Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Kommersant»: Für Berg-Karabach gibt es keine schnelle Lösung

MOSKAU: Zu den Kämpfen und internationalen Vermittlungsversuchen in der Unruheregion Berg-Karabach schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«In der zweiten Woche der Kampfhandlungen hat Armenien erkannt, dass sich die Situation auf dem Schlachtfeld in Berg-Karabach nicht zu Gunsten Eriwans entwickelt. Aserbaidschan verkündet immer wieder neue Erfolge. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan fordert die Menschen noch einmal auf, ihren Dienst anzutreten und «ihrem Heimatland zu helfen». Gleichzeitig wächst die Zahl der Länder, die als Vermittler zwischen Baku und Eriwan fungieren wollen. Auch der Iran will diese Rolle übernehmen und will mit einem Aktionsplan einen umfassenden politischen Dialog beginnen. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Initiative von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist.»

«Dagens Nyheter»: Trump hat Lügen und Hass normalisiert

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Genesungswünsche führender Demokraten an US-Präsident Donald Trump:

«Ex-Präsident Barack Obama und die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, haben am Freitag eine Spendenveranstaltung abgehalten. Sie begannen, indem sie ein paar Genesungswünsche an den Präsidenten schickten, dessen Covid-19-Erkrankung gerade bekannt geworden war. Fast gleichzeitig schickte die Trump-Kampagne eine Mail heraus, um auf ihrer Seite Geld einzusammeln. Die Überschrift lautete: «Lyin' Obama» - der lügende Obama. Wenige Stunden zuvor entschied Bidens Wahlkampfteam, negatives und direkt gegen Trump gerichtetes Material zurückzuziehen. Gleichzeitig wurde die Kampagne des Präsidenten mit der Botschaft fortgesetzt, Biden fördere die Agenda von Linksextremen.

Das ist der Unterschied. Es ist nicht so, dass Joe Biden der Erzengel Gabriel auf seinem goldenen Thron ist und Donald Trump ein gestürzter Lucifer, der das Leid der Welt maximieren will. Das vergangene Wochenende zeigt aber, wie der Präsident Hass, Lügen und Desinformation normalisiert hat. Trumps Kandidatur und Präsidentschaft haben ein Gesprächsklima und ein Konfliktniveau normalisiert, was alle vernünftigen Menschen dazu bringen sollte, vor ihm zu fliehen wie vor einer Lawine.»

«El Mundo»: Imperiale Träume Erdogans gefährden den Frieden

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag das zunehmende militärische Engagement der Türkei im Nahen Osten, im Kaukasus und im östlichen Mittelmeer:

«Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen islamistischer und nationalistischer Diskurs in den vergangenen Jahren immer radikaler geworden ist, führt das Land in eine gefährliche expansive Richtung, die das Gleichgewicht und die Stabilität in der Region zu stören droht. Die Türkei, NATO-Mitglied und Aufnahmekandidat in die EU, mit der es zahlreiche Handels- und Migrationsabkommen geschlossen hat, rüstet seit einem Jahrzehnt auf, um ein entscheidender Akteur im Nahen Osten zu werden.

Mit verschiedenen Verbündeten ist Ankara in Syrien und im Irak präsent, um gegen kurdische Guerillas zu kämpfen sowie in Berg-Karabach, um die Konfrontation zwischen Aserbaidschan und Armenien zu fördern, und im Mittelmeer, wo es sich mit Griechenland streitet. Die imperialen Träume Erdogans, der sich an der Macht halten will, stellen ein echtes Risiko für den Weltfrieden dar.»

«Washington Post»: Trumps magisches Denken ändert nichts an Realität

WASHINGTON: Zur Rückkehr des US-Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Corona-Infektion schreibt die «Washington Post» am Dienstag:

«Wir wünschen Präsident Trump und der First Lady eine rasche Genesung vom Coronavirus. Wir wünschen den infizierten Mitarbeitern des Weißen Hauses eine rasche Genesung (...). Aber jeder einzelne von ihnen - und die Nation als Ganzes - muss die verantwortungslose Äußerung von Herrn Trump am Montag zurückweisen: «Habt keine Angst vor Covid. Lasst nicht zu, dass es Euer Leben beherrscht.» Diese Krankheit ist ein furchterregender Killer, und Herr Trumps magisches Denken wird daran nichts ändern. (...)

Wir hoffen, dass sich Herr Trump tatsächlich erholt hat, aber es könnten noch Krankheitsschübe bevorstehen. Er sollte nicht mehr seine eigene Gesundheit riskieren und das verbleibende öffentliche Vertrauen in sein Amt nicht durch weitere Täuschung und Leugnung verspielen. All dies wäre eine Beleidigung gegenüber einer taumelnden Nation.»

