Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/05/2020 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Hospodarske noviny»: Demokratie steht in Pandemie an Wendepunkt

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien macht sich am Donnerstag Gedanken über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Demokratie:

«Dass es um die liberale Demokratie in Mitteleuropa nicht gut steht, ist nicht sonderlich überraschend. (...) Die Situation in Tschechien ist nicht wirklich fürchterlich, man könnte sagen, dass man auf der Stelle tritt. Gerichtsurteile, welche die Vollmachten der Regierung in der Coronavirus-Pandemie einschränken, werden respektiert. Doch in Polen und Ungarn nimmt die Macht der herrschenden Politiker zu. Die Pandemie droht zu einem entscheidenden Wendepunkt zu werden: Der Zustand der Demokratie könnte sich rapide verschlechtern, denn die Pandemie öffnet die Tür zu einer autoritären Führung des Staates. Denkbar ist aber auch, dass die Wertschätzung der Demokratie zunimmt, weil den Menschen bewusst wird, wie wichtig eine verantwortungsvoll handelnde Regierung ist. (...) Demokratie ist kein Endzustand, sondern ein immerwährender Prozess, eine Reise von der Unfreiheit in die Freiheit, auf deren Weg allerlei Windungen und Wendungen lauern.»

«Sme»: Zwangsquarantäne für Rückkehrer ist ungesetzlich

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» kritisiert am Donnerstag, dass ein Teil der wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ungesetzlich sein könnten:

«Zwar hat es ein paar Wochen gedauert, aber nun beginnt sich auch das sonst stets unterwerfungsbereite slowakische Volk zu fragen, auf welcher gesetzlichen Grundlage der Staat Bürger gegen ihren Willen einsperrt. (...) Grundsätzlich war es legal, dass die Regierung den Notstand ausgerufen hat. Allerdings bedeutet dieser nicht den automatischen Verlust der Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten. Es gilt weiterhin, dass die Behörden nur das tun dürfen, was ihnen die Gesetze erlauben, und dass den Bürgern alles erlaubt ist, was nicht ein Gesetz verbietet. Das nennt man Rechtsstaat.

Zum leichteren Verständnis drücken wir das in menschlicher Alltagssprache aus, was die staatliche Zwangsquarantäne für Rückkehrer aus dem Ausland bedeutet: Wir sprechen hier de facto von einer mehrwöchigen Gefängnisstrafe für Menschen, die sich keines anderen Vergehens schuldig gemacht haben, als das Gebiet der Slowakischen Republik zu betreten - was ihnen die Verfassung als Recht garantiert. Die Entscheidung über diese faktische Gefängnisstrafe fällen Polizisten an Grenzübergängen auf der Grundlage von angeblich existierenden Anordnungen, die uns niemand zeigt.»

«Kommersant»: Wende in Russland beim Umgang mit Corona-Krise

MOSKAU: Zu den in Russland nun trotz massiv steigender Infektionszahlen zugelassenen Lockerungen in der Corona-Krise schreibt die Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag in Moskau:

«Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Wende in der Geschichte um Covid-19 angekündigt und bei einer Sitzung Maßnahmen eines allmählichen Ausstiegs aus den einschränkenden Maßnahmen erörtert (.) Das hinterlässt einen starken Eindruck, weil doch diese neuen Maßnahmen ergriffen werden, obwohl die Epidemie sich auf ihrem Höhepunkt befindet (.) Alle sehen, dass es überhaupt keinen Rückgang gibt - weder bei den Erkrankungen noch bei der Sterberate.

Und nun verbieten sie auf der einen Seite die Dienstleistungen, um auf der anderen Seite - auf Grundlage derselben Daten und Analysen - die Produktion wieder zuzulassen. Dadurch können die Erkrankungen und die Sterblichkeit am Ende explodieren. Die einen müssen also mit Einschränkungen leben. Die anderen aber können nicht mehr warten - weil es eben nicht um die private, sondern um die staatliche Wirtschaft geht.»

«Le Parisien»: Trotz Lockerungen kein normaler Alltag in Sicht

PARIS: Die Lockerungen in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Falls sich die Gesundheitslage nicht noch im letzten Moment verschlechtert, nähern wir uns (nun tatsächlich) in großen Schritten dem allseits erwarteten Tag der Lockerungen der Ausgangssperre. Ab Montag ist Schluss mit den gekritzelten Passierscheinen und den zeitlich abgestimmten Spaziergängen. Auf den Gehsteigen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto - wir werden neu erlernen müssen, mit unseren Mitmenschen (im Alltag) zu leben.

