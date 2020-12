Zahl der Covid-19-FÃ¤lle steigt auf Ã¼ber 800

SAMUT SAKHON: Mit dem Covid-19-Ausbruch auf dem Seafood-Markt in der Provinz Samut Sakhon bringt das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration inzwischen über 800 Coronavirus-Fälle in Verbindung.

Bis Montagmorgen wurden in der Provinz 723 Covid-19-Fälle bestätigt. Nachmittags meldeten Medien bereits mehr als 800 registrierte Infektionen. Drei Personen in Saraburi, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Bangkok, wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet, nachdem sie in der letzten Woche auf dem Mahachai-Markt in Samut Sakhon Meeresfrüchte gekauft hatten. Weitere Fälle wurden aus Suphan Buri, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Bangkok und Samut Prakan gemeldet. Inzwischen hat das Nachbarland Kambodscha die Einreisebestimmungen für Personen, die aus Thailand kommen, verschärft.

Das Department of Disease Control berichtet, dass die meisten Fälle burmesische Wanderarbeiter betreffen, die in und um die Fischereimärkte an der Küste von Samut Sakhon arbeiteten. Die Arbeiterlager in der Provinz wurden abgeriegelt, einige mit Stacheldraht.