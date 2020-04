​Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Written by: Redaktion (dpa) | 18/04/2020 | Aktualisiert um: 17:03 | Überblick

«La Repubblica»: Nicht nur China hat Fehler gemacht

ROM: Mit den Vorwürfen gegen China, das Ausmaß Des Coronavirus Vertuscht Zu haben, Beschäftigt Sich Am Samstag Die italienische Zeitung «La Repubblica»:

«Die Verzögerungen und Unterschätzungen im Rest der Welt, als die Gefahr schon bekannt war, zeigten, wie schwierig es war, rechtzeitig zu reagieren. Und selbst liberale Länder sandten zweideutige Signale an die Bürger. Immer mehr Regierungen fordern nun von China, Licht ins Dunkel der Anfänge zu bringen. Peking hebt die drakonischen Maßnahmen hervor, die der Welt Zeit gekauft hätten. Die Funktionsstörungen des kommunistischen Chinas löschen die des Westens nicht aus - und umgekehrt. Vielleicht können wir sie eines Tages zusammenführen und über globale Antworten nachdenken. Heute scheint das schwierig zu sein.»

«Nepszava»: Maßnahmen gegen Corona-Pandemie nicht zu früh aufheben

BUDAPEST: Über die Vorreiterrolle Österreichs bei der Einführung und Lockerung der einschränkenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Samstag:

«Europa ist derzeit Schauplatz eines eigenartigen Menschenversuches: Österreich, Italien und Dänemark weisen (mit den Lockerungen der Maßnahmen) den Weg aus dem Alptraum. (...) Doch die Öffnungen im Alltag sind riskant. Im Falle des Scheiterns droht der Tod von Hunderten oder gar Tausenden. (...) Österreich war schon im März der Vorreiter. Als erstes Land in Europa, in dem die Epidemielage noch verhältnismäßig milde war, führte es strenge Ausgangsbeschränkungen ein. Viele andere, darunter Ungarn, folgten dem Beispiel. Jetzt gibt Wien bei der Lockerung den Takt vor. Man kann nur hoffen, dass kein einziges Land die Aufhebung der Einschränkungen übereilt. Die Maßnahmen zu einem frühen Zeitpunkt erwiesen sich als segensreich. Ihre zu frühe Aufhebung kann fatale Folgen nach sich ziehen.»

«De Standaard»: Wirtschaft kann wieder angekurbelt werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Samstag die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise:

«Entscheidend wird sein, in welchem Zustand sich die Hauptwirtschaftszweige nach fünf oder sechs Wochen Stillstand befinden. Nicht nur Forscher an Universitäten, sondern auch die Finanzmärkte scheinen davon auszugehen, dass die Strukturen so gut wie unversehrt sein werden und nach überschaubaren Instandsetzungsmaßnahme wieder einsatzbereit sind. Anders als in einem Krieg ist ja nichts kaputtgeschossen worden und die Maschinen haben auch nicht derart lange stillgestanden, dass sie nicht mehr funktionieren würden.»

«The Times»: Trumps Umgang mit der Corona-Krise war selbstgefällig

LONDON: Zum Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der Corona-Krise meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Als das Coronavirus zu einem globalen Problem wurde, spekulierte Trump darauf, dass er die Ausbreitung des Virus in die USA durch Reisebeschränkungen verhindern könne und dass es, falls es doch in das Land eindringen sollte, durch wärmeres Wetter eingedämmt werden würde. Diese Hoffnungen erwiesen sich als falsch. Trumps Zusicherung, dass die Entwicklung eines Impfstoffs unmittelbar bevorstehe und Amerika viel früher in der Lage sein werde, wieder an die Arbeit zu gehen, haben sich als selbstgefällig erwiesen. Seine Kritik an der Weltgesundheitsorganisation für deren Rücksichtnahme gegenüber China ist zwar berechtigt, doch die Finanzierung der Organisation inmitten einer Pandemie zu stoppen, zeugt von einer Parteinahme, die nichts mit dem Geist der globalen Führung zu tun hat, die Amerikas Freunde und Verbündete erwarten und wünschen.»

