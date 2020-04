Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Written by: Redaktion (dpa) | 20/04/2020

«Der Standard»: Sinnloser Tourismus-Vorstoß aus Österreich

WIEN: Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger denkt laut darüber nach, den Markt mit deutschen Sommergästen wiederzubeleben. Dazu schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Gesundheitspolitisch aber ist diese Strategie der Nationalisierung oder Germanisierung des Fremdenverkehrs, hinter der auch Köstingers Chef Sebastian Kurz steht, sinnlos. Überall in Europa geht die Zahl der Neuinfektionen dieser Tage zurück; bis zum Sommer dürfte es für die Eindämmung des Coronavirus kaum einen Unterschied machen, ob ein Gast aus Wien, Hamburg, Amsterdam oder Stockholm kommt. Und genauso werden österreichische Urlauber an der Adria oder auf einer dalmatischen Insel voraussichtlich kein größeres Ansteckungsrisiko eingehen als am Wolfgangsee oder Wörthersee.»