Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

«The Guardian»: Regierung sollte Lockerung der Corona-Maßnahmen angehen

LONDON: Zum Umgang der britischen Regierung mit der Corona-Krise meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Die meisten Menschen verstehen, dass Abstandhalten der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie ist, bis Immunität entstanden ist und Impfstoffe entwickelt werden können. Es wären noch mehr, wenn britische Regierungsmitglieder über Kommunikationsfähigkeiten hinsichtlich dieses Dilemmas verfügen würden, wie sie Angela Merkel in dieser Woche vorgeführt hat. Sich zu weigern, über eine Lockerung der Kontrollen zu diskutieren, könnte das Gegenteil dessen bewirken, was beabsichtigt ist und den Wunsch nach einem Ende der derzeitigen Disziplin hervorbringen.

Dominic Raab (der amtierende Regierungschef) bewegt sich dabei auf dünnem Eis. Doch die Rückkehr des Parlaments in der nächsten Woche wird es schwieriger machen, die Position der Regierung aufrechtzuerhalten. Ebenso wie die klugen Lockerungsmaßnahmen, die einige europäische Länder in dieser Woche eingeführt haben. Es wird daher Zeit, auch hier eine Lockerung vorzubereiten. Das muss geschickt und vernünftig geschehen, statt mangelhaft und konfus. Und schon gar nicht in der Art von (US-Präsident Donald) Trump.»

«Münchner Merkur» zu Corona/Jens Spahn

Die Einschränkungen, die wir alle seit Wochen hinnehmen müssen, haben sich gelohnt: «Der Ausbruch ist beherrschbarer geworden», sagt Jens Spahn.

Jeder Infizierte steckt im Schnitt nur noch 0,7 weitere Menschen an. Das heißt: Das Virus ist in Deutschland ein wenig auf dem Rückzug. Das ist nicht in erster Linie der Erfolg des Gesundheitsministers, der Kanzlerin oder eines Ministerpräsidenten. Dieser Erfolg gehört den Bürgern. Sie haben sich in dieser Krise bemerkenswert diszipliniert und im besten Sinne «mündig» verhalten. Die Politik sollte die hohe Bereitschaft der Menschen, aufeinander acht zu geben, als Ermutigung verstehen und den Leuten einen kleinen Vertrauensvorschuss geben: Wo immer es Wege gibt, den Bürgern auf verantwortungsvolle Weise Freiheiten zurückzugeben, sollten sie beschritten werden..

«Tages-Anzeiger»: Verteidigungsfähigkeit trotz Corona wahren

ZÜRICH: Zur Rolle der Nato in Zeiten der Corona-Krise meint der «Tages-Anzeiger» aus Zürich am Freitag:

«Gewiss, auch Nato-Soldaten sind infiziert. In den Kasernen gelten Abstandsregeln, Übungen wurden abgesagt, und die wenigen Menschen, die die Brüsseler Zentrale betreten, kommunizieren per Video. Doch «aus der Gesundheitskrise darf keine Sicherheitskrise werden», diese von Generalsekretär Jens Stoltenberg oft wiederholte Warnung gilt weiter. (...)

Daher wäre es kurzsichtig, den Rufen nach Kürzungen beim Militär nachzugeben, die kommen werden, wenn die Pandemie eingedämmt ist. Warnendes Beispiel ist die Zeit nach der Finanzkrise 2008: Die Europäer strichen viel und unkoordiniert, sodass ihre Verteidigungsfähigkeit litt. Und die Weltlage bleibt bedrohlich: Wladimir Putin hat die Krim annektiert und Russland als Akteur in Nahost und Nordafrika etabliert. Dort bleibt die Lage fragil. Putins Soldaten sind kriegserprobt, und Russland versucht, mit Desinformationskampagnen die Nato und die EU zu spalten. Zudem drängt China auf die Weltbühne und fordert die USA heraus. Washington wird von Europa mehr Einsatz verlangen - auch falls der nächste US-Präsident Joe Biden heißt.»

«Stuttgarter Zeitung» zu Lage der Familien

Die Gesellschaft sollte sich darüber klar werden, was es bedeutet, 14 Millionen Kinder, darunter 3,7 Millionen kleine Kinder, auf unbestimmte Zeit, ohne Perspektive, weitgehend in ihre Zimmer zu verbannen.

