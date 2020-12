Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Überblick

«Die Welt» zur Impfstoff-Zulassung

Was in Europa übersehen wird, ist der massive Anreiz der zuständigen Beamten, zu restriktiv zu agieren: Wenn sie ein Medikament voreilig zulassen und die Sache schiefgeht, sind sie es, die verdammt werden. Verzögert sich dagegen wegen eines langwierigen Prüfungsprozesses die Verfügbarkeit eines neuen Medikamentes, etwa gegen Krebs, wird es keinen Aufschrei geben. Hierzulande werden einseitig die Risiken beschworen, die eine beschleunigte oder vereinfachte Arzneimittelzulassung mit sich bringt. Bei Corona darf es diese Schlagseite nicht geben. Aktuell sterben in Deutschland fast so viele Menschen an Covid-19 wie an Krebs - mit dem Unterschied, dass sich die Covid-Toten einfach hätten verhindern lassen, durch eine Impfung eben.

Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter: welt.de/meinung

«Stuttgarter Zeitung» zur Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin

Schon der Widerspruch zwischen dem Namen dieses Projekts und seiner äußeren Gestalt erzählt die Geschichte der Unentschiedenheit.

Es war weniger die Überzeugungskraft privater Schlossliebhaber, die am Ende zu diesem Gebäude führte als eine konzeptionelle Leere: Dem Staat als Bauherrn fehlte der Blick nach vorn, der Mut, einen kreativen Prozess anzustoßen, an dessen Ende etwas wirklich Neues hätte stehen können. Und so blieb ihm in der vorübergehenden Schlosseuphorie nur, sich eilig einen Inhalt für die feudale Hülle auszudenken. In einem für Museen suboptimalen Bau soll sich nun ein Museumsprojekt einem neuartigen, aufklärerischen Dialog der Kulturen der Welt widmen, was auch deshalb wolkig klingt, weil es das - noch - ist.

«24 Tschassa»: EU muss über Corona-Impfung aufklären

SOFIA: Mit den Corona-Impfaktionen in der EU befasst sich am Dienstag die bulgarische Zeitung «24 Tschassa»:

«Als in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Polio-Impfung geschaffen wurde, gab es ähnliches Misstrauen wie heute gegen die Corona-Impfung. Damit die Leute überzeugt wurden, ließen sich Prominente wie Elvis Presley vor Kameras gegen Poliomyelitis impfen. Jetzt ist offensichtlich, dass die EU-Kommission, die die Impfdosen verhandelt und bestellt hat, auch eine Aufklärungskampagne organisieren, den Nutzen der Impfung detailliert erklären und ein Vorbild geben muss - durch Menschen wie Elvis Presley.»

«Dagens Nyheter»: Deutschland im Lockdown - Schweden schickt bloß SMS

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) zieht am Dienstag einen Vergleich zur Corona-Lage in Deutschland und Schweden:

«Die Schweden haben am Montag eine SMS der Behörden erhalten, um Abstand beim Weihnachts-Shopping und an den Festtagen zu halten. Die Textnachricht wurde zuvor extra von zwei Ministern auf einer Pressekonferenz angekündigt. Zugleich schließen deutsche Politiker Geschäfte, Schulen und eine Reihe anderer Einrichtungen für drei Wochen, um die Epidemie zu bremsen.

Es ist leicht, zu glauben, die Infektionslage wäre in Deutschland schlimmer als in Schweden. Das ist nicht der Fall. Die Infektionsausbreitung ist hier mehr als doppelt so hoch: 739 neue Covid-Fälle pro 100.000 Einwohner verglichen mit Deutschlands 335. Deutschland steht schlecht da - aber nicht so schlecht wie Schweden. Wie viel Leid müssen die Menschen ertragen, bevor die schwedische Regierung entschlossen genug handelt? Wo liegt die Schmerzgrenze der schwedischen Bevölkerung?»

«Pravda»: US-Wahlsystem ist verletzlich und veraltet

BRATISLAVA: Die slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Dienstag über US-Präsident Donald Trump und Schwächen des amerikanischen Wahlsystems:

«Trump erträgt keine Niederlagen, denkt sich deshalb Lügen über gestohlene Wahlen aus und erzeugt eine Hysterie unter seinen unkritischen Anhängern. Seine ohne Beweise vorgebrachten Klagen gegen Wahlfälschungen sind in mehreren Bundesstaaten gescheitert. Doch was ist seine Reaktion? Er steigert seine aggressive Rhetorik noch mehr. Ist aber Trump alleine schuld an der Ungewissheit? Er nützt doch nur das veraltete und unvollkommene Wahlsystem aus, das längst nicht mehr der modernen Welt entspricht.

