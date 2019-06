OSAKA (dpa) - In der Krise am Golf hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.



Bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen (G20) in Osaka in Japan sagte Xi Jinping am Freitag, die Lage sei «sehr heikel». Die Golfregion stehe «am Scheideweg zwischen Krieg und Frieden», zitierte ihn die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. China stehe immer auf der Seite des Friedens und «lehnt Krieg ab».

Die Spannungen mit dem Iran waren in den vergangenen Wochen so sehr gestiegen, dass große Sorge vor einem militärischen Konflikt aufkam. Sie erreichten in diesem Monat einen Höhepunkt, als im Golf von Oman zwei Tanker unter mysteriösen Umständen angegriffen wurden. Die USA und Saudi-Arabien machen dafür den Iran dafür verantwortlich, der die Vorwürfe jedoch zurückweist. In der vergangenen Woche schoss der Iran eine Aufklärungsdrohne ab, die nach Angaben aus Teheran den Luftraum des Landes verletzt hatte. Nach US-Angaben flog das unbemannte Flugzeug dagegen in internationalem Luftraum.