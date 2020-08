Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Svenska Dagbladet»: Bidens Schwächen werden unterschätzt

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Dienstag zum demokratischen Herausforderer des amtierenden Präsidenten Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November, Joe Biden:

«In Kürze wird Joe Biden seine Vizepräsidentschaftskandidatin bekanntgeben. Er hat den Entschluss aufgeschoben, und eine Erklärung dafür ist, dass sich er und seine Ratgeber schmerzlich bewusst sind, dass die größte Gefahr für einen demokratischen Präsidenten Joe Biden selbst ist. Wenn er seine Vizepräsidentschaftskandidatin aufzeigt, wird garantiert die Frage gestellt: Ist diese Vizepräsidentin eine, die Bidens Platz einnehmen kann? Wenn sich nämlich zeigt, dass er zu alt und gebrechlich ist oder es nicht schafft, den Job über vier Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2024 zu erledigen. Aus dieser Perspektive handelt es sich nicht um einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, sondern um zwei.

Heute und bis zur Wahl geht alles um die Pandemie und die wirtschaftliche Krise. Das kann bedeuten, dass Donald Trumps Schwächen als Staatschef die Wahl entscheiden werden. Man sollte Biden im Voraus aber nicht zum Sieger erklären. Es gibt diesmal, wie 2016, zwei sehr schwache Kandidaten, die um den Präsidentenposten kämpfen.»

«De Standaard»: USA lassen im Tech-Krieg die Muskeln spielen

BRÜSSEL: Zum Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Video-App Tiktok durch eine US-Firma heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Tiktok ist das erste chinesische Technologieunternehmen, das als unwillige Braut für eine Übernahme vor den Altar geschleppt werden soll. Die USA scheuen sich nicht mehr, ihre Muskeln im Tech-Krieg, einem integralen Bestandteil des neuen «Kalten Krieges» zwischen den USA und China, spielen zu lassen. (...) Bis 2025 strebt Peking die weltweite technologische Führung in Sektoren an, die bis dahin profitabel sein werden, dazu gehört auch die künstliche Intelligenz. «Deshalb nutzt China die Offenheit der westlichen Marktwirtschaften aus», sagt der Berliner Think Tank für China Studies Merics.

Wenn dieser Plan Erfolg hat, werden andere Länder entbehrlich oder lediglich passive Empfänger chinesischer Technologie sein. Die Fülle der Daten junger Menschen auf Tiktok ist für China ein Traumlabor. Aus diesem Grund hat Indien Tiktok bereits verboten, und auch Japan erwägt einen solchen Schritt. Die USA prüfen, welchen Nutzen sie für eigene Unternehmen daraus ziehen können. Und Europa schlummert weiter zu den Tiktokbeats.»

«De Telegraaf»: Zunehmende Sorgen um US-Wahl

AMSTERDAM: Zu Warnungen des US-Präsidenten vor Wahlbetrug heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Trumps Warnungen vor massenhaftem Betrug werden in Washington nicht von vielen geteilt. Es gibt keinen Beweis dafür. Allerdings fragen sich Kongressabgeordnete beider Parteien besorgt, ob der US-Postdienst die große Anzahl von Briefstimmen zeitgerecht zustellen kann. Sollten Briefe in den Postämtern liegenbleiben, könnten Wählerstimmen wohl leicht verloren gehen. (...) Trumps Attacken sorgen dafür, dass das Vertrauen der Amerikaner in ein ehrliches Wahlergebnis schwindet, meinen die Demokraten. Das dürfte zu Spannungen führen, zumal die Auszählung der Stimmen möglicherweise durch die vielen Briefstimmen länger dauern könnte. Damit wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass es am 3. November noch kein Wahlergebnis geben wird.»

«The Times»: Spaniens Monarchie ist in Gefahr

LONDON: Der spanische Ex-König Juan Carlos geht mit 82 Jahren ins Exil. Dazu meint die die Londoner «Times» am Dienstag:

«Der frühere König beugte sich öffentlicher Verärgerung indem er einwilligte, das Land zu verlassen, während ein grassierender Skandal um seine finanziellen Geschäfte seinen Sohn, König Felipe VI., mit in den Abgrund zu reißen droht. Mit seiner Zustimmung, im Ausland zu leben, tritt er in die Fußspuren seines Großvaters Alfons XIII., der nach seiner Abdankung 1931 ins Exil ging. Zugleich ist das ein Eingeständnis, dass die Monarchie so beschädigt ist, dass ihr langfristiges Überleben ungewiss ist. (...)

In solch unruhigen Zeiten kann eine konstitutionelle Monarchie eine Quelle der Stabilität und ein Brennpunkt der nationalen Einheit sein. Doch wie die britische Königin so oft gezeigt hat, beruht diese Stabilität nicht nur auf konstitutionellen Regelungen, sondern hängt auch vom Charakter der Person ab, die auf dem Thron sitzt. Das ist eine Lektion, die die spanische Monarchie auf eigene Gefahr hin vergisst.»

«NZZ»: Trump kann von Peking kaum Fairness einfordern

ZÜRICH: Der US-Präsident würde einen Kauf des US-Geschäfts der Video-App Tiktok durch eine US-Firma laut eigener Aussage unterstützen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Kommt der Deal zustande, wird sich Trump wohl als Sieger feiern lassen. Doch der Sieg hätte seinen Preis. Wer unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit erfolgreiche chinesische Firmen aus dem Land jagt oder zu einem Verkauf zwingt, kann von Peking kaum Fairness einfordern. Es mag zutreffen, dass der Westen gegenüber Peking zu lange auf Appeasement gesetzt hat. Auch die Vorstellung, dass sich dank der wirtschaftlichen Verflechtung im Reich der Mitte alles zum Guten wenden werde, grenzte schon immer an Selbstbetrug. Trotzdem sollte der Westen nicht in eine Art antichinesischen McCarthyismus verfallen.

Zur Erinnerung: Die Furcht des US-Senators vor kommunistischer Einflussnahme war kein Hirngespinst. Die Sowjetunion leistete tatsächlich Wühlarbeit in den USA. Im Rückblick herrscht dennoch Einigkeit darin, dass die Kommunistenhatz nicht nur übertrieben, sondern ein Verstoß gegen freiheitliche Werte war. Wer nicht zwischen China und dessen autokratischer Regierung zu unterscheiden vermag, begibt sich in ähnliches Fahrwasser.»