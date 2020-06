Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Süddeutsche Zeitung» zu Lübcke-Prozess

Es ist gut, dass einige Bundesländer nun Zentralstellen zur Verfolgung von Hasskriminalität geschaffen haben.

Es ist gut, dass es mittlerweile Razzien nicht nur gegen Dealer, sondern auch gegen Internet-Hetzer gibt. Zwei Gruppen haben hier zu lernen: die Täter, dass sie Kriminelle sind, mit einem reellen Risiko, erwischt zu werden - und Staatsanwälte, dass ihre Mühe nicht der Ahndung einer vermeintlichen Lappalie gilt, sondern der Bewahrung eines Klimas, ohne das die Demokratie in Angst und Brutalität versänke. Zugleich ist dieser Klimaschutz eine Arbeit, die sich nicht einfach an juristische und politische Profis delegieren lässt. Sie ist jedermanns Aufgabe. Es ist von Bedeutung, wenn Bundesligaspieler aus Protest gegen Rassismus niederknien. Es ist von Bedeutung, dass der Bundespräsident bedrohte und angegriffene Bürgermeister mehrmals trifft und ihnen damit Solidarität und Öffentlichkeit verschafft.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Trump und der Truppenreduzierung in Deutschland

(...) Doch mit der Brüskierung oder gar «Bestrafung» der Verbündeten, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, ob beim Handel, der Rüstung oder auch nur in einer G-7-Gipfel-Show, schadet Trump auch den Interessen Amerikas.

Dessen Soldaten sind nicht nur in Deutschland, um die «delinquenten» Deutschen bei ihren Deals mit Moskau zu beschützen. Bis zu Trumps Amtsantritt war es in Washington herrschende Meinung, dass Amerikas Freiheit, Wohlstand und Sicherheit schon in Europa und vor allem in dem Land in seinem Herzen verteidigt werden. Trump hat das offenbar bis heute nicht verstanden. Die Pflege seines Egos scheint ihm jedenfalls wichtiger zu sein als die des Bündnisses. (...).

«24 Tschassa»: Das Corona-Risiko ist noch da

SOFIA: Die bulgarische Zeitung «24 Tschassa» warnt am Dienstag vor einer Vernachlässigung der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus nach zahlreichen Lockerungen der Corona-Einschränkungen:

«Von nun an bleiben die (Schutz-)Masken nur im öffentlichen Nahverkehr, in Apotheken und Krankenhäusern Pflicht. Für einige klingt dies wohl wie ein Abschied von den Corona-Schutzmaßnahmen. Leider ist das nicht ganz so. Obwohl es weniger Infizierte gibt, ist ihre Zahl (in Bulgarien) noch nicht auf zehn oder null (an einem Tag) zurückgegangen. Deswegen müssen die Maßnahmen, wenn auch nur empfohlen, eingehalten werden. (...) Dass man frei in die Diskothek, ins Kino, Theater und Restaurant gehen darf, bedeutet überhaupt nicht, dass es dort trotz aller Schutzmaßnahmen völlig sicher ist. Deswegen sollte jeder überlegen, bevor er Teil von Massenvergnügungen etwa in einer Diskothek oder Nachtbar wird. Wie harmlos es einem auch immer erscheinen mag, das Risiko ist da.»

«Latvijas Avize»: Trump schwächt Nato und Beziehungen zu Berlin

Riga (dpa) - Zu den Berichten über einen geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» am Dienstag:

«Es besteht kein besonderer Zweifel an der militärischen Stärke des Bündnisses. Doch wurde dessen Einheit von US-Präsident Donald Trump zuletzt diversen Herausforderungen und Überraschungen ausgesetzt. Die Verbündeten spekulieren etwa oft darüber, was im Weißen Haus wirklich geplant wird. Zum Beispiel, wie nahe an der Wahrheit die aufgekommenen Informationen über die Reduzierung des Kontingents der rund 34.500 in Deutschland stationierten US-Truppen sind. (...) Die teilweise Verlagerung des Kontingents von Deutschland nach Polen, über die gesprochen wird, wäre möglicherweise sogar ein nützlicher Schritt. Doch ist es unwahrscheinlich, dass sich die Beziehungen zwischen Berlin und Washington verbessern, wenn Trump erneut eine einseitig getroffene Entscheidung fällt.»

