitätsnachweis verfügen.»

«De Standaard»: Weihnachten 2020 wird uns in Erinnerung bleiben

BRÜSSEL: Zum Weihnachtsfest mitten in der Corona-Pandemie meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Wenn wir es gut miteinander meinen, bleiben wir auf Abstand. Kein Händedruck, keine Umarmung, kein Kuss. Höchstens ein Gruß aus der Ferne oder via Bildschirm. Selbst die ältesten von uns haben so etwas noch nie erlebt. Nicht in Kriegszeiten, nicht in Friedenszeiten.(...) Wenn wir unser Leben zurückbekommen, mehr oder weniger verändert, wird sich dieses Weihnachten für immer in unser aller Gedächtnis eingebrannt haben. (...) Im Jahr 2020 bedeutet Weihnachten, sich gegenseitig zu helfen, indem man sich nicht besucht. Dies ist ein seltsames, aber starkes Signal der Verbundenheit. Senden wir es in der Hoffnung, dass es nur ein einziges Mal sein wird.»

«La Stampa»: Arbeitswelt nach Corona wird sich ändern

ROM: Mit Blick auf die Arbeitswelt nach der Corona-Krise schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Donnerstag:

«Die kürzliche Zulassung des Impfstoffs durch die italienische Arzneimittelbehörde ist ein entscheidender Moment im Kampf gegen die Pandemie. Es bleibt eine letzte Unsicherheit über die Fähigkeit des Impfstoffs, die englische Mutation von Covid-19 zu bewältigen. Auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels noch nicht ganz sehen, sehen wir zumindest den Tunnel. Wir können also anfangen, uns zu fragen, wie das Arbeiten am Ende der Pandemie organisiert sein wird. Vor Covid-19 arbeitete kaum jemand von zu Hause aus. In den USA - wo es weit weniger Einschränkungen im Mobilsein gibt als in Europa - arbeiten heute schon vier von zehn Arbeitnehmern von zu Hause aus, fast alle mit einer höheren Ausbildung.

Sobald die Herdenimmunität erreicht und Covid-19 besiegt ist, werden dann alle ins Büro zurückkehren? Die einstimmige Antwort der Sozialwissenschaftler der besten amerikanischen und europäischen Universitäten lautet: nein. Im Durchschnitt wird erwartet, dass wir in der Welt nach Covid zwei Tage von zu Hause und drei im Büro arbeiten werden. Die Arbeitsorganisation ändert sich gerade für immer.»

«De Telegraaf»: Pressefreiheit in der Türkei unter schwerem Beschuss

AMSTERDAM: Der im Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Der Chefredakteur, der einen Mordanschlag überlebte, war bereits nach Deutschland geflohen. Präsident Erdogan hatte gewarnt, dass er «einen hohen Preis» zahlen werde. Und der Journalist ist nicht der Einzige. Unter Erdogan steht die Pressefreiheit unter schwerem Beschuss. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) hat die Türkei 2020 nach China (47) mit 37 die höchste Zahl inhaftierter Journalisten. Dies ist ein Paria-Verhalten eines Staates, der gleichzeitig ein respektierter NATO-Partner und Mitglied der G20 ist. (...) Eine pragmatische Herangehensweise an die Türkei war immer der Ausgangspunkt, vor allem im Hinblick auf den Flüchtlingsdeal mit der EU. Dadurch glaubt Ankara, freie Hand zu haben. Es ist an der Zeit, die Beziehung zur Türkei zu überdenken. Wenn man im alten Trott weitermacht, kommt man vom Regen in die Traufe.»

«L'Alsace»: Weihnachten ist Hoffnungsschimmer für Christen

MÜLHAUSEN: Vor Weihnachten schreibt die ostfranzösische Tageszeitung «L'Alsace» am Donnerstag:

«Weltweit bereiten sich Christen darauf vor, Weihnachten unter nie da gewesenen Umständen zu feiern. (...) Die Weihnachtsfeierlichkeiten sind umso wichtiger, da französische Katholiken (...), die die Mehrheit in der christlichen Gemeinschaft ausmachen, 2020 erneut Zielscheibe des islamistischen Terrorismus wurden. So war es in der Basilika von Nizza am 29. Oktober. Die Feier der Geburt von Christus findet dieses Jahr also nicht nur im Kontext einer Epidemie, sondern auch einer terroristischen Bedrohung statt. Mehr denn je ist Weihnachten also ein Hoffnungsschimmer für Christen.»

«NZZ»: Weggefährten Netanjahus sind zu Gegnern geworden

ZÜRICH: Nach der Auflösung des Parlaments in Jerusalem muss in Israel im Frühjahr erneut gewählt werden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Vom Erstarken des rechten Lagers kann (der rechtskonservative Regierungschef Benjamin) Netanjahu aber nur bedingt profitieren, weil der Widerstand in den eigenen Reihen wächst. Der parteiinterne Rivale Gideon Saar ist aus dem Likud ausgetreten und hat eine neue Partei gegründet, die in Umfragen gut abschneidet. Auch die national-religiöse Partei von Naftali Bennett und die säkulare nationalistische Partei von Avigdor Lieberman haben zugelegt. Ihre Anführer sind von einstigen Weggefährten zu erbitterten Gegnern Netanjahus geworden (...).

