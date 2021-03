Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«24 Tschassa»: Große Interessen im Meghan-Drama

SOFIA: Zu den Vorwürfen von Prinz Harry und Herzogin Meghan gegen das britische Königshaus, die sie in einem Interview erhoben haben, schreibt am Dienstag die bulgarische Zeitung 24 Tschassa:

«Das Drama erfreut sich großem Interesse und es gibt viele Gründe dafür. Es bietet etwas für alle Geschmäcker und für diverse kulturelle Schichten. (...) Eine ganz andere Geschichte ist, dass hier der größte Konflikt unserer Zeit steckt - der liberale Globalismus gegen den Traditionalismus. Der Prinz und Meghan sprangen einfach von der einen hohen Gesellschaft in die andere. Eins ist aber sicher: In dieser Geschichte ist nichts so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Weil es keine Gründe gibt, um daran zu zweifeln, dass hinter den Helden in «Megxit» gewaltige Interessen stehen - der britischen Königsfamilie, von starken ideologischen Kreisen, der Unterhaltungs- und Medienindustrie. Wo es ein Interesse eines gigantischen Publikums gibt, da gibt es auch gewaltige kommerzielle Interessen.»

«Diena»: Wettbewerbsverzerrung statt klarer Kriterien für alle

RIGA: Zur Debatte in Lettland über die Corona-Beschränkungen für die Wirtschaft schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Dienstag:

«Der Personenverkehr zwischen Riga und Tallinn ist mit silbernen Bussen gestattet, nicht aber mit weißen Bussen. Die Fähre von Riga nach Stockholm kann fahren, wenn es Sitzplätze für 2.200 Passagiere gibt, wenn nur für 1.900 Passagiere, dann nicht. Flugzeuge, die nach lettischer Städten benannt sind, dürfen abheben und fliegen, andere jedoch nicht. Exakt in solch einem ironischen, unlogischen Stil entscheidet die Regierung seit einigen Monaten über Waren, deren Handel erlaubt und verboten ist, über Geschäfte, die arbeiten dürfen und nicht, und darüber, welche Dienstleistungen vor Ort erbracht werden können und welche nicht. Es sind genau diese vagen und unlogischen Kriterien, die enorme Möglichkeiten für Lobbying im negativsten Sinne eröffnen - dem unlauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen. Und nicht etwa im positivsten Sinne wie der Abklärung der Interessen der Wirtschaftssektoren.»

«La Repubblica»: Meghan beschwört den Geist Dianas

ROM: Zu den Vorwürfen von Prinz Harry und Herzogin Meghan gegen das britische Königshaus schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Es ist, als wäre der Geist von Diana in einem Macbeth-Stück von 2021 in der Rolle des Banquo aufgetaucht, um an die Unterdrückung, die Selbstmordversuche und die Verfolgung von Reportern bis hin zu ihrem Tod zu erinnern. Und so lässt sich verstehen, wie die Wiederholung der königlichen Lynchjustiz, diesmal an seiner Frau, den Prinzen in Erinnerung an seine Mutter verwundet haben könnte, die nicht ganz vorbildlich war, aber noch immer sehr geliebt wird (...). Meghan als Herzogin und als alles andere präsentiert sich jetzt als das größte Opfer des Rassismus vor allem gegen Frauen, und der heutige Feminismus sollte auf ihrer Seite sein, mit Ausnahme derer, die sie schon immer abgelehnt haben, weil sie es gewagt hat, einen Prinzen zu heiraten, ohne eine Prinzessin zu sein, oder weil sie für die Heirat aufgehört hat zu arbeiten, freiwillig.»

«Rzeczpospolita»: Der Papst macht im Irak große Schritte

WARSCHAU: Zur Irak-Reise von Papst Franziskus schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Christen gab es im Nahen und Mittleren Osten, bevor dort Muslime auftauchten. Ihre Zahl allerdings nimmt seit langem ab. Mitte des vergangenen Jahrhundert waren die Christen noch eine größere Gemeinde in diversen Ländern der Region, häufig stellten sie die Eliten. Aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten nimmt ihr Anteil an der Bevölkerung so rapide ab, dass ein Verschwinden droht. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen die Demografie, Muslime habe mehr Kinder, aber auch die Tatsache, dass die Christen häufiger Verwandte im Westen haben. Es ist für sie leichter auszuwandern, und sie sind meist auf das Leben im Ausland besser vorbereitet. Zum anderen die Angst vor den muslimischen Nachbarn, besonders in Zeiten von Chaos und Krieg, wie nicht nur die Beispiele Syrien und Irak zeigen.

