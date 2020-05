Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«24 Tschassa»: Bringt das Coronavirus einen neuen Kalten Krieg?

SOFIA: Angesichts der Spannungen zwischen den USA und China wegen der Ausbreitung des Coronavirus befasst sich die bulgarische Zeitung «24 Tschassa» am Dienstag mit möglichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Weltpolitik:

«Nach einer 50 Jahre langen glücklichen und fruchtbaren Ehe begannen die USA unter (Präsident Donald) Trump eine schwierige und mühsame Scheidung von China. Und die aktuelle (Coronavirus-)Pandemie wird sie beschleunigen. (.) Während die angelsächsische Welt bereits im Lager der USA ist, zögert Europa immer noch darüber, ob es sich lohnt, die Verbindungen zu China abzureißen, das billige Klamotten jeder Art, elektronische Spielzeuge, Investitionen und Stahl liefert. (.)

Die Dinge stehen nun aber nicht wie mit Athen und Sparta, auch nicht wie mit Rom und Karthago und ebenso nicht wie mit den USA und der UdSSR. Die beiden Weltmächte sind so zusammengewachsen, dass es nicht gehen wird, einen neuen Eisernen Vorhang zu installieren. Im besten Fall könnte Trump eine zierliche eiserne Gardine aufhängen, durch die die Viren visumfrei fliegen werden.»

«Diena»: Gefragt sind dieselben Tugenden wie vor 30 Jahren

RIGA: Zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Lettlands von der Sowjetunion und den Lehren daraus für die Corona-Krise meint die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Dienstag:

«Fraglos gab es in 30 Jahren viele Erfolge und man darf sowohl auf die individuellen Erfolgsgeschichten als auch auf die gemeinsamen Erfolge und Triumphe unserer Gesellschaft stolz sein. Verleugnet werden darf aber auch nicht, dass bereits vor der Corona-Krise Armut für einen großen Teil der Gesellschaft ein bedeutendes Problem in Lettland war. (...) Es stellt sich nun die aktuelle Frage, wie unser Land nach dieser Krise aussehen wird. Ob es in noch tiefere Armut geraten und sich weiter von den reicheren EU-Mitgliedstaaten entfernen wird. Oder umgekehrt diese Krise als Chance nutzen und so die globale Wettbewerbsfähigkeit Lettlands und das Wohlstandsniveau unserer Gesellschaft erhöhen kann.

Die Erfahrungen Lettlands aus den 1990er Jahren zeigen, dass unsere Nation ein ausgeprägtes Talent für Kreativität und kraftvolle Entschlossenheit besitzt - damals gründeten Menschen ohne unternehmerische Fähigkeiten Unternehmen, schufen ohne Kenntnisse der demokratischen Politik eine öffentliche Verwaltung und schrieben Gesetze und in fast allen Bereichen herrschte viel Kreativität vor. Und auch in der Corona-Krise sind zu deren Bewältigung wieder Einfallsreichtum und Entschlossenheit gefragt.»

«Aftonbladet»: Corona-Krieg von Trump und China hat erst begonnen

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die schweren Vorwürfe der USA gegen China in der Corona-Krise:

«Die ganze Welt wird im Moment als Geisel genommen, und das nicht nur vom Coronavirus. Wie gut wir alle durch die Krise kommen, ist nämlich abhängig von China und den USA - den beiden Großmächten der Erde. Im Zuge der Pandemie haben sie sich gegenseitig den Propagandakrieg erklärt, während der Rest der Welt gefesselt zuschaut. Die Spekulationen um das Wuhan-Labor sind die bislang kräftigste Salve der USA gegen China, um sowohl den Blick vom eigenen Krisenvorgehen wegzurichten als auch zu versuchen, ihren Einfluss in der Weltpolitik zu sichern. Genau wie China die Corona-Krise als Chance betrachtet, um seine globale Stellung zu stärken, sehen die USA das Risiko, diese zu verlieren. In dieser Situation, in der wir mehr und mehr Informationskrieg vonseiten Chinas und der USA sehen, dürfen wir Folgendes nicht vergessen: Trump wird durch chinesische Schummeleien nicht glaubwürdiger. Die traurige Wahrheit ist, dass wir in diesen Zeiten niemandem vertrauen können.»

«Nepszava»: Corona-Pandemie hat Salvinis Anhänger ernüchtert

BUDAPEST: Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Innenpolitik in Italien schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Matteo Salvini, der Chef der (rechts-populistischen) Lega, versuchte von Anfang an, politisches Kapital daraus zu schlagen. (...) Doch sein Gestänker kommt derzeit bei den Menschen nicht an. Viele haben sich von ihm abgewandt. Seine ehemaligen Anhänger geben zu, dass sie froh sind, dass der ehemalige Innenminister nicht mehr an der Macht war, als die Pandemie ausbrach. Das Chaos wäre sonst, wie der Fall Lombardei zeigt, noch viel größer geworden. Niemand weiß, wie lange es dauern wird, bis das Leben in seine gewohnten Bahnen zurückkehrt. Vielleicht ein Jahr, vielleicht noch mehr. Doch die italienische Politik kehrt vielleicht zur Normalität zurück. Es ist zu betonen: vielleicht.»

