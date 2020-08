Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Washington Post»: Schüsse auf Schwarzen sind abscheuliches Déjà-vu

WASHINGTON: Die Schüsse auf einen schwarzen Mann bei einem Polizeieinsatz in den USA kommentiert die US-Tageszeitung «Washington Post» am Dienstag:

«Der Tod von George Floyd ist drei Monate her (...). Aber anscheinend hat nicht jeder die Botschaft verstanden, wie das jüngste entsetzliche Video zeigt, in dem ein schwarzer Mann vor den Augen seiner drei kleinen Kinder angeschossen wird. Sollten Polizeibeamte nicht schon längst dazu angehalten worden sein, nicht mehr ungerechtfertigte - und allzu oft tödliche - Gewalt gegen schwarze Männer und Frauen anzuwenden? Es ist ein abscheuliches Déjà-vu - denken Sie an Rayshard Brooks, Philando Castile, Eric Garner, Walter Scott -, sich das 20-sekündige Video des Vorfalls vom Sonntag in Kenosha (Wisconsin) anzusehen, bei dem die Polizei mehrfach Jacob Blake, einem 29-jährigen Schwarzen, in den Rücken schießt. (...) Genug ist genug.»

«Latvijas Avize»: Unsicherheitsfaktor Trump

RIGA: Zum US-Präsidentschaftswahlkampf meint die lettische national-konservative Tageszeitung «Latvijas Avize»:

«Und so kommen wir zur Unsicherheit über das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl. Leider gibt es in den Vereinigten Staaten so viele ungebildete Menschen, für die der große und selbstbewusste Trump der richtige Anführer zu sein scheint. Wenn Trump für weitere vier Jahre ins Weiße Haus einziehen wird, werden die USA weltweit große Probleme und völlige Unvorhersehbarkeit schaffen. Doch der chinesische und der russische Diktator warten nur genau darauf.»

«El País»: Bannons Festnahme ist eine Lektion über Populisten

MADRID: Zur Festnahme des früheren Trump-Beraters Steve Bannon wegen Betrugsverdachts schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Vor Donald Trump hatte sich kein US-Präsident mit so vielen Individuen umgeben, die am Ende in Handschellen abgeführt wurden, auf der Anklagebank landeten oder sogar verurteilt wurden. Die Liste ist sehr lang. Sie wird von Trumps erstem Nationalem Sicherheitsberater Michael Flynn angeführt, der die Polizei über seine Kontakte zum russischen Botschafter während des Wahlkampfes belogen hat (...) Trump hatte vom Kongreß nicht die nötigen Mittel zum Bau der Mauer (an der Grenze zu Mexiko) erhalten, die er im Wahlkampf versprochen hatte. Der Präsident hatte es auch nicht geschafft, dass die Mexikaner dafür bezahlen, wie er immer wieder öffentlich angekündigt hatte. Am Ende war es Steve Bannon, der dafür eine Fundraising-Kampagne startete und die Anhänger des Präsidenten um Spenden bat. Er hat aber das Geld für sich behalten. Am Ende bleibt eine moralische Lektion, die zeigt, wie gewisse populistische Ideen in die Praxis umgesetzt werden.»

«Hospodarske noviny»: Wirtschaft entscheidet die US-Wahl

PRAG: Nach der Ernennung des US-Präsidenten Donald Trump zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner für die Wahl im November schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Noch zu Beginn des Jahres schien es, als ob niemand Donald Trump aus dem Weißen Haus vertreiben könnte, und schon gar nicht der um vier Jahre ältere Demokrat Joe Biden. Nach dem Ausbruch der Coronakrise setzte sich weithin die gegensätzliche Meinung durch. Und nun, kaum mehr als ein Vierteljahr vor der Wahl im November, ist der Ausgang ungewiss. (...) Im Moment sieht es danach aus, dass sich die Wähler hauptsächlich nach dem Inhalt ihrer Geldbörse entscheiden werden - ähnlich wie Anfang der 1990er Jahre, als der Slogan «It's the economy, stupid!» (Um die Wirtschaft geht's, Dummkopf) die Runde machte. (...) Trump wird daher versuchen, seinen Schwachpunkt, den Umgang mit der Pandemie, mit dem Versprechen einer schnellen wirtschaftlichen Belebung zu überspielen.»

