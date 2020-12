Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 22/12/2020 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

«de Volkskrant»: Umgang mit Impfverweigerern wirft Fragen auf

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die geplanten Massenimpfungen gegen Covid-19:

«Schlamperei können sich die Niederlande dabei nicht leisten. Die ohnehin labile Impfbereitschaft würde durch Fehler und Ungenauigkeiten weiter untergraben werden.

Das stimmt. Und das gilt auch für die jetzt beginnenden Diskussionen, wie mit den Menschen umzugehen ist, die den Impfstoff verweigern wollen. Dürfen sie noch in den Pflegeheimen arbeiten? Dürfen sie diese ohne Schutzausrüstung besuchen? Dürfen sie später auch ins Fußballstadion oder auf die Festwiese? Können Arbeitgeber, Regierung oder Veranstalter überhaupt einen Impfnachweis verlangen?

Das sind komplizierte ethische Debatten, die im Laufe des Jahres mit Sicherheit geführt werden müssen. Aber sie bergen auch das Risiko, dass sich das Misstrauen gegenüber der Regierung und dem Impfstoff erhöht. Leichter Druck kann schnell als Nötigung empfunden werden, und gerade darauf reagieren viele Zweifler allergisch.»

«The Times»: Corona-Krise erfordert Mitsprache des Parlaments

LONDON: Angesichts der Zuspitzung der Corona-Krise in Großbritannien fordert die Londoner «Times» am Dienstag, die Weihnachtspause des Parlaments zu unterbrechen:

«Den Abgeordneten sollte die Möglichkeit gegeben werden, die Krisenreaktion der Regierung eingehend zu überprüfen - einschließlich ihrer Pläne für Impfungen -, Bedenken von Menschen in ihren Wahlkreisen gegenüber den Ministern zu artikulieren und gemäß früheren Zusagen der Regierung weitere einschränkende Maßnahmen zu bewilligen.

Es gibt keinen Grund dafür, dass das Parlament nicht morgen oder in der kommenden Woche zusammentreten kann, wenn weite Teile des Landes arbeiten. Der Rückruf des Parlaments würde es den Abgeordneten auch ermöglichen, das Herangehen der Regierung an die Verhandlungen über ein Brexit-Handelsabkommen sowie ihr bisheriges Scheitern bei der Sicherung eines Deals zu hinterfragen.

Schließlich haben die Ereignisse dieses zurückliegenden Jahres erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Staates aufkommen lassen, auf eine Notlage zu reagieren. Ganz zu schweigen davon, dass es die zwei größten Krisen in der Nachkriegsgeschichte gleichzeitig wären.»

«Washington Post»: Amerikas politisches System funktioniert noch

WASHINGTON: Die «Washington Post» kommentiert am Dienstag die Einigung des US-Kongresses auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise:

«Die Nation geht auf das Ende eines düsteren Jahres 2020 zu, es hat aber ein paar Anzeichen dafür gegeben, dass ihr politisches System noch funktionieren kann. Erstens gab es eine geordnete Präsidentenwahl - vielleicht die sauberste und sicherste seit jeher -, die allen konzertierten Versuchen von Präsident Trump widerstanden hat, das Ergebnis umzudrehen.

Zweitens der Kompromiss auf das Covid-19-Konjunkturpaket, das die Abgeordneten nach monatelangem Stillstand am Montag im Eiltempo zu verabschieden suchten. Ja, es ist unvollkommen. Aber es ist dennoch ein Hinweis darauf, dass Abgeordnete noch in der Lage sind, sich bei wichtigen Gesetzen die Hand zu reichen, wenn der nationale Wohlstand auf dem Spiel steht.»

«Sme»: Der Impfstoff ist unsere einzige Hoffnung

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zur ersten EU-Zulassung eines Corona-Impfstoffs:

«Auch nach der Zulassung des neuen Impfstoffs (mit dem Handelsnamen) Comirnaty können bei manchen Menschen unbeantwortete Fragen geblieben sein. Die wesentliche Information ist aber: Der Impfstoff ist sicher und sein Nutzen überwiegt seine Risiken. Denn auf der Gegenseite steht eine Erkrankung an Covid-19, mit schwerwiegenden lebenslangen Auswirkungen und im schlimmsten Fall sogar dem Tod.

