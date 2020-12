Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.20 | Aktualisiert um: 23:40 | Überblick

«Süddeutsche Zeitung» über Europa

Kommission und deutsche Ratspräsidentschaft haben in diesem Verhandlungspoker neue Entschlossenheit gezeigt.

Die EU ist immer weniger eine Konfliktvermeidungsmaschine. Sie spürt, dass sie von ihren Gegnern vor existenzielle Herausforderungen gestellt wird. Ungarn und Polen stellen mit ihren Rechtsstaatsverstößen die Mechanik der EU in Frage. Die Belastbarkeit des Rechts, die Vertragstreue, das Handwerkszeug des Multilateralismus - all das wankt, wenn die Gemeinschaft derart gravierende Manipulationen am Rechtssystem zulässt, wie sie in Polen und Ungarn geschehen.

«Corriere della Sera»: Bei Impfstoffen ist Transparenz nötig

ROM: Zu den Fortschritten und den offenen Fragen bei den Impfstoffen im Kampf gegen die Corona-Pandemie schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag:

«Angesichts von wahrscheinlich mehreren Impfstoffen, die auf den Markt kommen, und weil bisher eine Art Wettkampf besonders mit Blick auf den geschätzten Prozentsatz der «Wirksamkeit» zu beobachten ist, fragen sich viele, welchen man wählen kann oder sollte. (...) Es muss verhindert werden, dass wissenschaftliche und organisatorische «Unklarheiten», die sicher nicht mit Absicht entstehen, neue Ängste oder Lähmungen auslösen, da dies nicht nur paradox wäre, sondern auch heftige Folgen für das wirtschaftliche und gesundheitliche Wohlergehen der Menschen hätte. (...) Aktuell betrifft die Forderung nach Wissen und Transparenz, die von unten hochkommt, die Impfstoffe und die Informationen, die über sie zirkulieren. (...) Transparenz ist kein bloßer Slogan, der verkündet werden muss, und statt nur als garantiert «zu erscheinen», muss sie als garantiert wahrgenommen werden.»

«De Telegraaf»: Johnson ist kein Prinzip heilig

AMSTERDAM: Zum Ringen um einen Brexit-Handelspakt heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«In den Gesprächen zwischen (EU-Kommissionschefin Ursula) von der Leyen und dem (britischen Premierminister Boris) Johnson geht es um die Bereitschaft beider Seiten, Zugeständnisse zu machen. Johnsons Seite hat dabei den großen Vorteil, dass ihm kein Prinzip heilig ist. Er ist sogar in der Lage, eine sehr charmante Formulierung für den letzten Kurswechsel zu finden.

Dabei ist es jedoch nicht zwangsläufig, dass ein Kompromiss gefunden werden muss. Ein großer Teil seiner eigenen Fraktion und seiner angestammten Anhängerschaft kann mit der wirtschaftlichen Misere durch einen No-Deal-Brexit leben. Es gibt bereits eine durch das Corona-Virus verursachte Wirtschaftskrise. Und der weitere wirtschaftliche Schaden, den ein harter Brexit anrichtet, fällt dann kaum noch auf.»

«Lidove noviny»: Briten als Vorbild beim Impfen

PRAG: Zum Beginn der Massenimpfungen gegen das Coronavirus in Großbritannien schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Es ist bemerkenswert, dass selbst deutsche Medien dieser Tage mit etwas Neid auf Großbritannien blicken, das sonst immer als Verursacher von Chaos in allen möglichen Bereichen kritisiert wird. Der Tenor lautet: Warum ging es bei uns nicht so schnell? Warum vertrauen die Briten ihrem oft gescholtenen Gesundheitssystem und ihren Regierungspolitikern? Warum sind dort zwei Drittel der Bürger bereit, sich impfen zu lassen? Es erinnert an die Situation im ersten Jahr des Zweiten Weltkriegs, als es erst schien, dass die Briten alles falsch machen. Doch dann meldete sich die viel beschworene «Bulldoggen-Mentalität» zurück, Winston Churchill kam an die Macht und inspirierte das Land zum Sieg.»

«De Standaard»: Brexit ohne Handelsabkommen ist keine Nebensächlichkeit

BRÜSSEL: Zum Ringen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Am Ende eines Jahres, das vollständig von der Corona-Pandemie überschattet wurde, erscheint der Brexit vielen womöglich nur noch als eine lästige Nebensächlichkeit, eine Nebenaufführung. Das ist eine Fehleinschätzung. Was die Folgen des Ausbleibens eines Handelsabkommens zwischen Großbritannien und den verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten sind, kann man sich dieser Tage bereits auf den Straßen zum Kanaltunnel in Calais anschauen. Es hat einen Preis, «wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen». Nicht allein für die Briten, sondern auch für Europa und ganz sicher für die am nächsten liegenden Mitgliedstaaten wie etwa Belgien. (...) Die EU kann gegenüber den Briten keine Zugeständnisse bei der Einhaltung ihrer Handelsregeln für den Binnenmarkt machen. Dass dann nur noch wenig vom «taking back control» übrig bleiben wird, ist eine Tatsache. Aber das hätten (Premierminister Boris) Johnson und seine Leute sich eher überlegen müssen.»

