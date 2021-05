Wirtschaft unterstützt Impfprogramm

BANGKOK: Die Federation of Thai Industries (FTI) hat der Regierung ihre volle Unterstützung des staatlich-privaten Impfprogramms zugesichert.

Bis zum Jahresende sollen 100 Millionen Impfungen im ganzen Land durchgeführt werden, so das ehrgeizige Regierungsziel. Der FTI-Vorsitzende Supant Mongkolsuthree kündigte auf der Regierungswebseite „National News Bureau of Thailand“ (NNT) an, dass man bereits in Gesprächen mit dem Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB) sei, um zu besprechen, wie der thailändische Handelsverband das Impfprogramm der Regierung unterstützen kann. Der FTI ist zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft schneller erholen wird, wenn die Regierung die Impfungen schneller durchführt als derzeit.