Wenn die Amerikaner dieses veraltete System nicht ändern, wird es weitere Angriffe auf unvollkommene Wahlen geben. In der Politik geht nämlich immer mehr das Verhalten von Gentlemens verloren. Die Verlockung, sich die Macht auch mit noch so bizarren Methoden anzueignen, wird immer größer.»

«Hospodarske noviny»: Chaotisches Krisenmanagement in Tschechien

PRAG: Die tschechische Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» schreibt am Dienstag zu den neuerlichen Verschärfungen der Corona-Regeln in Tschechien von Freitag an:

«Wir werden nicht mehr ins Restaurant gehen können. Den Hotelaufenthalt in den Bergen können wir vergessen. Für die Kinder schließen die Schulen. Das Problem ist selbstverständlich nicht, dass dies geschieht. Die Entwicklung der Pandemie ist bedrohlich, die Zahl der Infizierten und Toten steigt beunruhigend schnell. Es bleibt nur der Lockdown, andernfalls würde das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Auch andere Länder wie Deutschland, bei denen die Zahlen sogar günstiger aussehen, igeln sich ein.

Das Problem ist vielmehr, dass die Schließung in Tschechien wie immer chaotisch geschieht. Die erneuten Verschärfungen kommen nicht einmal zwei Wochen nach den jüngsten Lockerungen. Die betroffenen Unternehmer ließ man entgegen aller Beteuerungen in Unsicherheit. Es ist traurig, aber wahr: Der tschechische Staat unter Ministerpräsident Andrej Babis versagt in alle Richtungen.»

«Corriere della Sera»: Keine Hoffnung mehr für Trump

ROM: Nachdem die Wahlleute in den USA den gewählten Präsidenten Joe Biden bestätigt haben, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Trumps Kampagne der De-Legitimierung hat den Machtwechsel vergiftet, säte Spannungen und auch Angst. In den vier Swing-States, von Michigan bis Georgia, von Arizona bis Pennsylvania, die für Bidens Sieg entscheidend waren, gibt es Berichte über Morddrohungen gegen die Beamten an der Wahlmaschine.

Der letzte Schritt ist jetzt für den 6. Januar angesetzt, wenn der Kongress die Mitteilung des Electoral College zur Kenntnis nimmt und den neuen Präsidenten offiziell ernennt. Eine Gruppe republikanischer Abgeordneter wird versuchen, sogar diese Ernennung zu stören. Konkret gibt es für Trump keine Hoffnung. Das Ergebnis in einigen Staaten könnte sich nur ändern, wenn beide Parlamentszweige grünes Licht geben. Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus wird eine Mauer bauen.»

«DNA»: Das deutsche Vorbild ist hart getroffen

STRAßBURG: Über die Corona-Maßnahmen in Deutschland schreibt die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Dienstag:

«(Deutschland) hatte zunächst perfekt vorausgeplant und dann reagiert und schien in der Lage, die Herausforderung einigermaßen gelassen zu überstehen: das deutsche Vorbild in seiner vollkommensten Form. Und dann peng! In wenigen Wochen ist alles zusammengebrochen und Deutschland ist hart getroffen. Und die Spitzenpolitiker, die bisher für ihren Verantwortungssinn gelobt wurden, werden jetzt kritisiert.

Die Dezentralisierung, die gestern noch Deutschlands Stärke ausmachte und als Gegenbeispiel (zum französischen Zentralismus) galt, wird heute verdächtigt, die Schwäche zu sein. (...) Berlin bereitet sich also darauf vor, seine Politik in den kommenden Stunden zu erhärten. Dieser Kurswechsel ist zwangsläufig eine Lehre, die zum Nachdenken anregt. Und er ist der bittere Beweis, dass die Impfung mehr denn je die einzige Hoffnung auf eine dauerhafte Rückkehr zu einem normalen Leben ist.»

«El País»: Trump auf einer düsteren Zielgeraden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Hinrichtungen in den USA kurz vor dem Ausscheiden Donald Trumps aus dem Präsidentenamt:

«Donald Trumps erste Wochen im Weißen Haus waren chaotisch, seine letzten sind düster und gefährlich. Neben der Aushöhlung demokratischer Institutionen und umstrittenen außenpolitischen Entscheidungen sowie Gewalt als Folge seiner jahrelangen spalterischen Rhetorik werden nun auf Bundesebene Todesurteile noch in der Übergangszeit zu einem neuen Präsidenten vollstreckt.

