Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Stuttgarter Zeitung» zur Islamkonferenz

Schlüsselfiguren bei der Integration von Muslimen sind die Imame.

Deren Ausbildung steht aus gutem Grund ganz oben auf der Agenda der aktuellen Islamkonferenz, auch bei ihrer Zusammenkunft am Dienstag. Anders als etwa in Österreich ist in Deutschland nicht geregelt, wer hier unter welchen Bedingungen predigen darf. Vielerorts sind das Leute, die definitiv nicht zu Deutschland gehören (wollen) - sogenannte Import-Imame. Das muss sich ändern. Wer Imam werden will, um in Deutschland Muslime in ihrer Religion zu unterweisen, sollte hier eine vergleichbare Ausbildung durchlaufen wie christliche Priester an den Universitäten.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zum EU-Haushalt

Das Parlament hat viel Getöse um seine wichtige Rolle in diesen Verhandlungen gemacht; es hat auf eine Verknüpfung von Zahlungen aus dem EU-Budget mit Rechtsstaatsprinzipien gedrungen und in einzelnen Haushaltsabteilungen einige Milliarden Euro für «europäischen Mehrwert», etwa für Forschung, Gesundheit und das Erasmus-Programm, herausgeschlagen.

Das ist aller Ehren wert. Im Grundsatz ändert sich an dem von den EU-Staats- und -Regierungschefs schon im Juli ausverhandelten Finanzpaket aber nicht sehr viel. (...) Dieser Haushalt ist weiterhin nicht wirklich modern, ein viel zu großer Teil fließt unverändert in die Agrarpolitik; daran können die paar Milliarden nichts ändern, die jetzt noch für eine «Modernisierung» sorgen sollen.

«Handelsblatt» zum schleppenden Breitbandausbau

Den Bürgermeistern und Landräten wäre es am liebsten, könnten sie den Breitbandausbau zum eigenen Erfolg erklären und bestenfalls ihre kommunalen Versorger mit der Aufgabe betrauen und so neue Einnahmequellen anbohren.

Diese Denkweise darf aber nicht die Richtschnur sein. Staatliche Förderung muss sich auf die Gebiete konzentrieren, in denen es bis heute noch kein schnelles Internet gibt. (...) Darüber hinaus sollte der Gesetzgeber einen Rahmen setzen, mit dem er Investitionen schützt, Wettbewerb sichert und alles mit dem politischen Ziel des flächendeckenden Ausbaus verbindet. Ein klarer Marktrahmen beflügelt den eigenwirtschaftlichen Ausbau.

«Politiken»: Moralischer Verfall in der Seele der Republikaner

KOPENHAGEN: Die dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Reaktionen der Republikaner auf die US-Wahl:

«Dass Präsident Donald Trump die Niederlage an den Wahlurnen nicht wie ein Mann nimmt, sondern sich stattdessen aufführt wie ein klassischer schlechter Verlierer, der «Betrug» ruft und mit allen Kniffen versucht, das Ergebnis umzukehren, ist enttäuschend und in vielerlei Hinsicht pathetisch, aber nicht überraschend. Trump ist schon immer ein Schwindler gewesen.

Dagegen ist zutiefst verstimmend, dass sich Trumps moralischer Verfall offenbar so weit in der Seele der Republikanischen Partei ausgebreitet hat, dass die obersten Parteianführer im Kongress und anderswo nicht den Mut finden, das Urteil der Wähler öffentlich zu akzeptieren sowie Biden und den Demokraten zum Sieg zu gratulieren.»

«Neatkariga Rita Avize»: Corona muss rational angegangen werden

RIGA: Zum Kampf gegen das Coronavirus meint die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Dienstag:

«Jedes neue Problem muss rational angegangen werden. Im März, als die ganze Welt vor einer großen Unbekannten stand, waren fieberhafte und fehlgeleitete Entscheidungen verzeihbar. Aber jetzt gibt es mehr Wissen, und die grundlegende Wahrheit muss verstanden werden: Wenn ein Virus mit sehr hohen adaptiven Eigenschaften in die menschliche Umgebung gelangt ist, muss man lernen, für immer damit zu leben. Es wird nirgendwohin verschwinden. Man wird auf lange Sicht damit leben müssen. Daher sollte Covid-19 nicht als neue Gottheit behandelt werden. Diese Krankheit muss rational angegangen werden.»

«Trouw»: Auch Biden wird mehr Engagement Europas fordern

AMSTERDAM: Zum Ausgang der US-Wahl schreibt die niederländische Zeitung «Trouw» am Dienstag:

«Mit Joe Biden wird das Weiße Haus einen Präsidenten haben, der Bündnisse mehr schätzt. Aber die EU und damit auch die Niederlande müssen weiter daran arbeiten, auf eigenen Füßen zu stehen. «Manchmal muss man mit dem tanzen, der auf der Tanzfläche ist.» Mit diesen pragmatischen Worten umriss Premierminister Rutte im vergangenen Jahr die Beziehung zu den Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Diese Botschaft bleibt auch dann gültig, wenn Joe Biden und Kamala Harris die Tanzfläche betreten. Die Musik mag etwas fröhlicher klingen, aber auch Biden wird von den europäischen Verbündeten mehr Engagement und Investitionen verlangen, insbesondere in der NATO.»

