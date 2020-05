Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Berliner Morgenpost» zu Flughäfen

Während es absehbar ist, wo sich der Berliner Luftverkehr künftig abspielen wird, ist es ungewiss, welche Lasten noch auf Berlin und die anderen Flughafen-Gesellschafter zukommen.

Der Bau des BER wurde zu einem Großteil über Kredite bezahlt. Diese zurückzuzahlen, wäre schon in einer Boom-Phase nicht so einfach. In der Corona-Zeit mit womöglich jahrelangen Auswirkungen auf die weltweite Mobilität ist das so gut wie ausgeschlossen. Die Gesellschaft pleitegehen zu lassen, ist jedoch keine Option. Berlin, Brandenburg und der Bund werden nicht darum herumkommen, Geld nachzuschießen. Das ist ärgerlich. Natürlich wird die Krise genutzt werden, um frühere Probleme abzuräumen. Aber es wäre Zeit, die alten Schlachten hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Und die liegt für Berlins Luftverkehr nach der Krise am BER.

«Die Welt» zur Steuerschätzung

Man kann beispielsweise für die Grundrente sein, aber der Hinweis, dass dieses Projekt nur 1,3 Milliarden Euro im Jahr kostet, darf ab jetzt nicht mehr reichen.

Sehr viel relevanter ist, wie viel ein solches Vorhaben den Staat in den nächsten zehn Jahren kostet. Das muss die Politik angesichts klammer Kassen sehr viel transparenter machen - wozu auch gehört, womöglich zielgenauere und günstigere Alternativen zu benennen. Den vollständigen Kommentar von Karsten Seibel lesen Sie unter: welt.de/meinung.

«Stuttgarter Zeitung» zur Steuerschätzung

Auf die große Koalition, aber auch auf die Länder und Kommunen kommen nun politisch und finanziell harte Zeiten zu.

Die Strategie der vergangenen Jahre, Konflikte mit mehr Geld zu lösen, wird nicht mehr funktionieren. Fokussierung auf neue Erfordernisse tut not.

«Frankfurter Rundschau» zum EuGH-Urteil gegen Ungarn

Man kann etwas aufatmen nach dem EuGH-Urteil gegen Ungarns harte Internierungspraxis im Transitlager Röszke.

Die Entscheidung, die Unterbringung als Haft einzustufen, ist ein Schuss vor den Bug für Budapest, das sich beim Umgang mit Flüchtlingen kaum noch an internationale Rechtsstandards hält. Die Betroffenen haben nun Anspruch auf ein neues Verfahren in Ungarn, das sich an EU-Recht orientieren muss. Dass Ungarn dem nachkommt, ist fraglich. Die Regierung Orban hat sich gerade erst vom Parlament ermächtigen lassen, per Dekret durchzuregieren. Außerdem: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte Ende 2019 anders als der EuGH entschieden. Er hielt die Internierung in Röszke nicht unbedingt für Freiheitsentzug. Im Februar segneten die Straßburger Richter spanische Pushbacks vor der Enklave Melilla ab. Europäische Gerichte bremsen mit Urteilen den Flüchtlingsschutz aus. Das spielt nicht nur Ungarn in die Hände - sondern vielen EU-Staaten, die Flüchtlinge fernhalten wollen.

«Kulturzime»: Ohne Kultur kann man nicht leben

RIGA: Zur Bedeutung von Kunst in Zeiten der Corona-Krise meint das lettische Kulturmagazin «Kulturzime»:

«Natürlich fehlt vielen - sehr vielen - jetzt Geld und Arbeit. Aber für viele bedeutet Enthaltung in der Coronavirus-Krise auch einen Mangel an kulturellen Veranstaltungen: Theater, Oper, Ballett, Kino, Konzerte, Ausstellungen, Treffen mit Schriftstellern in der Bibliothek und vieles mehr. Denn keine Videoaufzeichung, kein Film im Fernsehen, keine Pressebeschreibung kann Gegenwart und Präsenz ersetzen.

Die vielleicht einfachste Antwort auf die Frage «Was vermisse ich jetzt am meisten?» wäre herauszufinden, für was man sein vorletztes oder sogar letztes Geld ausgeben würde. Ich frage mich, ob es eine Person auf der Welt gibt, die in einer Welt ohne Kunst leben möchte. In einer Schwarz-Weiß-Welt, ohne Ton, Bild und Geschichte.»