Dies ist aus vielen Gründen tragisch. Hinrichtungen sind eine unmenschliche Bestrafung. Zurzeit sitzen rund 50 Menschen in Todeszellen der Bundesgefängnisse. Hier kann der Präsident Todesurteile in Gefängnisstrafen umwandeln. Trump hat es nicht nur versäumt, dieses Privileg auszuüben, sondern die Vollstreckung der Todesurteile ermöglicht, obwohl bereits einer neuer Präsident gewählt ist, der die Todesstrafe auf Bundesebene ablehnt.

Getreu seiner Politik der verbrannten Erde richtet Trump so großen Schaden wie möglich an den Institutionen und dem inneren Zusammenhalt der USA an. Diese Schäden lassen sich reparieren, aber das Leben der Hingerichteten ist unwiederbringlich verloren.»

«El País»: Trump auf einer düsteren Zielgeraden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Hinrichtungen in den USA kurz vor dem Ausscheiden Donald Trumps aus dem Präsidentenamt:

«Donald Trumps erste Wochen im Weißen Haus waren chaotisch, seine letzten sind düster und gefährlich. Neben der Aushöhlung demokratischer Institutionen und umstrittenen außenpolitischen Entscheidungen sowie Gewalt als Folge seiner jahrelangen spalterischen Rhetorik werden nun auf Bundesebene Todesurteile noch in der Übergangszeit zu einem neuen Präsidenten vollstreckt.

Dies ist aus vielen Gründen tragisch. Hinrichtungen sind eine unmenschliche Bestrafung. Zurzeit sitzen rund 50 Menschen in Todeszellen der Bundesgefängnisse. Hier kann der Präsident Todesurteile in Gefängnisstrafen umwandeln. Trump hat es nicht nur versäumt, dieses Privileg auszuüben, sondern die Vollstreckung der Todesurteile ermöglicht, obwohl bereits einer neuer Präsident gewählt ist, der die Todesstrafe auf Bundesebene ablehnt.

Getreu seiner Politik der verbrannten Erde richtet Trump so großen Schaden wie möglich an den Institutionen und dem inneren Zusammenhalt der USA an. Diese Schäden lassen sich reparieren, aber das Leben der Hinrichteten ist unwiederbringlich verloren.»

«Nesawissimaja»: Kindliche Freude bei Raumfahrtbehörde über Rakete

MOSKAU: Nach dem ersten Test der russischen Trägerrakete Angara-A5 seit sechs Jahren schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Unsere Beamten haben nicht verlernt, wie man sich freut. (...) Das hat der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, bewiesen. Als die schwere Trägerrakete Angara-A5 vom Weltraumbahnhof Plessezk startete, war Rogosin überrascht! So überrascht, dass er auf Twitter zu einem Foto der Rakete schrieb: «Sie fliegt, verdammt!»

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin überwältigt von dieser kindlichen Freude. Es ist in etwa dasselbe Gefühl, wie wenn man als Kind einen Drachen steigen lässt. Oder Papierflieger. Oder Pappmaché-Stückchen mit einer Schleuder schießt. Hurra, sie fliegen!»

«de Volkskrant»: Lockdown ist selbstverschuldet

AMSTERDAM: Nach Deutschland haben auch die Niederlande einen strengen Lockdown verhängt. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Die Widerspenstigkeit des Niederländers wird von ihm selbst als Ursache für den Anstieg der Corona-Infektionen genannt. Mit anderen Worten: Wir haben uns den Lockdown selbst eingebrockt, indem wir massenweise den Verlockungen von Black Friday und anderen Shopping-Festen nachgegeben haben.

Totalitär regierte Länder scheinen besser gerüstet zu sein für eine effektive Bekämpfung der Corona-Pandemie, wenngleich sich auch dort erst noch zeigen muss, wie nachhaltig die Erfolge sind. In Europa sind Regierung vorsichtig tastend und (manchmal) auch stolpernd auf der Suche nach Wegen, die Ausbreitung des Virus bei Aufrechterhaltung von möglichst vielen Freiheiten einzudämmen. Dies Politik mag nicht immer verständlich und effektiv sein, aber sie passt zu unserer Gesellschaft.»

«The Guardian»: Johnsons Theatralik ist würdelos

LONDON: Die Londoner Tageszeitung «Guardian» kritisiert am Dienstag das Vorgehen der britischen Regierung bei den Handelsgesprächen mit der EU:

«Wie von Anfang an klar war, wird die EU kein Handelsabkommen mit einem wichtigen Nachbarn gutheißen, der sich die Option vorbehält, den EU-Binnenmarkt ungestraft zu untergraben. Genau wie in der irischen Grenzfrage hat (Premierminister Boris) Johnson geschimpft und getobt, aber schließlich nachgegeben.

