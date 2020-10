Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.20 | Aktualisiert um: 04:40 | Überblick

«Berliner Morgenpost» zu Eilantrag zu Mietendeckel

Das Bundesverfassungsgericht verkündete einen Beschluss, nach dem ein vorläufiger Stopp des Mietendeckels abgelehnt wurde.

Im Kern geht es in dem Gerichtsentscheid darum, ob den Vermietern trotz Einbußen bei den Mieteinnahmen eine Wartezeit zugemutet werden kann. Denn ganz Berlin - Mieter, Vermieter und besonders die Politik - wartet auf eine grundsätzliche Entscheidung der Karlsruher Richter. Diese Wartezeit und die finanziellen Einbußen sind hinzunehmen, urteilten die Richter. Insofern ist der Beschluss ein Sieg für das Land Berlin. Aber nur ein vorläufiger. Die Entscheidung lässt keine Deutung auf ein mögliches Urteil in der Hauptsache zu. Da geht es darum, ob der Mietendeckel mit der Verfassung im Einklang steht. Die Unsicherheit bleibt. Es kann sein, dass die Mieter die Ersparnisse später nachzahlen müssen.

«Süddeutsche Zeitung» zu Corona-Maßnahmen der Regierung

Anders als noch im Frühjahr bröckelt die Zustimmung von größeren Teilen der Bevölkerung zu den Einschränkungen grundlegender Freiheiten im Kampf gegen die Seuche.

Zwar sieht immer noch die große Mehrheit der Deutschen ein, dass angesichts immens steigender Infektionszahlen in ganz Europa neuerliche Beschränkungen der zwischenmenschlichen Kontakte nötig sind. Andererseits aber bedeutet Einsicht nicht unbedingt auch Akzeptanz. Man kann eine Regel verstehen und dennoch danach trachten, sie zu umgehen. Das ist gefährlich, weil es eben ein großer Unterschied ist, ob Menschen etwas tun müssen, oder ob sie etwas tun wollen und müssen. Der relative Erfolg der Corona-Bekämpfung in Deutschland im Frühjahr hatte viel damit zu tun, dass Einsicht und Akzeptanz deutlich näher beieinander lagen als heute.

«Die Welt» zum Anschlag von Nizza

Eine Ideologie, die Morde als Reaktion auf hypothetische Prophetenbeleidigung für gerechtfertigt hält, muss konsequent bekämpft werden. Sie ist nicht nur die größte Herausforderung für Frankreich, sondern für die Freiheit in ganz Europa. Der Kampf gegen sie muss eine europäische Priorität werden. Es wäre hilfreich, wenn man in Deutschland einsähe, dass der Islamismus die größere Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellt als einige verschärfte Corona-Maßnahmen. Das hier ist unser Freiheitskampf.

«Frankfurter Rundschau» zu Merkels Regierungserklärung

Wo sie recht hat, hat sie recht: Der Winter werde "schwer", hat Angela Merkel gesagt, und alle, die von Montag an wieder wichtiger Freiheiten beraubt werden, stimmen sicher zu.

Und doch hat die Krisenrhetorik der Kanzlerin etwas Verstörendes. Sie wirkt, als diene der Hinweis auf die "dramatische" Lage vor allem dazu, den neuen Beinahe-Lockdown umso alternativloser erscheinen zu lassen. Als ließen sich noch jetzt, da sich seriöse Gegenstimmen mehren, die Versäumnisse des Sommers und die Mängel der neuen Beschlüsse kaschieren. Aber das Virus lässt sich nicht so leicht beschwichtigen, auch nicht mit Durchhalte-Appellen. Solange die Pandemie weitergeht, werden auch die Fragen bleiben: Warum hat die Regierung nicht rechtzeitig und unter Beteiligung des Parlaments nach differenzierteren Maßnahmen für eine zweite Welle gesucht? Wo ist die Strategie für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen? Wo die Rücksicht auf Branchen mit guten Hygienekonzepten?.

«Münchner Merkur» zU Terror in Nizza/Erdogan

Kaum einen Tag war es her, dass der türkische Präsident Erdogan mehreren EU-Ländern einen «Kreuzzug» gegen den Islam vorgeworfen hatte.

