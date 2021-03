Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 03/03/2021 | Aktualisiert um: 01:10 | Überblick

«Stuttgarter Zeitung» zum Corona-Gipfel

Bei solchen Unwägbarkeiten wäre es riskant, die strikten Coronaregeln allzu rasch aufzuheben.

Zudem ist es unrealistisch, von der Politik einen großen Masterplan für die (hoffentlich) letzte Phase der Pandemie zu erwarten. Dafür sind auch die regionalen Verhältnisse zu verschieden. Gemeinsame Leitplanken für einen Weg aus dem Lockdown sind aber zwingend. Wohin dieser Weg führt, lässt sich ohnehin nur schwer absehen. Weitere Kehrtwenden sind nicht auszuschließen.

«Washington Post»: Myanmars Militärjunta gerät in Panik

WASHINGTON: Zum Gewalteinsatz der Sicherheitskräfte in Myanmar gegen Kritiker des Militärputsches mit mindestens 18 Toten schreibt die «Washington Post» am Dienstag:

«Die Militärjunta, die letzten Monat in Myanmar die Macht ergriff, hat am Sonntag gezeigt, dass sie bereit ist, die Bürger des Landes zu massakrieren, um an der Macht zu bleiben. (...) Das Blutvergießen offenbarte die verbrecherische Seite des Regimes - aber auch seine Schwäche. Die Generäle scheinen angesichts des massenhaften Widerstands, der ihre Erwartungen weit übertrifft, in Panik zu geraten. (...) Auch international ist das Regime auf einen stärkeren Widerstand gestoßen, als es wahrscheinlich erwartet hatte. (...)

Doch die Regierung (von US-Präsident Joe) Biden sollte härtere Maßnahmen ergreifen, um die Einnahmequellen abzuschneiden, durch die sich das Regime finanziert. (...) Das Militär von Myanmar unterdrückte 1988 und 2007 Opposition gegen seine Herrschaft, indem es Demonstranten auf den Straßen niederschoss. Aber das Land hat sich im vergangenen Jahrzehnt erheblich verändert, als es sich der Welt öffnete. Die USA und andere Staaten haben die Mittel, die Generäle niederschmetterndem wirtschaftlichen Druck auszusetzen. Sie sollten nicht zögern, davon Gebrauch zu machen.»

«Dagens Industri»: Trumpismus ist gekommen, um zu bleiben

STOCKHOLM: Die schwedische Wirtschaftszeitung «Dagens Industri» (Stockholm) meint am Dienstag zum Auftritt des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten:

«Laut Albert Einstein ist die Definition von Wahnsinn, dasselbe immer und immer wieder zu tun und dabei andere Resultate zu erwarten. Aber Donald Trump wirkt nicht so, als hätte er die Absicht, sich oder seine Rhetorik zu ändern. Er sagt stattdessen, er wolle in der Republikanischen Partei bleiben und diese «einen», was in der Praxis bedeuten dürfte, die auszugrenzen, die sich nicht seiner Führung anschließen. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass er 244 der 261 Republikaner in den beiden Kongresskammern hinter sich gehabt hat - trotz der Tatsache, dass es sich um einen Angriff auf deren eigenen Arbeitsplatz handelte. Das sagt alles über die Graswurzelbewegung aus, die der frühere Immobilienmagnat aufgebaut hat, alles darüber, wer den republikanischen Bürgerkrieg gewonnen hat. Mit anderen Worten: Der Trumpismus ist hier, um zu bleiben, unabhängig davon, ob Trump 2024 Präsidentschaftskandidat der Partei wird oder nicht.»

«Guardian»: Trump-Anhänger wollen anscheidend rechtsextreme Partei

LONDON: Zur Jahreskonferenz der konservativen Aktivisten in den USA und zum Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Trumps Möchtegern-Nachfolger gehen mit einem populistischen Narrativ von Ängsten und Missständen hausieren, das darauf abzielt, die Unterstützung einer überwiegend weißen evangelikalen Basis zu gewinnen. Sie sind dabei, vor aller Augen etwas aufzubauen, das anscheinend eine rechtsextreme politische Partei ist.