«Diena»: Unklare Lage bei Umgang mit Coronavirus

RIGA: Zum Umgang mit der Coronavirus-Krise in Lettland meint die Tageszeitung «Diena» am Donnerstag:

«Zweifellos hat die aktuelle Situation auf der Welt alle unvorbereitet überrascht, unabhängig von Beruf, Ausbildung und Wohlstand. Und auch die Reaktionsstrategien und Maßnahmen, um aus der Krise herauszukommen, sind in fast jedem Land und Unternehmen unterschiedlich - schon allein deshalb, weil niemandem klar ist, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickeln wird, die zugleich eine direkte und derzeit Hauptursache für die Wirtschaftskrise ist. Darüber hinaus scheint kein Wirtschaftslehrbuch das richtige Rezept zu beschreiben.»

«Nesawissimaja»: Merkel profitiert politisch von der Corona-Krise

MOSKAU: Die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» kommentiert am Donnerstag die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise:

«Merkel hat in der Krise die finanziellen Mittel in der Hand, und das ist entscheidend zur Überwindung der Krise. Dieses Instrument nützt sie geschickt. Sie hat auch aus ihren Fehlern gelernt. Vor einiger Zeit hat sie den Stimmungsumschwung bei den Wählern verpasst, der mit ihrer Migrationspolitik verbunden ist. Damals hat sie deutlich an Popularität verloren (...)

Merkel hat aber jetzt rechtzeitig die Wünsche ihrer Wähler erkannt: Sie haben die Einschränkungen satt und wollen wieder schrittweise aus den Quarantänemaßnahmen heraus. Jetzt steht aber eine Riesenaufgabe bevor, nämlich die Wiederherstellung der von der Krise stark betroffenen Wirtschaft in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Und Merkel hat als erfahrene Krisenmanagerin einen deutlichen Bonus: Die Wähler vertrauen ihr.»

«Dagens Nyheter»: Deutschlands relativ erfolgreiche Corona-Strategie

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag das deutsche Vorgehen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus:

«Deutsche Ordnung ist im Ausland oft Gegenstand von sarkastischen Scherzen. In der Corona-Pandemie scheint der Begriff aber positiv in Gebrauch gekommen zu sein. Knapp 7700 Tote in Deutschland sind viel, aber die Anzahl pro Einwohner liegt weit unter der von Schweden. Es wurde begonnen, die deutschen Restriktionen abzumildern, auch wenn die Wachsamkeit wegen der Gefahr eines neuen Ausbruchs hoch ist. Die Bundesliga startet am Wochenende, auch die Grenzkontrollen sollen gelockert werden. Die Krankenpflege hatte eine gute Ausgangslage und die Kapazitätsreserven konnten aus dem Ärmel geschüttelt werden. Teile der Gesellschaft wurden geschlossen, aber nicht so rigoros wie in anderen Ländern auf dem Kontinent. Zudem sind Massentests von Anfang an ein zentraler Teil von Deutschlands Strategie gewesen. Händewaschen ist gut - Corona-Tests aber auch.»

«El País»: Einfluss der Militärs muss in Mexiko Alarm auslösen

MADRID: Zur umstrittenen Militarisierung des öffentlichen Lebens in Mexiko schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Der immer größere Einfluss der Streitkräfte im zivilen Leben sollte in einem Land, das stolz darauf sein darf, dass die Militärs dort - anders als in praktisch ganz Lateinamerika - niemals die Macht ergriffen haben, die Alarmglocken schrillen lassen. Unter (Präsident Andrés Manuel) López Obrador sind die Militärs nun für einige öffentliche Bauarbeiten (den Bau des neuen Flughafens Santa Lucía zum Beispiel) oder für verschiedene logistische Aufgaben zuständig. Immer mehr werden sie in nicht-militärischen Bereichen eingesetzt. So etwas hatte man von diesem Präsidenten nicht erwartet. Die Entscheidung, den Militärs immer mehr Aufgaben zu übertragen, spiegelt die Unfähigkeit von López Obrador wider, den Staat rational, zivil und wirksam zu organisieren.»

