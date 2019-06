Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.19

BANGKOK: Eine mexikanische Yogalehrerin aus Kanada wird wegen Fotos, die sie auf Instagram veröffentlicht hat, heftig kritisiert. Sie zeigen sie bei Yoga-Übungen an heiligen Orten, unter anderem vor dem Tempel mit dem Smaragd-Buddha.

Auf Instagram erschienen Fotos von der Yogalehrerin vor dem Prasat Pra Thepbidorn oder Royal Pantheon in Bangkok, dem Tempel Rong Sue Ten oder dem Blauen Tempel in der nördlichen Provinz Chiang Rai sowie im Historischen Park Sukhothai. Einige Thailänder haben die Behörden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um zu untersuchen, wie sie an solch heiligen Orten Übungen zeigen konnte. Ausländische Instagram-Nutzer lobten hingegen die Fotos als umwerfend und großartig. Nach Angaben der „Nation“ löschte die Frau später Fotos im Internet. Sie beschrieb sich als Tanzkünstlerin und Pilates-Lehrerin und dass ihre Reiseleiterin ihr das Fotografieren an diesen Orten erleichtert habe.