Die republikanische Führung hat jahrzehntelang einer monströsen Politik einen dünnen Anstrich von Ehrbarkeit gegeben. Aber Donald Trump ist ein Monster, das sie nicht eindämmen konnten. Zweifellos denken einige, dass Trump ohne sein Twitter-Megaphon und angesichts von Gerichtsverfahren aufgeben könnte. Dass er die Wähler mit einer Kandidatur im Jahr 2024 anstachelt, lässt jedoch erahnen, dass dies eine vergebliche Hoffnung ist.»

«La Repubblica»: US-Militäreinsatz gegen Corona erzielt Erfolge

ROM: Zum Anti-Corona-Kampf mit Hilfe des Militärs und der Vorbildrolle der USA für Italien unter Ministerpräsident Mario Draghi schreibt die Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«In nationalen Notfällen - bei Erdbeben, Bränden, Überschwemmungen - haben Regierungen häufig auf die Streitkräfte zurückgegriffen, um plötzliche Krisensituationen zu bewältigen. (...) Doch bisher war nie die gesamte Organisation, die den Notfall-Einsatz steuert, ganz einem General anvertraut. Ein besonderes Anschauungsbeispiel ist - von Ausnahmen in den Sonderfällen Israel und China abgesehen - die Strategie, die der neue Präsident Joe Biden in den Vereinigten Staaten verfolgt. Nach (Donald) Trumps Ankündigungen ohne konkrete Maßnahmen trat Biden sein Amt an und erkannte sofort, dass er nur mit der Effizienz und Einsatzkraft des Militärs sein Versprechen einlösen kann, in 100 Tagen 100 Millionen Menschen zu impfen. Also holte er zusammen mit Verteidigungsminister Lloyd Austin die Streitkräfte ins Boot. Bisher wurden 19.000 Frauen und Männer in Uniform in 100 «Impfteams» im ganzen Land eingesetzt. Mit Hilfe dieser mächtigen «Kriegsmaschine» gegen Covid haben Austin und seine Teams die organisatorischen Mängel verschiedener US-Bundesstaaten ausgeglichen. Dies ist das Modell, das Mario Draghi inspirierte (...).»

«Libération»: Urteil für Sarkozy weist den Weg für Frankreich

PARIS: Zur Verurteilung des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy zu drei Jahren Haft - davon zwei auf Bewährung - wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Dienstag:

«Frankreich schließt sich somit den Demokratien an, in denen die Mächtigen dem Recht unterworfen sind wie alle anderen auch - woran man zweifeln konnte. Es muss noch ein langer Weg zurückgelegt werden, um das endgültig zu erreichen. Gerichte wie der Gerichtshof der Republik, der Politikern im Amt vorbehalten ist, müssen abgeschafft werden.

Weniger als 24 Stunden vor Sarkozys Urteil hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu übrigens verkündet, dass er einem Gesetzesentwurf nicht «unbedingt feindselig» gegenübersteht, der es verbieten soll, einen amtierenden Präsidenten vor Gericht zu stellen. In seiner (Netanjahus) Entourage wird dies als «französisches Gesetz» bezeichnet. Das langsame, aber absehbare Verschwinden dieser französischen Ausnahme kann nur förderlich für unsere Demokratie sein.»

