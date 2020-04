Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Written by: Redaktion (dpa) | 22/04/2020 | Aktualisiert um: 23:28 | Überblick

«La Repubblica»: Kritik an Merkel oft ungerechtfertigt

ROM: Zu der oft harschen Kritik in Italien an der Bundesregierung in der Corona-Krise schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Es ist merkwürdig, mit welchem Ton man in Italien nach wie vor über den angeblichen Widerstand der Kanzlerin gegen Coronabonds spricht. Wenn es nicht direkt Beleidigungen sind, empört man sich in den meisten Kommentaren über Angela Merkel. Es ist, als hätte sich Deutschland nicht einen Millimeter bewegt, als die Pandemie in Europa sehr schnell schlimmer wurde. Stattdessen sollte man sich daran erinnern, wie sehr Merkel in diesen anderthalb Monaten in allem nachgegeben hat. (...) Merkel akzeptierte sogar ohne mit der Wimper zu zucken den europäischen Arbeitslosenfonds Sure, gegen den sie immer war. Auch das wird in der Debatte in Italien nie erwähnt. Wenn es um Deutschland geht, ist das Gedächtnis oft kurz und die Analyse, noch häufiger, grob. Derweil dauert es nicht so lange, die Fakten auf den Punkt zu bringen.»

«Hospodarske noviny»: Welle von Desinformation begleitet Pandemie

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zur Rolle von Desinformation in der Corona-Pandemie:

«Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie äußern sich nicht nur im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft. Seit einigen Wochen findet zeitgleich ein Informationskrieg statt, in dem zwei wichtige internationale Akteure, China und Russland, das Ziel verfolgen, ihre Interessen durchzusetzen. Angesichts der globalen Verbreitung der neuartigen Erkrankung könnte man sogar von einem Ersten Weltkrieg der Desinformation sprechen. (...) Offensichtlich werden zwei Ziele verfolgt: das Vertrauen in die Gesundheitssysteme zu unterminieren und damit im Folgeschluss das Vertrauen in die westlichen demokratischen Systeme als solche. (...) Ein spezieller Teil dieser Strategie ist die Verbreitung von Unsinn, wie der Behauptung des russischen Portals Sputnik, Händewaschen bringe nichts gegen das Coronavirus.»

«Süddeutschen Zeitung» zu europäische Corona-Hilfen

ES GIBT NUR EINEN WEG: Das Geld wird über den Haushalt der EU fließen, der eh neu verhandelt werden muss.

(...) Nun geht die Kanzlerin in die Offensive, nennt die Bedingungen für den neuen Topf und steckt den rechtlichen und institutionellen Rahmen ab. Der Rest ist Verhandlungssache, und die ist schwierig genug: Welche Freiheiten genießt die Kommission bei der Verteilung der Gelder, nach welchen Regeln wird ausgegeben, handelt es sich um Kredite mit kurzer, langer oder ewiger Laufzeit - oder doch um Zuschüsse? Alle Länder Europas kämpfen mit existenziellen Problemen. (...) Diese Krise ist so gefährlich, weil sie über einen viel zu langen Zeitraum hinweg unberechenbar bleibt. Umso wichtiger also, dass sich der politische Betrieb Europas nicht noch eine Last aufbürdet, die er selbst in Corona-freien Zeiten kaum tragen könnte. (...) Merkels Richtungswechsel war gewohnt pathosarm. Sollte der Rat der Regierungschefs daraus ein Wiederaufbauprogramm kreieren können, hätte Europa Grund zu feiern..

«NZZ»: Eine Regierung ohne Vision

ZÜRICH: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein Rivale Benny Gantz haben sich auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Von Reformen oder gar einer Vision ist in der Koalitionsvereinbarung gar nicht erst die Rede. Vielmehr atmet sie den Geist der gegenseitigen Blockade. (...) Faktisch wird Israel nun von einer Doppelspitze geführt. Die Regierung besteht gemäß dem Koalitionsvertrag aus «zwei Blöcken», wobei die Zahl der Minister nach sechs Monaten auf 36 steigen wird. Das wäre nicht nur die größte Regierung in der Geschichte Israels - und das in einer Zeit, in der dem Land eine schwere Rezession droht -, es wäre auch eine Regierung, in der nur der Chef des jeweiligen Blocks über die Ernennung oder die Absetzung «seiner» Minister entscheiden könnte. Im besten Fall führt diese Regierung Israel halbwegs unbeschadet durch die Corona-Krise. Im schlimmsten Fall zerbricht sie nach ein paar Monaten, und die politische Schlammschlacht geht wieder von vorne los.»