«Corriere della Sera»: Fall Nawalny als Beispiel für Machtmissbrauch

ROM: Zur vermutlichen Vergiftung des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny und zu den Parallelen zu autoritären Bestrebungen in anderen Staaten schreibt der «Corriere della Sera» am Dienstag:

«Das Ansehen der autoritären Mächte hat insbesondere in den letzten Jahren in verschiedenen europäischen Ländern erheblich zugenommen. Trumps Nationalismus, Chinas wirtschaftliche Erfolge und sogar Russlands nachgewiesene Fähigkeit, die Möglichkeiten der westlichen offenen Gesellschaft zur Meinungsmanipulation zu nutzen, haben dazu beigetragen.

Eigentlich dürfte es dieses hohe Ansehen von den äußeren Umständen her nicht geben. Man nehme nur den Fall von Alexej Nawalny, des Gegners von Präsident Putin. Der Verdacht auf Vergiftung, den alle gleich hatten, wurde bestätigt. In Demokratien, in denen die Opposition nicht nur zugelassen, sondern auch geschützt ist, denkt niemand, wenn ein Oppositionsführer krank ist, er sei von der Regierung vergiftet worden. Oder man denke an die Brutalität des chinesischen Verhaltens in Hongkong. Wer im Westen möchte die Nöte der chinesischen Herrschaft am eigenen Körper erleben? Woher also kommen dann bestimmte Sympathien? Die erste Erklärung, die offensichtlichste, ist, dass sie mit der Feindseligkeit zu tun hat, die verschiedenste Menschen in Demokratien gegenüber der Gesellschaft haben, in der sie leben (...).»

«The Independent»: Trumps Stammwähler können Sieg nicht garantieren

LONDON: Zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump meint der Londoner «Independent» am Dienstag:

«Nun ist die Heimsuchung im Hause Trump angekommen und er hat es nicht geschafft, das «China-Virus» in den Griff zu bekommen. Die Wirtschaft schrumpft. Und wahrscheinlich wird ein Impfstoff der Oxford University nicht mehr rechtzeitig zur Verfügung stehen, um ihn zu retten. Wie sich zeigt, ist Covid-19 also doch kein Scherz. Die Wahrheit ist, dass die Amerikaner Donald und den Rest der Trumps schon vor längerer Zeit kennenlernten und dass sie ihnen (manchmal sattsam) vertraut erscheinen. Jeder kann die Bilanz der Amtsführung Trumps sehen und beurteilen. Das trifft auch auf Trumps Stil und die Aussicht auf mehr von demselben in der zweiten Amtsperiode zu. Dennoch werden viele Millionen für ihn stimmen. (...)

Das Problem der Republikaner besteht darin, dass es offenkundig nicht genügt, ihre Stammwähler zu motivieren, und dass die Wählerbasis für Trump zu schmal ist, um einen Erfolg zu garantieren. Trump ist nun wirklich nur noch einer dieser Politiker. Ein ungewöhnlicher zwar, aber auch er wird nach traditionellen Kriterien wie Kompetenz, Führungsqualität und Erfolg beurteilt. Da waren die zurückliegenden vier Jahre einfach nicht beeindruckend genug - politisch, strategisch oder wirtschaftlich, wenngleich das Bild durch die Covid-19-Pandemie verzerrt wurde.»