Es wird derzeit eine breite Diskussion darüber geführt, ob man die 17 Millionen Senioren über 65 Jahren, die als Risikogruppe gelten, zu besonderen Quarantäneregeln verpflichten kann. Noch sieht die Politik davon ab. Bei Kindern wird dies einfach verfügt..

«NZZ»: Libra als hauseigenes Facebook-Zahlungssystem

ZÜRICH: Die von Facebook initiierte und in Genf ansässige Libra Association hat bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) eine Bewilligung als Zahlungssystem beantragt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Warum sollte Facebook sich nicht auf anderen Märkten etablieren und etwa zu einer E-Commerce-Plattform werden? Der chinesische Konzern Tencent hat es mit seinem Chat-Dienst WeChat längst vorgemacht. Facebook könnte künftig ebenfalls mit dem Verkauf digitaler Video-Games, Musik oder auch anderen Gütern Geld verdienen. Und all das würde abgewickelt über das eigene Zahlungssystem. Auch könnte das hauseigene Zahlungssystem die Grundlage bieten für eine ganze Reihe von Finanzdienstleistungen. (...)

Eine Facebook-Währung wird der Konzern seinen Kunden nun wohl nicht mehr anbieten. Dafür aber möglicherweise ein weltumspannendes Zahlungsnetzwerk mit günstigen Konditionen. Angesichts dieser Konkurrenz müssten sich auch Finanzdienstleister wie Banken, Kreditkartenunternehmen oder Bezahlanbieter bewegen. Das alles wäre weniger ambitiös als die Lancierung einer neuen Weltwährung, aber noch immer revolutionär.»

«De Telegraaf»: Trumps Kritik an der WHO ist berechtigt

AMSTERDAM: US-Präsident Donald Trump ist weltweit wegen der angedrohten Einstellung der Zahlungen an die WHO kritisiert worden. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«Es gibt genügend Anzeichen dafür, dass die WHO nicht schnell genug reagierte, als Ende vergangenen Jahres Ärzte in China Alarm schlugen. Das kommunistische Regime ging nach dem üblichen Drehbuch vor: Whistleblower wurden mundtot gemacht. Das Entstehen einer Epidemie ist wochenlang vor dem Rest der Welt geheimgehalten worden. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass die WHO ihr Bestes tat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Kritiker werfen ihr vor, bedenkenlos die Erklärungen Chinas akzeptiert zu haben, wodurch wertvolle Zeit verloren ging und das Virus freies Spiel hatte. Auch Donald Trump hat lange getrödelt. Aber er Recht, wenn er eine Untersuchung der erkennbar sklavischen Haltung der WHO gegenüber China fordert.»

«Hospodarske noviny»: Den Mächtigen in Krise auf die Finger schauen

PRAG: Die Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag schreibt am Freitag zur politischen Entwicklung in Mittelosteuropa in der Coronavirus-Krise:

«Jeder autoritäre Politiker nutzt die Krise zur Stärkung seiner Macht. Viktor Orban (in Ungarn) und Jaroslaw Kaczynski (in Polen) vertiefen ihr Modell eines national-illiberalen Staates. (Der tschechische Ministerpräsident) Andrej Babis sieht eine Chance, sein Modell des Staates als seiner Firma zu stärken. Davon zeugt sein Versuch, den Ausnahmezustand immer weiter zu verlängern. Am meisten alarmierend ist indes die Verzögerungstaktik des Regierungschefs, was die Wiederöffnung der Grenzen angeht. Bleibt zu Hause, es ist doch so schön hier, sagt Babis. Ja, denn ein Mensch, der nicht raus darf und auf die Gnade der örtlichen Autoritäten angewiesen ist, ist leicht beherrschbar. Wir müssen dem Staat, dessen Rolle in der Coronavirus-Krise wächst, genau auf die Finger schauen. Sonst enden wir unbemerkt in Verhältnissen, die nur noch auf dem Papier einer liberalen Gesellschaft gleichen.»

«El País»: Die Ziele von Trump gefährden die Rolle der USA

MADRID: Zu den Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump gegen China und der angedrohten Einstellung der Zahlungen an die WHO schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Bislang hat kein anderes Mitglied die Zahlungssperre von Präsident Trump oder seine Verschwörungsspekulationen unterstützt. Und obwohl das finanzielle Vakuum, das die Vereinigten Staaten hinterlassen werden, von anderen privaten oder staatlichen Gebern gefüllt werden könnte, um zu verhindern, dass die Hauptprogramme beeinträchtigt werden, geht der politische Umfang der amerikanischen Geste in Wahrheit über die bloße Budgetfrage hinaus. (...)