«Tages-Anzeiger»: Folgen für alle Wirtschaftsbereiche

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Folgen des Ölpreisverfalls:

«Die extremen Entwicklungen in der Ölindustrie stehen stellvertretend für die Folgen dieser Krise in vielen anderen Teilen der Wirtschaft weltweit: Der Produktions- und Nachfrageausfall eines Wirtschaftssektors pflanzt sich fort in anderen Firmen, Branchen und Ländern. Wenn Unternehmen ihre Schulden nicht mehr begleichen können - ob aus der Öl- oder einer anderen Branche -, dann kommen auch deren Beschäftigte, Gläubiger, Banken und die Kapitalmärkte unter Druck. Die Folgen sind Konkurswellen, eine massiv steigende Arbeitslosigkeit, finanzielle Verwerfungen und politische Konflikte. Nicht nur die Ölindustrie droht durch diese internationale Entwicklung über die Krise hinaus nachhaltig beschädigt zu werden, sondern auch alle anderen Bereiche der Wirtschaft.»

«Der Standard»: Zu billiges Öl könnte Klimawende verzögern

WIEN: Die Turbulenzen am Ölmarkt und deren mögliche Folgen auf den Kampf gegen den Klimawandel kommentiert die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«Wohl begünstigt ein günstiger Ölpreis kurzfristig den wirtschaftlichen Neustart nach der Krise, er birgt aber Gefahren für die angestrebte Energiewende mit dem Langfristziel einer CO2-Neutralität. In Marktwirtschaften stehen verschiedene Energieträger miteinander in Preiswettbewerb, auch erneuerbare mit fossilen Energiequellen. Sind Öl und Gas wesentlich billiger als die klimafreundlichen Alternativen, kann dies die Entwicklung erneuerbarer Alternativen verzögern.

Im Zuge der Aufräumarbeiten nach der Corona-Krise müssen ohnedies fast alle Länder die Sanierung ihrer durch Rettungsaktionen ausgehöhlten Staatsfinanzen angehen. Warum diese Gelegenheit nicht am Schopf packen für eine wohldosierte Ökologisierung der Steuersysteme?»

«Der Standard» zu Israels neuer Regierung: Ernüchternd alternativlos

WIEN: Zur Regierungsbildung in Israel meint die österreichische Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«In Israel sind am Tag, nachdem die frohe Botschaft einer Regierungsbildung verkündet wurde, viele Seiten ernüchtert. (...) Alle müssen sich aber fragen, was die Alternative gewesen wäre. Die Antwort ist: ein vierter Wahlgang. Ein Staat, der tief im Kampf gegen die Pandemie steckt, der die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte bewältigen muss und zugleich geopolitisch immer noch so verwundbar ist, wie er immer war, kann es sich nicht leisten, keine handlungsfähige Regierung zu haben. Bleibt also nur zu hoffen, dass dieser Pakt länger als ein paar Monate hält.»

«Nepszava»: Trump will Wählerbasis um jeden Preis zusammenhalten

BUDAPEST: Zu den von US-Präsident Donald Trump unterstützten Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Er stellt die Bedürfnisse des eigenen politischen Machterhalts über das Gesundheitswohl der Bevölkerung. Man kann sich kaum etwas Niederträchtigeres vorstellen. Außerdem ist es riskant, denn die Dinge könnten sich noch schlimmer entwickeln. Umfragen zufolge hat die Mehrheit derzeit mehr Angst vor der Krankheit als vor der Armut. (...) Die Logik der Politik funktioniert aber anders. Die Wählerbasis der Rechten muss zusammengehalten werden, selbst wenn sie daran erkrankt. Eine Heerschar von Propagandisten hat unermüdlich daran gearbeitet, dass sich die Stammwähler (von Trump) nicht so leicht von allerlei «wissenschaftlichem Hokuspokus», von globaler Erwärmung, Umweltschutz und Impfpflichten beeindrucken lassen. Hoffnung gibt lediglich, dass am Ende doch relativ wenig Menschen dazu bereit sind, in Zeiten der Pandemie für die Wiedereröffnung von Frisiersalons, Tätowierstudios und Bowlingbahnen zu demonstrieren.»

«The Irish Times»: Annexion wäre Aus für Zwei-Staaten-Lösung

DUBLIN: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein Rivale Benny Gantz haben eine Vereinbarung zur Bildung einer großen Koalition unterzeichnet. Dazu meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Die Vereinbarung hat besonders unter den Palästinensern Beunruhigung ausgelöst. Der Text scheint zu signalisieren, dass die von Netanjahu angekündigte Annexion von Teilen der besetzten palästinensischen Gebiete, die in der «Vision für Frieden» von US-Präsident Donald Trump vorgesehen ist, von der Regierung am 1. Juli bestätigt wird. Benny Gantz wird dazu «konsultiert», hat aber kein Vetorecht.

