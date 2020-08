Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Magyar Nemzet»: AfD wird in Deutschland diskriminiert

BUDAPEST: Über den Umgang der Politik, der Behörden und der Medien mit der AfD in Deutschland schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Donnerstag:

«Die Antifa stört dauernd landesweit die Veranstaltungen, Wahlkampf- und Parteiversammlungen der rechtsgerichteten oppositionellen AfD, erpresst die Hotels und Gastwirte, die ihre Veranstaltungen beherbergen, sie zerschlagen sogar manchmal die Fenster der geplanten Veranstaltungsorte und terrorisieren das Personal. In Berlin haben sie mehrmals die Autos von AfD-Politikern angezündet, deren Häuserwände mit Drohungen vollgekritzelt, (die Politiker) angespuckt und geschlagen.

All dies geschieht mit schweigender Unterstützung und Zustimmung der linken Politiker, noch dazu reagiert die Polizei dazu verzögert. In der heutigen deutschen Demokratie bekommt die Rechte keinerlei Chance sich zu entfalten, indirekt wird deren verfassungsmäßiges Recht auf Versammlung- und Meinungsäußerung beschränkt. Die fast ausschließlich links ausgerichteten öffentlich-rechtlichen Medien schließen die rechten Politiker aus und wenn sie ausnahmsweise mit einem von diesen ein Interview machen, unterbrechen sie die Antworten dauernd mit Zwischenfragen und versuchen, sie vor den Zuschauern lächerlich dastehen zu lassen.»

«La Repubblica»: Erdgas-Streit im Mittelmeer gefährdet alte Allianzen

ROM: Zu dem sich verschärfenden Konflikt im östlichen Mittelmeer, wo große Erdgasvorkommen vermutet werden, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Im östlichen Mittelmeer passiert etwas Beispielloses. Das Meer wird in Territorien geteilt: Alle Länder ziehen neue Grenzen in den Gewässern und definieren oft willkürlich Linien, die so virtuell wie umstritten sind. Das Hauptziel dieser Aufteilung auf See ist, die im Boden entdeckten riesigen Mengen an fossilen Energien in die Hände zu bekommen: Tausende Milliarden Kubikmeter an Gas, die unter dem Meeresgrund schlummern.

Es bietet sich hier die Chance für eine außergewöhnliche Entwicklung. Eine Energiereserve, die das Schicksal Europas, des Maghreb und des Nahen Ostens verändern könnte, indem sie kostengünstige Ressourcen für Wachstum bietet. Darum jedoch sind hochriskante Spannungen entstanden. Es ist ein Streit, der typisch ist für Auseinandersetzungen zwischen etablierten und aufstrebenden Mächten. (...) Viele Interessen sind auf einem Kollisionskurs, der die alten Allianzen wie die Nato - zu denen die Türkei und Griechenland gehören - spalten und die Geopolitik in einer Region neu definieren kann, die schon immer turbulent war.»

«Hospodarske noviny»: Aufnahme Nawalnys bedeutet große Verantwortung

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zur Behandlung des im Koma liegenden Kremlkritikers Alexej Nawalny in Deutschland:

«Mit der Aufnahme des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat die Bundesregierung auch mehr eigene Verantwortung übernommen. Es besteht der sehr starke Verdacht, dass hinter dem Zusammenbruch des Politikers eine Vergiftung steht. Darum hat Berlin, wo Nawalny im Krankenhaus Charité behandelt wird, mehr als andere das Recht und die Pflicht, die Identifizierung und Bestrafung der Täter zu fordern. (...)

Es gilt immer noch die Gleichung, dass ein Regime, das alles kontrolliert, auch für alles die Verantwortung übernimmt. Moskau ist daher direkt oder indirekt verantwortlich für Nawalnys Kollaps, der in seinem Land ohne Überwachung durch die Sicherheitsorgane keinen Schritt gehen konnte. (...) Die deutsch-russischen Beziehungen waren indes bereits vor dem Fall Nawalny in einem eher mäßigen Zustand.»

«de Volkskrant»: Spaniens Corona-Probleme sind auch Probleme der EU

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag die zweite Corona-Welle in Spanien:

«Während in den Niederlanden und Belgien die Anzahl der Corona-Infektionen langsam wieder abnimmt, werden in Spanien mehr Ansteckungen registriert als während der ersten Corona-Welle - derzeit beinahe 4000 pro Tag. Doch selbst wenn andere europäische Länder nicht in diesem Maß von dem Virus betroffen sein sollten, ist das Problem, mit dem Spanien kämpft, zugleich auch ihr Problem.