«Financial Times»: Corona-Mundschutz noch nicht wegwerfen

LONDON: Das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer haben eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs geschafft. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Mitteilung ist, dass das Virus besiegt oder zumindest durch Impfung unter Kontrolle gebracht werden kann. Für Millionen Menschen im Lockdown war diese Nachricht am Montag eine moralische Stärkung. Jedoch darf keine Gesellschaft unachtsam werden, bevor ein vorbeugendes Mittel weithin verfügbar ist. Joe Biden hat zu Recht auf die Warnung der US-Bundesbehörde für Krankheitskontrolle und -prävention verwiesen, dass bis auf weiteres «eine Maske immer noch eine stärkere Waffe gegen das Virus ist als die Impfung». Der Wissenschaft ist ein Durchbruch gelungen. Doch werfen Sie Ihren Mundschutz noch nicht weg.»

«Dziennik»: Polen will Brüssel ärgern

WARSCHAU: Nach der EU-Einigung auf ein Verfahren zur Kürzung von Mitteln bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit könnte Polen den EU-Haushalt per Veto blockieren. Dazu schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Dienstag:

«Polen könnte sich die Ohren abfrieren, nur um Brüssel zu ärgern. Und es noch dazu bringen, dass wir keine EU-Mittel bekommen. Wenn wir uns große Mühe geben, gehen auch die Gelder zum Aufbau nach der Pandemie an uns vorbei, und das Modell des grünen Wandels wird polnische Interessen nicht berücksichtigen. Die Frage ist nur: Wofür das alles? In wessen Namen wird diese Schlacht geführt? Wofür braucht Polen ein weiteres Jahr des Kampfes mit den EU-Institutionen?

Wenn wir im Namen von Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit katastrophale wirtschaftliche Folgen sowie den Verlust zivilisatorischer Entwicklungschancen riskieren, dann sollten wir sicher sein, dass ein solches Opfer Sinn hat. Wenn jedoch die Verteidigung der Souveränität in Wahrheit die Verteidigung von fünf Jahren zweifelhafter gesetzgeberischer Aktivität ist, deren Hauptziel darin besteht, Stellen in der Justiz mit politischen Vertrauten zu besetzen, dann fügen wir Freiheit und Unabhängigkeit großen Schaden zu.»

«L'Alsace»: Ankündigung für Corona-Impfstoff ist Hoffnungsschimmer

Mülhausen (dpa - Die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs kommentiert die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Es ist ein Hoffnungsschimmer für den Planeten: Pfizer und Biontech haben mitgeteilt, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff einen «90-prozentigen Schutz» vor Covid-19 bietet. Es gab unmittelbare Folgen dieser Ankündigung: Von Erwartung getrieben schossen die Finanzmärkte in die Höhe. Egal ob Finanzanalyst oder Investor, Arzt oder Arbeiter, Berufstätiger oder Pensionierter, alt oder jung: Es ist die Hoffnung, die jeden einzelnen am Leben hält. Die Ankündigung von Pfizer und Biontech muss noch überprüft werden. Aber sie hat bereits einen Placebo-Effekt ausgelöst, der gut für die Seele ist.»

«Iswestija»: Viele haben Biden schnell zum Sieg gratuliert

MOSKAU: Zur US-Wahl und den Reaktionen weltweit schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Dienstag:

«Jetzt stehen Amerika und die ganze Welt vor zwei Tatsachen: Joe Biden hat seinen Gegner bei der Zahl der Wählerstimmen übertroffen, und Donald Trump ist damit nicht einverstanden. Und obwohl dies formal bedeutet, dass die US-Wahl noch nicht vorbei ist, haben sich viele Staats- und Regierungschefs der Welt bereits angestellt, um dem Demokraten zu gratulieren. Einige teilten ihre Freude mit Joe Biden noch am selben Tag, an dem CNN seinen Sieg verkündet hatte. In einigen Ländern gab es sogar einen Wettlauf zwischen der Regierung und Opposition um das Recht, dem Demokraten als Erster die Ehre zu erweisen. Das muss Donald Trump geärgert haben.»

«Gazeta Wyborcza»: Kamala Harris könnte Macht übernehmen

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Dienstag über die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris:

«Vielleicht wird der Wechsel im Amt des US-Präsidenten mehr als nur die Rückkehr von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Normalität (auch wenn das schon nicht wenig ist). Die amerikanische Präsidentschaft sieht paritätisch aus. Vizepräsidentin Kamala Harris ist nicht nur ein Schmuck, den sich der Staatschef für ein besseres Image und zur Erledigung harter Arbeit ausgesucht hat - denn so verstehen viele Parteiführer immer noch die Gleichberechtigung in der Politik.