Das Abkommen verspricht, dass eine Annexion nur auf eine Weise erfolgen soll, die Israels Interessen gewährleistet, «einschließlich der Notwendigkeit, regionale Stabilität zu erhalten, existierende Friedensvereinbarungen zu schützen und künftige anzustreben». Das ist schlicht und einfach unmöglich. Die Palästinenser und die internationale Gemeinschaft - mit Ausnahme der USA - würden in der Annexion eine Ausweitung der illegalen Okkupation und eine völlige Ablehnung des Strebens nach einer Zwei-Staaten-Lösung sehen.»

«Politiken»: Hongkongs Kampf gegen China ist auch unser Kampf

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch die vorübergehende Festnahme prominenter Köpfe der Demokratiebewegung in Hongkong:

«Mit der jüngsten Verhaftungswelle versucht China nicht nur, die Aktivisten zu stoppen, sondern auch das ideologisch liberale Fundament, auf dem Hongkong steht, zu zermalmen. Für die freiheitsliebende Bevölkerung in Hongkong ist die Entwicklung tragisch. (.) Der Westen sollte sie in jeder Hinsicht unterstützen, auch wenn es unter den gegenwärtigen Umständen schwierig ist. Langfristig ist der Kampf in Hongkong nämlich auch unser Kampf. China donnert auf der internationalen Bühne und fordert den Westen und unsere demokratischen Werte zunehmend heraus. (.) Das ist eine Herausforderung, die nicht länger ignoriert werden kann.»

«De Telegraaf»: Trump betrachtet Coronavirus durch Wahlkampfbrille

AMSTERDAM: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Einwanderung zeitweise auszusetzen. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Bei seinen wütenden Versuchen, die amerikanische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, will Präsident Trump die Grenzen noch weiter schließen. Um Jobs für Amerikaner zu erhalten, will er unter anderem die Vergabe von Arbeitsvisa stoppen. Damit ist die Immigration - eines von Trumps wichtigsten Wahlkampfthemen im Jahr 2016 - auch in der Corona-Krise wieder aktuell. (...) Es spielt dabei auch kaum eine Rolle, ob neue Einwanderungsbeschränkungen gegen das Coronavirus helfen oder nicht. Was zählt, ist die Symbolik. Trump betrachtet das Virus durch die Wahlkampfbrille und denkt dabei an seine eigene Wiederwahl.»

«De Tijd»: Ölpreis-Kollaps könnte Folgen für gesamte Wirtschaft haben

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Mittwoch den historischen Einbruch der Ölpreise:

«Der Ölpreis-Kollaps fordert auch Opfer unter den auf dem Markt aktiven Finanzakteuren, bei Händlern und Ölgesellschaften. Die großen Ölgesellschaften sind wichtige Unternehmen mit vielen Beschäftigten. Wenn es da zu Verlusten kommt, kann dies Folgen für ihre Geldgeber und die Banken haben. So könnte sich dieser Ölteppich schnell auf die gesamte Wirtschaft ausbreiten. Die steckt bereits tief in der Klemme und könnte auf einen weiteren Schlag gern verzichten. (...) Um die absurde Situation der extrem niedrigen Ölpreise und ihre potenziell schädlichen Folgen für die Wirtschaft rückgängig zu machen, sind zwei Dinge notwendig. Die Nachfrage nach Öl muss wieder steigen und das Angebot muss reduziert werden. Aber das sind zwei Dinge, die niemand wirklich im Griff hat.»

«El Mundo»: Energiekrise könnte schwere geopolitische Folgen haben

MADRID: Zu den starken Turbulenzen am Rohölmarkt schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Der historische Sturz des Rohöl-Preises in den USA ist wohl die greifbarste und schwerwiegendste Auswirkung des Coronavirus. Sie offenbart, wie sehr die Krise die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt hat (...) Nun hat man Angst vor einem Kollaps der Lagerungsinfrastruktur. (US-Präsident Donald) Trump hat zwar angeordnet, dass bis zu 75 Millionen Barrel gekauft werden und auch einen Plan zur Rettung des Sektors angekündigt. Aber das kann nur zu einer minimalen Stabilisierung des Marktes außerhalb der USA beitragen. Die Börsen haben bereits die Folgen zu spüren bekommen. Und (die Nordseesorte) Brent hat sich schon angesteckt, wenn auch mit geringeren Folgen. Falls diese Energiekrise aber länger anhält, könnte sie auch schwerwiegende geopolitische Konsequenzen haben.»