Die individuelle Isolierung und die Schließung von Grenzen (...), die die Coronavirus-Pandemie gefördert hat, lassen gleichzeitig unsolidarische Einstellungen und protektionistische Reflexe wieder hochkochen. Dieser Umstand spricht für die unmittelbaren Ziele von Trumps Diplomatie, auch wenn er damit die internationale Rolle gefährden könnte, die die Vereinigten Staaten seit mehr als einem halben Jahrhundert spielen. Die wirkliche Gefahr besteht nicht darin, dass China hegemonial wird, sondern dass dies früher oder später in einer Welt ohne Regeln passiert.»

«Le Figaro»: Corona hat Merkel wieder auf die Beine geholfen

PARIS: Das Vorgehen der Deutschen in der Coronakrise kommentiert die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Freitag:

«Mit ungefähr 3850 erfassten Todesfällen im Vergleich zu 17 167 (Stand Mittwochabend) in Frankreich ist Deutschland besser gewappnet als seine Nachbarn. Und die Kanzlerin ist ein erheblicher Grund dafür. (...) Wie (Frankreichs Präsident Emmanuel) Macron «kriegerische» Reden zu halten, macht für (Bundeskanzlerin Angela) Merkel keinen Sinn. (...) Ergebnis: Die Deutschen vertrauen ihren politischen Führungskräften. Disziplin und Gemeinschaftsgeist haben sie dazu animiert die Vorgaben körperlichen Abstands zu respektieren. (...) Merkel hat die Wiedereröffnung der Geschäfte für nächste Woche und die der Schulen für den 4. Mai angekündigt. Ihr Krisenmanagement hat einer Kanzlerin wieder auf die Beine geholfen, der man nachsagte, sie befinde sich am Ende ihres Weges. Derart, dass so mancher nun sogar ein fünftes Mandat für sie in Betracht zieht.»

«Nesawissimaja»: Die Siegesparade in Russland ist heilig

MOSKAU: Zur Verschiebung der großen Siegesparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Geseta» am Freitag:

«Natürlich wünschen sich alle, dass die Parade an einem historisch wichtigen Tag stattfinden soll. Das Logischste wäre vielleicht, die Feierlichkeiten auf den 24. Juni zu verlegen - so wie bei der ersten Nachkriegsparade vor 75 Jahren. Es gibt viele Varianten und viele Vorschläge. Die Frage ist aber, ob die epidemiologische Situation Massenversammlungen überhaupt irgendwann in diesem Jahr zulässt. Es geht ja nicht nur um Moskau, sondern um das ganze Land. Wenn man sich die Lage in den einzelnen Regionen anschaut, muss man schon alarmiert sein.

Bei jedem Datum gibt es ein Problem in Russland. Heiß diskutiert wird der 3. September, an diesem Tag könnte nach einem Gesetzesentwurf des russischen Parlaments das Ende des Krieges gefeiert werden. Doch es ist auch ein Trauertag in Russland: Die Bürger gedenken der Opfer des monströsen Terroranschlags in Beslan. Wenn jemand Volksfeste an diesem Tag feiern will, ist das unanständig und unmöglich. Ganz zu schweigen davon, dass dieses Datum in keinem Zusammenhang mit dem Krieg steht. (...)

Kein Tag kann den 9. Mai ersetzen. Andererseits ist der Sieg so sakral, dass die Russen sicher irgendwie Verständnis haben werden, wenn die Alternative irgendwie gut durchdacht ist.»

«De Standaard»: Krisenmanagement stellt Verantwortliche vor Probleme

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die Folgen einer möglichen Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Jeder Schritt in Richtung einer Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus droht zu einer entsicherten Granate in den Händen der politisch Verantwortlichen zu werden. Denn entweder wird schnell klar, dass sie die Zügel zu früh gelockert haben und damit die erneute Ausbreitung des Virus begünstigen. Oder die Durchsetzung ihrer Beschlüsse ruft Probleme und Widerstände hervor, an die niemand im Voraus gedacht hatte. In beiden Fällen würde das Vertrauen in das Krisenmanagement bröckeln.»