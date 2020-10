Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Fundament der EU ist in Gefahr

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag den Streit um Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit in der EU:

«Es geht um das Fundament, die gemeinsamen Werte. Die EU war einst auch als Gegenstück zu den autoritären Regimes im Osten gegründet worden. 1989 wurde das Ende der Geschichte ausgerufen, und der Siegeszug der liberalen Demokratie schien unaufhaltsam. Dass Regierungen wie in Budapest oder Warschau den Rückwärtsgang einschalten und zu einer autoritären Staatsform zurückkehren könnten, war nicht vorgesehen.

Der EU fehlt es an Instrumenten, um diesen Prozess zu stoppen.(...) Die EU kennt nur die Macht des Rechts, der einheitlichen Regeln, auf die sie manchmal selbst gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz pocht. Polnische oder ungarische Richter müssten dieses EU-Recht jeden Tag anwenden. Wenn sie aber nicht mehr unabhängig sind, können sie zum Beispiel Korruption oder den Missbrauch von EU-Mitteln nicht mehr verfolgen. Die Niederländer und andere Nettozahler im Club müssen zusehen, wie Orban und Co. mit ihren Steuergeldern den autoritären Umbau vorantreiben und ihre Vetternwirtschaft alimentieren. Das droht über kurz oder lang die EU zu zerreißen.»

«Frankfurter Rundschau» zu 30 Jahre deutsche Einheit

Es gibt jetzt ein neues Deutschland, auch in emotionaler Hinsicht.

Und dieses Land muss sich am 30. Jahrestag der Einheit mehr einfallen lassen als einen Blick in den Rückspiegel. Wer die aktuellen Probleme sortiert, wird den Punkt «Integration von Ost- und Westdeutschland» kaum an Platz eins setzen. Mit Macht schiebt sich die Corona-Krise nach vorn, mit allen noch möglichen ökonomischen und sozialen Folgewirkungen. Hinzu kommt eine ungewöhnliche Verfinsterung der internationalen Szenerie. Die Kanzlerin spricht von einer aggressiven Welt, durch die man sich derzeit bewege. In solchen Zeiten, klarer Fall, muss man zusammenstehen. Das gilt für Deutschland, aber auch für die Europäische Union. Oft hilft sogar, wie sich auf beiden Ebenen zeigt, wachsender äußerer Druck. Quer durch die EU lässt derzeit die Neigung nach, dem Beispiel der Briten zu folgen und das Heil im nationalen Alleingang zu suchen.

«Handelsblatt» zu Reisewarnungen der Bundesregierung

Im jüngsten Fall erfuhren die Deutschen am Mittwochabend, dass die schwarze Liste um Belgien und Island sowie Regionen in neun europäischen Ländern ergänzt wurde, erstmals auch um Teile Großbritanniens.

Nichts ist indes wichtiger als Verlässlichkeit. Das gilt im Privaten wie im Wirtschaftsleben. Dafür muss Politik sorgen. Doch anstatt einen souveränen Umgang mit dem Virus - das vermutlich noch viele weitere Jahre durch die Welt schwirren wird - zu entwickeln, reagiert die Politik noch ähnlich aufgeregt und unroutiniert wie zu Beginn der Pandemie.

«Washington Post»: Trump zeigte tiefe Verachtung für Land und Wähler

WASHINGTON: Zur TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden schreibt die «Washington Post»:

«Die erste Debatte zwischen Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden an der Universität Case Western Reserve in Cleveland war eine Schande. Aber sie war nicht ohne Wert. (...) Die Wähler erfuhren - wieder und wieder und wieder -, dass Mr. Trump nichts als Verachtung für die Werte und Normen übrig hat, die für die Demokratie wesentlich sind: darunter Wahrheit, Höflichkeit und der respektvolle Umgang bei Meinungsverschiedenheiten. (...)

Zusammengenommen spiegelten Mr. Trumps Botschaft und sein Verhalten tiefe Verachtung für die Nation und ihre Wähler wider. Seine Handlungen ließen den Versuch erahnen, die Wahlergebnisse abzulehnen und zu delegitimieren, während er zu Gewalt anstachelte. Das ist eine Bedrohung, die von Wahl- und Vollzugsbehörden - und von den verantwortlichen Anführern beider Parteien - ernst genommen werden muss.»

