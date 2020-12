Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 17/12/2020 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

«Washington Post»: Erbärmliche Reaktion Trumps auf Nawalny-Vergiftung

WASHINGTON: Zu den Recherchen mehrerer Medien, nach denen mindestens acht russische Geheimdienstagenten den Giftanschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny verübt haben sollen, schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Es scheint, dass Präsident Wladimir Putin den (russischen Geheimdienst) FSB eingesetzt hat, um seinen führenden Kritiker und Herausforderer zu töten. Es deutet auch darauf hin, dass Russland eklatant gegen die Chemiewaffen-Konvention verstoßen hat (...). Die Reaktion von Präsident (Donald) Trump war erbärmlich. (...) Die Regierung hat Russland gerade einmal einen Klaps auf die Finger verpasst und zwei russische Einrichtungen, die der Entwicklung chemischer Waffen verdächtigt werden, auf die schwarze Liste des Handelsministeriums gesetzt. (...)

Der gewählte Präsident Joe Biden sollte jedoch deutlich machen, dass die Vereinigten Staaten solch gefährliches Verhalten nicht entschuldigen werden und den russischen Beamten strengere Sanktionen auferlegen, einschließlich der Maßnahmen, die nach dem Magnitsky Act und anderen Gesetzen möglich sind.»

«Sme»: Schaffen wir uns unseren privaten Lockdown

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» empfiehlt am Donnerstag, statt Kritik an den Regierungsmaßnahmen selbst Verantwortung im Privaten zu übernehmen:

«Wir könnten eine lange Liste des Versagens aufstellen, aber in diesem Moment hilft uns das nicht. Wir können uns aber zu einem gewissen Maß selbst helfen. Jeder in seinem engsten Kreis. (...)

Jetzt ist es Zeit dafür, dass wir uns auf das Wertvollste und Wichtigste konzentrieren. Unsere Lieben werden uns die nicht gekauften Geschenke verzeihen und wir werden auf hektische Einkäufe im letzten Moment verzichten. Schaffen wir uns einen kleinen Kreis der Nähe für die Zeit, die nötig ist, damit das Virus wieder weicht.

Es kommt auch wieder die Zeit zur Reflexion, wer staatsmännisch agierte und wer nur als politischer Spieler. Aber gerade jetzt haben wir eine andere Aufgabe. Es liegt nur an uns, ob alle auch in einem Jahr noch ihre Nächsten bei sich haben können.»

«Dagens Nyheter»: Orban spuckt der EU mit neuen Gesetzen ins Gesicht

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag, dass Ungarn im Schatten der Verhandlungen über den EU-Haushalt ein Gesetz verabschiedet, das die Rechte von sexuellen Minderheiten weiter einschränkt:

«Der Kompromiss auf dem EU-Gipfel führte dazu, dass Ungarn und Polen ihr Veto gegen das Milliardenpaket zurückzogen, um den Mitgliedstaaten zu helfen, die Pandemie zu überleben. Ein Mechanismus - das Lieblingswort der Union - soll sicherstellen, dass niemand mit den Beiträgen mogelt oder sich an Korruption beteiligt. Die nationalkonservativen Regierungen Ungarns und Polens sind jedoch dabei, die unabhängigen Gerichte und die Pressefreiheit abzubauen. (.) Orban zeigt der EU mit den neuen Gesetzen den Mittelfinger. Für ihn ist die Union kein Verein, dem er angehört, sondern genau - wie während der Flüchtlingskrise - ein Gegner, der bekämpft werden soll. Und natürlich ein Geldautomat.»

«Libération»: Auch nach Charlie Hebdo bleiben Wunden

PARIS: Das Urteil im «Charlie-Hebdo»-Prozess kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

«Ali Riza Polat, der als der «rechte Arm» des Mörders im (koscheren Supermarkt) Hyper Cacher dargestellt wird, wurde zu 30 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Gerichtshof befindet, dass er eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung der Anschläge spielte, die 17 Menschen das Leben kosteten. Viel wichtiger noch für die Angehörigen der Opfer ist es, dass die Richter keinen der 14 Angeklagten für unschuldig erklärt haben und den Leitgedanken der Anklage übernommen haben, dass «alle schuldig» seien, den Terroristen auf die ein oder andere Art geholfen zu haben.

