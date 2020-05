Ein Geflügelhändler wartet auf einem Bangkoker Frischemarkt auf Kundschaft. Laut Handelskammer könnte die Zahl der Arbeitslosen in Thailand auf 10 Millionen steigen, sollte die Krise länger anhalten. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die thailändische Handelskammer (TCC) schätzt, dass 10 Millionen Thailänder ihren Arbeitsplatz verlieren werden, sollte die Corona-Krise weiter anhalten. Sie fordert Unternehmen im ganzen Land auf, sich auf die neue Normalität einzustellen, da die Pandemie voraussichtlich mindestens ein Jahr andauern wird.

Der TCC-Vorsitzende Kalin Sarasin verwies in einem COVID-19-Seminar der Kammer auf Schätzungen der Asiatischen Entwicklungsbank, dass Corona der Weltwirtschaft Verluste in Höhe von 5,8 bis 8,8 Billionen US-Dollar beschert. Durch die Pandemie wird das globale BIP voraussichtlich um 6,4 bis 9,7 Prozent schrumpfen, so Kalin.

Für Thailand wird erwartet, dass etwa 7 Millionen Menschen im Zuge der Pandemie ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Sollte die Situation länger andauern, könnte sich die Zahl der Arbeitslosen im Land auf 10 Millionen erhöhen, warnt Kalin und fügt hinzu, dass Thailand mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens ein Jahr von den Auswirkungen der Krise betroffen sein wird.

Deshalb ist es dem TCC-Vorsitzenden folgend unausweichlich, dass thailändische Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb den Anforderungen der neuen Normalität anpassen und ihre Dienstleistungen in puncto Qualität und Sicherheit verbessern.

Die TCC hat sich mit den Gesundheitsbehörden und anderen verwandten Sektoren zusammengetan und die Online-Plattform Thai.care entwickelt, um Verständnis zwischen Unternehmen und Kunden zu schaffen, Produkte und Dienstleistungen unter Einbezug der Bedürfnisse der Kunden zu verbessern und um soziale Verantwortung zu unterstützen.

Auch der Präsident des Thailand Development Research Institute (TDRI), Somkiat Tangkitvanich, betonte am Mittwoch, dass sich alle Sektoren an die neue Normalität anpassen müssen. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern insbesondere weiter ermöglichen, von zuhause aus zu arbeiten, wodurch die soziale Distanzierung weiter gefördert wird und Unternehmen große finanzielle Einsparungen ermöglicht. Das TDRI rechnet jedoch damit, dass der COVID-19-Crash in Thailand noch drei Jahre andauern wird, bevor die Wirtschaft wieder den normalen Status erreicht, der vor der Pandemie herrschte.