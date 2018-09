Zahl der Asylanträge in der EU steigt im zweiten Quartal leicht

Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.18

LUXEMBURG (dpa) - Die Zahl der Asylanträge in der EU ist im zweiten Quartal des Jahres leicht gestiegen. Von April bis Juni stellten 136.700 Menschen erstmals einen Antrag auf internationalen Schutz, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Das waren etwa vier Prozent mehr als im ersten Quartal, und entspricht dem Niveau des gleichen Zeitraums 2014. Im Vergleich zur Hochphase der Flüchtlingskrise 2015, als pro Quartal mehr als 40.000 Anträge gestellt wurden, ist die Zahl deutlich zurückgegangen.

In Deutschland sank die Zahl der Anträge vom ersten aufs zweite Quartal leicht von 34.400 auf 33.700. Damit wurden EU-weit noch immer die meisten Anträge - etwa ein Viertel - in der Bundesrepublik gestellt. Hochgerechnet auf die Bevölkerungsgröße ist Deutschland aber längst nicht Spitzenreiter.

Hier ist Zypern mit 1.656 Asylanträgen je eine Million Einwohner führend, gefolgt von Griechenland (1521) und Malta (889). In Deutschland gab es den Angaben zufolge lediglich rund 400 Gesuche je eine Million Einwohner. Die wenigsten Anträge auf internationalen Schutz im Verhältnis zur Bevölkerungsgrößte wurden in der Slowakei (8), in Estland (11) und in Ungarn (15) gestellt.

Einen besonders starken Rückgang der Asylanträge ab es in Italien und Österreich. Dort beantragten 23 Prozent weniger Menschen internationalen Schutz als im ersten Quartal. Mit einem Plus von 85 Prozent ist die Zahl in Spanien hingegen deutlich auf 16 200 gestiegen. Wegen der migrationsfeindlichen Politik Italiens war die westliche Flüchtlingsroute über Spanien zuletzt besonders in den Fokus geraten. 13 Prozent der Asylsuchenenden EU-weit kamen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan (7) sowie dem Irak und Venezuela (beide 6).

Ende Juni lagen noch immer 885.000 Asylanträge auf den Schreibtischen der Sachbearbeiter. Das war 1 Prozent weniger als Ende März. Mit 410.600 Anträgen stand fast die Hälfte der Entscheidungen in Deutschland aus.