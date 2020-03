World Heritage Fair und Music Festival abgesagt

Written by: Redaktion DER FARANG | 04/03/2020

PATTAYA/AYUTTHAYA: Wegen des Coronavirus-Ausbruchs ist in Pattaya das Music Festival und in Ayutthaya die World Heritage Fair abgesagt worden.

Das traditionelle Festival war in Ayutthaya für den 13. bis 22. März geplant. In einer Mitteilung der Organisatoren heißt es, die World Heritage Fair sei aufgrund der Bedrohung durch das Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Fair 2019 war im Dezember letzten Jahres aus finanziellen Gründen für den März 2020 terminiert worden. Die Ayutthaya World Heritage Fair wird seit fast 30 Jahren veranstaltet. Zusätzlich zu den Weltkulturerbestätten bietet Ayutthaya Licht- und Tonpräsentationen und zieht thailändische und ausländische Touristen in hoher Zahl an.

Das Pattaya Music Festival sollte am Freitag, 20. März, und am Samstag, 21. März, an der Strandpromenade über vier Bühnen gehen. Bekannte Rock-, Pop-, Hip Hop- und Reggae-Stars der thailändischen Musikszene waren verpflichtet worden. Laut Bürgermeister Sontaya Khunpluem wurden auch das Tropixx Music Festival, geplant für den 10. und 11. April, und die 10. St Patrick's Day Parade am 17. März gestrichen.