«Lidove noviny»: Prager Aufstand war kein Soldaten-Spielen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zum 75. Jahrestag des Prager Aufstands gegen die nationalsozialistischen deutschen Besatzer vom 5. bis 8. Mai 1945:

«Stand hinter dem Prager Aufstand gegen Ende des Krieges nur kaltes Kalkül? Man darf nicht vergessen, dass jede Erhebung dieser Art mit Hilfe von außen rechnet. In Paris im August 1944 erwartete man die Amerikaner, in Warschau rechnete man mit dem Vormarsch der sowjetischen Verbände, die indes gezielt an der Weichsel Halt machten. Den Pragern ihren späten Widerstand gegen die Besatzer vorzuwerfen, wäre daher unfair. Das belegen auch die Zahlen, wenngleich erstaunlicherweise bisher niemand die genauen Opferzahlen des Maiaufstands beziffert hat. Zurückhaltende Schätzungen von Historikern gehen von rund 3000 Toten (auf tschechischer Seite) in Prag aus. (...) Der Prager Aufstand war kein Soldaten-Spielen, sondern ein entscheidendes Ereignis der Geschichte.»

«Libération»: Kein roter Faden für Rückkehr in die Schulen

PARIS: Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Frankreich ab Montag kommender Woche kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Dienstag:

«Ein Test-Schulbeginn... Die für nächste Woche vorgesehene Wiedereröffnung der Schulen wird allem ähneln, nur nicht einer Rückkehr zur Normalität. Zurückhaltung der Bürgermeister (...), Sorgen der Eltern, Vorsicht, Misstrauen und geteilte Meinungen unter den Lehrern: Ein großer Teil der Schüler wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach am 11. oder 12. Mai nicht auf den Schulweg begeben. (...) Wirft man (Staatschef Emmanuel Macron) vor, die Verantwortung auf die Bürgermeister und die Lehrkräfte abzuwälzen? Aber was hätte man gesagt, wenn er von Paris aus einheitliche und verpflichtende Regeln für alle vorgeschrieben hätte, ohne die Lagen vor Ort zu berücksichtigen? Es scheint jedoch, dass der wissenschaftliche Rat, auf den sich die Regierung beruft, die Wiedereröffnung nicht befürwortet hatte. Und dass der 11. Mai als Datum in gewissem Maße willkürlich ausgewählt wurde. Natürlich sieht sich die Regierung mit einer unberechenbaren und verworrenen Krise konfrontiert. Das Mindeste, was man ihr aber vorwerfen kann, ist, dass es ihr schwer fällt, für Klarheit zu sorgen.»

«De Telegraaf»: Mit Selbstvertrauen in die Zukunft

AMSTERDAM: Der Amsterdamer «Telegraaf» kommentiert den 75. Jahrestag der Befreiung der Niederlande am 5. Mai 1945:

«Ein Dreivierteljahrhundert - das bedeutet auch, dass die meisten der heutigen Niederländer den Krieg nicht mitgemacht haben. Für viele ist die Freiheit zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber was als selbstverständlich gilt, wird oft vernachlässigt. Diesmal bleibt (wegen der Corona-Krise) der Festtrubel aus. Daher bietet der Tag der Befreiung auch Gelegenheit zur Besinnung.

Beklagen wir uns nicht zu sehr? Schätzen wir zu wenig, was wir haben? In den vergangenen 75 Jahren ist sehr viel Gutes geschaffen worden, insbesondere unsere demokratischen Grundwerte und unser Sozialstaat. Wir müssen kritisch bleiben gegenüber allem, was unser Wohlergehen und unsere Freiheit untergraben könnte. Aber wir dürfen stolz auf das Erreichte sein. Und mit diesem Bewusstsein können wir voller Selbstvertrauen auch einer unsicheren Zukunft entgegengehen.»

«The Irish Times»: Tourismus braucht Wiederaufbauhilfe

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Dienstag die Lage der Tourismusbranche in der Corona-Krise:

«Es ist kaum möglich, das Ausmaß der Krise zu übertreiben, die den globalen Tourismus in den vergangenen Wochen erfasst hat. Covid-19 hat sorgfältig konstruierte Vorhaben von Regierungen, staatlichen Agenturen und multinationalen Unternehmen sowie von mittleren, kleinen und ganz kleinen Firmen zerschlagen, während die Urlaubspläne unzähliger einzelner Menschen und ganzer Familien durcheinandergebracht wurden. Und niemand weiß, wann oder ob diese Pläne in einer Welt des Abstandhaltens überhaupt wieder neu geschmiedet werden können. Der weltweite Tourismus hat einen Umfang von Billionen Euro und die Jobverluste in dieser Branche sind erschreckend. (...) EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton strebt einen Tourismus-«Marshall-Plan» an und er hat damit absolut recht. Ein Fahrplan zur europäischen Wiederbelebung - mit erheblicher finanzieller Unterstützung - ist entscheidend für die Rettung einer wichtigen Branche und zugleich, um den Menschen die Hoffnung zu geben, dass bessere Tage vor ihnen liegen.»

