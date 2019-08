Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

PATTAYA: Die Ostküste mit dem Ocean Marina Yacht Club in Na Jomtien hat sich zu einem führenden Ziel von Yachten entwickelt.

Aufgrund der Nähe zu Bangkok genießen immer mehr Thais den Bootslebensstil. Über 50 Prozent der im Ocean Marina Yacht Club ankernden Boote gehören Thais. Und der internationale Yachttourismus an der Ostküste nimmt rapide zu. Obwohl der Tourismus des Landes derzeit einen Rückgang verzeichnet, bleiben die Fundamentaldaten für den Yachttourismus solide. „Die ersten vier Monate des Jahres waren sehr stark. Obwohl die Besucherzahlen im Mai und Juni nachließen, stieg die Gesamtzahl der Touristen, die im ersten Halbjahr an Bootsfahrten ab Ocean Marina Yacht Club teilnahmen, gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent. Chinesische und koreanische Touristen sind nach wie vor die Top-Tagesausflügler. Erfreulich ist jedoch die Anzahl der Thailänder, die sich auf dem Wasser vergnügen. Thailändische Staatsangehörige waren in der ersten Hälfte unsere drittgrößte Nationalität “, sagte Scott Finsten, der Hafenmeister des Ocean Marina Yacht Clubs. Dort findet vom 21. bis 24. November zum achten Mal die Ocean Marina Pattaya Boat Show statt.