Der Westen hatte starken Einfluss auf die Radikalisierung der Muslime, aber er interessiert sich nicht für das Los derer, die das betrifft. Dies tut Papst Franziskus. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem Mut hält er die Hoffnung aufrecht, dass das Christentum in einer Region, in der es länger verwurzelt ist als der Islam, nicht verschwindet. Der Papst macht große Schritte. Die Führer des Westens haben das nicht einmal probiert.»

«Pravda»: Deutsche Hilfe zeigt Unfähigkeit der slowakischen Regierung

BRATISLAVA: Deutschland hat im Rahmen internationaler Hilfe Corona-Patienten aus der Slowakei aufgenommen. Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» sieht dahinter ein Versagen der Regierung in Bratislava:

«Jedes gerettete Menschenleben zählt. Deshalb sollen wir dankbar für die Hilfe sein, die uns Deutschland, insbesondere Nordrhein-Westfalen, in diesen schweren Zeiten gewährt. Die Bilder des slowakischen Regierungsflugzeugs mit einem einzigen Corona-Patienten an Bord rufen aber dennoch Zweifel hervor, ob die Slowakei diese Hilfe nicht effizienter nutzen hätte können. Denn in dieser Form wirkte der ganze Aufwand eher wie eine PR-Aktion unseres Gesundheitsministers. Obendrein startete das Regierungsflugzeug am selben Tag noch ein zweites Mal nach Dortmund - und wieder nur mit einem einzigen Patienten. (...)

Wie der Chef der Ärztegewerkschaft sagte, hätte man das für diese Flüge ausgegebene Geld sinnvoller für die Bezahlung des Gesundheitspersonals ausgeben können, das die Krankenhäuser gerade so verzweifelt suchen. Die Gesundheitsbediensteten haben schon im Herbst darauf hingewiesen, dass ohne ausreichende Finanzierung ein Kollaps der Krankenhäuser droht. Wenige Monate später sind wir jetzt tatsächlich in der Situation, dass die Krankenhäuser zwar genug Beatmungsgeräte haben, aber zu wenig Personal, das sie bedient.»

«Trouw»: Rassismusvorwürfe verheerend für britisches Königshaus

AMSTERDAM: Prinz Harry und seine Frau Meghan erheben in einem TV-Interview Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus. Dazu heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Das R-Wort macht die von dem Paar gezündete Bombe verheerend für die britische Monarchie und die Queen, die an der Spitze des Commonwealth steht. Die Empörung sowohl bei Anhängern als auch bei Gegnern des Paares war eine Weltnachricht. Jetzt erwarten die Menschen eine klare Erwiderung aus dem Buckingham Palast. (...)

Sowohl Meghan als auch Harry blieben bei den Anschuldigungen äußerst vage: Ihre Bombe hat weder einen Namen noch eine Rückennummer. Wer hat was gesagt? Wie oft? Unter welchen Umständen? Nun, da die beiden A gesagt haben, müssen sie auch B sagen. Sonst könnten ihre Behauptungen als Lästerei eines rachsüchtigen Paares angesehen werden, das nur darauf aus ist, sein eigenes Nest zu beschmutzen. Was übrigens auch ausgiebig passiert ist. Die Polarisierung rund um das Thema Rassismus ist im Moment (weltweit) enorm. Und das wissen Meghan und Harry sehr gut.»

«De Standaard»: Laschet muss Scherben der Maskenaffäre zusammenfegen

BRÜSSEL: Zur Affäre um Geschäfte zweier deutscher Politiker mit Corona-Masken heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Die Parteiführungen - Armin Laschet von der CDU und Markus Söder von der bayerischen CSU - haben starken Druck auf die beiden Abgeordneten ausgeübt. Politiker, die sich am Handel mit Masken bereichern, müssen angesichts der aktuellen Stimmungslage so schnell wie möglich von der politischen Bühne verschwinden.