Wir können über mögliche Risiken des Impfstoffs sprechen, Detailfragen stellen und die Antworten behutsam abwägen. Wir sollen aber nicht die Wissenschaft anzweifeln. So wie niemandem einfällt, von vornherein die Konstrukteure anzuzweifeln, wenn wir uns in ein Flugzeug setzen. Oder wie wir nicht am Zahnarzt zweifeln, wenn er uns behandelt. Und wie wir nicht von vornherein die Arbeit der Statiker und Bauingenieure anzweifeln, wenn wir ohne Fragen zu stellen einen Fahrstuhl betreten, um in unsere Wohnungen zu gelangen.

Genauso wenig sollten wir nun die Mediziner und Impfstoff-Entwickler anzweifeln. Auch wenn die Impfung nicht automatisch eine Rückkehr zur Normalität bedeutet, ist sie jetzt die einzige Sache, die uns dieser Normalität zumindest wieder näher bringt.»

«Tages-Anzeiger»: Doppeltes Chaos passt Johnson ins Kalkül

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag das Ringen um einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien:

«Alle Fristen, um einen Deal noch ordnungsgemäß unter Dach zu bekommen, sind verstrichen. Selbst wenn in den nächsten Tagen noch eine Einigung gelingt, werden weder das britische Unterhaus noch das EU-Parlament die nötige Zeit haben, das umfangreiche Vertragswerk zu prüfen. Großbritannien und die EU-Staaten erwägen gar, ein allfälliges Abkommen mit Blick auf die knappe Zeit vor einer Ratifizierung schon einmal provisorisch in Kraft zu setzen. Das wäre dann das Gegenteil von demokratischer Kontrolle, angeblich treibende Motivation für die Brexiteers. Dabei gäbe es einen einfacheren Ausweg. Boris Johnson müsste nur eine Verlängerung der Übergangsfrist beantragen, die Ende Jahr ausläuft. Das wäre vernünftig und nachvollziehbar.

Denn der Fokus müsste jetzt nicht auf Fischfangquoten, sondern auf dem Kampf gegen die Corona-Pandemie liegen. Doch der Brexit war noch nie vernunftgetrieben. Aber möglicherweise kommt Boris Johnson das doppelte Chaos in seinem zynischen Kalkül ganz gelegen. Der britische Premier kann die Schuld an den wirtschaftlichen Verwerfungen, verursacht durch Corona und den Austritt aus dem Binnenmarkt, einfacher der EU zuschieben.»

«Nepszava»: Das Vergessen ermöglicht viele kleine Ceausescus

BUDAPEST: Zum 31. Jahrestag des Sturzes des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu am 22. Dezember 1989 schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Mit dem Fall Ceausescus vollendete sich die Serie demokratischer Systemwechsel hinter dem damaligen Eisernen Vorhang. In ganz Ost-Mitteleuropa begannen wir zu glauben, dass die nunmehr freien Gesellschaften niemals wieder derartige Monster an die Macht lassen würden. Doch es genügte ein Menschenalter, um uns dem Vergessen hinzugeben. In ganz Europa erleben viele kleine Ceausescus eine Blütezeit, die nur deshalb zu keinen großen Ceausescus werden können, weil es ihnen noch nicht gelungen ist, die nach der demokratischen Wende unter großen Mühen errichteten freien Gesellschaftsordnungen vollständig zu liquidieren. (...) Ja, wir haben uns damals geirrt. Doch zum Glück sind auch Diktatoren nur Menschen, die alle früher oder später den entscheidenden Fehler ihres Lebens begehen.»

«Le Figaro»: Abschottung Großbritanniens Vorgeschmack auf Brexit

PARIS: Zur Lage in Großbritannien schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Zehn Tage vor (Ende) der Brexit (-Übergangsphase) ist das Vereinigte Königreich auf Grund der neuen Virus-Mutation faktisch von Europa abgeschnitten. Das ist ein katastrophaler Vorgeschmack darauf, wie die für den 31. Dezember geplante Scheidung aussehen könnte.