Islamisten in Frankreich haben die Worte aus Ankara offenbar so verstanden, wie sie auch gemeint waren: als Aufruf, sich gegen ihre christlichen Unterdrücker zu «wehren». In Nizza mussten dafür gestern drei unschuldige Menschen sterben. Auf den Terror von vor zwei Wochen reagierte Präsident Macron mit der Verhaftung und Ausweisung führender Islamisten. Doch kann es mit dieser Antwort nicht getan sein. Nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa muss sich den geistigen Brandstiftern wie Erdogan zuwenden, die von außen Hass in unsere muslimischen Gemeinden tragen. Wie viele Weckrufe braucht die EU denn bitteschön noch?.

«Neatkariga Rita Avize»: Wie lange kann Lukaschenko sich halten?

RIGA: Zur Lage im benachbarten Belarus (Weißrussland) meint die national-konservative lettische Zeitung «Neatkariga Rita Avize» am Donnerstag:

«Das Regime in Belarus ist ins Wanken geraten und wird nie wieder stabil sein. Niemand kann aber im Moment sagen, wie lange (Machthaber Alexander) Lukaschenko sich halten wird. Er kann jederzeit auf unterschiedliche Weise fallen. Beginnend mit einem inneren Staatsstreich und endend mit einer einflussreichen Machtübertragung auf das Volk und einem lawinenartigen Zerfall des Systems. Doch genauso gut kann das Regime noch eine quälend lange Zeit zu ertragen sein müssen.»

«Rzeczpospolita»: Polnischer Gedenkort - deutsche Chance

WARSCHAU: Der Bundestag will sich am Freitag mit den Plänen für einen Gedenkort in Berlin zum deutschen Überfall auf Polen befassen. Dazu schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Das Denkmal in Berlin soll an Ereignisse erinnern, für die es schon fast keine Zeugen mehr gibt. Die meisten können es nicht mehr miterleben. Die Debatte (um den Gedenkort) begann spät und zog sich lange hin. Der Teufel lauerte im Detail, und zwar - so schrecklich es klingt - in der Frage, inwieweit es die polnischen Opfer verdient haben, unter den Opfern des Dritten Reichs hervorgehoben zu werden. Das Wissen über die Verbrechen, die die Deutschen in Polen begangen haben, ist (in Deutschland) jedoch schwach.

Jetzt könnte dies anders werden. Es ist eine Chance vor allem für die Deutschen. Die Überzeugung, dass alles begriffen und aufgearbeitet wurde, war falsch. Zuletzt führte das dazu, dass die deutschen Verbrechen von immer breiteren Schichten infrage gestellt wurden. Es wäre wichtig, dass die Deutschen, wenn sie das Denkmal (für die polnischen Opfer) betrachten, einmal darüber nachdenken, ob die Erzählung von den kämpfenden Patrioten, die mit der Nazi-Ideologie nichts gemein hatten, nicht das Bild vom Dritten Reich deformieren. Und welchen Einfluss dies auf kommende Generationen habe kann.»

«Gazeta Wyborcza»: Polens Führung benutzt die Sprache von Diktatoren

WARSCHAU: Polens Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski hat den Teilnehmern von Protesten gegen ein verschärftes Abtreibungsrecht vorgeworfen, sie wollten das Land zerstören. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Donnerstag:

«Dies ist die typische Sprache von Diktatoren - vom (damaligen ukrainischen Präsidenten) Viktor Janukowitschs in Kiew 2014, von Lukaschenko heute in Belarus oder von Putin. Sie alle sagen etwas ähnliches wie Kaczynski in seiner Rede: ein «geplanter» Angriff von «geschulten» Demonstranten. Feindlich, fremd, von außen gesteuert.

Die extreme Übertreibung und Dämonisierung sollen Furcht und Panik auslösen. Hier schlägt der schreckliche Feind eurer Religion, Tradition und polnischen Identität zu. Das ist zynische Soziotechnologie. So manipuliert man das Bewusstsein in der Überzeugung, dass das einfache Volk das schon kaufen wird.»