«L'Alsace»: Bildungsminister überzeugt bei Schulstart nicht

MÜLHAUSEN: Den bevorstehenden Schulbeginn in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Eine Woche vor dem offiziellen Schulbeginn ähnelt der Bildungsminister (Jean-Michel Blanquer) seinen Schülern - die, wenn sie von einer Lehrkraft an die Tafel geschickt werden, auf alles eine Antwort haben, ohne dass sie es jedoch schaffen, sich überzeugend zu geben. Könnte es anders sein? Vermutlich nicht, wo doch eine zweite Welle der Epidemie bevorsteht. Improvisation oder Anpassung? Zwischen beiden liegt ein schmaler Grat. (...)

Schulen und Universitäten riskieren hier und da die Schließung, wenn sich das Virus verbreitet. Dies ist unvermeidlich. Es muss noch sichergestellt werden, dass ein Mindestmaß an Unterricht vorerst durch Fernunterricht erbracht werden kann, der kein Allheilmittel ist, aber auch nicht nutzlos. Die Frage der Masken, deren Kosten die Budgets der Familien belasten werden, muss noch geklärt werden.»

«Sme»: Trumps Wahlniederlage wird immer wahrscheinlicher

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zum US-Präsidentschaftswahlkampf:

«Bis zu diesem Frühjahr schien das Wiederwahl-Rezept von (US-Präsident Donald) Trump aufzugehen, das auf Steuersenkungen und gleichzeitig rücksichtslosem Ausgeben von Regierungsgeld beruhte. Er hoffte, dies werde die Wirtschaft so stimulieren, dass er dann das Image eines erfolgreichen Geschäftsmannes nutzen könnte, um die Menschen zu überzeugen, dass es der Wirtschaft nur dank ihm so gut gehe. Doch jetzt ist die Arbeitslosigkeit auf über zehn Prozent geklettert, das wird also nicht funktionieren.

Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man Trumps Wahlniederlage vorhersagt. Er ist bereit, was auch immer dafür zu tun, dass er doch noch gewinnt. Und schon 2016 haben sich viele geirrt, als sie ihm eine Niederlage prophezeiten. Doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ihn ein gewaltiger Absturz erwartet. Im Unterschied zu 2016 wird das nun mit jedem Tag wahrscheinlicher. (...)

(Sein Gegenkandidat Joe) Biden versprach in seiner Ansprache am vergangenen Donnerstag, das zu beenden, was er Trumps Zeit der Finsternis nannte. Wenn sie kurz mit den Augen blinzeln, dann können Sie in der Ferne schon das Licht am Ende des Tunnels sehen.»

«de Volkskrant»: Trump wird sich nicht zurückhalten

AMSTERDAM: Zum US-Wahlkampf meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Trotz der miserablen Lage in den USA (tausend Corona-Todesfälle pro Tag, Massenarbeitslosigkeit und Rassenunruhen) scheint Donald Trump nicht die Absicht zu haben, sich zurückzuhalten. Obwohl Trump beim harten Kern seiner Anhänger noch immer mit seinen undifferenzierten Einzeilern und Schwarzmalereien punktet, läuft er Gefahr, moderate und desillusionierte Republikaner weiter von sich zu entfremden und darüber hinaus schwarze Wähler in die Wahlkabinen zu treiben.

Für den wenig charismatischen Joe Biden und seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, bleibt die Herausforderung, diese zögerlichen Wähler mit ins Boot zu holen. In diesem polarisierten Wahlkampf werden Inhalte schnell in Vergessenheit geraten. Um die «vernünftige Alternative» am Leben zu erhalten, müssen Biden und Harris dafür sorgen, dass sie Trump keine neue Munition liefern, mit der sie lächerlich gemacht werden können. Das bedeutet weitere zehn Wochen Spießrutenlauf.»