Aber die schäbige Theatralik der letzten Tage setzt die Regierung herab und, was am wichtigsten ist, die Nation, die sie repräsentiert. Jede Verhandlung dieser Größenordnung und Komplexität enthältein gewisses Maß an Blendwerk und die Einnahme von Positionen, die aufrichtig oder auch unaufrichtig sein können. Doch die Bereitschaft von Ministern, Abgeordneten und ungenannten Quellen, fremdenfeindlichen Stereotypen nachzugeben, verprellt sinnloserweise Verbündete, mit denen wir zusammenarbeiten müssen.»

«De Telegraaf»: Lockdown ist gerechtfertigt und notwendig

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag den Corona-Lockdown:

«Erstmals in dieser Krise müssen in den Niederlanden nicht lebensnotwendige Geschäfte geschlossen werden. Bemerkenswert ist auch die lange Dauer dieses Lockdowns (fünf Wochen), insbesondere im Vergleich zu Deutschland, wo das gleiche Maßnahmenpaket bis zum 10. Januar gilt. Das zeigt, wie ernst die Situation ist.

Immer mehr Unternehmer gehen einer schmerzhaften Zeit entgegen. Doch die Belange der öffentlichen Gesundheit haben Vorrang. Solange sich das Virus weiter ausbreitet und die Impfkampagne noch nicht auf Hochtouren läuft, ist entschlossenes Handeln gerechtfertigt und notwendig.»

«Tages-Anzeiger»: Parteipolitischer Stunt der US-Republikaner

ZÜRICH: Zum Umgang von Donald Trump und seiner republikanischen Partei mit der Wahlniederlage schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Der amtierende Präsident der USA hat versucht, das Ergebnis einer freien und fairen Wahl zu kippen. Donald Trump hat seine Wiederwahl eindeutig verloren. Aber er hat diese Niederlage nicht nur nicht eingeräumt, sondern er hat versucht, durch Tricks im Amt zu bleiben, die vielleicht legal waren, aber keineswegs legitim. Und sehr viele Republikaner haben ihm dabei geholfen. 126 republikanische Abgeordnete schlossen sich vorige Woche einer Klage aus Texas gegen das Wahlergebnis an, die keine juristische Substanz hatte, sondern ein parteipolitischer Stunt war, ein schamloser Angriff auf einen Eckpfeiler der amerikanischen Demokratie. Das war schon ein sehr dramatischer Moment in der jüngeren Geschichte der USA.

Und darin steckt eine Lehre, die andere Länder zu ihrem Leid gemacht haben: Demokratie überlebt nur, wenn es genügend Demokraten gibt. Dass Trump ein Demokratieverächter ist, wusste man. Seit voriger Woche ist allerdings auch nicht mehr ganz klar, ob die Republikaner noch eine demokratische Partei sind. Oder doch nur noch ein Kult, der einem Möchtegernautokraten huldigt.»

«NZZ»: Absage des Wirtschaftsforums mit Iran widersprüchlich

ZÜRICH: Die Europäer boykottieren nach der Hinrichtung eines Regimekritikers das Wirtschaftsforum mit dem Iran. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Auch wenn die Absage des Forums in dieser Situation richtig war, so ist sie nicht frei von Widersprüchen. Auf der einen Seite wäre die Verknüpfung von Menschenrechten und Handelsbeziehungen noch überzeugender, wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche beim Empfang des ägyptischen Militärdiktators Abdel Fattah al-Sisi nicht versichert hätte, dass Rüstungsgeschäfte getrennt von der Menschenrechtslage am Nil behandelt würden. Auf der anderen Seite würde eine konsequente Ausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen an den Menschenrechten die Europäer zwingen, die Kontakte ganz abzubrechen.

Denn die Menschenrechtslage in der Islamischen Republik ist schon seit Jahrzehnten desaströs und wird es wohl auch bleiben. Ein Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen aber würde nicht nur dem Regime schaden, sondern hätte auch schwerwiegende Folgen für die iranische Gesellschaft. Es wäre daher nicht nur zum Nutzen der europäischen Unternehmen, sondern auch im Interesse der Iraner, wenn das Wirtschaftsforum irgendwann nachgeholt würde. In der Zwischenzeit bleibt zu hoffen, dass das Regime eine Lehre aus der Absage zieht und begreift, dass der Preis für die Exekution eines Regimekritikers wie Zam höher ist als jeder Nutzen, den es daraus ziehen könnte.»