«Rzeczpospolita»: Öl regiert nicht mehr die Welt

WARSCHAU: Mit dem Ölpreisverfall infolge der Corona-Krise befasst sich die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Wie spektakulär ist nur der Sturz des Rohstoffs, um den sich Kriege und geopolitische Kämpfe gedreht haben. Am Montagabend haben die Produzenten des Schwarzen Golds praktisch dazubezahlt, damit das Öl von den USA abgenommen wurde. Eine Epoche ist zu Ende gegangen. Zwei Prozesse haben sich mit einander verflochten, und es kam zum Kopplungseffekt.

Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft stark gebremst,(...) es gibt deutlich weniger Nachfrage nach Energie und Rohstoffen. Dazu kommt der Krieg zwischen den Ölmächten um die Höhe der Fördermenge. Sie haben sich zwar auf eine Reduzierung geeinigt. Aber die Produktion muss noch mehr zurückgefahren werden, denn bald wird es ein Problem mit der Speicherung von Rohöl geben, das niemand braucht. Der Minus-Preis für Öl (...) wird sich auf andere Rohstoffe auswirken. In einigen Monaten werden die Preise für Gas und Kohle deutlich fallen. Das ist natürlich ein Problem für die Ölmächte, die ihren Gewinn hauptsächlich aus dem Verkauf unverarbeiteter Rohstoffe ziehen. Ist der Preis auf der Spitze, dann überschütten diese Staaten ihre Bürger mit sozialen Wohltaten. Fällt der Ölpreis, haben sie ein Problem.»

«Libération»: Talfahrt des Ölpreises statt prophezeitem Preisanstieg

PARIS: Den Absturz des Ölpreises und dessen Folgen kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Mittwoch:

«Vor kurzem sagte man uns noch eine wirtschaftliche Katastrophe vorher, die von der Erschöpfung der Rohstoffe und einem darauf folgenden rasanten Anstieg der Preise entfacht werden würde. Die Schwäche solcher Vorhersagen: Es ist genau das Gegenteil der angekündigten Katastrophe eingetreten, das heißt, eine Produktion, die weit über der Nachfrage liegt und ein starker Rückgang der Preise. (...)Die Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Talfahrt sind fürchterlich: Insolvenz der kleineren Unternehmen, umfangreiche Entlassungen, sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit, Abnahme der Kaufkraft. Es bleiben nur zwei Lösungen: eine Schulden-Monetarisierung, das würde bedeuten, jegliche Rückzahlungen einzustellen; oder man zahlt die Schulden auf unbestimmte Zeit, bis es irgendwann bessere Tage geben sollte, zurück.»

«Sme»: «Wirtschaftskrise» bedroht die ganze Weltpolitik

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» prophezeit am Mittwoch eine weltweite Wirtschaftskrise mit dramatischen geopolitischen Folgen:

«Die USA können uns als Barometer der ökonomischen Stimmungslage dienen, das uns sagt, was uns in einigen Monaten oder gar Jahren bevorsteht. Da sie ein riesiger Verbrauchermarkt mit spürbar durchlässigerem sozialem Netz und zugleich weniger durch Regulierungen gehemmt sind, reagieren sie weitaus dynamischer auf Schwankungen nach oben wie auch nach unten. (...)

Wen die Zunahme der Arbeitslosen nicht überzeugte, die in Amerika mit 22 Millionen in nur vier Wochen jeden bisherigen Rahmen durchbrach, der kann sich den beispiellosen Verfall des WTI-Ölpreises ansehen, der sogar ins Minus geriet. (...) Ein derartiger Einbruch des Ölmarktes ist ein unzweifelhaftes Zeichen für einen enormen Absturz von Industrie, Verbrauch und der ganzen Wirtschaft.

Daraus können schwere geopolitische Erschütterungen resultieren. Der Arabische Frühling (...) wird gern mit Lebensmittelverteuerungen erklärt, die bis zur Migrationskrise im Jahr 2015 mit allen Folgen für Europa führten. Ein Ölpreisverfall könnte die Erdöl-Regime zu sozialpolitischen Einschnitten zwingen und damit die unausgesprochene Gesellschaftsvereinbarung zusammenbrechen lassen, wonach die Regierung sich um die Menschen kümmert und diese dafür politisch Ruhe geben. (...) Aber auch im Kreml könnte womöglich schon jemand überlegen, was sich zur Ablenkung von Wirtschaftsproblemen als nächstes annektieren ließe.»