Die EU ist zu großzügiger Hilfe für Spanien verpflichtet, weil die Wirtschaft dort stärker als in anderen Mitgliedstaaten unter Corona leidet. Staaten wie die Niederlande, die bei der Gewährung von Nothilfe zur Zurückhaltung neigen, können Spanien nicht vorwerfen, dass es zu wenig gegen Corona unternommen habe. Und auch nicht, dass es die Zügel zu schnell wieder gelockert habe. Ähnlich wie jedes andere Land wollte Spanien seine Wirtschaft vor der Erstickung bewahren. Doch es hat sich dabei stärker als andere Länder neue Probleme geschaffen. Und wenn Spanien Probleme hat, hat die EU sie auch.»

«Le Parisien»: Schulstart im maskierten Umfeld

PARIS: Den bevorstehenden Schulbeginn in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Die Kinder, die dieses Jahr in die Grundschule kommen, wurden 2014 oder Anfang 2015 geboren. Unter dem Zeichen der dschihadistischen Attentate. Ihre ersten Schritte in der Gesellschaft werden sie in einer Schule machen, in der alle maskiert sind. Ihre Lehrer werden die Maske kontinuierlich tragen müssen. Welche Auswirkungen werden der Kampf gegen dieses heimtückische Virus, die Angst der Eltern (und) die Regeln des Abstandhaltens auf diese Generation haben?»

«The Guardian»: Zynischer Versuch der Imageaufwertung

LONDON: Zum Auftritt von Melania Trump auf dem Parteitag der US-Republikaner meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Die Ansprache der First Lady war - wie ein Großteil des Programms am Dienstag - ein zynischer Versuch der Imageaufwertung. Sie hat es ihrem Ehemann und den Republikanern ermöglicht, Rassismus für sich auszunutzen, während sie zugleich darauf beharrte, dass es gar nichts damit zu tun hat und die Wähler sie unterstützen könnten, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben. Donald Trumps Versuche, aus der Bewegung Black Lives Matter Kapital zu schlagen, indem er sich als «Präsident von Recht und Ordnung» positioniert, der die weißen Vorstädte verteidigt - und dabei Richard Nixons Strategiebuch abkupfert -, waren bisher allerdings bemerkenswert erfolglos.

Die Öffentlichkeit hat den Protesten viel mehr Sympathie entgegengebracht als erwartet. Ob sich das vor der Wahl im November noch ändern wird, ist unklar. Sicher ist hingegen, dass das Schreckgespenst eines amerikanischen Gemetzels, das Trump heraufbeschwört, reale und gefährliche Auswirkungen hat. Zwar hat Trump ethnische Zwietracht, Straflosigkeit bei der Polizei, Paranoia wegen «anti-amerikanischer» Kräfte oder eine Kultur, in der Menschen das Gesetz selbst in die Hand nehmen, nicht erfunden. Aber er hat sie benutzt und gefördert.»

«Verdens Gang»: Trumps Problem mit Frauen

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Donnerstag die Rede von First Lady Melania Trump beim Parteitag der US-Republikaner:

«Melania Trump versuchte, unsichere weibliche Wählerinnen davon zu überzeugen, Donald Trump eine weitere Chance zu geben. Aber dass Frauen der Republikanischen Partei den Rücken zukehren, begann nicht mit Trump. Seit 1988 hat eine Mehrheit der Frauen nicht für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt. (...) Früher gab es kaum Unterschiede in den politischen Präferenzen von Frauen und Männern. Jetzt ist der geschlechtsspezifische Unterschied bei den Wahlen groß - und er wächst. Der politische Umbruch, den Aktivisten vor 100 Jahren angekündigt haben, findet jetzt statt. Das ist ein ernstes Problem für Donald Trump und die Republikanische Partei.»

«De Standaard»: Volle Unterstützung für Ehemann Donald Trump

BRÜSSEL: Zur Rede der US-amerikanischen First Lady Melania Trump beim Parteitag der Republikaner schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Melania Trump hat des Öfteren deutlich gemacht, dass sie nicht immer mit dem Präsidenten übereinstimmt. (...) Aber in entscheidenden Momenten steht sie da und unterstützt ihren Mann voll und ganz. Wie am Dienstagabend mit einem vehementen Plädoyer für die Wiederwahl von Donald Trump. Zur besten Sendezeit, mit der Abschlussrede der zweiten Parteitagsnacht. (...) Die nur wenig spontane Melania Trump ist eine viel unbegabtere Rednerin als Michelle Obama. Aber das bedeutet nicht, dass ihre Rede wirkungslos war. Bei den Parlamentswahlen 2018 verlor die republikanische Partei die Stimmen vieler sozial und kulturell konservativer Frauen in den amerikanischen Vorstädten. Ohne die dürfte eine Wiederwahl Donald Trumps im November schwierig werden. Bei den unabhängigen Wählern, insbesondere unter den Frauen, gilt Melania Trump als effektivste Fürsprecherin ihres Mannes.»