An Masken müssen sich auch die letzten Abtrünnigen gewöhnen. Das Schwierigste werden Treffen mit Freunden und der Familie sein, ohne sich zur Begrüßung Küsschen zu geben oder sich in den Arm zu nehmen. Alles (wird sich) in respektabler Distanz (abspielen). Erst am Montag werden wir wirklich erfahren, was es bedeutet "mit dem Virus zu leben". Es zu vergessen würde bedeuten, wieder von vorne anfangen zu müssen.»

«Dagens Nyheter»: Deutsches Urteil zur EZB birgt Gefahren

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank:

«Das deutsche Verfassungsgericht hat eine brennende Fackel ins EU-System geworfen. Der Europäische Gerichtshof hatte das Vorgehen der EZB 2018 gebilligt. Die Deutschen betrachten diese Schlussfolgerung nun als beliebig und unverständlich. EU-Urteile dürfen nicht im Widerspruch zur Verfassung des Landes stehen und solange die Union kein föderaler Staat ist, können die Mitgliedstaaten nicht einfach auf ihre Ansichten verzichten. Hier werden andere aber einen Präzedenzfall sehen: Die Regierungen Polens und Ungarns trampeln täglich auf der Demokratie herum und beklagen sich bitter darüber, dass sich der EuGH in ihren Abbau des Rechtsstaates einmischt. Es ist Wasser auf ihre Mühlen. Im besten Fall haben die deutschen Juristen somit nur gesagt, dass die EZB nicht schummeln sollte. Im schlimmsten Fall haben sie Schleusen geöffnet, die geschlossen bleiben sollten.»

«Pravda»: Was von der Corona-Krise bleiben wird

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Donnerstag über dauerhafte gesellschaftliche Veränderungen als Folgen der Corona-Pandemie:

«Obwohl auch in der Slowakei das Leben langsam zur Normalität zurückkehrt, ist offensichtlich, dass manches nie mehr so sein wird wie früher. Eine erste und grundlegende Veränderung wird der Übergang von der analogen zur digitalen Welt sein. Die Internetverbindungen haben in den vergangenen Wochen eine Belastungsprobe durchlaufen, als zugleich die Schüler von zuhause lernten und viele Berufstätige im Homeoffice arbeiteten.

Der Mangel an Computern in sozial schwächeren Familien und das Fehlen ausreichender Internetverbindungen zeigten einen entstehenden digitalen Graben auf. (...) Damit sich dieser Graben nicht vertieft, muss der Staat in den Internetausbau investieren, damit nicht Teile der Bevölkerung als digitale Analphabeten auf der Strecke bleiben. (...)

Dass die Menschen gelernt haben, mehr online einzukaufen und Filme online zu sehen, wird bleibende Auswirkungen auf Geschäfte und Kinos haben. Viele Firmen haben aber auch festgestellt, dass sie sich unnötige Büromieten sparen können, wenn ein Teil der Angestellten zuhause arbeiten kann. Was früher als Entgegenkommen gegenüber einzelnen Angestellten galt, wird somit zu einem Teil der Einsparungspläne. Das Schlagwort der letzten zwei Monate war «Sozialer Abstand» - und es sieht ganz so aus, als ob es dabei noch lange bleiben werde.»

«Corriere della Sera»: Silicon Valley setzt Maßstäbe bei Corona

ROM: Die Corona-Krise hat Einflüsse auf den Sektor der digitalen Wissensbeschaffung, und hier spielen die USA eine Führungsrolle, wie die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag schreibt:

«Die Schnittstelle zwischen Big Data und künstlicher Intelligenz ist zu einem zentralen Ort für alle geworden, die zur aktuellen Krise möglichst viel und möglichst verlässliches Wissen suchen. Eine interessante Plattform, derzeit wahrscheinlich die fortschrittlichste der Welt, um alle Arten von Daten im Zusammenhang mit der Pandemie zusammenzustellen und vergleichbar zu machen, wurde von C3.ai entwickelt, einem kalifornischen Unternehmen, das vom namhaften Geschäftsmann Tom Siebel gegründet wurde. Die Plattform, die allen offen steht, aber speziell für Forscher gedacht ist, heißt C3.ai Covid-19 Data Lake. (...) Sie ist eine Art See, der ununterbrochen Daten in sich aufnimmt, von schlichten Zahlen bis zu komplizierten Texten, von Sprachnachrichten bis zu Videos: lesbar, einheitlich strukturiert und vergleichbar. Nach Angaben des Unternehmens reduziert Data Lake in der Regel die Zeit, die ein Forscher benötigt, um Daten zu finden, zu organisieren, nutzbar zu machen und zu analysieren, von drei Stunden auf sieben Minuten. Die Plattform wurde Ende April in Betrieb genommen und speist sich bisher aus elf Quellen, aus denen ihre Informationen stammen - von der Johns Hopkins Universität über die WHO, die «New York Times» bis zum Milken Institut - und ab dem 15. Mai kommen viele weitere hinzu, etwa die Weltbank und der italienische Zivilschutz. Das zeigt, dass zumindest im Bereich von Information, Transparenz und internationaler wissenschaftlicher Kooperation das Silicon Valley eine Führungsrolle übernimmt, die Washington in der Krise nicht spielt.»