«Público»: Erdogan verträgt sich mit Meinungsfreiheit nicht so gut

MADRID: Zum Karikaturenstreit zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schreibt die portugiesische Zeitung «Público» am Donnerstag:

«Die Spannungen zwischen der Türkei und Frankreich haben nach der Veröffentlichung einer Erdogan-Karikatur durch Charlie Hebdo weiter zugenommen. Die türkische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die (französische) Satirezeitschrift eingeleitet. Erdogan attackiert sowohl Frankreich als auch den gesamten Westen sehr hart. Die türkische Regierung ist der Überzeugung, dass die Karikatur nicht von Meinungsfreiheit gedeckt ist. Meinungsfreiheit ist etwas, womit sich der türkische Führer nicht so gut verträgt: Er schließt Medien, die ihm nicht nahe stehen, und verfolgt auch Journalisten.»

«Nepszava»: Populisten heizen Konflikte um Muslime in Europa an

BUDAPEST: Die linke Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Donnerstag die Verbalattacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreich und dessen Präsidenten Emmanuel Macron:

«Der aufgebauschte Skandal hat auch Geschädigte: die integrierten und intergrierungswilligen französischen Muslime. Mag sein, dass die eine oder andere Äußerung Macrons sie in den Augen der (Mehrheits-)Gesellschaft anschwärzte, doch ungleich mehr geschadet hat, dass Erdogan und seine Gesinnungsfreunde der europäischen radikalen Rechten neue Munition für ihre Vision eines Zivilisationskonflikts lieferten. In Wirklichkeit verläuft aber die Konfliktlinie nicht zwischen der christlichen und der islamischen Welt, sondern zwischen den Populisten, die die Konflikte anheizen, um aus der Irreführung gutgläubiger Menschen politisches Kapital zu schlagen.»

«Hospodarske noviny»: Spaltung in Polen spitzt sich zu

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zum Streit um die Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen:

«Polen steht an der Schwelle grundlegender Veränderungen. Zwar steht nicht die Einführung eines neuen politischen Systems im Raum, aber eine radikale Veränderung des zivilisatorischen Denkens. Mit ihren Schritten - wie dem Verbot von Abtreibungen mithilfe des politisierten Verfassungsgerichts - spaltet die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) weiter die Gesellschaft. Das Land steuert auf eine offene Konfrontation zu. Schon lange nicht mehr mussten die Polen so sehr Angst vor Gewalt auf den Straßen haben wie heute. Es scheint am wahrscheinlichsten, dass der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski die Lage absichtlich zugespitzt hat, um nach den erwarteten Zusammenstößen der radikalen Linken und der radikalen Rechten strenge Maßnahmen treffen zu können und vielleicht sogar den Ausnahmezustand zu verhängen. (...) Anders als einen politischen Umsturz kann man das aus Sicht der Polen nicht nennen.»

«DNA»: Regierung hatte bei zweiter Corona-Welle keine Wahl

STRAßBURG: Die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch angekündigten Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie kommentiert die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Donnerstag:

«Der exponentielle Anstieg der Infektionen und die Hilferufe von Wissenschaftlern, die über das Ausmaß der zweiten Welle entsetzt waren,(...) ließen der Regierung keine Wahl: Ein zweiter Lockdown musste kommen - und zwar schnell, damit der Krankenhausbereich nicht von diesem Tsunami, der Europa durchquert, mitgerissen wird (...).

Eines Tages, wenn der versprochene Impfstoff die Labore verlässt, wird es Zeit sein, zu überprüfen, was zwischen der ersten und der zweiten Welle hätte getan werden sollen und was versäumt wurde. Eines Tages wird es an der Zeit sein, zu verstehen, wie und wo der Staat mit seinem Krisenmanagement versagt hat (...). Eines Tages wird es soweit sein, aber nicht jetzt.»