«El País»: In Frankreich steht niemand über dem Gesetz

MADRID: Zur Verurteilung des früheren französischen Staatschefs Nicolas Sarkozy wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Niemand steht über dem Gesetz. Dies ist die Hauptbotschaft der französischen Justiz bei der Verurteilung von Nicolas Sarkozy, der zwischen 2007 und 2012 Präsident der Republik war (...) Frankreich hat ein Problem, wenn zwei der letzten vier Staatschefs verurteilt worden sind. Eine Erklärung mag der Rausch der Macht sein. Und auch ein System - das der Fünften Republik - das die Gegenkräfte schwächt, dem Präsidenten eine fast monarchische Aura verleiht und Verhaltensweisen wie die von Sarkozy erleichtert. Dieser Fall zeigt aber auch, dass die französische Republik über die Mechanismen verfügt, um ein solches Verhalten bis zur höchsten Staatsgewalt zu verfolgen. Wie das Gericht betonte, gibt es nichts Schwerwiegenderes, als dass der Garant der Unabhängigkeit der Justiz gegen das Gesetz verstößt. Er sollte ein Vorbild sein, wenn es um die Einhaltung des Gesetzes geht.»

«De Standaard»: Republikaner noch immer unter Trumps Schatten

BRÜSSEL: Zur Jahreskonferenz der konservativen Aktivisten in den USA heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Auf der CPAC-Konferenz kamen auch die konservativen Hardliner Red Cruz und Josh Hawley zu Wort. Sie versuchen, auf der Trump-Welle in der Konservativen Partei zu surfen. Denn wer das nicht tut, kann bei der ideologischen Säuberung, die der Ex-Präsident plant, abgestraft werden. (...) Republikaner, die mit Trump nicht übereinstimmten, sind bei der Konferenz nicht aufgetaucht. Und der Senator Bill Cassidy erklärte bei CNN relativierend, die Konferenz sei «nicht repräsentativ» für die gesamte Partei. Jedoch ist der Tenor deutlich: Einen Monat nach dem Start Joe Bidens als US-Präsident überschattet Donald Trump die Republikanische Partei immer noch.»

«Tages-Anzeiger»: Trump Rede glich der eines Autokraten

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Dienstag mit dem Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump bei der Jahrestagung der US-Konservativen:

«Jedem Republikaner müsste sich am Sonntag im Grunde der Magen umgedreht haben während Donald Trumps Auftritt in Orlando bei der Konferenz CPAC, der Jahrestagung konservativer Aktivisten; jedem traditionellen Republikaner zumindest. Der klare Verlierer der Präsidentschaftswahl 2020 hat eine Rede gehalten, die jedem autokratischen Führer zur Ehre gereicht hätte.(...)

Trump will keine neue Partei gründen, so sagte er. Aber warum sollte er auch? Trump hat die vormalige Grand Old Party entkernt und mit loyalen Anhängern befüllt. Die Republikaner der Reagans und Bushs gibt es nicht mehr. Es sind die wahren Republikaner, die sich eine neue politische Heimat suchen müssen. Was man ihnen nachrufen muss: Sie haben Trump ermöglicht. Der Geist ist aus der Flasche.»

«NZZ»: Zu Tode geschützt ist auch gestorben

ZÜRICH: Zur den Corona-Maßnahmen in Deutschland meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Bisher war das Vorgehen in Deutschland - freundlich formuliert - zaghaft, überbürokratisch und weitgehend ineffizient. Nun bedarf es detaillierter Ansagen, wie das Land wieder auf die Beine kommt. Darin enthalten sein müssen mindestens drei Punkte: Erstens eine flächendeckende Teststrategie, die mündigen Bürgern zutraut, sich ein Teststäbchen korrekt in die Nase zu stecken. Zweitens mehr Tempo bei den Impfungen - im Vereinigten Königreich liegt die Impfquote bei gut 30 Prozent der Bevölkerung, in Deutschland bei 5. Und drittens ein vorsichtiges Hochfahren des öffentlichen Lebens. (...)

Bei der Öffnung des Einzelhandels verfällt Deutschland wieder in föderale Flickschusterei. Statt bundesweit mit allenthalben schon lange existierenden Hygienekonzepten zu arbeiten, werden da die Baumärkte geöffnet, dort die Blumenläden und anderswo womöglich gar nichts. Das ist ein sicheres Rezept, die bereits bestehenden ökonomischen Schäden fatal werden zu lassen. Eine Hängepartie über weitere Monate würde den Ruin für Hunderttausende Unternehmen bedeuten. Der Staat soll ein sicheres Leben ermöglichen? Allemal. Mit einem gefühlt ewigen Lockdown wird das allerdings nicht funktionieren. Denn zu Tode geschützt ist auch gestorben.»