Harris ist Partnerin in der Führung. Wer weiß, ob das nicht die stärkste Seite dieser Präsidentschaft ist. Kamala Harris könnte mit der Zeit die Macht übernehmen. Mit Sicherheit aber wird sie einen enormen Einfluss auf die egalitäre Form der amerikanischen Demokratie haben - und auf die Zukunft der Frauen in der Politik.»

«La Vanguardia»: Ungarn fordert Europa heraus

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Drohung Ungarns, den EU-Haushalt zu blockieren, wenn Brüssel an dem vereinbarten neuen Rechtsstaatsmechanismus festhält:

«Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Juli sehr große Wirtschaftsprogramme vereinbart, unter anderem das außerordentliche Hilfspaket zur Überwindung der durch das Coronavirus verursachten Wirtschaftskrise. Brüssel fand, dass dies eine günstige Gelegenheit sei, um Ungarns Regierung zur Besinnung zu bringen, und beschloss, die Einhaltung der in allen Mitgliedsländern verbindlichen Rechtsstaatlichkeitsregeln mit der Gewährung der Gelder aus dem Hilfsplan zu verknüpfen.

Daraufhin droht (Ministerpräsident Viktor) Orban nun mit einer Blockade unter anderem des Hilfsplans. Das würde die Interessen anderer EU-Länder ernsthaft verletzen, vor allem Italiens und Spaniens. Ungarn tut sich damit keinen Gefallen. Die Krise muss durch Verhandlungen gelöst werden. Budapest muss verstehen, dass die Grundprinzipien der EU ihr Ursprung und ihr Grund sind und als solche nicht aufgegeben werden können.»

«NZZ»: Pfizer hat sich nicht in politische Kampagne einspannen lassen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Zwischenergebnisse bei der Erprobung eines Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer:

«Damit könnte sich doch noch erfüllen, worauf die gesamte Pharmabranche gesetzt hat - nämlich, dass noch vor Ende dieses Jahres Gesundheitsbehörden in den USA und in Europa einem ersten Impfstoff gegen Sars-CoV-2 die Zulassung erteilen werden. Die Geschäftsführung von Pfizer unter dem CEO Albert Bourla hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder dahingehend geäußert, dass bei ihr in Sachen Impfstoff fast alles wie nach Drehbuch laufe. Zugleich hatte die Leitung des Konzerns aber beteuert, sich nicht unter politischen Druck setzen zu lassen.

Insofern ist es eine glückliche Fügung, dass Pfizer nun nicht, wie ursprünglich geplant, schon Ende Oktober, sondern erst jetzt und damit nach dem Ausrufen eines Wahlsiegers in den USA erstmals über den Ausgang der Phase-III-Studie berichtet hat. Dies dürfte zur allgemeinen Überzeugung beitragen, dass Pfizer sich als größter amerikanischer Pharmakonzern tatsächlich nicht in eine politische Kampagne hat einspannen lassen.»

«Washington Post»: Trump und Republikaner schüren Fieberträume

WASHINGTON: Zur Haltung führender Politiker der Republikanischen Partei nach der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump schreibt die «Washington Post»:

«Sie haben vielleicht gehofft, dass hochrangige Republikaner wie der kürzlich wiedergewählte Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, endlich die Nation über das politische Kalkül stellen und mit dem Land gleichziehen würden, um eine weitere Aushöhlung des Vertrauens in die Demokratie bei denjenigen zu vermeiden, die dazu ermutigt werden, zu glauben, dass die Wahl gestohlen wurde. Stattdessen schweigen sie - oder noch schlimmer. (...)

Trump und jene, die ihn befähigen, schüren in den sozialen Medien Fieberträume unter den Trump-Anhängern - dass eine Software zur Stimmenauszählung insgeheim massenhaft Stimmen auf Biden übertragen habe oder dass die Stimmenauszähler in Philadelphia die Auszählung an den Blicken der Wahlbeobachter vorbei verfälscht hätten oder dass der Oberste Gerichtshof so viele Stimmzettel aus dem Verkehr ziehen werde, dass der Präsident immer noch obsiegen werde. Dies sind Fantasien. Aber sie sind dennoch gefährlich.»

«Tages-Anzeiger»: Welt braucht Vorbilder wie Kamala Harris

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Wahl von Kamala Harris zur US-Vizepräsidentin:

«Frauen und Männer auf der ganzen Welt haben die Wahl der ersten Frau zur Vizepräsidentin der USA dringend gebraucht. Auf dem langen, steinigen Weg dahin, dass Politik und Wirtschaft unsere Gesellschaft abbilden, brauchen wir Vorbilder wie Kamala Harris - für uns selbst und für kommende Generationen.

Wir brauchen historische Momente und Frauen, die zu Ikonen werden. (...) Mütter und Väter brauchen Videos, die sie unzählige Male mit ihren Kindern schauen können. Keine, in denen ein alter, weißer, mächtiger Mann sich damit brüstet, mit Frauen alles anstellen zu können. Sondern solche, die in einer Bildergalerie die Porträts von 48 weißen, männlichen Vizepräsidenten zeigen und mit dem Bildnis einer Woman of Color enden.»