«De Standaard»: Handelskrieg mit China schadet US-Unternehmen

BRÜSSEL: Rund 3500 US-Unternehmen haben die Regierung in Washington wegen der erhöhten Zölle auf Importe aus China verklagt. Dazu heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Je länger der Handelskrieg dauert, desto schmerzhafter wird er für viele amerikanische Unternehmen, die Zulieferungen aus China importieren und dafür mehr als bisher bezahlen müssen. Das Problem fängt an, so schwer zu wiegen, dass sie nicht länger davor zurückschrecken, gegen die hohen Zölle auf China-Importe öffentlich anzukämpfen. (...) Denn je länger der Handelskrieg anhält, desto deutlicher wird, dass nicht China den größten Teil der Kosten trägt - wie US-Präsident Donald Trump stets behauptete -, sondern die amerikanischen Unternehmen und Konsumenten.

Auch die versprochenen besseren Handelsbedingungen und zusätzlichen Jobs scheinen mittlerweile größtenteils eine Fata Morgana zu sein. Einige Studien - zuletzt eine der Wirtschaftsdenkfabrik Brookings Institution - lassen daran kaum Zweifel bestehen. Was ist die Schlussfolgerung? Der Handelskrieg mit China bringt der US-Wirtschaft mehr Schaden als Nutzen. Die meisten US-Unternehmen wissen das längst. Ob auch der amerikanische Wähler das begreift, werden wir Anfang November wissen.»

«La Repubblica»: EU zeigt gerade neue Stärke

ROM: Zum Zustand der EU, die unlängst Sanktionen gegen Belarus in Kraft gesetzt hat, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Ein Historiker, ausgestattet mit etwas Fantasie, könnte eines Tages dieses erste Wochenende im Oktober 2020 als Starttermin für das Erwachen Europas benennen, während die USA auf dem Weg des Niedergangs waren. (...) Dies gelang trotz eines Vetos, das das kleine Zypern gegen die Sanktionen eingelegt hatte, die die EU gegen belarussische politische Führer verhängen wollte. Denn die Insel wollte die 26 (anderen) EU-Staaten zwingen, sie gegen die Türkei zu verteidigen, die vor ihren Küsten (nach Erdgas) bohrt. (...) Die Mitgliedstaaten überzeugten Zypern jedoch, das Veto zurückzuziehen, und versprachen, innerhalb von drei Monaten Sanktionen gegen Ankara zu erwägen, falls der türkische Präsident weiter provozieren sollte.

(...) Indem die Gemeinschaft zwei Fliegen mit einer Klappe schlug, brachte sie auch Frankreich und Deutschland zusammen, die sich öffentlich nicht einig waren, wie sie mit Recep Erdogan umgehen sollten, mit diplomatischen Kontakten oder mit einem Hinweis auf militärische Manöver. Europa hat es nicht nur endlich geschafft, mit einer Stimme über die beiden brennendsten Fragen der Außenpolitik zu sprechen, sondern mit diesem Kompromiss auch konkret bewiesen, dass es eine gemeinsame Stärke zeigen will, was nie abgeschrieben war und nun noch einmal bekräftigt wurde.»

«La Croix»: Diktatoren können sich wegen Trump die Hände reiben

PARIS: Den Präsidentschaftswahlkampf in den USA kommentiert die katholische Tageszeitung «La Croix» (Paris) am Dienstag:

«Diese große Nation steht vor einem Präsidentschaftswahlkampf, der so erniedrigend ist, dass wir das Schlimmste für die Fähigkeit der US-Bürger zum Zusammenleben befürchten müssen. Die Besorgnis ist natürlich nicht etwas, das erst seit einigen Monaten besteht. Sie entstand vor vier Jahren, als Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2016 überraschend gewann. Damals waren jedoch viele davon überzeugt, dass die Stärke der amerikanischen Demokratie und die Wirksamkeit ihrer Kontrollmechanismen ausreichen würden, um das Gleichgewicht (...) aufrechtzuerhalten.

Heute muss gesagt werden, dass Donald Trump die gemäßigten Gemüter um ihn herum und in der amerikanischen Regierung, einschließlich der Justiz, beiseite geschoben oder vertrieben hat. Überraschenderweise konnte sich bisher nur die Armee seiner Instrumentalisierung widersetzen. (...) Diktatoren auf der ganzen Welt können sich die Hände reiben, während sie zusehen, wie sich ein solches politisches Ideal selbst zerstört.»

«Rzeczpospolita»: Wiedervereinigung war Segen für Europa

WARSCHAU: Zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung befasst sich die polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag mit dem deutsch-polnischen Verhältnis:

«Der freiwillige Zusammenschluss der ostdeutschen Länder mit der Bundesrepublik war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. (...) Polen gab den Impuls für den Wandel in Deutschland und später sein Einverständnis zur Wiedervereinigung. Deutschland unterstützte - wie kein anderes Land im Westen - unsere Aufnahme in die Nato und später in die EU.