«Washington Post»: USA brauchen dringend Polizeireform

WASHINGTON: Zur Debatte über eine mögliche Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Walter Wallace bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Philadelphia schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Eine kürzlich vom Police Executive Research Forum veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass viele Taktiken der Polizei veraltet und wirkungslos sind und dass Leben von Polizisten und Bürgern gerettet werden könnten, wenn ein Fokus auf Deeskalationsstrategien läge. Der Thinktank entwickelte ein neues Trainingskonzept, das darauf abzielt, Handlungen zu vermeiden, die die Angst einer aufgewühlten Person verstärken könnten - etwa das Ziehen einer Waffe und das Rufen von Anordnungen. Stattdessen soll versucht werden, Abstand zu schaffen, ein Gespräch aufzunehmen und sich Zeit für eine friedliche Lösung zu nehmen. (...) Während Philadelphia versucht, mit den Auswirkungen des Todes von Herrn Wallace fertig zu werden - es gab Proteste sowie etwas Gewalt und Plünderungen, die von Herrn Wallaces trauernder Familie zu Recht verurteilt wurden - ist es wichtig, dass Vertreter von Politik und Behörden Maßnahmen ergreifen, damit Menschen, die Hilfe benötigen, diese erhalten. Das Deeskalationstraining, das vom Police Executive Research Forum entwickelt wurde, wäre ein guter Anfang.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Erdogans «rote Linie» in Berg-Karabach

MOSKAU: Zur Rolle der Türkei und Russlands in Konflikten wie in Syrien und in Berg-Karabach schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Sitzung der Fraktion seiner regierenden Partei AKP war unerwartet aufsehenerregend. Bei einer solchen normalerweise rein protokollarischen Veranstaltung, bei der es eher üblich ist, über innenpolitische Angelegenheiten zu sprechen, griff er Russland an. Erdogan warf Moskau vor, nicht bereit zu sein für Frieden in Syrien. Er informierte gleichzeitig über eine «rote Linie» in Berg-Karabach, die nicht überschritten werden darf. (...) Aber bitteschön, was meint er damit? Das hat er den Abgeordneten nicht erklärt.

Er sagte vielmehr, dass er (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin über 2000 Militante der kurdischen Arbeiterpartei informiert habe, die auf der Seite Armeniens in Berg-Karabach kämpfen. Darüber spricht Ankara schon länger. Allerdings sieht es mit Beweisen, die eine Beteiligung der Kurden belegen können, äußerst schlecht aus.»

«De Telegraaf»: Rhetorische Reaktion auf Erdogans Attacken genügt nicht

AMSTERDAM: Zu den Verbalattacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreich meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Es ist bezeichnend für diesen türkischen Demagogen, dass er unter dem Vorwand eines angeblichen Angriffs auf den Islam Öl ins Feuer gießt, während dieser Konflikt in Wirklichkeit auf einen grausamen terroristischen Anschlag in Namen Allahs auf einen französischen Lehrer zurückzuführen ist, der die Meinungsfreiheit verteidigt hat. Zu den Opfern zählte vorher auch «Charlie Hebdo». Nach der Enthauptung des Lehrers kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Recht harte Maßnahmen gegen Islamisten an. Dafür wurde er von Erdogan grob beleidigt.

In unserem Land haben die Regierung und das Parlament Erdogans zänkische Angriffe verurteilt. Allerdings hat das allein keine Konsequenzen. Es scheint, als ob der alte Autokrat sich auf dem Weg zum Abgang an der Macht festzuklammern versucht, indem er Krawalle schürt. Das mag so sein, aber er wird noch bis mindestens 2023 der Präsident eines Landes sein, das dem freien Westen deutlich den Stinkefinger zeigt. Darauf sollte nicht mit Rhetorik, sondern mit Taten reagiert werden.»

«De Standaard»: Uns steht ein strenger Corona-Winter bevor

BRÜSSEL: Zum Kampf in Europa gegen die Corona-Krise schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Die Erkenntnis darüber, was es bedeutet, sich im Griff einer sich exponentiell ausbreitenden Pandemie zu befinden, wächst rasch. In den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, das bislang für seine Vorgehensweise bewundert wurde, werden eilig neue Maßnahmen angekündigt oder wurden bereits erlassen. Sie werden dem Vergleich mit dem strengen Lockdown im Frühjahr mühelos standhalten. Die Naivität, die damals über die Dauer der Heimsuchung herrschte, ist verschwunden. Uns steht ein strenger Winter bevor.