«Expressen»: Der König sollte die erste Corona-Impfung erhalten

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag aufkommende Sorgen vor der Corona-Impfung:

«In Schweden sind wir gewiss nicht so konspirativ wie die Amerikaner, aber eine neue Studie zeigt, dass zwei von fünf Schweden beim Corona-Impfstoff zögern oder es ablehnen. Unser König könnte einen großen Einsatz für das Volk leisten, indem er die erste Spritze nimmt. Der König ist bekannt, beliebt, steht über der Parteipolitik und gehört wegen seines Alters zur Risikogruppe. Die Auswirkungen wären auf jeden Fall enorm. Das sollte ausgenutzt werden.»

«Irish Times»: Einigung zu Nordirland keine Garantie für Handelsabkommen

DUBLIN: Die britische Regierung will umstrittene Passagen im geplanten Binnenmarktgesetz zu Regelungen für eine offene Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland streichen. Dazu meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag :

«Dass die EU und Großbritannen sich über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls im Brexit-Abkommen und insbesondere über die Gestaltung von Handelskontrollen in der Irischen See verständigt haben, ist wichtig und begrüßenswert. Das ist eine notwendige Voraussetzung für jedwede Einigung über das immer noch offene Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit. Aus irischer Perspektive ist vor allem wichtig, dass die ernste Gefahr der Zersetzung von Garantien für eine offene Grenze zwischen dem Norden und dem Süden beseitigt wird - und die damit implizite Bedrohung für wichtige Teile des Karfreitagsabkommens. Jedoch ist der am Dienstag im gemeinsamen Ausschuss der EU und Großbritanniens vereinbarte Deal, den der britische Staatsminister Michael Gove und der EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic ausgehandelt haben, zwar eine notwendige Vorbedingung, aber noch längst keine Garantie dafür, dass die Kluft bei dem separaten Handelsabkommen überbrückt wird. Sie ist noch nicht einmal ein Hinweis darauf, dass es die Bereitschaft zu den dafür notwendigen Kompromissen gibt.

«Rzeczpospolita»: Orban erteilte Polens Regierung eine Lektion

WARSCHAU: Im EU-Haushaltsstreit könnten Polen und Ungarn ihre Blockade aufgeben, nachdem die deutsche Ratspräsidentschaft einen Deal ausgehandelt hat. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Es war symbolisch, dass Ungarns Regierungschef Viktor Orban in Warschau verkündete, dass sich in Kompromiss mit der EU abzeichnet - und nicht (Polens) Regierungschef Mateusz Morawiecki oder Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski. Der Besuch des ungarischen Führers in Polen hatte mehr zum Ziel als nur internationale Konsultationen. Er sollte das Patt in der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS im Spiel um das Veto lösen.

Anders als PiS-Chef Kaczynski muss sich Orban in Ungarn weder um seine Partei noch um seine Wähler sorgen. Sagt er «Veto», dann schlucken das die Wähler und der Fidesz, sagt er «Kompromiss», dann wird das auch akzeptiert. Seine Position ähnelt mehr der von Wladimir Putin in Russland als der von Kaczynski in Polen. Kaczynski dagegen musste damit rechnen, dass sowohl ein Veto als auch ein Kompromiss innerparteiliche Turbulenzen nach sich zieht. Orban sah aus wie der alte Hase, der die PiS-Politiker besuchte, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Er ist ein abgebrühter Spieler, der weiß, man man attackiert und wann man sich zurückzieht, weil alles ausgereizt ist.»

«Le Figaro»: Brexit-Verhandlungen gleichen einer Partie Poker

PARIS: Über die Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Nach dreieinhalb Jahren Verhandlungen, die einer Partie Poker gleichen, kennen sich die Protagonisten in- und auswendig. Auch jetzt am Ende dieses endlosen Spiels wagen es Europäer und Briten immer noch, zu bluffen und weigern sich, ihre Karten offen auf den Tisch zu legen. Drei Wochen vor der Trennung, die schwere wirtschaftliche Schäden für die Europäische Union und Großbritannien haben wird, weiß niemand, unter welchen Bedingungen diese sich abspielen wird.

Derjenige, der das Ergebnis voraussagen kann, verdient einen Job als «Drehbuchautor in der Filmindustrie», heißt es in der Kommission! (...) Der Chefunterhändler Michel Barnier glaubt, dass ein Deal noch möglich ist, beurteilt einen No Deal jedoch als wahrscheinlicher. Jeder will glauben lassen, dass der andere im Falle einer Trennung ohne Vertrag mehr zu verlieren hat. Die Realität zeigt jedoch, dass das Vereinigte Königreich 47 Prozent seiner Exporte in der EU vertreibt, andersherum sind es nur 7 Prozent. (...) Ob mit oder ohne Abkommen, wird es für die Europäer als auch für die Briten einen Preis zu zahlen geben.»