«Magyar Nemzet»: Europa darf die Autoindustrie nicht aufgeben

BUDAPEST: Über die von der deutschen Kfz-Industrie geforderten Autoprämien schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Der deutsche Autohersteller BMW hat die Inbetriebnahme seiner derzeit im Bau befindlichen Fabrik in (der ostungarischen Stadt) Debrecen um ein Jahr verschoben. (...) Es ist interessant, dass diese Ankündigung am Tag nach dem Treffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs von BMW, VW und Daimler erfolgte. (...) Merkel soll sich gegenüber der Forderung nach einer Abwrack-Prämie verschlossen haben. (...) Die derzeit tonangebende Grünen-Lobby in Deutschland setzt immer entschiedenere Schritte für einen Umbau der Pkw-Industrie. (...) Doch die Hersteller deutscher Premium-Marken wie Audi, BMW oder Mercedes stellen das einzige Segment der Wirtschaft dar, in dem Europa noch nicht ins Hintertreffen gegenüber China und Amerika geraten ist. (...) Es scheint, dass die bestimmenden politischen Kräfte in Deutschland und somit auch in der EU die coronavirus-geschwächte Autoindustrie hängen lassen. Die europäischen Grünen spielen (...) mit der Zukunft dieser Branche. Dabei kann es leicht geschehen, dass das wirtschaftlich immer unbedeutendere Europa nicht grüner wird, sondern - mangels an Motoren - bewegungsunfähig.»

«24 Tschassa»: Maßstab für Lockerung wie in Deutschland

SOFIA: Die bulgarische Zeitung «24 Tschassa» lobt am Donnerstag den deutschen Maßstab für eine Lockerung der Einschränkungen im Kampf gegen das neue Coronavirus und wünscht, dass Bulgarien Deutschlands Beispiel folgt:

«Ein Teil der Bulgaren begann, sich so zu benehmen, als ob er eine zuverlässige Impfung gegen das Coronavirus erhalten hätte. Es ist gut, uns darüber zu freuen, dass wir auf der Straße keine Maske mehr zu tragen brauchen und dass wir im Park wieder joggen dürfen. Dies bedeutet aber noch lange nicht, dass das Virus besiegt ist. (.) Die deutsche Regierung gab deswegen ein klares Kriterium zum Eingreifen und zur Verschärfung der Maßnahmen bekannt, sollten die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten wieder nach oben gehen. (.) Es ist nun logisch, dass auch Bulgarien seinen eigenen Maßstab zur Verschärfung oder Lockerung des Lebens aufgrund der (Covid-19-Neuerkrankungen) bestimmt.»

«The Guardian»: Labour-Chef wird schwieriger Aufgabe gerecht

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Auftreten des neuen Labour-Vorsitzenden Keir Starmer als Oppositionsführer im Unterhaus:

«Oppositionsführer zu sein war schon immer der schwierigste Job in der Politik und Keir Starmer hat ihn unter außerordentlich komplizierten Umständen übernommen. (...) Die Herausforderung für Sir Keir besteht darin, die Wahrheit über Fehler der Regierung an den Tag zu bringen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, ihre Reaktion auf die Corona-Pandemie durch eine übertriebene Parteinahme zu untergraben. Diese Balance hat er bei seiner ersten Befragung des Premierministers im Unterhaus mit Boris Johnson gehalten. Seine Fragen waren sorgsam justiert, um die Behauptung der Downing Street zu demontieren, Großbritanniens Handhabung der Corona-Krise sei erfolgreich gewesen. Sie war es nicht, wie die betrübliche Zahl der Todesopfer - die höchste in Europa - zu zeigen scheint.»

«El País»: Spionage ist mit demokratischer Institution unvereinbar

MADRID: Zum vermuteten Spionageskandal beim Militär in Kolumbien schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Das in der kolumbianischen Armee entdeckte Spionagekomplott ist mit einer Institution im Dienste einer Demokratie unvereinbar. Die am Freitag bekannt gewordenen Berichte dokumentieren die Überwachung von mehr als 130 Personen: Journalisten, Auslandskorrespondenten, Oppositionelle, Politiker und sogar des Büroleiters von Iván Duque, dem Präsidenten des Landes. Die bloße Existenz eines noch so kleinen Militärapparats, der sich illegalen Abhörmaßnahmen widmet, stellt die Kontrolle und Verwaltung der Institution in Frage.

