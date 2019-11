Zappenduster in Paris

Written by: Redaktion DER FARANG | 28/11/2019

PARIS (dpa) - In Teilen von Paris ist am Mittwochabend kurzzeitig der Strom ausgefallen. In den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Videos.



In einem war zu sehen, wie auf der weihnachtlich beleuchteten Prachtmeile Champs-Élysées plötzlich das Licht ausging. Nach wenigen Sekunden funkelten die festlich geschmückten Bäume wieder in rotem Licht, die Schaufenster waren wieder hell erleuchtet. Einige Nutzer schrieben, dass der Eiffelturm plötzlich zappenduster war.

Es habe eine Panne in einem Umspannwerk im Westen der französischen Hauptstadt gegeben, teilte der Netzbetreiber RTE mit. Man habe die Stromversorgung in Paris und Umgebung aber schnell wieder herstellen können. In einigen Videos war ein grelles blaues Licht in dem Umspannwerk zu sehen - möglicherweise ein Kurzschluss. Es habe auch einen lauten Knall gegeben, so die Nutzer.