«Nesawissimaja»: Fall Nawalny kommt Sicherheitsapparat gelegen

MOSKAU: Zum Fall des vor einer Woche vermutlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Der ins Koma gefallene Nawalny ist aus Sicht der einen das «Opfer eines Regimes», das zu allem bereit ist, um den schärfsten Kritiker aus dem Weg zu räumen. Für die anderen wiederum ist er ein «sakrales Opfer», das der Opposition zugute kommt. Versionen gibt es viele. Möglich ist aber noch eine andere Interpretationslinie: Es lässt sich auch sagen, dass der Fall jenen Politikern gelegen kommt, die gegen Russland neue Sanktionen verhängen wollen. Und es ist ganz offensichtlich, dass es bei einem solchen Konflikt in Russland auch wieder Nutznießer gibt - nämlich jene konservativen Kräfte, die Einfluss auf Präsident Wladimir Putin haben (.) Ein neuer Konflikt mit dem Westen stärkt die Position der Sicherheitskräfte im Land.

Viele Offiziere in den Geheimdiensten begreifen sehr wohl, dass ihre Zukunft davon abhängt, ob der Kurs einer geschlossenen Gesellschaft, die sich wie in einer Festung von Feinden umzingelt sieht, erhalten bleibt. Auch die Ereignisse in Belarus hinterlassen bei ihnen sicher einen starken Eindruck. Sie wollen verhindern, dass sie bei ähnlichen Szenarien als erste unter die Räder einer Erneuerung kommen. Die Entscheidung zu diesem radikalen Schritt können sie also eigenständig getroffen haben. Diese Einflussgruppe kennt die Psyche und die Gewohnheiten Putins gut - und nutzt das aus. Denn Putin lässt seine Leute nie fallen - selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben.»

«Tages-Anzeiger»: Schwierigste Themen offen angesprochen

ZÜRICH: Zur Rede der US-amerikanischen First Lady Melania Trump beim Parteitag der Republikaner schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Dass die Parteistrategen ihr eine der Hauptreden zubilligten, obwohl sie sich bisher als nicht sonderlich talentierte Oratorin erwiesen hatte, zeigt, welche Bedeutung sie für die Kampagne hat. Ihre Aufgaben bestanden darin, erstens Donald Trump menschlich erscheinen zu lassen und zweitens die Mütter in den Vororten zu umgarnen, ohne deren Stimmen es für ihren Mann schwer wird, im November zu gewinnen. Beide Aufgaben löste sie nahezu perfekt. (...)

Gegen Ende ihrer Ausführungen sagte Melania Trump, dass man bei ihrem Ehemann Donald immer wisse, woran man sei. Als sie das sagte, wurde der Präsident eingeblendet, die Arme verschränkt. «Wir brauchen die Führung meines Ehemannes mehr denn je», sagte sie. Der Präsident nickte. Er schien trotz der verschränkten Arme zufrieden zu sein mit dem Auftritt seiner Frau. Tatsächlich wurde ihre Rede nicht nur bei den Republikanern positiv aufgenommen. Tenor: Die First Lady hat sich getraut, die beiden größten und schwierigsten Themen offen anzusprechen - die Corona-Krise und den systemischen Rassismus im Land.»

«NZZ»: Berliner Senat hat Demokratie nicht begriffen

ZÜRICH: Die Berliner Polizei hat die geplante große Demonstration gegen die Corona-Politik und andere Aufzüge verboten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Der Senat beruft sich auf «Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung», mit denen «bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden» zu rechnen sei. Doch dabei beläßt er es nicht. Innensenator Geisel legt zugleich eine Begründung vor, die die virologische mit der politischen Ebene verquickt. Der Sozialdemokrat ist nach eigenen Angaben «nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird.» (...)

Das Recht auf freie Meinungsäusserung ist nicht an den Inhalt der Meinung geknüpft. Rechtsstaatlichkeit zeigt sich darin, dass Staatskritik erlaubt ist, auch solche fundamentaler Art. (...) Freiheit ist, wenn, dann unteilbar. Sie entspringt der rechtsstaatlichen DNA der Republik und nicht etwa der Huld der Regierenden. Man hat sie. Man muss sie sich nicht verdienen. Und um sie einzuschränken, braucht es stärkere Gründe als soziologische Mutmaßungen und bessere Motive als politische Abscheu. Berlins Senat hat Demokratie offenbar nicht begriffen.»