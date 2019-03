Von: Björn Jahner | 31.03.19

HUA HIN: Wenn es um Immobilien in Hua Hin oder der näheren Umgebung wie Cha-am oder Pranburi geht, ist Christian Steinbachs Maklerbüro Hua Hin Property Partner Co., Ltd. (HHPP) die erste Adresse für die neue Adresse! Mit Kompetenz, Professionalität und persönlichem Engagement gelang es dem 34-jährigen Deutschen, sich innerhalb von nur vier Jahren von der Konkurrenz im königlichen Seebad positiv abzuheben und sich den Ruf eines verlässlichen Partners aufzubauen.

Blick ins Wohnzimmer einer „Mali Signature Villa“

Thailand lernte Steinbach während mehrerer Reisen kennen. Land und Leute übten auf ihn eine Faszination aus, die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. Er siedelte in seine Wahlheimat über und wagte eine berufliche Neuausrichtung. Als Quereinsteiger aus der Industriebranche eröffnete er im Jahr 2015 Hua Hin Property Partner. Das benötigte Handwerkszeug hatte ihm bereits in Deutschland sein Bruder vermittelt, der im nordrhein-westfälischen Halver das Immobilienunternehmen Steinbach & Dahlhaus betreibt. Da auch Steinbachs Lebensgefährtin als Immobilienmaklerin in Hua Hin tätig ist und wiederum ihr Chef ihn damals fragte, ob er nicht den deutschsprachigen Kundenstamm des Unternehmens betreuen könnte, kam eins zum anderen. Er nutzte die Chance, den hiesigen Markt verstehen zu lernen und von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens zu profitieren, wodurch die Weichen für die Selbstständigkeit von Anfang an richtig gestellt wurden.

Immobilienerwerb einfach gemacht

Der Fokus von Hua Hin Property Partner liegt vorrangig auf Häusern und Wohnungen zum Kauf und zur Miete. Das Angebot umfasst Wiederverkäufe und Neubauten, sowohl in geschlossenen Wohnanlagen als auch in freistehender Lage. Zusammen mit vier Angestellten stellt Steinbach sicher, stets auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche seiner Kundschaft einzugehen, um ihr Entscheidungshilfen und Lösungen präsentieren zu können. Voraussetzung dafür ist, dass möglichst alle Vor- und Nachteile eines Immobilienangebots genauestens recherchiert werden müssen. Zum kundenorientierten Service zählt auch, dass er und sein Team auch nach Geschäftsabschluss weiterhin als Ansprechpartner bereitstehen, sei es bei der Eröffnung eines Bankkontos oder Unterstützung bei anfallenden Behördengängen, weshalb der Name des Maklerbüros – Hua Hin Property Partner – keine leere Floskel ist, sondern das Erfolgsrezept, das Tag für Tag aufs Neue praktiziert wird. Zudem hat Steinbachs Kundschaft die wohl einzigartige Möglichkeit, sich auch in Deutschland im Maklerunternehmen seines Bruders (www.steinbach-dahlhaus.de) fachkundig über den Immobilienerwerb in Thailand beraten zu lassen.

Wer jetzt investiert profitiert

Die Häuser von „Orchid Palm Homes“ erfreuen sich großer Nachfrage, die zehnte Siedlung ist bereits im Bau.

Die Vorteile einer Immobilie in Hua Hin – gerade auch als sichere Geldanlage – liegen Steinbach folgend auf der Hand: Wo sonst erhält man die Möglichkeit, ein luxuriöses Leben genießen zu können, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen? So ist der Traum von einer hochwertigen Immobilie in den Tropen mit Pool, kompletter Möblierung, europäischer Küche und hotel­ähnlichen Servicedienstleis­tungen bei Hua Hin Property Partner bereits ab unter 200.000 Euro erfüllbar. Möglich macht‘s die enge Zusammenarbeit mit den besten Immobilienmaklern und Bauträgern der Stadt, erläutert der Experte. Da milliardenschwere Großprojekte wie die geplante High-Speed-Bahnverbindung nach Bangkok oder der Ausbau des Flughafens der Infrastruktur und Erreichbarkeit der Stadt bereits in naher Zukunft einen enormen Schub verpassen werden, rechnet Steinbach fest mit weiter steigenden Immobilienpreisen, wovon letztendlich alle profitieren, die sich jetzt dazu entscheiden, in den Standort Hua Hin zu investieren. Und da man dem Verbot des Grundstückserwerbs durch Ausländer in Thailand mit der einfachen und sicheren Lösung von Leasingverträgen begegnet, dürften auch die letzten Zweifel ausgeräumt sein, die einer Investition im Wege stehen. Natürlich sind Steinbach und sein Team auch hierbei behilflich.