Die Europäer versichern: Die Entscheidung, sich vom Vereinigten Königreich abzuschirmen, ist keine Strafmaßnahme gegen London und seine Unnachgiebigkeit in den Brexit-Verhandlungen, die in dichtem Nebel gehüllt sind. Sie (die Entscheidung) wurde als Vorsichtsmaßnahme beschlossen.»

«Expressen»: Impft euch und beendet den Siegeszug der Impfverschwörer

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Zulassung des erstes Corona-Impfstoffes durch die EU-Kommission:

«Die EU hat den ersten Impfstoff gegen Covid-19 genehmigt. Jetzt geht es bloß darum, die große Mehrheit dazu zu bekommen, den Ärmel hochzukrempeln und sich impfen zu lassen. Der Erfolg der Impfgegner geht über die sozialen Medien. Sie missionieren und versuchen, die große Gruppe der Zweifler zu überreden. Der Pfizer/Biontech-Impfstoff wurde nach allen Regeln der Kunst am Menschen getestet und hat sich bisher als sicher und effektiv erwiesen. Aber: Arzneimittel sind keine Zuckerpillen, sie wirken und haben Nebenwirkungen - deshalb werden sie auch nicht als Süßigkeit im Supermarkt verkauft. Dass es Risiken in Verbindung mit Medikamenten gibt, ist ein Preis, den wir dafür bezahlen müssen, dass wir jetzt leben, in der wunderbaren Zeit der Wissenschaft und nicht in den Tagen des Schwarzen Todes im Mittelalter.

Dass wir nun, weniger als ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie, eine Chance auf Herdenimmunität 2021 haben, ist in der Tat etwas unerhört Großes. Das setzt jedoch voraus, dass sich alle, die können, impfen lassen. Und wenn alles gut geht, können die Erfolge gegen Covid-19 vielleicht dazu beitragen, den zerstörerischen Siegeszug der Impfverschwörer im Netz zu stoppen. Dann werden auch in Zukunft viele Leben gerettet.»

«NZZ»: EU-Krisenmanagement hat besser funktioniert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Reaktion der EU auf die Ausbreitung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien:

«Die Zuspitzung der Krise ist auch eine zweite Chance für die EU. Nachdem das Krisenmanagement im Frühjahr miserabel war, hat jetzt die schnelle Alarmierung funktioniert. Kaum war der Warnruf aus London ertönt, rief die deutsche Ratspräsidentschaft zur Krisensitzung nach Brüssel. Was die Absprachen bewirken, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Aber das Ziel ist klar: Die Grenzen innerhalb des Schengenraums sollen offen bleiben. Das bedeutet aber auch, dass es genauere Kontrollen der Außengrenzen braucht - und bei heftigen Seuchenausbrüchen Reisebeschränkungen innerhalb der Staaten durchgesetzt werden müssen. (...)

Die Union ist eine schwerfällige Konsensmaschine - und keine Organisation zur schnellen Krisenintervention. Doch die Welt ist weniger berechenbar geworden. Covid-19 ist nicht die letzte Herausforderung, die von der EU gemeinsame und schnelle Antworten verlangt. Nach der Krise ist vor der Krise. Es ist gewiss nicht zu früh, sich jetzt zu überlegen, wie eine reaktionsschnellere, schlagkräftigere Union aussehen könnte.»

«La Vanguardia»: Isolation ist kein gutes Geschäft

MADRID: Zu dem von den meisten europäischen Ländern verhängten Einreisestopp für Besucher aus Großbritannien schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Durch die neue Variante des Virus wird die bereits durch den Brexit herbeigeführte Trennung des Vereinigten Königreichs von Europa weiter vertieft (...). Die Geschichte lehrt uns, dass die Briten in kritischen Zeiten in der Lage waren, sehr widrige Situationen zu überwinden. Der Brexit ist derweil eine ziemlich neuartige Wunde in ihrer Geschichte, weil sie ja selbstverschuldet ist. Und wir wollen glauben, dass die Pandemie am Ende besiegt werden wird, ganz gleich, wie viele Mutationen es noch gibt. Aber es ist eine Tatsache, dass große Herausforderungen - und Covid-19 ist eine von in den letzten Jahrzehnten nicht dagewesenem Ausmaß - sich besser in der Gruppe als allein meistern lassen. Dazu gehört auch die neue Variante des Virus, die gestern zu Einbrüchen an den Aktienmärkten geführt hat. Sie ist eine neue Bedrohung für die wirtschaftliche Erholung. Isolation ist kein gutes Geschäft.»

