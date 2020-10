Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Washington Post»: Wähler wollen Langeweile wie beim Vize-Duell

NEW YORK: Die «Washington Post» kommentiert am Donnerstag das TV-Duell der Vize-Kandidaten zur US-Wahl zwischen Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Herausforderin Kamala Harris:

«Der relativ normale Ablauf des Aufeinandertreffens von Vizepräsident Pence und Senatorin Kamala Harris war eine Erleichterung. Doch die Debatte hat uns gezeigt, wie sehr wir unsere Gehirne für eine langsamere Post-Trump-Ära der amerikanischen Politik werden neu ausrichten müssen. (...) Die Vizepräsidentschaftsdebatte war das politische Äquivalent einer Dosis (des Schlafmittels) Ambien. (...)

Das ist im Wesentlichen die Kernaussage von (Joe) Bidens Kampagne. Stimmen Sie für Biden und die Politik wird wieder streberhaft und veraltet und ein kleines bisschen langweilig. Stimmen Sie für Biden und vertreiben Sie den Präsidenten, der mietfrei in so vielen unserer Köpfe gelebt hat. Das scheint ein Pitch zu sein, der bei den Wählern Anklang findet, sowohl während Bidens langsamem und stetigem Weg durch die Vorwahl der Demokraten als auch während einer wahrhaft verrückten Wahl.»

«Der Standard»: EU-Pläne zu Corona-Reisekarte sind «Alibiaktion»



WIEN: Zu den Bemühungen der EU-Staaten um eine bessere Koordinierung der Corona-Reisebeschränkungen schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Alle Beteiligten schicken sich an, in das Wirrwarr von Reisewarnungen, Grenzsperren, Quarantänevorschriften bzw. Basiszahlen zu Infektionen Ordnung zu bringen. Wird auch Zeit. Immerhin ist es sechs Monate her, seit die ersten Staaten nach Ankunft der Pandemie in Italien begonnen hatten, sich von ihren Nachbarn zu isolieren. Man soll nicht nachtragend sein. (...) Die EU-Verträge sind nicht dazu gemacht, eine Pandemie in Europa wirksam zu stoppen.

Damit kommen wir leider zur schlechten Nachricht: Was bisher an «gemeinsamer Lösung» vorgesehen ist, sieht nach Minimalkonsens aus. Nur Regionen mit geringster Infektionsbelastung, «grüne Zonen», sollen wechselseitig gleichbehandelt werden. Wo es kritisch und heikel wird, sollen weiter nur nationale Maßnahmen greifen. Eine Alibiaktion, die an das Scheitern bei der EU-Migrationspolitik erinnert. Solange Staaten nicht bereit sind, nationale Kompetenzen ins Gemeinsame zu übertragen, lassen sich komplexe Probleme nicht lösen.»

«La Vanguardia»: Griechenland sollte Europa als Vorbild dienen

MADRID: Zum Urteil gegen die rechtsextreme griechische Partei Goldene Morgenröte, die zur kriminellen Vereinigung erklärt wurde, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die griechische Justiz hat ihre Aufgabe erfüllt. Es sei jedoch daran erinnert, dass schon vor dieser Urteilsverkündung verschiedene pädagogische, journalistische, wirtschaftliche und soziale Einrichtungen eine entschlossene Haltung gegenüber den Übergriffen durch Neonazis eingenommen hatten. Und dass sich die Griechen bei den letzten Wahlen gegen eine Präsenz der Goldenen Morgenröte im Parlament ausgesprochen hatten. Man muss sich bei ihnen allen für die Bemühungen bedanken, die gewalttätigen Rechtsextremen in die Schranken zu weisen. Dieses Verhalten sollte anderen Gesellschaften in Europa, in denen Hass gesät wird, als wichtiges Vorbild dienen.»

«La Repubblica»: Vermittlung in Berg-Karabach ist dringend

ROM: Zum Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«In der Vergangenheit wäre - und ist - ein solcher Konflikt durch die Logik der Blöcke oder in den folgenden Jahren durch die amerikanische Vormachtstellung eingefroren worden. In der heutigen Welt, in der niemand wirklich absolute Kontrolle hat, besteht die Gefahr, dass sich ein weiterer Stellvertreterkrieg entwickelt. Die Türkei, die syrische Söldner (mit dem Risiko des Terrorismus) zur Unterstützung Aserbaidschans einsetzen könnte, ist bereits in den libyschen und syrischen Konflikten der Gegner Russlands. (...) Eine Vermittlungsaktion ist unerlässlich. (...) Auch Italien könnte hier die Stimme erheben. (...) Der Kaukasus, Libyen, das östliche Mittelmeer, all diese Krisen überschneiden sich, viele der Protagonisten sind dieselben und sie erfordern auch von uns einen übergreifenden Ansatz. In Berg-Karabach, wie in Libyen und auf dem Grund des Mittelmeers, braucht es eine kluge und dynamische Kombination aus politisch-diplomatischen und nachrichtendienstlichen Aktionen, die das Feld nicht denen überlassen, die stets und sehr aktiv nur auf ihre eigenen Interessen bedacht sind.»