«Hospodarske noviny»: Corona-Regeln für den Urlaub vereinheitlichen

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zu Urlaubsplänen in der Corona-Krise:

«Alle denken darüber nach, wie lange die derzeitige Situation, in der selbst Europäer nicht frei innerhalb des Schengenraums reisen können, noch andauern darf. Denn die Urlaubssaison klopft an die Tür. (...) Das Schlüsselwort, auf das es in diesem Sommer ankommen wird, heißt Corona-Regeln. Das sind Regeln für die Bewegung der Menschen und zur Kontrolle der Ausbreitung des Coronavirus. Wenn es gelingt, diese Vorgaben unter den Mitgliedstaaten der EU zu vereinheitlichen, wären die Tore für Urlauber weiter geöffnet, als wenn jeder Staat mit jedem anderen einzeln die Bedingungen aushandelt. Für die Europäische Union wäre das eine Gelegenheit zu zeigen, was sie für ihre Bürger auf praktischer Ebene leisten kann. Doch es muss auch der Wille derjenigen da sein, welche die Union bilden. Und das sind nun einmal die Mitgliedstaaten und deren Regierungen.»

«Le Parisien» : Urlaub in Frankreich wie eine Zeitreise in die 70er

PARIS: Die angesichts der Coronavirus-Pandemie eingeschränkten Urlaubsziele der Franzosen für den kommenden Sommer kommentiert «Le Parisien» am Donnerstag:

«Der Sommer 2020 wird gewiss nicht den Sommern der letzten Jahre ähneln. Weit von Massentourismus und Charterflügen entfernt, wird er nach den 70er Jahren riechen. Mit einer guten Michelin-Karte im Handschuhfach werden das nächstgelegene Meer oder die in der Umgebung liegenden Berge zum paradiesischen Urlaubsziel. (...) Ein Tourismus der Postwachstumsökonomie in einem Land, um das uns die ganze Welt beneidet und das wenigstens für die Zeit eines Sommers (...) uns gehören wird.»

«De Standaard»: Stellenabbau ist unvermeidlich

BRÜSSEL: Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines will wegen der Corona-Krise Stellen streichen und die Flotte reduzieren. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Unter den gegebenen Umständen ist es unvermeidlich, dass die Lufthansa-Gruppe, zu der Brussels Airlines gehört, sich für einen starken Stellenabbau entscheidet. Und dass unter anderem durch Teilzeitarbeit versucht wird, die Zahl der Entlassungen so klein wie möglich zu halten, ist auf den ersten Blick lobenswert. Doch dieser Ansatz ist nur dann logisch, wenn es sich um zeitlich begrenzte Probleme handelt.

In einem Umfeld, in dem der Umsatz auf absehbare Zeit strukturell niedriger liegt, ist dies ein Zeichen von Schwäche. Es ist der ewige Irrtum, dass es nun einmal eine bestimmte Menge an Arbeit gibt, die unter der Anzahl der Bewerber nur gerecht verteilt werden muss. Mit dem selben Argument könnte man vielleicht auch wieder damit anfangen, ältere Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt zu drängen, damit jüngere ihren Platz einnehmen können.»

«La Repubblica»: Politische Schäden durch Karlsruher Urteil

ROM: Zu Nachwirkungen und zur andauernden Kritik am Verfassungsgerichtsurteil über Käufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) vom 5. Mai schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Die deutschen Verfassungsrichter wollten mit ihrer Entscheidung über die geldpolitischen Interventionen der EZB Schaden anrichten, und das haben sie geschafft - und zwar auf eine nicht wenig ruinöse Weise. Allerdings sind die Auswirkungen weniger wirtschaftlich, sondern vielmehr institutioneller und politischer Art. Zum einen konzentrierte sich ihr Urteil auf die Arbeit der Zentralbank aus der Zeit von Mario Draghi und damit auf eine Vergangenheit, die bereits zu den Akten gelegt wurde. Derzeit gibt es keine Anzeichen für entscheidende Auswirkungen auf den Anlagekauf unter (Christine) Lagarde. Im Zentrum des Streits steht eher ein Zusammenprall von Vision und Macht, der sich über Europa ausbreitet, der aber aus dem Inneren der deutschen Politik erwächst. In ihrer Entscheidung versuchten die roten Roben in Karlsruhe diesen Aspekt zu verbergen, indem sie die EZB direkt in Frage stellten und ihr sogar eine Frist von neunzig Tagen für die Beantwortung der gestellten Fragen setzten. In Wirklichkeit sind die Richter zu sehr Rechtsexperten, um nicht zu wissen, dass ihre ungewöhnlichen Anfragen außerhalb ihrer Kompetenzen lagen, dass sie also über ihre Befugnisse hinausgingen.»