«La Repubblica»: China fürchtet zweite Welle

Rom (dpa) - Mit den neuen Corona-Ansteckungsherden in China beschäftigt sich die italienische Zeitung «La Repubblica» am Dienstag:

«Auch China muss sich dem gefürchteten Gespenst der «zweiten Welle» stellen. Es ist nicht das einzige und auch nicht das erste Land. Von Südkorea über Japan bis hin zum Libanon haben mehrere Staaten, die den Höhepunkt der Epidemie hinter sich gelassen hatten, neue Ausbrüche erlebt. Moral: Null Ansteckung zu erreichen, ist eine Utopie. Während wir auf eine Behandlung oder Impfstoffe warten, wird der einzige Weg sein, mit dem Virus zu leben. Nur für China ist diese Botschaft schwerer zu akzeptieren. Denn während des sehr harten «Lockdowns» haben die Behörden den Bürgern zu verstehen gegeben, dass das Coronavirus eliminiert werden müsse.»

«The Guardian»: Johnson hat einen Fehler nach dem anderen gemacht

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Dienstag den Umgang von Premierminister Boris Johnson mit der Corona-Krise:

«Wenn eines Tages die Geschichte der Coronavirus-Pandemie geschrieben ist, wird das Urteil über Boris Johnsons Regierung wahrscheinlich vernichtend sein. Johnson hat einen Fehler nach dem anderen gemacht, und das Land hat dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. (...) Die Verantwortung liegt bei der britischen Regierung, die schuld ist an der diskreditierten Politik der Herdenimmunität und der zu späten Verhängung des Lockdowns. Der schnellste Weg zurück zur Normalität besteht darin, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen. Der Premierminister muss anerkennen, dass Fehler gemacht wurden und er muss daraus lernen. Die Fragen danach, was geschah, warum es geschah und was getan werden kann, um zu verhindern, dass etwas Derartiges wieder geschieht, müssen beantwortet werden.»

«Le Figaro»: Covid-19-Pandemie zeigt wirtschaftliche Verwundbarkeit

PARIS: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Der Rettungsplan für die französische Wirtschaft - auch wenn er außergewöhnlich war - wird nicht alleinig die Spuren der Katastrophe, die auf Frankreich und seine Unternehmen niederfegt, verwischen können. Die Covid-19-Pandemie (...) hat unsere extreme Verwundbarkeit freigelegt. Mehr in Frankreich produzieren, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, investieren und neue Arbeitsstellen in strategischen Branchen schaffen, um unsere Souveränität zu gewährleisten (...) so lautete (Staatschef) Emmanuel Macrons Devise in seiner Ansprache am vergangenen Sonntag. (...) Es ist nicht zu spät, das Schicksal unserer Wirtschaft wieder in den Griff zu bekommen. Es bedeutet, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen, um in Zukunftsindustrien und -technologien zu investieren. Gleichzeitig müssen wir unentbehrliche Bemühungen anstellen - beispielsweise mehr arbeiten -, um unsere verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen. Das ist der Preis der Souveränität.»

«Diena»: Radikale wollen Proteste für sich nutzen

RIGA: Die lettische liberale Tageszeitung «Diena» beschäftigt sich am Dienstag mit der Instrumentalisierung der Proteste gegen Rassismus und den Attacken auf Denkmäler:

«Schon seit Jahren ist zu beobachten, dass sich politische Radikale aller Art nicht gerne die Mühe machen, sich mit der Lösung von ernsthaften wirtschaftlichen Problemen zu beschäftigen. Stattdessen klammern sie sich wirklich gerne an ein emotionales Thema, das sich oft um das Schicksal einer bestimmten Person dreht, und bauen dann ihre politische Popularität darauf auf, indem sie sich offen zu dem Thema äußern. So wird etwa das Wohlergehen der lettischen Bevölkerung kaum davon beeinflusst, welches Denkmal sich anderswo auf der Welt befindet oder abgerissen wird.