«Dagens Nyheter»: Trumps Corona-Inkompetenz hat Folgen für Wirtschaft

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den von US-Präsident Donald Trump veranlassten Stopp der Verhandlungen mit den Demokraten über ein neues Corona-Konjunkturpaket:

«Trotz aller Prahlerei hat Trump leider genauso wacklige Vorstellungen von der Wirtschaft wie von dem tödlichen Virus, das er beharrlich bagatellisiert. Er werde Jobs aus Asien zurück in die USA bringen. Er werde die Kohleindustrie wieder groß machen. Er werde ein ungeheuerliches Wachstum von 5 bis 6 Prozent schaffen. Nichts davon ist passiert. Und wie sich das Coronavirus verbreitet und die Infektionen gehandhabt werden, ist trotz allem der entscheidende Faktor dafür, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Trumps monumentale Inkompetenz in allen Fragen rund um Covid-19 wird unausweichlich also auch Folgen für Arbeitsplätze und Betriebe haben. Das halbe Weiße Haus ist nun infiziert. Und der einzige Abstand, den der Präsident einhält, ist der zu einer gesunden Wirtschaftspolitik.»

«De Telegraaf»: EU-Sanktionen bleiben hinter Forderungen zurück

AMSTERDAM: Zu möglichen EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny heißt es am Donnerstag in der Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf»:

«Frankreich und Deutschland werden der EU vorschlagen, Spitzenfunktionäre des Kremls mit finanziellen Maßnahmen wie dem Einfrieren von Konten und mit Einreiseverboten zu belegen. (...) Allerdings sind die nun beabsichtigten Sanktionen gegen hohe Funktionäre des russischen Militärgeheimdienstes GRU nur ein Schimmer dessen, was noch vor einiger Zeit in der Diskussion war. Da ging es um die Frage, ob die Gaspipeline Nord Stream 2 weitergebaut werden soll. Das hätte den Kreml im Portemonnaie getroffen, aber auch Europa nicht unberührt gelassen.

Die nun vorgeschlagenen Sanktionen kommen denn auch nicht mal in die Nähe der von Alexej Nawalny erhobenen Forderungen. Er meint, Europa müsse alle Vermögenswerte russischer Oligarchen einfrieren, die Experten zufolge Wladimir Putin im Sattel halten, und diesen das Reisen unmöglich machen.»

«Le Parisien»: Aufschwung für das Auto in Corona-Zeiten

PARIS: Zur Rolle des Autos in Frankreich schreibt die Regionalzeitung «Le Parisien» am Freitag:

«Wir leben in einer widersprüchlichen Zeit. Während Stadtverwaltungen den Gebrauch des Autos in den Innenstädten einschränken, um den Kohlenstoffausstoß zu begrenzen, ermuntert die Covid(-19-Epidemie) die Franzosen dazu, wieder das Auto zu nehmen. Ihre Befürchtung, angesteckt zu werden, bringt sie dazu, den Zug, den Bus oder die U-Bahn zu meiden. Das Fahrrad löst nicht alles. Man schottet sich gerne im seinem Auto ab - wie zu Hause.»

«Dziennik»: Streit um Rechtsstaatlichkeit trifft Italien und Spanien

WARSCHAU: Zum Streit über Rechtsstaatlichkeit in der EU schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Donnerstag:

«Die nächste Perspektive auf Finanzhilfen der EU wird an die Rechtsstaatlichkeit gebunden sein - oder es wird sie nicht geben. So hat es die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, suggeriert. Dabei sprach sie nicht besonders geschickt und sehr protektionistisch von der Strategie, (Ungarns Ministerpräsidenten) Viktor Orban «auszuhungern».

Vielleicht entschuldigt sich Barley noch für ihre Worte, vielleicht kommt es auch im EU-Parlament zur Abstimmung über ihre Zukunft. Das ändert jedoch nichts am Stand der Dinge. Das Geld ist zur Geisel des Streits um die Rechtsstaatlichkeit geworden. Verlierer in diesem Streit werden diejenigen sein, die die finanzielle Unterstützung am meisten brauchen. Barley geht davon aus, dass Orban die EU-Hilfen auch benötigt, und dass ihn die EU mit «Aushungern» zur Rückkehr zu rechtsstaatlichen Prinzipien zwingen kann. Am dringendsten aber wird die finanzielle Unterstützung von Italien und Spanien gebraucht, die von der Pandemie schwer geschädigt sind. Und obwohl die Südeuropäer bei diesem Streit um die Rechtsstaatlichkeit eher am Rande stehen, könnten genau sie die Folgen am empfindlichesten zu spüren bekommen.»