«De Tijd»: Wirtschaftliche Erholung wird lange dauern

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Dienstag den vorsichtigen Neustart der Wirtschaft:

«Die Geschäfte werden nicht so schnell wieder ihren gewohnten Gang gehen. Einige Unternehmen werden den «Großen Lockdown» nicht überleben, andere werden hart getroffen werden. Das wird Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Die Einkommen der Familien werden darunter leiden. Unter solchen Umständen werden die Verbraucher die Hand aufs Geld halten und etwas sparsamen sein, um in unsicheren Zeiten eine Reserve zu haben. Dies ist eine Belastung für die wirtschaftliche Erholung. Die aus dem Lockdown befreite Wirtschaft könnte bald die Intensivstation verlassen. Aber es wird noch lange dauern, bis sie sich von dem schweren Schlag, den sie erlitten hat, vollständig erholt hat.»

«El País»: Der Prozess von Koblenz weckt Hoffnung

MADRID: Zum weltweit ersten Prozess gegen zwei mutmaßliche Handlanger des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, der Ende April vor dem Oberlandesgericht Koblenz begonnen hat, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Die Justiz in Deutschland - dem Land, das seit 2015 die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen und integriert hat - hat nun die Möglichkeit, einen Prozess einzuleiten, der sich direkt gegen das Assad-Regime richtet. Es ist keine leichte Aufgabe, und der Beweis hierfür ist die Dauer von zwei Jahren, die für dieses Verfahren erwartet wird.

Die beiden Angeklagten haben die Verbrechen begangen, als die brutalen Unterdrückungsmaßnahmen des syrischen Regimes gegen die Demonstranten mitten im Arabischen Frühling von 2011 gerade begann (...). Es handelte sich also nicht um einzelne oder strikt individuelle Verbrechen, sondern um einen Teil des repressiven Gefüges einer kriminellen Diktatur, deren Arbeitsweise es verdient, öffentlich bekannt gemacht und auf vorbildliche Weise verurteilt zu werden. (...)

Der Prozess in Koblenz und die Dokumentation zahlreicher Beweise wecken die Hoffnung auf konkrete künftige Maßnahmen der internationalen Justiz gegen Assad und sein Regime.»

«NZZ»: Prüfung der Anschuldigung ist wünschenswert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Debatten in den USA über Missbrauchsvorwürfe gegen den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten:

«All das zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen dem Gebot, einer Frau zu glauben, und dem Risiko, einen Mann zu Unrecht politisch zu Fall zu bringen. Die Demokraten stürzt das in ein Dilemma. Der linke Flügel warnt unter dem Schlagwort #BelieveWomen davor, die selbstgesetzten Standards zu missachten. Eine eingehende Prüfung ist tatsächlich wünschbar, etwa durch ein von der Partei eingesetztes Expertengremium. Der Fall dürfte die Demokraten ohnehin noch lange beschäftigen und sie können dabei fast nur verlieren. Denn ihren Wählern ist das Thema nicht egal, während die Sympathisanten Donald Trumps über dessen unbestreitbare Frauenfeindlichkeit meist großzügig hinwegsehen.»

«Tages-Anzeiger»: Russland blickt hinter Putins leere Worte

ZÜRICH: Zum Umgang des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit der Corona-Krise heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Putin stellt sich als großer Kümmerer dar. An Missständen sind immer andere schuld. Doch der Trick funktioniert nicht wie früher, weil reden alleine nicht mehr reicht. Dass Putin die Krise erst wegreden wollte, haben die Russen nicht vergessen. Dem Gesundheitswesen hilft er nicht, wenn er Bettenzahlen referiert. Immer nur zu sagen, dass die Lage ernst sei, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht.

Viele haben ihr Einkommen verloren, fürchten um ihre Jobs, weil Putin ihnen arbeitsfrei verordnet hat. Zu des Kremls Durchhalteparolen mischt sich ein Raunen (...) darüber, wie schlimm es aussieht in den Krankenhäusern. Es kommt von denen, die sonst nicht öffentlich reden, von Ärzten und Pflegern. Wer in Quarantäne nicht den ganzen Tag Staatsfernsehen sieht, findet die Berichte im Netz - und blickt hinter Putins leere Worte.»