Doch für unsere radikalsten Politiker, die die Möglichkeiten des Internets ausnutzen, ist dieses Thema die Grundlage für eine ehrgeizige Selbstdarstellung geworden. Natürlich müssen wir uns für Vorgänge im Ausland interessieren, wir müssen sie analysieren und wir müssen sie auch diskutieren. Lächerlich ist aber der selbstgerechte Ton unserer innenpolitischen Radikalen, wonach sie - siehe da - die einzig richtige Meinung haben.»

«Rzeczpospolita»: Duda spielt bewusst die homophobe Karte

WARSCHAU: Polens Präsident Andrzej Duda hat über sexuelle Minderheiten gesagt: «Man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind. Aber es ist einfach nur eine Ideologie.» Dazu schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Nach diesen Worten des Präsidenten hat sich ein politischer Sturm entfacht, nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland. Die Situation ist der PiS außer Kontrolle geraten. Und der Präsident rechtfertigt sich nun, indem er auf Twitter an ausländische Medien schreibt, seine Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Wurden sie nicht. Der Präsident hat bewusst die homophobe Karte gespielt, weil er sich vor der Wahl um die extrem rechte Wählerschaft bemüht. Jetzt muss der Brand gelöscht und der Schaden begrenzt werden.

Andrzej Duda hat keine Lehren gezogen aus den Worten des Auschwitz-Überlebenden Marian Turski, der bei der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers davor warnte, gleichgültig zu bleiben, wenn Minderheiten diskriminiert werden.»

«De Standaard»: Brüssel und London müssen Zugeständnisse machen

BRÜSSEL: Zu den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Zwischen Europa und der britischen Insel tut sich ein Graben auf. Und der ist nur mit weiteren Treffen nicht zu überbrücken. Sowohl Brüssel als auch London müssen Zugeständnisse machen. EU-Unterhändler Michel Barnier zum Beispiel besteht darauf, dass an den Fischereirechten nichts geändert werden darf. Dies ist in erster Linie eine Forderung der Mitgliedsstaaten rund um die Nordsee. Belgische Fischer holen bis zu 45 Prozent ihrer Fänge aus britischen Gewässern. In den Niederlanden sind es sogar bis zu 55 Prozent. Das sollte so bleiben, finden sie. (...) Dennoch scheint es unvermeidlich, dass Europa den britischen Fischern entgegenkommt. Ein Zugeständnis könnte den Weg aus der Pattsituation ein wenig ebnen. Das größte Hindernis bleibt jedoch natürlich das «level playing field». Europa wird es den Briten niemals erlauben, ihre Wirtschaft so zu deregulieren, dass ihre Produkte eine Bedrohung für den europäischen Binnenmarkt darstellen. Da werden sich die Briten bewegen müssen.»

«De Telegraaf»: Netanjahu hat sein Ziel erreicht

AMSTERDAM: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will große Teile des Westjordanlandes annektieren. Dazu heißt es am Dienstag im niederländischen «Telegraaf»:

«Europa ist dagegen. Die arabische Welt auch. Die Militärführung hat Bedenken, ähnlich wie sein wichtigster Koalitionspartner. Selbst die Siedler halten wenig davon, und die USA treten auf die Bremse. Doch Netanjahu bleibt dabei, dass weite Teile des Westjordanlandes annektiert werden. Will Israels am längsten amtierender Premier so sein politisches Erbe sichern? Es ist ein Jetzt-oder-nie-Moment. Sollte US-Präsident Trump im November die Präsidentschaftswahl verlieren, müssen die Annexionspläne wieder auf Eis gelegt werden.

Manche Kritiker meinen, Netanjahu wolle nur von seinem Korruptionsprozess ablenken. Aber dafür Sanktionen und Terroropfer riskieren? Eine andere Option: Der schlaue Politiker hat sein Ziel längst erreicht. Mit dem Annexions-Versprechen hat er die Wahlen gewonnen. Und keiner redet mehr über einen palästinensischen Staat oder die Wiederbelebung der Friedensgespräche. Alles dreht sich nur noch darum, wie sich die Annexion stoppen ließe.»