«Corriere della Sera»: TV-Wahlkampf-Duell glich einer Schlägerei

ROM: Zum TV-Wahlkampf-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden im US-Präsidentschaftswahlkampf schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Es gab in der Tat keine wirklichen Gewinner. Und es ist schwer zu glauben, dass eine solche Schlägerei die Gewichtung bei der Abstimmung am 3. November verändern könnte. Sicher, Trump startete in der Defensive und kam schließlich ziemlich rasch durch die beiden schwierigsten Abschnitte. Nämlich die Fragen zu unbezahlten Steuern, die von der «New York Times» dokumentiert worden waren, und zum gescheiterten Management der Pandemie. Biden stotterte einige Male, blieb dann wachsam, aber er hätte die für ihn günstigsten Themen wohl besser nutzen können. (...) Es kommen beängstigende Wochen.»

«Gazeta Wyborcza»: Kein Entkommen von Realität in Polen und Ungarn

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert den Streit um Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit in der EU:

«Die Zusammenführung des Berichts über Polen und Ungarn mit einem Gutachten über alle EU-Mitgliedstaaten sollte nach Absicht von EU-Kommissionschef Ursula von der Leyen den toxischen Eindruck abschwächen, dass Brüssel allein Mittel- und Osteuropa mit der Gabel aufspießt. Allerdings gibt es kein Entkommen von der Realität in diesem Teil Europas. Und so endete alles mit dem Wettbewerb «Wer ist schlimmer?» zwischen Polen und Ungarn, den immer noch Budapest gewinnt.»

«Rzeczpospolita»: Polen und Ungarn auf der Eselsbank

WARSCHAU: Die EU-Kommission hat in einem Bericht Mängel bei der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in Ungarn und Polen festgestellt. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Natürlich hat der Bericht eine Bedeutung für das Image, denn er festigt das Bild, dass Polen und Ungarn auf der Eselsbank sitzen. Das gilt besonders für Polen, wo zusätzlich zu den bereits bekannten Vorwürfen nun noch die aggressive Rhetorik der Regierungspartei gegen Nicht-Regierungsorganisationen und LGBT hervorgehoben wird.

Die schlechte Nachricht für (Polens) Regierung ist, dass die Frage der Rechtsstaatlichkeit nicht von der Agenda verschwindet. Im Gegenteil: Die Verpflichtung, so einen Bericht jedes Jahr anzufertigen, bedeutet, dass das ein Leitmotiv in der Arbeit der EU-Kommission wird. Aber es gibt auch eine gute Nachricht für die (nationalkonservative Regierungspartei) PiS: Da der Bericht keinerlei Konsequenzen nach sich zieht, behandelt die EU-Kommission dieses Thema nicht zu hundert Prozent ernsthaft.»

«Hospodarske noviny»: EU-Rechtsstaatsbericht zu vorsichtig

PRAG: Zum Bericht der EU-Kommission zur Rechtsstaatslage in den Mitgliedstaaten schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Der Teil des Berichts, welcher Tschechien gewidmet ist, verschweigt sittsam den Namen des Ministerpräsidenten Andrej Babis, wenn es um Ermittlungen zu möglichem Missbrauch von EU-Fonds und seinen Interessenkonflikten als Medienbesitzer geht. Das zeigt, dass die Analytiker der EU-Kommission sehr, aber wirklich sehr vorsichtig mit den einzelnen Ländern umgegangen sind. Daher muss man sich die Frage stellen, wozu so ein Bericht gut sein soll, wenn er nicht klar und gezielt die wahren Probleme aufzeigt.

Erwartungsgemäß richtete sich die stärkste Kritik auf Polen und Ungarn. Der Bericht zur Rechtsstaatslage in der EU hat zweifellos eine Debatte ausgelöst. Doch hätte dies schon früher geschehen können. Die Frage bleibt, ob die Untergrabung eines der Grundpfeiler der EU in manchen Staaten nicht zu weit fortgeschritten ist. Die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz und der Pluralität der Medien scheint dort bereits im Grunde unmöglich zu sein - oder wäre sehr kompliziert und zeitraubend.»