Und wie ist es heute? Eigentlich bestens: Wir sind Partner in der EU und Verbündete in der Nato. Deutschland ist der größte Abnehmer unseres Exports. Und trotzdem versuchen wir, uns vor der damals gebotenen historischen Chance zu drücken: Da murmeln wir etwas von Reparationen und vergessen darüber den deutschen Beitrag zum Wiederaufbau der polnischen Wirtschaft nach dem Kommunismus. Da schimpfen wir über «deutsche Medien» in Polen, obwohl diese wahrheitsgetreuer berichten als die staatlichen. Die Zeit läuft, langsam schwinden die Generationen von Deutschen, die sich an den Krieg und später an die Solidarnosc erinnern. Die nächsten Generationen könnten (Polen gegenüber) weniger wohlwollend sein.»

«The Independent»: Thema Corona beherrscht weiter US-Wahlkampf

LONDON: Zur Corona-Infektion des US-Präsidenten heißt es am Dienstag im Londoner «Independent»:

«Obwohl alle gutwilligen Menschen Donald Trump baldige Genesung wünschen, ließ ihn die vergangene Woche alt aussehen. Seine einzige Chance, das Pendel der Wählerunterstützung doch noch in seine Richtung ausschlagen zu lassen, besteht darin, die nationale Debatte vom Corona-Virus und dessen Folgen für die Menschen und die Wirtschaft erneut auf die Schlachtfelder des «Kulturkriegs» zu verlagern. Daher die vielen Tweets über Recht und Ordnung, über die Heimkehr der Truppen und über die «Kontrolle der Wahllokale». Doch die umfassenden, minutiös analysierten Details seiner eigenen Krankheit und natürlich die eskalierende Infektionsrate der zweiten Welle werden es unmöglich machen, etwas an den Umständen der Debatte und an der Ankunft eines Maske tragenden Präsidenten namens Joe Biden zu ändern.»

«De Telegraaf»: Niederländische Regierung hat zu spät gehandelt

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag den Anstieg der Corona-Infektionen in den Niederlanden:

«Das Coronavirus vermehrt sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Vor einer Woche, als das Kabinett zusätzliche Maßnahmen beschloss, lag die Zahl der Infektionen bei weniger als 3000 pro Tag. Inzwischen ist diese Zahl bereits auf über 4500 angestiegen. Wenn dies so weitergeht, werden neue Eingriffe unvermeidlich sein. (...)

Gesundheitsminister Hugo de Jonge informierte die Abgeordneten, dass die Regierung zusätzliche restriktive Maßnahmen in der Hinterhand halten werde. Dazu gehört die Einführung von abendlichen und nächtlichen Ausgangssperren. Vor allem in den großen Städten, in denen das Virus um sich greift, wäre diese drastische Maßnahme effektiv. Die Lage in den Niederlanden ist schlechter als in vielen anderen europäischen Ländern. Ganz offensichtlich hat die Regierung zu spät gehandelt und muss nun alle Register ziehen, um einen zweiten, dramatischen Lockdown zu verhindern.»

«Tages-Anzeiger»: Trumps Behandlung gibt Rätsel auf

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Dienstag mit der Behandlung der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump:

«Während sich für die bisher aufgeführten Therapien medizinische Gründe finden, gibt die weitere Behandlung Trumps Rätsel auf. Es ist bekannt, dass Ärzte bei Patienten, die im Scheinwerferlicht stehen, dazu neigen, zu viel zu tun. In der Medizin ist dieses Phänomen als VIP-Syndrom bekannt. (...)

Wird der Mann im Weißen Haus also zum Versuchskaninchen? Bestimmt er selbst über seine Behandlung - dafür spricht, dass Trump im Frühsommer Hydroxychloroquin nahm, wozu ihm ein ernsthafter Arzt kaum geraten haben kann. Oder bekommt er eine Therapie quer durch den Apothekerschrank? Viel hilft in der Medizin selten viel. Vielleicht ist es für den Genesungsprozess auch hilfreicher, wenn nicht alle Welt darauf starrt, ob und wie schnell ein Patient wieder gesund wird.»

«NZZ»: Trumps Erkrankung bringt USA nicht in Gefahr

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Infektion von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus:

«Die Erkrankung war von Anfang an vom krampfhaften Versuch begleitet, Fehlinformationen über Trumps Gesundheitszustand zu verbreiten, um vor den Anhängern bloß keine Schwäche erkennen zu lassen. Trump soll als ein übermenschliches Wesen erscheinen, das trotz seinem Alter und seinem Übergewicht locker mit Covid-19 fertig wird. Solch angeberische Propaganda ist beschämend und unwürdig. (...)

Doch die Krankheit bringt das Land in keiner Weise in Gefahr. Selbst im schlimmsten Fall von Trumps Tod wäre die Regierungsführung jederzeit von der Verfassung garantiert. Vizepräsident Mike Pence würde sogleich zum Präsidenten vereidigt. Und dieses Szenario ist dank der hervorragenden medizinischen Versorgung des Präsidenten ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Trump rasch wieder zu Kräften kommt und dennoch im Januar aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Dann nämlich, wenn die Wahlprognosen zutreffen, die einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden voraussagen. Wozu also all die Aufgeregtheit über die Krankheit?»