Das Anprangern des Einsatzes von Spionage zur Verletzung der Menschenrechte statt zu deren Schutz - wie die Vereinten Nationen es gemacht haben - ist kein Angriff auf die kolumbianischen Streitkräfte. Im Gegenteil, es bedeutet, sie zu verteidigen und sich für ihre Konsolidierung als wesentlicher Teil der Demokratie einzusetzen.»

«De Telegraaf»: Noch kein Grund zum Feiern

AMSTERDAM: Auch die Niederlande lockern die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu meint am Donnerstag die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf»:

«Obwohl alle aufatmen werden, wenn die Regierung die Zügel lockert, haben wir es noch nicht geschafft. Auch in den kommenden Monaten werden wir nicht in der Lage sein, zu unserem normalen Leben zurückzukehren. Und obwohl Unternehmer in vielen Branchen ihre Arbeit in angepasster Form wieder aufnehmen und damit auch wieder etwas Geld verdienen können, stehen viele ihrer Kollegen noch immer im Abseits. Sogar das Überleben ihres Unternehmens ist ungewiss. Es ist gut, dass die Schulen wieder aufmachen, dass die Friseure wieder arbeiten können, dass der öffentliche Verkehr wieder anläuft und dass wir - in gebührendem Abstand - wieder im Straßencafe sitzen können. Aber einen Grund zum Feiern gibt es noch nicht.»

«De Tijd»: Mit Corona-Lockerung verantwortungsvoll umgehen

BRÜSSEL: In Belgien treten am Sonntag Corona-Lockerungen in Kraft. Dazu meint die in Brüssel erscheinende Zeitung «De Tijd» an Donnerstag:

«Dass ausgerechnet am Muttertag die verordnete Einsamkeit für viele ein Stück weit überwunden werden kann, tut der mentalen Widerstandskraft gut. Dasselbe gilt in wirtschaftlichem Sinn für die Geschäfte, die wieder aufmachen dürfen. Widerstandskraft ist erforderlich, denn am Mittwoch hat sich erneut gezeigt, wie tief die Grube ist und was für einen langen Aufstieg es zu erklimmen gilt. Die EU-Kommission hat beispiellos schlechte Aussichten für die Wirtschaft vorgestellt, wobei sie für Belgien in diesem Jahr eine Schrumpfung um sieben Prozent erwartet. (...) Jeder Schritt in eine gute Richtung ist daher willkommen. Einer dieser Schritte besteht darin, dass mit dem wiedergewonnenen Stück Freiheit von Sonntag an verantwortungsvoll umgegangen werden muss.»

«NZZ»: Merkel hat ihre Autorität selbst untergraben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Rolle der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise:

«Angela Merkel selbst hatte zuletzt mit ihrer allenthalben kritisierten Anmerkung von den «Öffnungsdiskussionsorgien» den Startschuss zur Trendwende gegeben. Sie untergrub ihre im Ausnahmezustand gewonnene Autorität, indem sie diese über Gebühr auszureizen suchte: In einer Demokratie, das stellten alle politischen Lager in Bezug auf den aus einer Sitzung kolportierten Begriff klar, darf auch eine Krisenkanzlerin notwendige Debatten nicht mutwillig abwürgen. (...)

Sicher, von der Wirtschaftsentwicklung bis zu einer möglichen zweiten Infektionswelle können in den kommenden Monaten noch viele Unbekannte die politische Lage in Deutschland beeinflussen. Der momentane Trend in Berlin lautet dennoch: Zurück in die Vergangenheit, zurück in die Endphase der Kanzlerschaft Angela Merkels.»

«Tages-Anzeiger»: Regierungen für Krisenmanagement verantwortlich

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihenkäufe der EZB meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Die Richter in Karlsruhe sorgen sich vor allem um die deutschen Sparer, deren Zinserträge wegen der lockeren Geldpolitik geschrumpft sind. Allerdings sind die Zinsen derzeit weltweit nahe null. Kein Wunder, kritisieren Experten die enge nationale Perspektive der deutschen Richter. (...) Es rächt sich, dass die Euroländer mangels Einigkeit in der Diskussion um Eurobonds, Corona-Bonds und andere Formen der Solidarität zwischen Nord- und Südeuropa stets darauf gesetzt haben, dass die EZB ein Auseinanderbrechen der Eurozone in letzter Instanz schon verhindern wird. Wenn das Urteil der deutschen Richter etwas Positives hat, dann als Weckruf an die Regierungen der Euroländer, die Verantwortung im Krisenmanagement zu übernehmen.»