Die Versuchung ist jetzt groß, in diesem Urteil das Ende eines schmerzhaften Prozesses zu sehen. Für die Eltern, Kinder, Partner und Partnerinnen von denen, die getötet wurden, weil sie Journalisten, Juden, Polizisten oder Zeichner waren, ist das ohne Zweifel so. Aber die französische Gesellschaft kann nicht trauern, denn noch schließt sich keine Tür. Im Gegenteil: Die Tür bleibt halb offen, denn die Wunden, die sich in der Zeit nach Charlie wieder neu entzündet haben, und die Spaltungen, die nicht von alleine heilen werden, bleiben. Und es bleibt diese dritte stechende Frage: Wer sind wir nach Charlie?»

«The Times»: Beziehungen zu Russland und China bleiben kontrovers

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Spannungen in den Beziehungen des Westens zu Russland und China:

«Es gibt keine einfache Methode für westliche Demokratien, die Spannungen abzubauen, denn sie haben sie nicht selbst verschuldet. Ein wesentlicher Schritt besteht jedoch darin einzusehen, dass die Beziehungen zu Russland und China zwangsläufig kontrovers sind und es auch bleiben werden. Das erfordert keine selbstzerstörerische Politik wie Importzölle oder eine Verschärfung der kriegerischen Rhetorik. Notwendig sind jedoch ein erneutes Bekenntnis zur kollektiven Sicherheit durch die Nato und die Verteidigungsbündnisse im Pazifik, eine Stärkung der Cyberabwehr und unerschöpfliche Geduld. Es findet ein globaler Kampf der Ideologien zwischen manchmal chaotischen, aber freiheitsliebenden Demokratien und Autokratien statt, die bereit zu sein scheinen, bei die Verfolgung ihrer staatlichen Ziele vor so gut wie nichts haltzumachen.»

«De Tijd»: Großbritannien darf kein Singapur an der Nordsee werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag die Verhandlungen der EU mit Großbritannien:

«Noch immer stecken die Verhandlungen an drei Punkten fest. Warum der Fischereisektor politisch derart überbewertet wird, ist ein Rätsel. Der Streit, welche Gerichte über die Einhaltung des Handelsabkommens entscheiden dürfen, ist im Zusammenhang mit dem großen Kampf um Souveränität verständlich. Aber der wirklich gefährliche Punkt, den London einheimsen will, ist das souveräne Recht, die Messlatte der europäischen ökologischen und sozialen Gesetzgebung zu unterschreiten.

In diesem Szenario bekommen wir eine Art Singapur an der Nordsee, nur ein paar hundert Kilometer vor der belgischen Küste. Das Vereinigte Königreich könnte dann vertragsgemäß dauerhaft europäische Standards unterlaufen und mittels desselben Vertrages zollfrei in die EU exportieren. Dann würden wir den Schlag eines harten Brexits gegen ein permanentes Handicap eintauschen. Vielleicht wäre da ein No-Deal-Brexit das geringere Übel.»

«La Vanguardia»: Auch Helfer von Dschihadisten werden hart bestraft

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag die Urteile gegen Unterstützer der Terroristen im «Charlie-Hebdo»-Prozess:

«Das Urteil des brutalen Dschihadistenangriffs bestraft auch das Umfeld der Terroristen hart. Der Verlauf des Prozesses, der zeitweise von starken Spannungen geprägt war, hat gezeigt, wie schwierig es ist, den dschihadistischen Terrorismus zu bekämpfen und die Schuld von Beteiligten nachzuweisen, für die Telefonmitschnitte und DNA-Spuren unerlässlich waren. Nach Einschätzung des Anwalts von Charlie Hebdo zeigt das Urteil, dass es ohne das Zutun des Nebels von Menschen, die den Terroristen mehr oder weniger nahe standen, keinen Angriff gegeben hätte.

Das Urteil bekräftigt, dass jeder, der in einer Beziehung zu Terroristen steht, streng bestraft werden kann, was dazu beitragen könnte, weitere Angriffe zu verhindern. Der Prozess wurde wegen seiner Bedeutung als historisch beschrieben und dient als Vorlage für die nächsten Verfahren gegen die Täter weiterer dschihadistischer Angriffe, die Frankreich seit 2015 erlitten hat. Abgesehen davon, dass Gerechtigkeit getan wurde, ist das Wichtigste, dass die blinde und brutale Gewalt gegen Charlie Hebdo, das Karikaturen Mohammeds veröffentlicht hatte, ihr Ziel nicht erreicht hat, diese satirische Wochenzeitung oder die Meinungsfreiheit zu beenden.»

