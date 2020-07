Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa)

«Le Figaro»: Frankreichs Premier Castex muss jetzt liefern

PARIS: Die Regierungserklärung von Frankreichs neuem Premier Jean Castex kommentiert die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

(Ex-Premier) «Édouard Philippe verließ (den Amtssitz des Premiers) Matignon mit einer Popularität, die weitaus größer war als die des Präsidenten der Republik. Wenn er seine Versprechen hält, ist sein Nachfolger auf dem besten Weg, ihm nachzuahmen. Wo Emmanuel Macron sich verschachtelt und langatmig ausdrückt, bildet Jean Castex einen schnellen und scharfen Kontrast. In sechzig Minuten entfaltete er in seiner allgemeinen politischen Rede den Schlachtplan für die nächsten 600 Tage, die uns von der Präsidentenwahl trennen. (...)

Wird die Ordnung und Autorität des Staates mit ihm endlich den kompromisslosen Hüter finden, den wir gegen den radikalen Islam, gegen polizeiliche Gewalt, Kleinkriminalität, Rassismus und Antisemitismus brauchen? Um effektiv ausgeführt werden zu können, brauchen (wir) keine großen Reformen, sondern Beamte vor Ort und nahe beim Volk. (...) Getreu der Tradition der Schullehrer, an die er erinnert, präsentiert sich Jean Castex als Mann der Missionen.»

«Politiken»: Verlierer bei Apple-Urteil sind wir alle

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die juristische Niederlage der EU-Kommission im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung für Apple in Irland:

«Es war weit mehr als eine Niederlage für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, als das EU-Gericht die EU-Kommission in dem historisch großen Steuerverfahren gegen Irland und Apple zurückwies. Das Urteil ist eine Niederlage für die Grundfesten unserer Wohlfahrtsgesellschaft. Unmittelbar steht Vestager als Verliererin da, genau wie damals, als die Kommission ein Verfahren gegen Starbucks und eine andere EU-Steueroase, die Niederlande, verlor. Aber die echten Verlierer sind die Länder, denen Steuereinnahmen und somit die Finanzierung ihres Wohlfahrtssystems entgehen, weil sich ein kleiner Kreis an nationalegoistischen Ländern wie Irland und die Niederlande als Steueroasen anbieten. Im niederländischen Fall ist dieser Egoismus doppelseitig, weil die Regierung des Landes die von Dänemark unterstützte EU-Sparbande anführt, die sich auch schwer mit der Solidarität tut, wenn es darum geht, den am härtesten von Corona betroffenen Ländern wie Italien und Spanien zu helfen.»

«De Tijd»: Strategiewechsel bei Unternehmensbesteuerung notwendig

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag Apples Steuersieg gegen die EU-Kommission und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager:

«Die tollkühne Art, in der Margrethe Vestager das Big Business angriff, scheint an ihre Grenzen zu stoßen. Aber die drängende Frage bleibt: Wie belasten wir die Technologieunternehmen richtig? Stürzt Margrethe Vestager langsam von ihrem Thron? Die europäische Wettbewerbskommissarin, die sich in den letzten Jahren zur gefürchtetsten Frau des europäischen Wirtschaftslebens entwickelt hat, beißt nun zum dritten Mal auf Granit. (...) Die wichtigste Brechstange, mit der sie die Steuerstrategie internationaler Unternehmen aufhebeln will, ist plötzlich sehr kurz geworden. Die politische Welt Europas wird ihre Strategie ändern müssen, um die Unternehmensbesteuerung besser zu organisieren.»

«Nepszava»: Trump als Führer der freien Welt

BUDAPEST: Über das Sanktionsgesetz von US-Präsident Donald Trump, das sich gegen die Unterdrückung Hongkongs durch China richtet, schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Dass die USA hier handeln, richtet mehr aus als alle Protesterklärungen der EU zusammengenommen. Trump ist gewiss kein unerschütterlicher Kämpfer für die Menschenrechte. Doch in der amerikanischen Regierung, in der Republikanischen Partei und selbst im Weißen Haus gibt es Leute, die die Liquidierung von Menschen- und Bürgerrechten stört - zumindest im Falle bestimmter Länder. Der Präsident wiederum unterzeichnet, wenn man sie auf seinen Schreibtisch legt, die Sanktionen. Ob er dessen würdig ist oder nicht: Kraft seines Amtes ist er doch der Führer der freien Welt.»

«de Volkskrant»: Höhe der Staatsschulden durch Corona problematisch

AMSTERDAM: Zu den Staatsausgaben für die Bewältigung der Corona-Krise heißt es Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Kosten der Kredit- und der Corona-Krise, die aufeinander folgten, sind berechnet in Geld - glücklicherweise nicht in Menschenleben - bereits höher als die der beiden Weltkriege im vorigen Jahrhundert. Der Internationale Währungsfonds (IWF) meint, die Verschuldung aller Staaten durch den «Great Lockdown» werde insgesamt auf 101,5 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts steigen. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg war sie laut IWF nicht so hoch. (...)

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) erklärte kürzlich, dass in einer Zeit der Megastimulierung und der Negativzinsen die Anzahl sogenannter Zombieunternehmen (Firmen, die keine Gewinne machen und Schulden nicht begleichen können) explosionsartig gestiegen sei. Eine andere Folge von Stimulierungsmaßnahmen ist, dass Geld nicht so sehr bei Arbeitnehmern und kleinen und mittleren Unternehmen ankommt, die arbeitslos oder pleite sind, sondern bei Aktionären und Immobilienanlegern landet.»

«NZZ»: Steuerwettbewerb hat viele Vorteile

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die juristische Niederlage der EU-Kommission im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung für Apple in Irland:

«Die Sache ist damit aber nicht erledigt und die Kampagne der EU-Kommission gegen niedrige Steuern schon gar nicht. Der Apple-Fall dürfte von Brüssel an die nächste und letzte Instanz in Luxemburg weitergezogen werden. (...)

Damit bestätigt sich einmal mehr, wie viel Mühe die EU mit dem Steuerwettbewerb hat. Die Länder mit hohen Steuerbelastungen beschäftigen sich offenbar lieber mit der Frage, wie man unliebsame Konkurrenten mit (zu) niedrigen Steuersätzen in die Knie zwingt, als dass sie ihre eigenen überbordenden Fiskalsysteme überarbeiten. Das ist bedauerlich. Denn der Steuerwettbewerb hat viele Vorteile, auch wenn er in Brüssel offenbar nicht allzu viele Anhänger hat. Die Ausgabefreude von Regierungen wird dadurch nämlich etwas in Schach gehalten.»

«El Mundo»: Urteil im Fall Apple ist ein Keulenschlag für die EU

MADRID: Zur juristischen Niederlage der EU-Kommission im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung für Apple in Irland schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Das Urteil im Fall Apple ist ein Keulenschlag für das Projekt der (Europäischen) Union (...) Es ist unerlässlich, dass solchen Steuermanipulationen ein Ende bereitet wird. Nicht nur aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit, sondern auch, um einer Steuerharmonisierung näher zu kommen, die heute mehr denn je eine unabdingbare Voraussetzung ist, um die europäische Integration zu verwirklichen.»