Die Auswirkungen der zweiten Coronawelle auf die Wirtschaft werden tiefer gehen und länger anhalten als selbst Pessimisten befürchtet hatten. Regierungen und Zentralbanken mögen in der Lage sein, die am stärksten betroffenen Sektoren eine Zeit lang über Wasser zu halten. Aber denjenigen, die ein zweites Mal durch den dunklen Tunnel gehen müssen, erleichtert es ihre Entmutigung nicht.»

«The Guardian»: Polen kämpfen für ihre Rechte

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Donnerstag die Proteste in Polen gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass Frauen selbst dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen hat.

«Angesichts des autoritären Stils, der dieser Regierung eigen ist, scheint es sicher, dass das Urteil des Verfassungsgerichts in irgendeiner Form gesetzlich verankert wird, während Polens Nachbarn mit Bestürzung zuschauen. Dennoch könnte das Ausmaß der Pro-Choice-Proteste einen Wendepunkt darstellen. Die Version von katholischem Nationalismus, die von der (Regierungspartei) PiS vertreten wird, behandelt politische Gegner als Verräter an der Nation. Doch Polen ist ein EU-Mitgliedstaat und daher sollten seine Wertvorstellungen öffentlich debattiert und fair verhandelt, statt von Priestern diktiert und von einem Marionettengericht abgesegnet zu werden. Erfreulicherweise gibt es Anzeichen dafür, dass immer mehr Polen bereit sind, für dieses Recht zu kämpfen.»

«NZZ»: Brüsseler Pläne zum Mindestlohn wirken widersprüchlich

ZÜRICH: Die EU-Kommission hat ihre Pläne für Mindestlöhne in Europa vorgestellt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Ursula von der Leyen will es offenbar auch bei den Mindestlöhnen allen recht machen. Die Lektüre der entsprechenden, geplanten EU-Richtlinie lässt kaum einen anderen Schluss zu. Denn das Vorhaben aus der Brüsseler Küche wirkt widersprüchlich.(...)

Der Vorschlag legt kein gemeinsames Mindestlohn-Niveau fest. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen. Und es wird auch nicht ein einheitlicher Mechanismus festgelegt, um Mindestlöhne zu berechnen. Das ist alles zu begrüssen. Die Kommission will vereinfacht gesagt den 21 Ländern, welche bereits einen Mindestlohn kennen, beim Rechnen helfen. Sie schreibt Kriterien vor, die bei der Definition eines Mindestlohns berücksichtigt werden sollen - wie zum Beispiel die Kaufkraft, das allgemeine Niveau der Bruttolöhne, deren Wachstumsraten und die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. (...) Die EU-Kommission schlägt also eine Richtlinie vor, welche grob vereinfacht gesagt ein bisschen Rechenhilfe für 21 Länder vorsieht und einen Aktionsplan für Zypern. Darauf hätte Brüssel besser ganz verzichtet.»

«Tages-Anzeiger»: Verbot führt nicht zu weniger Abtreibungen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag die Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen :

«Mit der Wirklichkeit haben Ideologien in der Regel wenig gemein. Und so ist es auch hier: So hart sie auch sein mögen, eines werden alle Verschärfungen von Abtreibungsgesetzen nicht bewirken - weniger Abtreibungen. Die Abbruchrate ist in Ländern mit sehr strengen Gesetzen nicht niedriger als in Ländern mit liberaler Gesetzgebung. Die Frauen gehen stattdessen ins Ausland oder treiben illegal ab.

Wer hohe Geburtenraten wünscht, braucht indes keine Angst vor der Legalisierung von Abtreibungen zu haben. Die beiden europäischen Länder mit den höchsten Geburtenraten, Schweden und Frankreich, unterstützen ungewollt Schwangere auf vielfältige Weise. Dem ungeborenen Leben ist so besser geholfen. Und vor allem - den Frauen und Müttern.»