«The Guardian»: Trump setzt eigene Nation herab

LONDON: Zum Präsidentschafwahlkampf in den USA meint die Londoner Tageszeitung «The Guardian» am Donnerstag:

«Aus der Präsidentschaftsdebatte ist unverkennbar ein Sieger hervorgegangen: Xi Jinping. Verlierer war die amerikanische Öffentlichkeit - und jeder, der bedauernswerterweise die ganzen trostlosen 90 Minuten dieses Spektakels durchhielt. (...) Die Debatte hat gezeigt, dass Trumps Wiederwahl ein Desaster wäre, das man weit über die Grenzen der USA hinaus zu spüren bekommen würde. Und sie zeigte, dass diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, immer noch nicht wissen, wie sie dies tun sollen.

Trump akzeptiert die Regeln der Wahl ebenso wenig wie jene der Debatte. Joe Biden appellierte an die Bevölkerung, sich an der Wahl zu beteiligen. Donald Trump diskreditierte den Wahlvorgang und beschwor die Gefahr von Gewalt herauf. Ihn aus dem Amt zu entfernen, würde allein die Probleme des Landes noch nicht lösen: Er ist ebenso ein Symptom wie er eine der Ursachen dafür ist. Aber jedwede Lösung muss mit seinem Abgang beginnen. Er setzt seine eigene Nation herab und er beschädigt die Welt.»

«Aftonbladet»: Liegt Ungarn noch in Europa?

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den EU-Rechtsstaatsstreit:

«Seit zehn Jahren hat Viktor Orban steinhart darauf hingearbeitet, einen neuen Eisernen Vorhang nach Europa zu errichten, ein Hindernis voller Korruption und was er selbst als illiberale Demokratie bezeichnet. Er führt eine Gesellschaft an, die in vielerlei Hinsicht immer mehr der kommunistischen gleicht. Seine Partei Fidesz steuert nicht nur Regierung und Verwaltung, sondern auch die Medien, Gerichte, große Teile der Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Die EU-Kommission hat (mit dem neuen Rechtsstaatsmechanismus) nun zum ersten Mal ein Werkzeug in der Hand, um einen harten Kampf zu führen. Stellt alle Zahlungen an Ungarn ein und bittet Viktor Orban, zurückzukommen, wenn er sich beruhigt hat.»

«The Irish Times»: Trumps Wählerbasis zu klein für sicheren Sieg

DUBLIN: Zum Wahlkampf-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Vielleicht am bemerkenswertesten war das völlige Fehlen eines Versuchs von Trump, über seine eigene Basis hinaus bei jenen 14 Prozent der Wähler in der Mitte um Stimmen zu werben, die sagen, sie seien noch unentschlossen. Immer noch bestreitet er öffentlich, dass er geschlagen werden könnte - und besteht darauf, dass dies nur durch Betrug möglich wäre. Trends können sich innerhalb von fünf Wochen zwar verschieben. Aber seine Basis ist zu klein, als dass er sich allein darauf verlassen könnte.»

«de Volkskrant»: TV-Debatte von Trump und Biden gießt Öl ins Feuer

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag die erste Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden:

«Die beiden ältesten Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte des Landes schienen eher Symbol für den Niedergang einer Zivilisation zu sein. Einst sollte die repräsentative Demokratie die Bürger zusammenbringen. Die politischen Parteien vertraten Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Überzeugungen, aber sie versuchten, eine Einigung zu erzielen, damit das Land regiert und die Einheit gewahrt werden konnte.

Jahrzehntelange Polarisierung hat dieses System zunichte gemacht, wobei diese Debatte den vorläufigen Tiefpunkt darstellt. Beide Kandidaten sprachen nur mit Verachtung übereinander und vertieften die Kluft, anstatt sie zu überbrücken.(...)

In der amerikanischen Gesellschaft sind die Nerven bereits angespannt. Nach der Wahl droht eine harte und gewalttätige Konfrontation. Debatten wie diese gießen Öl ins Feuer.»

«Le Parisien»: Kein normales Leben mit Corona

PARIS: Zur steigenden Zahl der Neuinfektionen in der Coronavirus-Epidemie schreibt die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Alle wollten am 11. Mai glauben, dass das Ende der (coronabedingten) Ausgangsbeschränkungen die Rückkehr zu einem normalen Leben bedeutet. (...) Wir waren den ganzen Sommer über unbekümmert, haben das Leben wiederentdeckt und die Wirtschaft unseres Landes etwas angekurbelt. Aber das Virus war weiter im Umlauf. Schneller und tückischer als vorher? Das ist schwer zu sagen, denn im Frühjahr gab es quasi keine Tests.»