In diesem wichtigen Wahljahr kann es sich die Union von CDU und CSU nicht erlauben, mit Korruption und Schummelei assoziiert zu werden. Immerhin geht sie in die Bundestagswahl am 26. September ohne ihren wichtigsten Trumpf: Angela Merkel. Sie zieht sich aus der Politik zurück und niemand kann vorhersagen, wie attraktiv die Union ohne Merkel noch sein wird. Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat bislang nicht viel zustande gebracht. Jetzt muss er die Scherben der Korruptionsaffäre zusammenfegen, und zwar am besten so schnell wie möglich.»

«Lidove noviny»: Königliches Leben erfordert Selbstaufopferung

PRAG: Zu den Vorwürfen, die Prinz Harry und Herzogin Meghan in einem Interview gegen das britische Königshaus erhoben haben, schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Meghan wäre ohne Harry nur eine durchschnittliche Schauspielerin. Und wenn Harry nicht die Türen des königlichen Palasts zugeschlagen hätte, würde er auch keine besondere Aufmerksamkeit hervorrufen. (...) Im Leben bekommt man nichts geschenkt. Es ist angenehm, als Mitglied der königlichen Familie keine existenziellen Ängste haben zu müssen. Man besitzt teure Kleider, Autos und Schlösser. Man verfügt über eine Dienerschaft. Doch der Preis dafür sind die Einhaltung von Disziplin und das Zurückstellen der eigenen Wünsche. Elisabeth II. ist im Gegensatz zu ihren Nachkommen eine tapfere Soldatin auf dem Feld der Pflichten. In ihrem Leben standen und stehen die Interessen der Krone immer an erster Stelle. Heute mag das altmodisch erscheinen, aber es hat seinen Wert.»

«Verdens Gang»: Flucht auf die Hühnerfarm

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag das Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan im amerikanischen Fernsehen:

«Natürlich sollte niemand Rassismus tolerieren. Niemand! Und niemand sollte psychische Übergriffe akzeptieren oder unter Druck gesetzt werden, Handlungen auszuführen, zu denen er nicht stehen kann. (.) Trotzdem scheint es ein wenig seltsam, dass Aufmerksamkeit für das berühmtesten Königshaus der Welt und Rampenlicht an sich für eine gefeierte Hollywood-Schauspielerin eine so überwältigende Überraschung waren? Wurde sie so nachdrücklich vom Buckingham Palace im Stich gelassen, dass sie nie wirklich eine Chance hatte? Wurde sie absichtlich den Wölfen vorgeworfen? Fragen gibt es viele. Aber Oprah Winfrey hat sie nicht gestellt.»

«Le Parisien»: Krise im Königshaus erschüttert Großbritannien

PARIS: Zur Krise im britischen Königshaus schreibt die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Dienstag:

«Der offene Krieg zwischen den Windsors und den Sussex, mit der Königin und ihrer Gefolgschaft auf der einen und Meghan und Harry auf der anderen Seite, erschüttert ein Königreich, das von Corona und vom Brexit bereits geschwächt ist.(...) Die aktuelle Krise wird Englands Liebe für die kultige, gut neunzigjährige Hoheit (Elizabeth II.) nicht ins Wanken bringen. Es hat ihr schon so viel verziehen.

Für die Erben hingegen wird die Last der Krone schwer zu tragen sein. Der Rassismusverdacht gegenüber Meghan kratzt am Lack der Modernität des Königtums. Die junge Amerikanerin wurde von der Klatschpresse vernichtend kritisiert, vom Palastpersonal des Mobbings beschuldigt und bekam kaum Schutz von der Königin.»

«Kommersant»: Trump kämpft um Einfluss bei Republikanern

MOSKAU: Zum Kampf von Ex-US-Präsident Donald Trump um den weiteren Einfluss in der Partei der Republikaner schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt kämpft Donald Trump nun darum, seinen Einfluss in der Republikanischen Partei der USA zu erhalten. Die Basis und ein bedeutender Teil der Parteiführung unterstützen ihn weiter. Aber jene, die ihn «verraten» haben, will er nun an den Rand drängen. Den Ex-Präsidenten verärgert, dass sogar jene Republikaner im US-Kongress, die für seine Amtsenthebung gestimmt haben, ohne sein Einverständnis den Namen Donald Trump in der politischen Agitation verwenden dürfen. Das will er nun nicht weiter erlauben. Deshalb verlangen seine Juristen von der Partei, diese Praxis zu beenden.»