«Nepszava»: Vor der zügigen Scheidung einer kaputten Ehe

BUDAPEST: Über das mögliche Ende der Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Die (bevorstehende) Änderung der Geschäftsordnung wird das Schicksal des Fidesz (in der EVP-Fraktion) endgültig besiegeln. Die Partei (von Ministerpräsident Viktor Orban) wird voraussichtlich nicht warten, bis ihre Abgeordneten auf die Eselsbank gesetzt werden und eher von sich aus gehen. Die zügige Scheidung einer kaputten Ehe wird auch für die EVP eine Erleichterung bedeuten. Und obwohl Fidesz den Austritt als weltbewegenden Sieg darstellen wird, bedeutet er in Wirklichkeit eine enorme Niederlage. Die Partei wird sich noch weiter von den für sie so wichtigen deutschen Unionsparteien entfernen und dort ihren Rest an Einfluss verlieren. Es lässt sich zwar ein neues Bündnis mit den euroskeptischen Kräften schmieden, doch die geopolitische Lage in Europa begünstigt derlei nicht. Keine Frage, der Fidesz fängt sich eine der schallendsten Ohrfeigen seines (33-jährigen) Bestehens ein.»

«Kommersant»: Menschenrechtler und Russland streiten über Nawalny

MOSKAU: Zu den Forderungen der UN-Expertinnen nach internationalen Ermittlungen zum Mordanschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Die internationalen Strukturen für die Einhaltung der Menschenrechte und die Führung Russlands setzen ihren Streit im Fall von Alexej Nawalny fort. Die Sonderberichterstatterinnen des UN-Menschenrechtsrats stellten am Montag die Ergebnisse eigener Untersuchungen vor. Demnach gab es den Versuch, den Oppositionellen zu vergiften - und die Verantwortung dafür trägt der russische Staat. Die Berichterstatterinnen riefen auch dazu auf, Alexej Nawalny freizulassen und eine großangelegte internationale Untersuchung zu der versuchten Vergiftung einzuleiten.

Dabei stellte sich im Lauf der Pressekonferenz heraus, dass die Expertinnen selbst nicht so genau Bescheid wissen, wenn es um die Details dieses Falls geht. Russland dagegen versicherte, dass es interessiert sei daran, «die Wahrheit in der Angelegenheit zu finden» - und leitete alle Vorwürfe an die europäischen Staaten und Strukturen weiter, die es bisher ablehnten, die angeblich von ihnen gefundenen Beweise für eine Vergiftung vorzulegen.»

«Nesawissimaja»: Sputnik V reicht nicht für Russlands Eigenbedarf

MOSKAU: Zur internationalen Nutzung des russischen Impfstoffs Sputnik V schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Sputnik V ist in 36 Ländern registriert, aber für den Eigenbedarf in Russland reicht es bisher nicht (.). Nach den jüngsten Behördenangaben ist es so, dass zum Beginn des Monats März gerade einmal vier Millionen Russen geimpft sind. Das sind weniger als drei Prozent der russischen Bevölkerung. Zum Vergleich: in Großbritannien sind es schon 20 Prozent und in Israel sogar schon fast 70 Prozent. Wie kann das sein? Wo ist der Impfstoff?

Gestoppt wurden Impfungen etwa, weil es keine Dosen mehr gibt, Interessenten haben sich in Wartelisten eintragen lassen. (.) Die Gründe können überall andere sein. Mal geht es um logistische Prozesse, mal um fehlende Kühlschränke. Es ist nicht möglich - anders als es versprochen wird -, so schnell eine Logistik auf die Beine zu stellen, um Hunderttausende oder Millionen Dosen zu transportieren und morgen mit der Massenimpfung von Millionen Russen zu beginnen.»