«de Volkskrant: US-Militär würde Putschversuch Trumps nicht unterstützen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Donnerstag mit Überlegungen in rechten Kreisen der USA, wie eine Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden verhindert werden könnte:

«Fanatische Anhänger von Präsident Donald Trump dringen auf die Verhängung des Ausnahmezustands, um so zu verhindern, dass sein demokratischer Rivale Joe Biden am 20. Januar an die Macht kommt. Einer der Hauptbefürworter ist der frühere Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn, der kürzlich von Trump begnadigt wurde. (...) Es ist jedoch unklar, ob Trump es wagen würde, soweit zu gehen, die Vereidigung Bidens als US-Präsident durch die Ausrufung des Ausnahmezustands zu unterbinden. Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die amerikanischen Streitkräfte sich für einen solchen Putsch hergeben würden.»

«Nesawissimaja»: Russland verliert postsowjetischen Raum an Westen

MOSKAU: Russland büße nach und nach seinen Einfluss in Belarus und anderen postsowjetischen Ländern ein, schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Neue Bürgergenerationen, die nach dem Zerfall der UdSSR aufgewachsen sind, leben bereits in einer anderen Dimension und denken in anderen, uns unbekannten und ungewohnten Kategorien. Hauptsymptom für die Unausweichlichkeit des Wandels ist die Situation in Belarus. (...)

Alle Nachbarn Russlands bemühen sich um eine Zusammenarbeit mit dem Westen. Es wäre nicht überraschend, wenn sich in Belarus bald Nato-Soldaten einrichten und in Transnistrien russische Truppen ersetzen. Vor dem Hintergrund, dass die Nato schon in Georgien ist, ist nicht auszuschließen, dass Bündniskräfte auch in Armenien auftauchen werden. In Aserbaidschan fühlen sich Vertreter der Türkei - also der Nato - frei. Worauf also wartet Russland? Wir sollten nicht warten, sondern uns auf die neuen Konstellationen in der Welt und in den Regionen vorbereiten, uns ihnen anpassen oder eigene schaffen - aber nicht die sich verändernde Situation ignorieren.»

«Tages-Anzeiger»: Biden hofft auf Kompromiss mit Republikanern

ZÜRICH: Zur Zusammenarbeit von Republikanern und Demokraten unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Biden sprach im Wahlkampf oft über seine Hoffnung, dass die Republikaner zu Kompromissen bereit sein würden, wenn Trump erst einmal von der Bühne abgetreten sei. Das Fieber, das die Republikaner erfasst habe, werde sich wieder legen, so Biden. (...)

Viele Demokraten halten diese Hoffnung für naiv. Biden habe ein überholtes Bild des Senats. Die Kammer entspreche nicht mehr dem, was er seinerzeit während seiner mehr als 30 Jahre als Senator erlebt habe. Biden habe verdrängt, dass (der republikanische Mehrheitsführer im Senat Mitch) McConnell während der Amtszeit Barack Obamas alles blockiert habe, was in den Senat gelangt sei - von Richtern, deren Bestätigung er verhinderte, bis zu Gesetzen, die er blockierte. Bidens Leute kontern, dass dieser es als Obamas Vizepräsident durchaus geschafft habe, mit McConnell einige Deals auszuhandeln.»

«Die Presse»: Nord Stream 2 und der Wettstreit um Vormachtstellung

WIEN: Die US-Sanktionen gegen das Projekt Nord Stream 2 verschwinden auch unter einem US-Präsident Biden nicht, warnt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Nord Stream 2 ist (...) ein Fanal für die Geopolitik des 21. Jahrhunderts. Denn nach Jahren der amerikanischen Hegemonie steht die Welt am Beginn eines neuen Wettstreits um die globale Vormachtstellung. Allerdings geht es nun weniger um die politische und militärische Führung, sondern vor allem um die wirtschaftliche. Und die entscheidenden Spieler sind dabei auch nicht mehr Washington und Moskau, sondern Washington und Peking.

Sanktionen sind in diesem Konflikt neben Cyberangriffen ein Mittel der Wahl. Und das wird nicht mehr nur gegen den "Feind" angewandt, sondern auch gegen bisherige Verbündete, wenn diese von der Linie abweichen. So drohten die USA beispielsweise europäischen Ländern bereits mehrmals offen mit nicht näher definierten Schritten, wenn sie die Technologie des chinesischen Huawei-Konzerns beim Ausbau ihrer 5G-Netze verwenden.

Natürlich bleiben die USA trotz aller Differenzen der logische erste Partner für Europa. (...) Dennoch darf Europa bei diesem grundsätzlichen transatlantischen Bekenntnis nicht vergessen, dass es auch eigene Interessen hat, die es mit aller Kraft zu verteidigen gilt.»