«Tages-Anzeiger»: Schlag gegen das Königshaus hat gesessen

ZÜRICH: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem Interview schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Dieser Schlag hat gesessen. Diese Worte verwinden die Royals nicht so leicht.(...) Was von der großen Oprah-Show Melodramatik war und was berechtigte Bitterkeit über die Behandlung der «Sussexes» in London: Das sucht man nun mühsam auseinander zu klauben in einem verdatterten Königreich. Zweifel hat jedenfalls niemand daran, dass Meghan auf rassistische Töne stieß. Und besonderen Respekt für Frauen, die sich von vorgegebenen Rollen absetzen wollten, hat die britische Monarchie sowieso nie gehabt. Das war schon Kern des Diana-Dramas, das Meghan nun in Erinnerung ruft. (...)

So ein Schlag allein hebt eine britische Monarchie natürlich nicht aus den Angeln. Britische Republikaner freuen sich aber begreiflicherweise über die Zerwürfnisse, die sich «die Firma» jetzt leistet - während sich der Rest der Welt auf Windsor-Kosten amüsiert und von dieser Seifenoper nicht lassen will.»

«The Times»: Monarchie muss sich Erfordernissen der Zeit anpassen

LONDON: Zu den Vorwürfen von Prinz Harry und seiner Frau Meghan gegen das britische Königshaus meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Der Vorwurf des Rassismus ist zu giftig, um ihn zu ignorieren, und die Ungereimtheiten in der Geschichte machen es unvermeidlich, dass die Medien weiter versuchen werden, herauszufinden, wer was zu wem gesagt hat. Das Problem für die königliche Familie ist, dass es wenig gibt, was sie als Erklärung oder Abschwächung sagen könnte, ohne dabei das Risiko einzugehen, die Situation noch schlimmer zu machen. Wie die «Times» bereits in der vergangenen Woche empfahl, wäre es besser, sich nicht in detaillierte Widerlegungen zu verstricken, sondern stattdessen die Bemühungen zu verdoppeln, Engagement für Diversität durch Worte und Taten zu demonstrieren.

Längerfristig sollte die Herausforderung durch Harry und Meghan jedoch ein breiteres Umdenken über die Rolle der königlichen Familie bewirken. Großbritannien ist mit seinem Modell der konstitutionellen Monarchie gut bedient, aus dem es erhebliche Vorteile zieht. (...) Der Schlüssel zum Überleben der Monarchie über die Jahrhunderte hinweg war ihre Fähigkeit, sich an die Erfordernisse der Zeit anzupassen. Sie muss sich erneut anpassen.»

«Magyar Nemzet»: Über das Ende einer politischen Freundschaft

BUDAPEST: Nach dem Ausscheiden der rechtsnationalen ungarischen Regierungspartei FIDESZ aus der Europaparlaments-Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» über die EVP-Mitgliedspartei CSU:

«In den letzten Jahrzehnten betrachteten die bayerische Regierung und die Führung der Regierungspartei CSU unser Land als guten Freund. (...) Doch dann kam (EVP-Fraktionschef und CSU-Mann) Manfred Weber. Er verbündete sich mit dem hartgesottenen, schleimigen «Steuer-Optimierer» aus Luxemburg (dem damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker), der schon seit langem daran gearbeitet hatte, den Fidesz aus der (EVP-)Parteienfamilie auszuschließen. (...) (Markus) Söder, der Horst Seehofer, dem Freund Ungarns, (an der Spitze der CSU) nachfolgte, (...) schlug vor ein paar Tagen die Beendigung der Mitgliedschaft des Fidesz in der EVP vor. Denn seiner Ansicht nach wäre die EVP keine rechte, sondern eine Partei der bürgerlichen Mitte . (...) Nach Weber mussten wir einen weiteren bayerischen Politiker auf der Verlustliste unserer ehemaligen Freunde verbuchen. Aber das macht nichts, denn die Bayern bleiben in großer Mehrheit weiterhin unsere Freunde.»

«NZZ»: Mehr als nur ein Familienkrach

ZÜRICH: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem Interview schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Mit der Heirat Harrys vor knapp drei Jahren eröffnete sich sogar die Chance, dem auch «Firma» genannten Königshaus einen weiteren Modernisierungsschub zu geben. Mit Meghan und ihrer zum Teil afroamerikanischen Herkunft war erstmals auch für nichtweiße Briten und Angehörige des Commonwealth die Möglichkeit gegeben, in der Familie der Royals eine Identifikationsfigur zu finden.

