Zahl der Toten nach Attentat in Kabul gestiegen

Written by: Teechalit Wattanawongwisut | 07/03/2020

KABUL: Die Zahl der Todesopfer nach einem Anschlag auf eine Gedenkveranstaltung in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich auf 33 erhöht.

Weitere 81 Menschen seien bei dem Angriff auf die Zeremonie zu Ehren eines ehemaligen schiitischen Anführers verletzt worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Auch die beiden Attentäter kamen bei dem Angriff vom Freitag ums Leben.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Sie veröffentlichte in sozialen Netzwerken ein Foto der zwei Angreifer vor einer Flagge des IS. Demnach griffen die beiden Männer die Gedenkveranstaltung mit Maschinengewehren, Handgranaten und Granatwerfern an. Vor Ort waren auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah und andere hochrangige Politiker gewesen. Sie wurden in Sicherheit gebracht.