«The Irish Times»: Johnson wird zur Achillesferse des Landes

DUBLIN: Zur Rede des britischen Premiers Boris Johnson auf dem Online-Parteitag seiner Tory-Partei schreibt die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Keine Erwähnung einer Pandemie, die außer Kontrolle geraten ist, oder des «holprigen» Winters, mit dem man konfrontiert sein wird, wie Johnson am Sonntag zugab.(...) Keine Erwähnung des erwarteten Anstiegs der Arbeitslosigkeit um eine Million Menschen im Winter, nachdem in diesem Monat das staatliche Unterstützungsprogramm ausläuft, das bislang viele Jobs sicherte. (...)

Kein Wunder also, dass die Art, mit der seine Regierung mit der Pandemie umgeht, bei der Bevölkerung kein Vertrauen genießt. Laut einer YouGov-Umfrage nimmt diese Missbilligung weiter zu. Rund 65 Prozent sagen jetzt, dass die Regierung schlechte Arbeit leistet, verglichen mit 20 Prozent Ende März, als der Lockdown begann. Bei einer so geringen Zustimmung in der Bevölkerung scheint Boris Johnson selbst die Achillesferse des Vereinigten Königreichs zu sein.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Nawalny will dem Kreml Angst machen

MOSKAU: Zur Entwicklung im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Der Oppositionelle startete am Geburtstag von Wladimir Putin einen Medienangriff auf den Kreml. Nawalny lehnt kategorisch jeden Vorschlag ab, ein weiterer politischer Auswanderer zu werden, der von Berlin oder London aus auf das Land blickt. Das Ziel von Nawalnys Medienaktivität, die sich auch an ein westliches Publikum richtet, ist die Maximierung seines politischen Gewichts. Nawalny hofft wohl, die russischen Behörden mit seiner möglichen Rückkehr erschrecken zu können, indem er absichtlich keine genauen Angaben macht. Er bezieht sich dabei auf die Ärzte, die von der Notwendigkeit monatelanger Reha-Behandlungen sprechen. Aber natürlich will Nawalny seiner möglichen Rückreise von Deutschland nach Moskau etwas Triumphales verleihen - wie einst die Rückkehr von Lenin oder Solschenizyn.»

«NZZ»: Kaczynskis Lage ist wenig gemütlich

ZÜRICH: In Polen hat der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, das Amt des Vize-Ministerpräsidenten übernommen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Er wird nun als prominentestes Gesicht in der Regierung auch persönlich für positive wie negative Entwicklungen verantwortlich gemacht werden. Die Lage der Regierung ist dabei wenig gemütlich.

Im Streit mit der EU wird Kaczynski den innenpolitischen Nutzen nationalistischer Initiativen im Justiz- oder Medienbereich verstärkt gegen die europapolitischen Kosten abwägen müssen. Die Diskussion um eine Verknüpfung zwischen Rechtsstaatlichkeit und EU-Beiträgen erschwert gesichtswahrende Kompromisse zusätzlich. Da die Regierung ihre Popularität einer lange Zeit sehr positiven Wirtschaftsentwicklung und großzügigen Sozialprogrammen verdankt, ist sie angesichts der tiefen, Corona-bedingten Rezession mehr denn je auf Gelder aus Brüssel angewiesen. Gut möglich also, dass Kaczynski im Interesse seines politischen Überlebens bald Entscheidungen mittragen muss, die schlecht zu seinem überhöhten Image als Hüter der reinen Lehre passen.»

«Tages-Anzeiger»: Johnson hat das Fundament seiner Partei erschüttert

ZÜRICH: Unter Großbritanniens Konservativen wachse die Kritik an Premierminister Boris Johnson, meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«In der Corona-Krise sind Johnsons Wortgewalt und Selbstironie an ihre Grenzen gestoßen, es kam eine schleichende Entfremdung zwischen Johnson und seiner Partei. Für Missmut sorgt auch die Tatsache, dass die Labour-Partei in den Umfragen inzwischen vor den Tories liegt. Dem Premier gelingt es nicht einmal mehr, treue Anhänger bei Laune zu halten. (...)

Premierminister Johnson hat es sogar geschafft, zwei Lager seiner Partei in ihrer Ablehnung zu vereinen, die sonst wenig verbindet. Da sind zum einen die Libertären, die Johnsons Corona-Vorschriften für eine freche Bevormundung und eine Gefahr für die Wirtschaft halten. Zum anderen sind da all jene, die dachten, dass ihre Partei wie keine andere für Recht und Ordnung stehe. Doch mit dem Vorhaben, beim Brexit internationales Recht zu brechen, hat Boris Johnson das Fundament seiner Partei erschüttert.»