«NZZ»: Selbstverantwortung statt Seuchen-Sozialismus

ZÜRICH: Zur Rolle des Staates bei der Bekämpfung des Coronavirus schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«In der Krise übernimmt der Staat das Kommando. Er schließt die Grenzen, er verbannt die Menschen ins Home-Office, und er lässt Geld regnen. Die Exekutive nutzt die Fülle ihrer Macht. Damit wächst die Sorge, dass wir uns daran gewöhnen, wie leicht wir die Bewältigung der Lebensrisiken an den Staat delegieren können. Dass wir erwarten, wir könnten unsere Probleme abschieben - auch wenn die Seuche längst vorbei ist. (...)

Auch die Corona-Krise besiegen wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit Seuchen-Sozialismus. Mit den banalen Details der Prophylaxe, mit Händewaschen und Social Distancing. Aber auch mit weniger Dividenden und Boni für das Geschäftsjahr 2020 oder der Einsicht, dass wir unsere Ferien in diesem Jahr zu Hause verbringen. Wir werden auf manches verzichten, und solange der Verzicht nicht mehr bedeutet als einige Unannehmlichkeiten, haben wir Glück gehabt.»

«Tages-Anzeiger»: Trumps Plan gibt Amerikanern Hoffnung

ZÜRICH: US-Präsident Donald Trump will in der Corona-Krise die USA in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Trumps Plan ist nicht perfekt. Wichtige Fragen bleiben ungeklärt - zum Beispiel, wie die Bundesstaaten die Millionen von Corona-Tests organisieren und bezahlen sollen, die eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiedereröffnung des Landes sind. Aber die Blaupause aus dem Weißen Haus ist deutlich besser als das endlose Selbstlob, mit denen der Präsident sein Volk bisher beglückt hat. Zumindest gibt es jetzt einen Plan, der den Amerikanern einen Weg aus dem dunklen Tal weist, durch das sie seit Wochen stolpern. Das macht die Finsternis etwas erträglicher.»

«De Telegraaf»: Finanzierung des Wiederaufbaufonds bleibt strittig

AMSTERDAM: Die EU-Staats- und Regierungschefs werden kommende Woche über weitere Finanzhilfen zur Bewältigung der Corona-Krise beraten. Dazu schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Ministerpräsident Mark Rutte, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron und ihre Kollegen bauen auf dem Paket auf, auf das sich die europäischen Finanzminister vor anderthalb Wochen nach erbittertem Kampf geeinigt haben (insbesondere der niederländische Finanzminister Hoekstra gilt in Brüssel als notorischer Blockierer).

Über Eurobonds und eine Vergemeinschaftung der Schulden wurde darin nichts Konkretes abgesprochen. Es wurde jedoch vereinbart, dass ein Wiederaufbaufonds eingerichtet werden soll, aber wie dieser finanziert werden soll, wird das Ergebnis harter politischer Auseinandersetzungen sein. (...)

Die Frage, wie der Recovery-Fonds gefüllt werden muss, zum Beispiel durch ein höheres europäisches Mehrjahresbudget, wird in den kommenden Monaten die Gemüter beschäftigen. Die Niederlande haben bislang hartnäckig an einem maximalen Beitrag von einem Prozent der Wirtschaftsleistung festgehalten. Angesichts des erheblichen Schrumpfens der Wirtschaft scheint diese Position jedoch nicht mehr haltbar zu sein.»

«Der Standard»: Instinktiver Nationalismus in Krisenzeiten

WIEN: Über nationale Alleingänge in der Coronavirus-Pandemie schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Die Corona-Krise sollte dem zuletzt angeschlagenen Multilateralismus eigentlich neuen Auftrieb geben. Doch bisher ist das Gegenteil der Fall. (...) Auch in der EU ist seit Ausbruch der Pandemie von Gemeinsamkeit wenig zu spüren. Geschlossene Grenzen, gestoppte Maskenlieferungen, gegensätzliche nationale Strategien und eine an den Rand gedrängte EU-Kommission: Die Corona-Krise erweist sich bisher als Rückschlag für die europäische Integration. An dem sind nicht nur unfähige Politiker schuld. Die EU hat kaum gesundheitspolitische Kompetenzen erhalten und kann sie nicht spontan an sich reißen. Und Menschen, die Schutz suchen, wenden sich instinktiv an ihre Regierungen, nicht an entfernte Institutionen.»