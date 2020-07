Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 30/07/2020 | Überblick

«The Times»: Wissenschaft ist unabdingbar

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Mars-Mission des Nasa-Rovers «Perseverance»:

«Die Mission ist hinreichend gerechtfertigt, auch wenn sie angesichts der Kosten und der zahlreichen auf der Erde noch zu lösenden Probleme kritisiert wird. Sie wird das menschliche Wissen erweitern und die Macht der wissenschaftlichen Forschung demonstrieren. (...) In einem Zeitalter, in dem die öffentliche Gesundheit von der Entwicklung einer Impfung abhängt und die Eindämmung des Klimawandels eine saubere Technologie erfordert, ist die Wissenschaft mehr denn je lebensnotwendig für das Wohlergehen de Menschheit. Und doch ist die Feindlichkeit gegenüber ihren Erkenntnissen, wie sie von Impfgegnern, Masken-Verweigerern und anderen Verschwörungstheoretikern demonstriert wird, weit verbreitet. Mit der Erkundung des Mars wollen Wissenschaftler beleuchten, wie sich menschliches Wissen erweitert. Den größten Effekt könnte «Perseverance» nicht für die Erkundung neuer Welten, sondern auf der Erde haben.»

«Tages-Anzeiger»: EU betreibt Symbolpolitik

ZÜRICH: Die EU-Staaten haben mit einem Maßnahmepaket auf das umstrittene Vorgehen Chinas in Hongkong reagiert. Dazu heißt es am Donnerstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Der deutsche Außenminister Heiko Maas spricht von einem «Zeichen der Solidarität». Die 27 EU-Staaten hatten sich unter anderem darauf geeinigt, Exporte von Technologie und Gütern weiter zu beschränken, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung von Kommunikation genutzt werden können. (...)

Doch das europäische Maßnahmenpaket als Reaktion auf Chinas Sicherheitsgesetz ist nicht mehr als Symbolpolitik. Seit Einführung sind in Hongkong Hunderte festgenommen worden, Tausenden droht für ihren Protest jahrzehntelange Haft. Nun sollen die Parlamentswahlen im September verschoben werden. Gerade erst hat Peking die Teilnahme an den Vorwahlen zur Straftat erklärt. Und auch die Entlassung des Juraprofessors und Demokratieaktivisten Benny Tai am Dienstag zeigte: Recht und Freiheit sind in Hongkong Geschichte.

Die sanften Mahnungen aus Brüssel kommen zu spät. Und sie bleiben deutlich hinter jenen der USA oder Großbritanniens zurück, die etwa Auslieferungsabkommen mit Hongkong ausgesetzt haben.»

«De Tijd»: Auch in den USA wachsen Sorgen wegen der Tech-Giganten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag die Anhörung der Chefs von Apple, Facebook, Amazon und Alphabet (Google) durch US-Abgeordnete:

«Allmählich reift auch bei politischen Entscheidungsträgern der USA die Erkenntnis, dass die Allmacht der Tech-Giganten zu einem Problem werden kann. Europa ist schon länger kritisch eingestellt und hat verschiedene amerikanische Technologie-Konzerne wegen Wettbewerbseinschränkung mit Bußen belegt.

Die USA waren bislang toleranter. Ist es nicht so, dass diese Unternehmen den Verbrauchern tolle Dienste anbieten, oft sogar gratis? Und sollte das Land nicht superstolz sein auf seine Superstar-Unternehmen? Doch seit einiger Zeit wachsen die Sorgen - unter anderem hinsichtlich des Eindringens in die Privatsphäre sowie der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch oder mit Hilfe der Plattformen der Tech-Riesen. (...)

Fragt man die Kunden von Alphabet, Amazon, Apple und Facebook, ob diese Unternehmen aufgeteilt werden müssen und ihre Macht eingeschränkt werden muss, werden sie massenhaft «nein» antworten. Aber die Politiker müssen mehr im Blick haben. Da ist ein Problem erkennbar. Nicht allein was Informationen und Privatsphäre betrifft. Auch in ökonomischer Hinsicht. Die Dominanz der Tech-Giganten behindert zugleich den freien Wettbewerb und bremst damit Innovationen.»

«De Standaard»: Antitrust-Verfahren sind denkbar

BRÜSSEL: Zur Anhörung der Chefs von Apple, Facebook, Amazon und Alphabet (Google) durch US-Abgeordnete heißt es am Donnerstag in der belgischen Zeitung «De Standard»:

«Die Anhörung ist die Kulmination einer Untersuchung, die der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses ein Jahr lang zur Macht der vier Giganten geführt hat. Bei diesen Ermittlungen wurden mehr als eine Million Dokumente zusammengetragen und Hunderte Stunden an Interviews aufgezeichnet. Von den Ergebnissen bekommen wir nur einen Bruchteil mit. Es ist aber gut möglich, dass einige der am Mittwoch angesprochenen Dokumente irgendwann einmal wichtige Beistücke in Gerichtsverfahren auf Basis der Antitrust-Gesetze gegen Amazon, Google und Facebook werden. (Apple-Chef) Tim Cook blieb als einziger weitgehend verschont.»

«NZZ»: Deutschland muss sich entscheiden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den angekündigten Abzug von US-Truppen aus Deutschland:

«Auf den ersten Blick mag Trump das Land bestraft haben. Doch in Wahrheit eröffnet der Truppenabzug eine Chance: All jene Realpolitiker, die seit Jahren gegen die teils pazifistische, teils amerikafeindliche Mehrheitsmeinung in Deutschland anreden, sind nun zur Abwechslung im Vorteil. Was, können sie fragen, wird wohl passieren, wenn die dominante Nation Europas ab- statt aufrüstet, während sich die USA zurückziehen? Wie wird Russland auf eine solche Appeasementpolitik reagieren - jene Großmacht, die mit hybrider Kriegsführung, Hackerangriffen und Fake-News-Kampagnen Zwietracht sät?

Deutschland muss sich entscheiden: Will es das wohlige Gefühl bewahren, eine «Friedensnation» zu sein? Das hat bisher bedeutet, dass andere den Frieden sichern. Oder springt das Land über seinen Schatten, der über der Vergangenheit liegt, und sichert selbst den Frieden für sich und seine europäischen Partner?»