«Magyar Nemzet»: Ungarn und Polen stehen vor dem Sieg

BUDAPEST: Über die mögliche Einigung im Rechtsstaatsstreit der EU mit Ungarn und Polen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Wenn jetzt die sogenannten «sparsamen» EU-Länder und die an Orban-Phobie leidenden Linksliberalen keine weiteren Hindernisse in den Weg legen, werden Ungarn und Polen dem neuen Mehrjahreshaushalt und dem Corona-Hilfspaket zustimmen. In diesem Fall werden wir dann befreit ausrufen können: Wir haben gesiegt! (...) All jene, die es auf ein «finazielles Aushungern» Viktor Orbans abgesehen hatten, für die die nationale Souveränität nicht existiert, die sich an der Seite der abgetakelten Opposition in die innenpolitischen Kämpfe in Ungarn einmischen wollten, regen sich jetzt offensichtlich ein wenig auf. Aber das möge uns unsere gute Laune nicht verderben.»

«El Mundo» lobt Merkels klare Botschaften

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» vergleicht in einem Kommentar am Donnerstag die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der des britischen Premierministers Boris Johnson:

«Die Pandemie zeigt mit dramatischer Klarheit den Unterschied zwischen einer Politik auf, die aus Verantwortung entsteht, und Populismen jeglicher Couleur, die entschlossen sind, sowohl Institutionen als auch die Wissenschaft mit Füßen zu treten. Boris Johnson hat nach der anfänglichen Leugnung der Pandemie nun auf chauvinistische Propaganda umgeschaltet. (...)

Von der Demagogie und Rücksichtslosigkeit Johnsons hebt sich Angela Merkel ab. Die Rede, die sie im Bundestag hielt und bei der sie an die individuelle Verantwortung appellierte, um zu verhindern, dass die Zahl der Infektionen und Opfer zu Weihnachten in die Höhe schnellt, war ein Beispiel für Verantwortung. Im Gegensatz zu anderen führenden Politikern nimmt sie die Regierungsaufgaben wahr, statt in Propaganda zu flüchten. Sie trägt die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und zeichnet sich durch kurze Interventionen und klare Botschaften auf Grundlage wissenschaftlicher und gesundheitlicher Kriterien aus. Führung, die nicht mit Betrug und Improvisation arbeitet, erfordert Entschlossenheit, Glaubwürdigkeit und Wissen.»

«Nesawissimaja»: AfD wollte durch Moskau-Besuch wichtig wirken

MOSKAU: Für den Besuch von AfD-Politikern in dieser Woche in Moskau sieht die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag unter anderem diesen Grund:

«Ein Aspekt ist verbunden mit dem aktiven Bemühen um Entmarginalisierung. Es ist kein Geheimnis, dass die AfD in Deutschland - gelinde gesagt - einen mehrdeutigen Ruf hat und in der Politik als geächtet gilt. (...)

Die AfD unternimmt überdurchschnittliche Anstrengungen, um vom Image der Radikalen wegzukommen und sich als respektable politische Kraft zu positionieren. Da solche Möglichkeiten in Deutschland sehr begrenzt sind, versucht die AfD, sie nach außen zu verlagern. Der Besuch in Moskau sollte zeigen: «Wir schütteln Hände in den Hauptstädten der Welt.»»

«NZZ»: Große Empörung bei ARD und ZDF

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die von Sachsen-Anhalt verursachte Blockade bei den Rundfunkgebühren:

«Damit bleibt es bis auf weiteres bei der Abgabe von 18,36 Euro pro Monat und Haushalt oder jährlich rund acht Milliarden Euro, mit dem sich Deutschland den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt leistet. Die Empörung bei den betroffenen Sendern war groß.

Man lud sich den Intendanten oder die Chefin des Verwaltungsrats ins Studio. Oder kommentierte finster, als stünde die Demokratie am Abgrund, weil die Beitragseinnahmen zum 1. Januar 2021 nicht um jährlich 400 Millionen Euro steigen. Diesen Betrag übrigens hörte man nicht. Stets war von zusätzlichen 86 Cent im Monat die Rede. Das stimmt - und ist zugleich eine interessengeleitete Einfärbung der Wirklichkeit. (...)

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind eine wichtige, eine gute Sache. Man sollte sie unbedingt beibehalten und weiterhin angemessen finanzieren. Schade nur, dass bei ARD und ZDF so wenig Gründe zu hören sind und so viel Selbstgerechtigkeit, Empörung, Kritikresistenz.»