«Aftonbladet»: In einer gerechten Welt säße Putin in Den Haag

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die mutmaßliche Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Navalny:

«Putins Kritiker verschwinden, gehen stumm, einer nach dem anderen, in die Welt der Schatten. (.) Der russische Geheimdienst scheint nicht viel Fantasie zu haben, und es ist ihm egal, dass die ganze Welt versteht, wer hinter der hohen Sterblichkeitsrate unter den russischen Oppositionellen steckt. In einer fairen Welt hätte die gesamte russische Regierung inzwischen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestanden.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Die Diagnose der Charité ist alarmierend

MOSKAU: Befunde der Berliner Charité weisen darauf hin, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» schreibt dazu am Dienstag:

«Nawalny wird nach Angaben der Charité wegen einer Vergiftung behandelt. Ihm wurde Atropin als Gegenmittel gegen «Vergiftung mit einer Substanz aus der Gruppe der Cholinesterase-Hemmer» verschrieben. Welche Substanz genau verwendet wurde, haben die zurückhaltenden Ärzte noch nicht gesagt. Die offizielle Pressemitteilung der Klinik, die sich seit langem auf «politische Krankheiten» von Patienten aus Ländern mit autoritären Regimen spezialisiert hat - wie sie in Deutschland sagen - ist erwartungsgemäß vage, aber alarmierend. (...) Dagegen listete die Diagnose der Omsker Ärzte nur das auf, was bei den Untersuchungen des Oppositionellen nicht gefunden worden war.»

«Tages-Anzeiger»: Donald first!

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Dienstag angesichts der Nominierung von US-Präsident Donald Trump mit dessen familiärem Umfeld:

«In Wahrheit ist die Veranstaltung (der Nominierungsparteitag der Republikaner), die zum Grossteil virtuell stattfindet, eher eine Krönungsmesse für Donald Trump. Der Präsident steht im Mittelpunkt, nicht die Republikanische Partei. Genauer: Im Zentrum sind der Präsident und seine Familie. Über die vier Tage verteilt, werden sieben Frauen und Männer auftreten, die den Nachnamen Trump tragen.(...)

Zwei Angehörige der Familie Trump, die etwas über den Präsidenten zu sagen hätten, wurden allerdings dezidiert nicht eingeladen. Da ist zum einen Mary Trump, die Tochter von Donald Trumps älterem Bruder Fred und Nichte des Präsidenten. Die Psychologin hat kürzlich ein Buch über ihren Onkel und die Familienverhältnisse der Trumps veröffentlicht, in dem sie aus erster Hand und im Detail bestätigte, was die Welt längst wusste: Donald Trump ist ein Egomane, der sich vor allem für sich und seinen persönlichen Erfolg interessiert, weniger für das Land.

Donald Trumps ältere Schwester Maryanne Trump Barry sieht das ganz ähnlich. Die pensionierte Bundesrichterin nannte ihren Bruder in Gesprächen mit Mary Trump einen «Lügner» und «grausam». «Donald», so urteilte die Schwester des Präsidenten, «schert sich nur um Donald.»»

«NZZ»: Kreml sitzt auf der Anklagebank

ZÜRICH: Befunde der Berliner Charité weisen darauf hin, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Damit steht einmal mehr der russische Machtapparat unter Verdacht, einen Mordversuch an einem unbequemen Kritiker unternommen zu haben. Vorerst ist das eine Vermutung, aber es ist die plausibelste. (...)

Im Lichte der Charité-Erkenntnisse wirken die Erklärungsversuche der russischen Ärzte - eine Stoffwechselstörung und eine Unterzuckerung - wie ein Hohn. Schwer vorstellbar, dass bei diesem ärztlichen Versagen kein politischer Druck im Spiel war. Mit dem Befund vom Montag sitzt der russische Staat auf der Anklagebank. Der Kreml kann den Verdacht mildern, indem er eine Untersuchung des Vorfalls anordnet und dabei ausländische Experten beizieht. Hoffnungen auf solche Transparenz sollte man sich jedoch nicht machen. In der Vergangenheit bestand das typische Reaktionsmuster Moskaus darin, Verschwörungstheorien zu entwerfen und schulterzuckend zu erklären, dass es für eine staatliche Verantwortung keine Beweise gebe.»