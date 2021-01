Zahlreiche Assange-Unterstützer warten vor Gericht auf Entscheidung

Written by: Redaktion (dpa) | 06/01/2021

Demonstranten vor der Kautionsanhörung von Wikileaks-Gründer Julian Assange am Westminster Magistrates Court in London.Foto: epa/Vickie Flores

LONDON: Zahlreiche Anhänger von Julian Assange haben sich vor einem Gericht in London versammelt, das gegen Mittag die Entscheidung über die Freilassung des Wikileaks-Gründers verkünden soll. Die Stimmung sei recht ruhig, berichtete am Mittwochvormittag eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Anwälte des 49-Jährigen haben beantragt, dass der gebürtige Australier gegen Kaution freigelassen wird. Auch Assanges Partnerin Stella Moris, mit der er zwei Kinder hat, war im Gericht dabei.

Dieselbe Richterin hatte am Montag den Auslieferungsantrag der USA abgelehnt. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem psychischen Gesundheitszustand Assanges und den Haftbedingungen, die ihn in den USA erwarten würden. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde.

Die US-Justiz wirft Assange vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Assange drohen in den USA im Fall einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.