Diese Wunschvorstellung hat sich nun in Luft aufgelöst. Gerade der kaum verhohlene, gezielt gesetzte Vorwurf des Rassismus, den Meghan gegen das Königshaus erhob, wirkt verheerend in einem aufgeheizten politischen Umfeld, in dem das Thema von «weißer Vorherrschaft», von Diskriminierung und Rassismus gerade in Großbritannien und den USA aus dem gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken ist. Damit wird der Konflikt des Herzogpaars mit dem Königshaus auf eine weit höhere Ebene gehoben als der eines «normalen» Familienkrachs.»

«LA Times»: Harry und Meghans verstörendes Bild von der Königsfamilie

LOS ANGELES: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem brisanten Interview schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Dazu schreibt die «Los Angeles Times»:

«Was auch immer man von dem Interview hält, es ist frappierend, wie schnell Meghan Markle von einer erfolgreichen, unabhängigen schwarzen Frau, die Prinz Harry und den Rest Großbritanniens in ihren Bann zog, zu jemandem wurde, der in der Boulevardpresse für Verfehlungen an den Pranger gestellt wurde, die von ihrer angeblich gebieterischen Art gegenüber Mitarbeitern bis zum übermäßigen Halten ihres Babybauchs reichten, als sie mit ihrem ersten Kind Archie schwanger war. Die Frau, die gut dafür positioniert war, dem steifen britischen Königshaus neues Leben einzuhauchen - dessen Mitglieder an einem Neustart durch ihre Präsenz interessiert zu sein schienen -, fühlte sich stattdessen von der Familie und ihren Höflingen so angefeindet und abgewiesen, dass sie und Harry sich von ihren königlichen Pflichten zurückzogen und in die USA flohen. (...) Wie bedauerlich, dass die Monarchie und ihre Mitarbeiter nicht erkannten, dass Markle der königlichen Familie zu mehr Relevanz in einer multiethnischen Welt hätte verhelfen können.»

«La Vanguardia»: Papst stemmt sich gegen Klima der Intoleranz

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Reise des Papstes in den Irak:

«Der Besuch im Irak war eine der wichtigsten Reisen, die Franziskus als Papst unternommen hat. Der bedeutendste Augenblick war vielleicht im vom Krieg zerstörten Mossul. In dieser Stadt hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi vor sieben Jahren das Kalifat des Islamischen Staates ausgerufen. Danach wurde die Stadt verwüstet und die Christen wurden gnadenlos verfolgt. Mossul ist ein blutiges Fanal für den Niedergang der Christenheit im Irak: Vor der US-Invasion 2003 gab es 1,4 Millionen Christen im Land. Heute sind es weniger als 300.000.

Mit seinem nicht ungefährlichen Besuch verfolgte Francisco mehrere Ziele. Er wollte den Christen des Nahen Ostens, die so sehr unter dem Fanatismus der Dschihadisten gelitten haben, eine Botschaft der Hoffnung überbringen. Aber die vielleicht größte Bedeutung kommt der interkonfessionellen Versöhnung zu, für die sich der Papst aussprach. Damit stemmt er sich gegen das Klima der Intoleranz, das sich im gesamten Nahen Osten ausgebreitet hat. Dies brachte er auch mit dem Besuch des höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Großajatollah Ali al-Sistani, zum Ausdruck. Dies war ein klares Zeichen des Friedens und der Annäherung von Franziskus an den Islam.»

«Die Presse»: Franziskus, der Mutige

WIEN: Zur Irak-Reise von Papst Franziskus schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Ob der Papst erleichtert geseufzt hat, als er sich unmittelbar nach seiner Rückkehr am Montag vor die Marienikone in Santa Maria Maggiore gekniet hat, ist nicht überliefert. Viele in den Rängen darunter sind jedenfalls von argen Ängsten befreit. Die Sicherheitslage im Irak als gefährlich zu beschreiben, grenzt an Verharmlosung. Gut ist es gegangen, viel ist geschehen. Mehr als noch so gut gemeinte Reden war alleine die schiere Anwesenheit des Papstes in diesem Land und das Treffen mit dem schiitischen Großayatollah Ali al-Sistani eine klare Botschaft: Verständigung zwischen den Religionen ist nicht nur möglich, sondern unabdingbar. Der Papst hat sich einen neuen Titel verdient: Franziskus, der Mutige.»