«Financial Times»: EU muss gegen Karlsruher Urteil vorgehen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts:

«Das brisante Urteil im EZB-Fall bringt die gesamte EU-Rechtsordnung in Gefahr. Allein schon deshalb ist ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gerechtfertigt. (...) Ein solches Verfahren hat aber auch Schattenseiten. Es müsste gegen die deutsche Regierung geführt werden, obwohl Berlin die expansive Geldpolitik der EZB meistens unterstützt hat. Es könnte die euroskeptische Stimmung weiter anheizen. Schlimmer noch, es könnte dann zu einem weiteren Urteil des Europäischen Gerichtshofes kommen, das von dem Karlsruher Gericht schlichtweg abgelehnt wird.

Dennoch ist eine Vertragsverletzungsklage unverzichtbar. Das wäre ein langer Prozess und zugleich eine Chance für einen Dialog zwischen der EU und Berlin. Letzten Endes müsste sich Deutschlands politische Führung des Problems annehmen und eine Lösung finden - auch wenn dies langfristig eine Änderung des Grundgesetzes oder der EU-Verträge bedeuten würde.»

«de Volkskrant»: Balance zwischen Wünschen und Machbarkeit finden

AMSTERDAM: In den Niederlanden arbeitet die Regierung an einem zweiten Corona-Hilfspaket für Unternehmen. Dazu heißt es am Donnerstag in der Zeitung «de Volkskrant»:

«Es ist die Suche nach der Balance zwischen politischen Wünschen und Machbarkeit. Inzwischen drängt die Zeit. Das jetzige Hilfspaket - einschließlich Lohnzuschuss, Steuerstundung, Unterstützung für Selbständige und einer Einmalzahlung von 4000 Euro an einige Unternehmer - läuft am 1. Juni aus. Jetzt, da die Wirtschaft in eine tiefe Rezession zu sinken droht, ist ein zweites Paket erforderlich. (...) Als das erste Paket geschnürt wurde, war noch unklar, was die wirtschaftlichen Folgen sein würden. Heimlich wurde gehofft, dass auf einen kurzen, starken Einbruch auch schnell wieder eine Erholung folgen würde. Inzwischen ist klar, dass die Krise dauerhafter sein wird.»

«Tages-Anzeiger»: Sommerferien mit Sicherheitsabstand

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag die geplanten Grenzöffnungen:

«Nun öffnen sich wieder neue Perspektiven. Vielleicht heißt es jetzt für einige doch Mittelmeer statt Bergsee. Das Hochfahren der Kontrollen an den Binnengrenzen verlief unkoordiniert und chaotisch. Diesmal wollen es die EU- beziehungsweise Schengen-Staaten besser machen.(...)

Trotz der unverhofften Perspektiven wird es aber kein normaler Sommer. Es werden Ferien mit Sicherheitsabstand sowie strikten Hygienevorschriften auf Schritt und Tritt. Bei einer zweiten Welle wären sonst die Kontrollen an den Binnengrenzen rasch wieder hochgefahren.»

«NZZ»: Corona-Krise wird für Putin zum Stabilitätstest

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Umgang des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit der Corona-Krise:

«Ausgerechnet jetzt, auf einem Höhepunkt der Pandemie, hat der Präsident eine Lockerung der Ausgangssperre verkündet. Eine solche Strategie verfolgt kein anderes Land Europas. Überall sonst gilt die Regel, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben erst nach einem deutlichen Abflachen der Ansteckungskurve wieder zu liberalisieren. Putin hält sich jedoch an andere Kriterien. Er scheint zu befürchten, dass die Bevölkerung ihn für die Einschränkungen persönlich verantwortlich machen wird. (...)

Die Corona-Krise wird damit zum unerwarteten Stabilitätstest für sein Regime. Das Zusammentreffen von Pandemie, sinkenden Staatseinnahmen wegen des um mehr als 40 Prozent gesunkenen Erdölpreises, wirtschaftlicher Rezession und allgemeiner Verunsicherung wird tiefe Spuren in Russland hinterlassen. Putins Macht ist nicht unmittelbar bedroht, aber in der jetzigen Lage wird sein Rückhalt fast zwangsläufig weiter erodieren.»