«NZZ»: Politische Kultur in den USA hat verloren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Wahlkampf in den USA:

«Wer eine Erklärung sucht für den Zustand, in dem sich Amerika derzeit befindet, der findet sie in den neunzig Minuten, die eine politische Debatte hätten sein sollen. Während die Pandemie täglich Hunderte von Todesopfern fordert, während Millionen um ihre Existenz fürchten und regelmässig gewaltsame Unruhen ausbrechen, lieferten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten ein erbittertes Duell mit persönlichen Attacken statt inhaltlichen Argumenten.(...)

Mit seiner überzogenen Aggressivität hat es der Präsident nicht geschafft, die Wahl von einem Referendum über seine Person zu einer Alternative zweier unterschiedlicher politischer Programme zu machen. Das aber ist seine einzige Möglichkeit, doch noch zu gewinnen. Insofern war die Debatte für ihn eine verpasste Chance. Hat er sie deshalb verloren? Das wird erst die Wahl zeigen. Vor vier Jahren wurde Hillary Clinton als Gewinnerin aller drei TV-Duelle gegen Trump gesehen, der stattdessen ins Weiße Haus einzog. Ohne jeden Zweifel verloren hat aber die politische Kultur in den USA.»

«La Razón»: Rechtmäßigkeit der Absperrung Madrids zweifelhaft

MADRID: Die spanische Zeitung «La Razón» äußert am Donnerstag Zweifel an der von Gesundheitsminister Salvador Illa im Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigten teilweisen Abriegelung des Corona-Hotspots Madrid, die er gegen den Willen der Regionalregierung durchsetzen will:

«Ist es so schwer, sich zu einigen? Die Schließung, Beschränkung oder wie auch immer man das nennen will, wozu der Minister (Salvador Illa) Madrid per Ministerialverordnung zwingen will, ist eine Entscheidung mit schwerwiegenden Konsequenzen und von fragwürdiger Rechtmäßigkeit.(...) Kann sein, dass die Entscheidung richtig ist, kann auch sein, dass nicht, aber es ist klar, dass alles mit einer verstörenden Improvisation geschieht. Ich wäre beruhigter, wenn es ein Team identifizierbarer Experten gäbe, die Illa den Ton vorgeben würden.

Jetzt haben wir einen ernsthaften institutionellen Konflikt auf dem Tisch und ich nehme an, dass die Regionalregierung Madrids den Obersten Gerichtshof anrufen wird. Dies ist notwendig, um den Handlungsspielraum einer jeden Verwaltung und den Umfang ihrer Befugnisse sowie die Rechtmäßigkeit der ergriffenen Maßnahmen zu klären und einen Weg für die Zukunft zu markieren, der Sicherheit bietet und garantiert, dass Entscheidungen im Einklang mit dem Gesetz stehen.»

«New York Times»: Trumps Darbietung war monströs

NEW YORK: Zur ersten Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden schreibt die «New York Times»:

«Unsere Demokratie ist in schrecklicher Gefahr, in größerer Gefahr, als sie es seit dem Bürgerkrieg war, in größerer Gefahr als nach Pearl Harbor, in größerer Gefahr als während der Kuba-Krise und in größerer Gefahr als während der Watergate-Affäre. (...)

Zugegebenermaßen hat Biden in der Debatte nicht besonders geglänzt. Leider habe ich ihn in keiner Debatte glänzen sehen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass die Menschen, Werte und Integrität, die er in die Regierung bringen würde, von einer Qualität wären, die die Nation verdient.

Wenn Trumps monströse Darbietung Ihnen das Gefühl gegeben hat, dass Sie vier weitere Jahre seiner Präsidentschaft wollen - dass er das Wahlergebnis anerkennen wird, wenn er verliert, dass er das Land wieder vereinen wird, dass er der Präsidentschaft Stolz verleihen und sich mit Menschen umgeben wird, die von einer Qualität sind, die das Land verdient - dann haben Sie und ich verschiedene Debatten gesehen.»