«Gazeta Wyborcza»: Corona-Mutation dient Impfgegnern als Argument

WARSCHAU: Zu der in Großbritannien entdeckten Corona-Mutation schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Dienstag:

«Die Virologen sind sich einig: Es gibt im Moment keinen Grund für die Annahme, dass die Impfung gegen Covid-19 gegen das mutierte Virus nicht wirkt. Natürlich meldeten sich sogleich die Impfgegner zu Wort. Aus ihrer Sicht ist die Sache einfach: Die Mutation ist in Großbritannien aufgetaucht, weil dieses Land als erstes auf der Welt mit der Impfung begonnen hat. Es reichten zwei Wochen und - bitte sehr, schon gibt es eine neue Mutation, die gegen die Impfung resistent ist. Das ist jedoch kompletter Unfug.

Eines jedoch ist sicher. Die nun aufgetretene Mutation sollte uns umso mehr zu der Impfung bewegen, denn je länger wir dem Virus erlauben, sich zu verbreiten, umso mehr Gelegenheiten zu Mutationen bekommt es. Und am Ende könnte tatsächlich eine Variante auftauchen, gegen die die Impfung nichts nützt - und die den Verlauf der Krankheit noch schwerer macht.»

«Iswestija»: Neue Corona-Variante sorgt für Verunsicherung

MOSKAU: Zur in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Dienstag:

«Dass die «britische Mutation» so viel Aufsehen erregt, ist verständlich. Jeder hat sich mittlerweile an das aktuelle Virus gewöhnt. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Und dann gibt es plötzlich ein neues, noch unbekanntes Unheil. (...) Das Wichtigste, was Sie über die neue Form wissen sollten: Das Virus hat die Fähigkeit, bis zu 70 Prozent ansteckender zu sein, wie der britische Premierminister Boris Johnson gesagt hat.

Doch warum stornieren alle so hastig Flüge nach Großbritannien? Das ist auch für mich überraschend, da der gleiche Stamm bereits in den Niederlanden, Belgien, Australien und einer Reihe anderer europäischer Länder gefunden wurde. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass er es bereits nach Russland geschafft hat, denn Flüge nach London sind für Moskauer an der Tagesordnung.»

«De Standaard»: Eine zynische Laune des Schicksals in Großbritannien

BRÜSSEL: Zur Corona-Krise in Großbritannien schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Die Wirklichkeit sei seltsamer als die Dichtung, stellte schon Mark Twain fest. Wer hätte voraussehen können, dass eine Virusmutation die Brexit-Unterhändler einholen würde? Egal, ob es ein Abkommen gibt oder nicht, Großbritannien ist seit diesem Wochenende vom Kontinent abgeschnitten. So bekommen die Briten ungewollt eine Kostprobe von dem, was sie im Falle eines Brexits ohne Handelsabkommen zu erwarten haben.

Dass sich die Corona-Mutation ausgerechnet in Großbritannien ausbreitet, ist eine zynische Laune des Schicksals. Wären etwa Deutschland oder Frankreich mit der neuen, besonders ansteckenden Virusvariante konfrontiert worden, wäre die Verhängung von Einreiseverboten erheblich schwieriger gewesen. Sowohl in praktischer Hinsicht, also auch juristisch und politisch.

Die Virusmutation ist eine unangenehme Überraschung und zugleich eine Realitätsprüfung. Ungeachtet der aufflackernden Hoffnung aufgrund der erfolgreichen Entwicklung eines Impfstoffes lässt das Virus erkennen, dass es sich noch nicht geschlagen gibt.»