In Umfragen liegt der Likud weiterhin vorne, doch hat er deutlich an Stimmen eingebüßt. Das katastrophale Management in der Corona-Krise und die zunehmend dramatische Wirtschaftslage dürften der Regierungspartei weiter zusetzen. Selbst für einen begnadeten Wahlkämpfer wie Netanjahu werden die nächsten drei Monate hart werden. Umso mehr, als im Weißen Haus künftig kein Präsident mehr sitzt, der ihm mit großzügigen Wahlgeschenken zu Hilfe eilt.»

«NZZ»: Trump spielt den Störenfried

ZÜRICH: Donald Trump torpediert das mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Insgesamt zeigt sich Präsident Donald Trump gegen Ende seiner Zeit im Weißen Haus noch einmal so, wie er ins Amt gekommen war - als narzisstischer Störenfried mit starken Eigeninteressen. Ein «Nein» war schon immer attraktiver als ein «Ja» für den Mann, der sich vor allem von seiner Abneigung gegen Barack Obama hatte zur Präsidentschaftskandidatur verleiten lassen.

Seine tiefe Verachtung für das Establishment der Republikanischen Partei wird deutlich, indem er sie vor die Wahl stellt, sich entweder zu ihm und dem extremsten Flügel der Republikaner zu bekennen oder zu den eigenen politischen Anführern. Letztere müssen nun Farbe bekennen. Denn Trump verfolgt einmal mehr nur seine persönliche politische Agenda. Statt sich selbst mit konstruktiven Kompromissvorschlägen um das Schicksal von Millionen Amerikanern zu kümmern, die aufgrund der Corona-Krise ihre Jobs verloren haben, die in die Armut abgerutscht sind und die das Dach über dem Kopf zu verlieren drohen, speist er sie einmal mehr mit populistischen Parolen ab.»

«Nesawissimaja»: Atmosphäre eines Kalten Krieges wegen Nawalny

MOSKAU: Zu Russlands Sanktionen gegen deutsche Beamte im Fall des vergifteten Kremlgegners Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Russland und der Westen erleben im Fall Nawalny eine Atmosphäre des Kalten Krieges, der sogar an die Grenze eines eisigen gerät. Für die konservativen Kräfte in den Sicherheitsstrukturen ist das ganz selbstverständlich. Für sie geht es angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Probleme im Land darum, ihre Macht um jeden Preis zu sichern - obwohl das nicht ihre Aufgabe ist (.)

Unter den jetzigen Bedingungen eines klaren Konflikts mit dem Westen richtet die russische Führung ihre Botschaft an ihr loyales Publikum im Land, indem sie die Sichtweise des Geheimdienst- und Sicherheitsapparates teilt und transportiert: Das sind wir, und das sind sie - ihnen darf man nicht glauben, was auch immer sie sagen.

Diejenigen Wähler, die den Machtapparat unterstützen, wollen (.) auch gar nicht wissen, ob die von Nawalny genannten Geheimdienstler besondere Aufgaben erfüllen. Für sie kann jede Spezialoperation in einem bestimmten Kontext als völlig gerechtfertigt erscheinen. (.) Unter den Bedingungen eines eisigen Krieges können sich die Vertreter des Geheimdienst- und Sicherheitsapparates alles erlauben.»

«New York Times»: Trump missbraucht Begnadigungsrecht völlig

NEW YORK: Die Begnadigung weiterer loyaler Weggefährten durch den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump kommentiert die «New York Times» am Donnerstag:

«Präsident Trump nutzt sein Begnadigungsrecht nicht oft, aber wenn er es tut, missbraucht er es nach Strich und Faden. In weniger als vier Jahren Amtszeit hat Herr Trump Gnade zum Gespött gemacht, indem er einige der schändlichsten Menschen in dem Land begnadigte, beunruhigend viele davon seine Freunde, während er Zehntausende weitere und mehr verdiente Bewerber ignorierte. (...)

Die Lösung dafür ist nicht, dass Präsidenten weniger Menschen begnadigen. Es geht darum, öfter zu begnadigen, überlegter und schlüssiger. Während sich der gewählte Präsident Joe Biden auf die (Amts-)Übernahme vorbereitet, hat er Gelegenheit, diese äußerst wichtige, aber seit langem missbrauchte Befugnis neu zu überdenken und mehr in dem Sinne ihrer Begründer einzusetzen: als Ausgleich zu ungerechten Strafverfolgungsmaßnahmen und übermäßigen Strafen. (...)

Wenn es jemals einen Zeitpunkt für eine Reform des Systems gegeben hat, dann jetzt. Die jahrzehntealte amerikanische Gefängniskrise hat Millionen von Menschen hinter Gitter gebracht, viele von ihnen mit unverhältnismäßigen Haftstrafen.»