Von: Björn Jahner | 27.01.19

BANGKOK: Yothi, ein Stadtgebiet, das bereits jetzt als Standort vieler Krankenhäuser und medizinischer Einrichtungen dient, soll innerhalb von 10 Jahren zu einem medizinischen Innovationszentrum heranwachsen mit dem Ziel, Thailand zum Medizin-Hub Südostasiens zu entwickeln.

Der Plan sieht vor, in dem 170 Hektar großen Gebiet, das vom Victory Monument bis zur Rama VI Road reicht, ein Testfeld zur Forschung und Entwicklung für medizinische und gesundheitsbezogene Technologien zu betreiben, in dem sich innovative Start-Ups ansiedeln. Es gilt als Anlehnung an den viel gepriesenen Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC), eine drei Provinzen umspannende Sonderwirtschaftszone für zukunftsträchtige Hightech-Industriezweige in Chachoengsao, Chonburi und Rayong. Gemäß Gesundheitsminister Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn soll der entstehende Medizin-Hub auch als Modell für Krankenhäuser und Universitäten in anderen Gebieten dienen.



Neben dem Gesundheitsministerium stehen hinter dem Projekt „Yothi Innovation Center“ die Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Technologie. Derzeit befinden sich in dem Stadtgebiet 10 Krankenhäuser und universitäre Fachbereiche, spezialisiert in medizinischer Forschung, Zahnmedizin, Gesundheitswesen, Pharmazie und Krankenpflege.